«Почему Казахстану необходимо выйти из ЕАЭС» — «Почему Казахстану не выйти из ЕАЭС»

Сетевые СМИ об ЕАЭС

Досым САТПАЕВ – «Что ждёт Казахстан в геополитическом хаосе» — Казахстан вступает в сумеречную зону геополитического хаоса, как овца на заклание. У нас слабая армия; дырявая от чужой пропаганды информационная безопасность; неконкурентоспособная экономика, зависимая от России до такой степени, что министр национальной экономики РК недавно сказал: дальнейшее состояние экономики Казахстана зависит от переговоров России и Украины. У нас все еще существует дефицит доверия между властью и обществом, а также опасный конфликт идентичности внутри самого общества, в том числе по поводу отношения к войне в Украине…

На этом фоне идея выхода Казахстана из ЕАЭС и ОДКБ имеет вполне объективные основания. Например, в статье 3 вышеупомянутого договора о Евразийском экономическом союзе говорится о таких основных принципах, как обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон. Но Россия уже сама в одностороннем порядке нарушает многие принципы «взаимовыгодного сотрудничества». Раньше это были нетарифные методы регулирования, которые создавали искусственные препятствия для выхода на российский рынок казахстанских товаропроизводителей. Сейчас Россия в условиях жестких санкций вводит ограничения на экспорт тех или иных товаров, в том числе в страны ЕАЭС, тем самым нарушая принципы свободного перемещения товаров в рамках этого регионального объединения…

В любом случае участие Казахстана в ЕАЭС в условиях геополитического одиночества и финансово-экономической изоляции России и Беларуси уже противоречит нашим национальным интересам. Хотя основная проблема заключается не в самом механизме выхода из ЕАЭС, так как он почти такой же, как прекращение членства в СНГ. Согласно 118-й статье договора, «любое государство-член вправе выйти из настоящего Договора, направив депозитарию настоящего Договора по дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении выйти из настоящего Договора. Действие настоящего Договора в отношении этого государства прекращается по истечении 12 месяцев с даты получения депозитарием настоящего Договора такого уведомления». При этом государство-член, уведомившее о своем намерении выйти из договора, обязано урегулировать финансовые обязательства, возникшие в связи с его участием в настоящем договоре…

В качестве промежуточного этапа выхода из этой токсичной организации может быть трансформация постоянного членства в ЕАЭС в статус страны-наблюдателя, который, например, недавно получил Узбекистан. Кстати, Ташкент в 2012 году также приостановил членство в ОДКБ, что сейчас выглядит вполне разумным шагом. На этом фоне проведение референдума в Казахстане по поводу выхода страны из ЕАЭС и ОДКБ также могло бы дать властям хороший повод сослаться на глас народа и невозможность его игнорировать, особенно после январских событий. Но перед этим необходимо будет провести тщательный анализ всех возможных рисков и угроз, связанных с реализацией этих сценариев с точки зрения того, как их минимизировать в экономической и геополитической сферах.

Пессимисты исходят из того, что казахстанская экономика пострадает сильно. Как всегда, первый удар был нанесен по казахстанской национальной валюте, которая стала слабеть вслед за российским рублем. Об этом также говорилось в послании. Все это создает опасный эффект домино для Казахстана, так как ведет к росту инфляции, которую всегда называли налогом на бедность, и к росту цен. А это уже закладывает мины для новых социальных взрывов. В свою очередь, умеренные пессимисты считают, что антироссийские санкции опасны для Казахстана, но худший вариант будет, если какие-то санкции применят к Казахстану как к партнеру России в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

Умеренные оптимисты уверены, что рост цен на нефть на фоне геополитической напряженности может помочь Казахстану удержаться на плаву. Также, по их мнению, финансово-экономическая изоляция России может дать возможность Казахстану использовать возникшую ситуацию для привлечения тех инвестиций, которые уже не пойдут в российскую экономику, для локализации новых производств, которые будут бежать из самой России, в создании новых транспортно-логистических маршрутов, в привлечении человеческого капитала и так далее. Хотя те же пессимисты и умеренные пессимисты скажут, что российским компаниям, которые потеряют западный рынок, придется агрессивно выходить на другие рынки, в том числе и в Казахстане, что может нанести еще больший удар по местным товаропроизводителям, которые уже долго находились под давлением российского и белорусского бизнеса в рамках ЕАЭС. И еще хуже, если Запад заподозрит Казахстан в попытке помочь российским компаниям обходить санкционный режим.

Алмас ЧУКИН, экономист – «Почему Казахстану необходимо выйти из ЕАЭС» — В 1992-м в рамках СНГ договорились о свободной торговле без пошлин, но с сохранением национальных таможенных границ. В 2000-м году было создано Евразийское экономическое сообщество – ЕврАзЭС, которое внутри себя родило к 2010 году Таможенный союз, который перерос в 2015 году Евразийский экономически союз – ЕАЭС.

Начиная с ТС мы потеряли часть экономического суверенитета, отдав решение вопросов внешней торговли в наднациональные органы. Потом мы ещё вступили и в ВТО, приняв ещё новые обязательства. Дальше – больше. В 2011 году появляется Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий коллективный наднациональный орган, который в рамках данных ему полномочий вправе принимать обязательные решения для всех стран-членов. И в довершение процесса мы получили Высший Евразийский экономический совет: Евразийский экономический совет, Евразийская экономическая комиссия, Суд Евразийского экономического союза.

С появлением ТС мы не имеем независимой таможенной политики. Мы получили кучу нетарифных ограничений во внешней торговле с преференциями к нашим партнёрам, но не к миру.

В общем и целом ЕАЭС сработал в пользу сильных. РФ увеличила экспорт в РК, а мы нет, и наш отрицательный баланс составляет 12 млрд долларов в год. Международный бизнес переместил инвестиционный акцент на РФ как центральный рынок общего рынка ЕАЭС. Даже склады товаров централизовали в РФ и закрыли хабы здесь.

Заградительные пошлины для иностранных товаров на вход в ЕАЭС сделали нашу жизнь дороже (самый наглядный пример – цены на авто).

«Почему Казахстану не выйти из ЕАЭС» — #Казахстан‘ский экономист Петр СВОИК разбирает тезисы экономиста Алмаса ЧУКИНА о будущем Казахстана в Евразийском экономическом союзе и предлагает свое видение вопроса в тексте на Ia-centr.ru.

Вообще-то рассыпанных по Интернету призывов такого рода сейчас достаточно, но здесь случай особый. Алмас Чукин – статусная фигура, безусловно, один из самых грамотных наших экономистов, обладающий к тому же публицистическим даром, а ныне включенный в состав правительственной Антикризисной комиссии. Уверенно можно предположить, что его мнение в данном случае отражает оценки, а следовательно, и вытекающие из них планы действий и других членов антикризисного штаба, правительства в целом и большинства экспертного сообщества.

Впрочем, оставим заголовки на совести газетчиков, сам автор вопроса о выходе из Евразийского экономического союза не ставит, а рассуждает более аккуратно и вполне аргументированно.

Хотя высказывания насчет того, что «болезный ЕАЭС доживает свои последние дни», «дружба дружбой, а табачок врозь» говорят сами за себя…

Проиграть санкционную войну с такими внешнеэкономическими козырями можно только за счет внутренних катаклизмов – дворцового переворота или слишком уж организованного саботажа, но с этим в Кремле, надо полагать, справятся.

Выводы для Казахстана: уходить некуда и на выбор остается либо выжидательная позиция, либо включение в Большую игру. Впрочем, осознание антикризисным штабом правительства хотя бы невозможности отделиться – уже стало бы серьезным шагом вперед.

«Нужен ли Казахстану ЕАЭС» — Некоторые эксперты и экономисты в Казахстане задаются вопросом: стоит ли нашей стране и дальше состоять в ЕАЭС, или нужно выйти из этого таможенного союза. По данному вопросу свое мнение высказал специалист в области экономики.

На вопросы корреспондента медиа-портала Caravan.kz о перспективах сотрудничества Казахстана в рамках ЕАЭС ответила доцент кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени аль-Фараби Алмагуль КУЛЬБАЕВА.

— Это вопрос времени и развития международной ситуации, нам необходимо решать свои экономические задачи. Этих задач у нас на сегодняшний день вагон и маленькая тележка. Пока ЕАЭС с решением этих задач справляется.

Здесь практика самая обычная: мы используем Россию и Беларусь как транзитные мосты. И в принципе наша роль логистического моста, которую мы сами в силу геополитических обстоятельств на себя взяли, как раз и вынуждает нас к определенному образу действий. В среде российских экономистов, экспертов и аналитиков было много рассуждений о том, что Россия много теряет, работая в ЕАЭС, потому что Россия выполняет роль промежуточного звена в транзите товаров. Существующая в рамках ЕАЭС таможенная система играет на руку Беларуси и Казахстану. То есть, проще говоря, Казахстан имеет благодаря инструментам ЕАЭС льготный транзит товаров через Россию. Что в силу геополитических и географических обстоятельств является пока вынужденным вариантом для Казахстана: выходов к морю у нас нет и нам необходимо эти транзитные мосты использовать. А если мы выйдем из ЕАЭС, мы потеряем возможность выгодного для нас транзита товаров.

Минусы есть в любой организации; Петр Своик, например, привел интересные данные по статистике 2021 года, и с некоторыми выводами по ним я согласна. Серьезный перекос в получении выгод присутствует, но иначе сам союз существовать не может. ЕАЭС можно сравнить с НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле — прим ред.) В какой-то момент предыдущий президент США Дональд Трамп переформатировал эту идею, поставив ультиматумы Канаде и Мексике, и НАФТА был серьезно преобразован. Преобразовать придется и ЕАЭС рано или поздно, влияние санкций никто не отменит. Но на самом деле этот мост очень много значит для тех государств, которые на концах этих путей находятся. И понятно, что мы не можем максимизировать прибыль от транзита, что идет через территории России и Беларуси, до бесконечности. А это будет вызывать естественное недовольство. Я не буду говорить сейчас о цифрах, потому что в геополитическом плане, в международно-политическом плане они особой роли не играют. Важна сама ситуация. Сейчас видно, что так или иначе потери будут, это логично. В ситуации компромисса всегда будут минусы. Мы, подписывая документы, находясь в ЕАЭС, согласны с этими минусами.

Юлия КИСТКИНА – «Развод и девичья фамилия: что будет, если Казахстан выйдет из ЕАЭС и ОДКБ?» — Чуть ли не с первых дней военного противостояния России и Украины радикально настроенные общественные деятели стали активно призывать власти Казахстана к выходу из ЕАЭС и ОДКБ. Аргументы у них самые разные. Одни упирают на морально-нравственный аспект, другие уверены, что этот шаг является единственно верным с точки зрения и защиты наших национальных интересов, и развития экономики, и обеспечения региональной безопасности. Но мало кто из тех, кто предлагает громко хлопнуть дверью, говорит о возможных последствиях такого решения. А они, по оценкам экспертов, могут быть не менее разрушительными, чем продолжение союзнических и блоковых отношений. Попытаемся разобраться, стоит ли Казахстану рвать устоявшиеся связи и чем это для нас может обернуться.

Расул РЫСМАМБЕТОВ, финансовый аналитик — Я против эмоциональных выходов или заходов. На эмоциях, на ожиданиях мы уже зашли ЕАЭС. В итоге зашли на не очень хороших для себя условиях, не проговорив до конца выгодные для Казахстана торговые условия. Теперь еще и выходить на эмоциях? На мой взгляд, это было бы свидетельством полной неграмотности. Закрыть на замок 7,5 тысячи километров общей границы, заявив, что мы пресечем контрабанду, – антимарксистская утопия. Никуда мы не денемся, мы – соседи, и нам придётся торговать друг с другом. Как это теперь делать – другой вопрос.

То, что наше общество обсуждает эти вопросы и что никто не затыкает рты гражданам – это, безусловно, хорошо. Но нашему правительству сейчас нужно поменьше сидеть в «Фейсбуке», что оно, собственно, и делает, и побольше думать над тем, какие плюсы из сложившейся ситуации можно извлечь. Речь не о том, чтобы пытаться заработать на войне, – я не говорю о неэтичной прибыли, я говорю о том, как обернуть санкционное давление на пользу себе. Это не какие-то костанайские устрицы или павлодарские мидии. Нужно подойти к вопросу максимально трезво и определить потенциальные ниши.

В рамках ЕАЭС некоторые соглашения де-факто перестали существовать. Где-то Россия ограничила экспорт, где-то – мы. Поэтому нужно еще раз все взвесить, передоговориться по каким-то позициям. Да, сейчас звучат мнения о том, что ЕАЭС – это экономический ГУЛАГ. Но лично я с ними не согласен. Повторюсь, мы зашли в союз на невыгодных для себя условиях, но сейчас мы можем начать перекручивать ситуацию в свою пользу. А она может быть – торговлю и взаимные инвестиции никто не остановит.

Касымхан КАППАРОВ, экономист, основатель Ekonomist.kz — Согласен, что мы вступили в Таможенный союз на невыгодных для себя условиях, но сейчас при правильных решениях может быть реализован сценарий, когда мы, наконец, начнем получать дивиденды от этого союза. Выйти из ЕАЭС – дело нехитрое. Но, возможно, ЕАЭС сегодня станет тем самым механизмом, который позволит Казахстану в условиях санкций обеспечивать отношения большой закрытой экономики России с внешним миром. В таком сценарии Казахстан должен взять на себя роль малой открытой экономики. Понятно, что все основные товары у нас будут высасываться российским рынком, но при этом мы должны иметь открытый вход для импорта и достаточно валюты для обеспечения торгового коридора. Впрочем, все зависит от политических решений относительно выбора нашей позиции. Она будет либо осторожной и консервативной – мы закрываем экспорт, бережем валюту и собираем золото с населения, либо радикально открытой – модель, в которой мы выполняем роль буфера между российской и мировой экономикой.

Сергей ДОМНИН, экономический обозреватель — У нас, с одной стороны, не должно быть фобий от рубля, с другой – от того, что мы в ЕАЭС находимся в каких-то негативных или ущемляющих условиях. На экспорт Казахстана в рублевых расчетах в ЕАЭС приходится 52 процента, на импорт – 76, а всего – 70 процентов. У нас статус-кво, и когда говорят, что мы переходим на рубль, на самом деле никакого перехода нет – мы и так имеем достаточно большой объем торговли в рублях, особенно по потребительским товарам.

Также хочу напомнить, что выход из ЕАЭС, согласно договору, занимает срок в 12 месяцев. При этом мы должны закрыть все свои обязательства в рамках союза. То есть как оперативную меру выход из ЕАЭС мы использовать не можем, даже если ситуация критически ухудшится и если, например, против Евразийской экономической комиссии как организации введут санкции.

При этом считаю необходимым подчеркнуть, что, выходя из ЕАЭС, мы выходим не только из договорных отношений с Россией. Мы также выходим из каких-то режимов с Кыргызстаном, и нам придется передоговариваться, из соглашений с Белоруссией и Арменией, с которыми у нас небольшой объем товарооборота, но, тем не менее, он есть. Это довольно серьезные сложности, и непонятно, какие преимущества мы можем получить взамен.

«ЕАЭС ждет крах? О будущем альянса высказались аналитики» — На фоне продолжающихся геополитических потрясений, целого вороха антироссийских санкций и вполне реальной угрозы дефицита некоторых товаров, в Казнете с новой силой вспыхнули горячие дискуссии о необходимости выхода страны из ЕАЭС. Под разнос привычно идут как принципы совместного таможенного бюджета, так и его «дележки», вероятная «рублевая» зона, а также вдруг возникшие проблемы с логистикой. Казахстанские эксперты приводят свои доводы «за» и «против» членства в ЕАЭС и проводят параллели с нашумевшим когда-то проектом Brexit. В ситуации разбирался корреспондент Azattyq Rýhy.

Надо сказать, что эксперты и до известных событий периодически разносили в пух и прах общий таможенный «котел» ЕАЭС. А с фактической экономической блокадой России и Беларуси жаркие дебаты разгорелись с новой силой. Для многих казахстанцев это значит одно – в экономической блокаде вполне себе может оказаться и импортозависимый Казахстан.

В первую очередь экспертами критикуется принцип дележки таможенных платежей, а также доминирование России и ее интересов в решении важных задач. Кроме того для обывателей, далеких от нюансов внешнеэкономических превратностей, черным по белому вырисовывается сомнительная история – членство в ЕАЭС оказалось совершенно невыгодно ни для экономики, ни для кошельков потребителей. Это подтверждается ежедневным, причем весьма нескромным, повышением цен и дефицитом некоторых товаров. А с ним, вопреки громким заявлениям с высоких трибун, многие уже столкнулись, как говорится, лицом к лицу. Именно поэтому эксперты все чаще ставят под большое сомнение существование ЕАЭС в его сегодняшнем виде.

Однако есть и сторонники сохранения альянса. По мнению аналитика Евгении Пак, сейчас страны-участницы должны принимать все меры для того, чтобы снизить давление санкций на потребителей в своих странах. По ее данным, члены организации уже приступили к совместным действиям.

Самат БЕЙСЕМБАЕВ – «Дружба дружбой, а табачок врозь: какие союзы Казахстан может покинуть» — Являясь членом ЕЭАС, Казахстан тесно связан с Россией. Поскольку сейчас экономика соседней страны переживает не лучшие времена из-за многочисленных санкций, все чаще ставится вопрос ребром: нужно ли нам оставаться в организации. В связи с этим редакция Liter.kz узнала об этом мнения экспертов, собрала список основных международных организаций, в которые входит наша страна, и разъясняет, какие вообще существуют условия выхода из подобных союзов.

Политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ отмечает, что в последнее время все чаще слышит призывы среди казахстанцев выйти из ЕАЭС и ОДКБ, основанные на том, что из-за вооруженного конфликта между Россией и Украиной страдает наша экономика, но как бы там ни было, замечает он, Россия географически всегда будет нашим ведущим торгово-политическим партнером. В связи с этим Казахстану, по его мнению, нужно не выходить из союзов, а учиться дипломатии…

К слову, Ертысбаев считает выход из ОДКБ и ЕАЭС предательством.

Политолог Максим Казначеев также заверил, что выход из какого-либо союза или организации чреват тем, что страна может оказаться в политическом вакууме, и поэтому Казахстану не стоит совершать подобных шагов.

По неофициальным данным, на сегодняшний день Казахстан является членом более 40 международных организаций. Всего же за годы независимости наша страна вступала в 73 подобных объединения.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.