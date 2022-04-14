Что волнует душу казаха в середине апреля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Брата Елбасы обвиняют в рейдерстве» — Ольга АБДЫГАППАРОВА, жена известного казахстанского бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова, рассказала как Болат НАЗАРБАЕВ отобрал у ее мужа проект Esentai City, пишет издание «Qalyq Uni». По ее словам, проект Esentai City, который стартовал в Алматы в 2016 году, привлек нежелательное внимание Болата Назарбаева — младшего брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, Алмас Абдыгаппаров, известный казахстанский бизнесмен, основатель Parmigiano Group, компаний AV-Construction и AV-Architects, был арестован в июле 2021 года. Его подозревают по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Его сторонники считают дело сфабрикованным.

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Видео «непристойного» танца женщины в платке возмутил пользователей социальных сетей, пишет интернет-сайт Alashainasy.kz.

«Неизвестно, кто эта женщина на видео. Но, по мнению большинства пользователей, подобные движения несвойственны казахским женщинам. Видеозапись, судя по всему, снята во время какого-то торжества. На видео женщина в платке участвует в танцевальном конкурсе, который устроил тамада. Ее танец, где она двигает бедрами, вызвал аплодисменты довольных гостей меропрития и бурное обсуждение среди пользователей. Многие из них считают это недостойным казахских невесток: «Если вижу такие тои, тошнит меня», «Не оскорбляйте платок, снимите лучше его», «Стыда совсем не осталось», «В нее бес вселился», «Нужно наказать тамаду», «Очень вызывающе», — пишут они в комментариях», — отмечает издание.

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Пресс-секретарь департамента полиции Шымкента Молдир БЕКЕЕВА пыталась покончить с собой. О причинах, побудивших ее к этому, она написала в своем прощальном посте в Facebook, сообщает сайт Bugin.kz. Сейчас Бекеева находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В сообщении она написала, что на такой шаг ее подтолкнуло давление со стороны нового начальника ДП Шымкента Кайрата ДАЛЬБЕКОВА, который якобы предложил ей организовать положительные публикации про себя. После отказа против нее было возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти». Она заявила, что не может жить с этим, и попрощалась с родными, друзьями и коллегами.

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Виктор МАЙЛИН – «Пестрее пестрого…» — Информационная повестка в казахскоязычных СМИ самая разнообразная, но одной из сквозных тем является, разумеется, продолжающая войсковая спецоперация России в Украине. Понятно, как и во всем остальном мире, в Казахстане присутствуют симпатанты как одной стороны – украинской, так и другой – российской. Есть и третья – самая «молчаливая» часть, т.е. их мнение практически не просматривается. Объяснять, кто обычно составляет это «молчаливое» большинство, нужды, наверное, нет.

Ну а больше всего обычно слышно/читаемо первых, это которые ближе к оттенкам «либерального толка» и «национал-патриотического». И они как на подбор однотипны и вместе с тем очень безапелляционно смелы в выводах и оценках. Так, например, Мухтар ТАЙЖАН – известный общественный деятель с заметными политическим амбициями, на прошлых выходных в соцсетях предсказал распад Российской Федерации, которое он связал с наступлением ВСУ и начавшимся освобождением от российских подразделений. Эти слова «Түбі Киев жеңеді. Ресейдің болашағы мүшкіл, ыдырап кетуі мүмкін» привел портал Adyrna.

Напомним, что данный портал предпочитает ссылаться и приводить именно такие мнения и никакие иные. Это, безусловно, право самой редакции портала, и она, по всей видимости, как и любая другая, имеет свои предпочтения. Но ведь есть понятие плюрализма мнений, более или менее равное представление мнений по тому или иному вопросу? Что касается обозреваемой темы, то портал часто печатает Бекболата КАРЖАНА, который также еще в прошлом месяце «приговаривал» РФ к распаду, ну и так далее…

Обозреватель портала Abai.kz под псевдонимом Ка Мырза (Господин Ка) публикует обзор социологических выкладок «Халық жауабы: Ресей Қазақстанға соғыс аша ма?» – «Народный ответ: пойдет ли войной на Казахстан Россия?»: «Очевидно, что агрессия Украины к России вызвала в постсоветских странах вопрос «Кто следующий». Его, конечно, открыто обсуждать необоснованно, но у граждан есть такой вопрос. Этот вопрос обсуждают и специальные исследовательские центры. Так центр мониторинга и исследований Demoscope провел опрос «может ли Россия развязать войну против других стран, в том числе против Казахстана?». 65% опрошенных ответили «нет». Большая часть тех, кто отрицает наличие конфликта, оказалась женской половиной опрошенных. Их количество составляет 58 процентов. Оказалось, что 72% русскоязычных граждан считают «конфликт невозможным», а из казахоязычных лишь 39% считают конфликт «невозможным». А четверть опрошенных считает, что конфликт с Россией вполне возможен.

В целом большинство респондентов (59%) положительно относятся к переселению россиян в Казахстан. Более трети (34%) из них поддерживают традиции гостеприимства, в соответствии с которыми считают, что Казахстан всегда должен принимать людей, вынужденных покинуть Родину. 14% опрошенных выразили обеспокоенность и считают, что с переселением россиян следует согласиться только в том случае, если они тщательно откорректируют свои политические взгляды. Еще 11% считают это возможностью привлечения новых специалистов в Казахстан.

Против переселения россиян высказались 18% казахстанцев. Таким образом, в исследовании, учитывающем различные факторы, реакция казахскоязычной и русскоязычной аудиторий оказалась противоречивой. Это зависит и от источников получения информации».

Комментарии под материалом Ка Мырза сплошь и рядом, мягко говоря, недоброжелательные – и вообще в выражениях комментаторы не стесняются. Один из них написал, что 99% казахов не согласятся ни с какими переездами русских в Казахстан, чем бы они не были продиктованы…

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Начало апреля ознаменовался для проживающих в Штатах казахов большим «кидаловом». Опираясь на страницу известной блогерши Айжан ХАМИТ в Фейсбуке, портал Еxk.kz сообщил о том, что прославленный эстрадный исполнитель Мейрамбек БЕСПАЕВ и его коллега Газизхан ШЕКЕРБЕК обманули казахов, проживающих в США. Они дали объявление о своем концерте, собрали кассу, но сами на запланированный в городе Орландо концерт не приехали. Другими словами, представление было сорвано. Устроители концерта потеряли деньги, заплаченные за зал. Казахи, приехавшие и других штатов, тоже. Когда им стали звонить, то те сделали вид, что они… не знали о концерте. Хотя ранее сами анонсировали его и даже сказали, что вырученные средства направят на благотворительность.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахстану пора прекратить тратить миллионы и умолять русскоязычных граждан выучить казахский» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Куаныш АБИЛДАКЫЗЫ о том, как партия «Единая Россия» внесла в российскую Думу законопроект, в котором говорится, что «Россия может признать соотечественниками всех русскоязычных, независимо от страны проживания».

«Мы отчетливо видим, что за одним языком завязана судьба одной страны, целой нации. Теперь, если мы не откажемся от русского языка, мы можем вырыть могилу своей стране. Поэтому кажется, что пришло время совершать более решительные действия вместо того, чтобы тратить миллионы и умолять русскоязычных выучить казахский. Если мы сейчас же не решим, будут ли казахстанцы говорить по-русски и становиться гражданами России, то завтра будет поздно. Ведь за языком стоит судьба государства, народа», ― подытожила автор.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Асии БАГДАУЛЕТКЫЗЫ о влиянии российских телеканалов и газет на казахстанцев. По ее мнению, российские телеканалы, пропагандирующие продолжение конфликта в Украине, должны быть вытеснены из казахстанского медиа-пространства.

«Как известно, подобного рода российские СМИ пропагандируют необразованность и невежество, занимаются не журналистикой, а военной, империалистической пропагандой и распространением конспирологических теорий. Многие из тех, кто отучился в советское время, привыкли читать подобные газеты и верить им, оттого и с промытыми мозгами они поддерживают Путина», ― заявила Асия Багдаулеткызы.

По ее словам, в этом мы убедились не только во время сегодняшней войны, но и во время ковида.

«Один из наших писателей-классиков написал статью в «Жас Алаше», заявив, что ковид был изобретен в США, чтобы чипировать человечество». После этого, когда корреспондент «Азаттыка» спросил, почему он так написал, тот ответил, что прочел об этом в «МК». Получается, что для этих людей «МК» является стандартом доверия», ― посетовала автор.

На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Самата НОРДМАНА о том, что на фоне событий в Украине Казахстану срочно необходимо провести милитаризацию.

«Необходимо приобрести все — от одежды военных до беспилотников “Байрақтар” и современных автоматов. Кроме того, наши молодые офицеры должны получать образование за рубежом в Турции, США, Израиле», ― отметил он.

По его словам, было бы лучше, если бы армия стала не обязательной, а профессиональной.

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На портале Еrnur.kz было опубликовано интервью с певцом и автором современных казахстанских хитов Саятом РАХЫМЖАНОМ, в котором он рассказал о своем влиянии на казахский язык.

Музыкант рассказал, что пишет песни уже почти 5 лет. Но еще в школьные годы, во время участия в поэтических конкурсах, он заметил, что все хотят писать литературным казахским языком. Его преимуществом было то, что он писал стихи на простом молодежном языке: «Я думаю, что одна из главных причин, по которой мои песни стали хитами, заключается в том, что я пишу тексты на вкус современной молодежи».

«Современная молодежь не хочет литературного языка. Я думаю, что хитами становятся обычные слова молодежи, которые используются ежедневно. Если говорить по-русски, то чем проще, тем лучше», ― рассказал он.

На вопрос о своем, возможно, пагубном влиянии на состояние казахского языка, Рахымжан ответил, что у каждого времени существует свой стиль.

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«Чем опасны школы со смешанным языком обучения?» — Темирхан МОМБЕКУЛЫ на страницах газеты Qazaquni.kz размышляет об опасности, которую представляют для Казахстана школы со смешанным языком обучения, готовящие, по его мнению, врагов своей страны. Автор уверен, что среди получающих образование на другом языке много тех, кто не любит свой народ, и, по его утверждению, за свою жизнь он не раз имел возможность убедиться в этом.

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«У вас все на русском…» – статья под таким заголовком была опубликована в газете Abai.kz. Ее автор Абзал МОЛДАБЕК описал те непростые эмоции, которые он испытал во время общения с американской учительницей, знающей несколько языков и побывавшей в разных странах мира, где люди говорят на своем родном языке. Оказывается, из-за того что в Казахстане все говорят на русском языке, она не знает казахских слов.

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В опубликованном на страницах газеты Altyn-orda.kz обращении Талғата Рыскулбекова он призывает верующих помолиться за Кайрата САТЫБАЛДЫ. По словам Талгата, свое обращение он делает не по заказу бывшего депутата Бекболата Тлеухана и кого-то еще, а потому, что это его долг – как мусульманина и как человека.

Брат участника декабрьских событий Кайрата Рыскулбекова Талгат Рыскулбеков раскритиковал людей, которые работали с Кайратом Сатыбалды или получали от него помощь. По его словам, с момента задержания и помещения Кайрата в СИЗО те люди, которые раньше постоянно толпились в его офисе – бизнесмены, имамы, артисты, певцы, писатели, журналисты и многие другие, куда-то вдруг все подевались. Талгат Рыскулбеков пишет, что отчасти может их понять. Однако, по его мнению, этим людям ничто не мешает рассказывать в социальных сетях о той помощи, которую оказал им Кайрат Сатыбалды, и о его благих делах.

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«Эрдоган отказался от посещения Туркестана. Охладели казахстанско-турецкие отношения» – статья под таким названием появилась в газете Qamshy.kz. По мнению ее автора Шарипа ИШМУХАМЕДОВА, те события, которые произошли в Казахстане в январе этого года, и те, что происходят сейчас на Украине, заставили нашу республику пересмотреть как внутреннюю, так и внешнюю политику.

Автор убежден, что многовекторная политика и лживые лозунги типа «Мир во всем мире» или «Вечная дружба» не смогли спасти экономику страны от импортной девальвации и инфляции, а казахстанское общество – от идеологического конфликта и разделения на «своих и чужих».

Сложнейшей задачей внешней политики является определение места и роли бывших союзников и партнеров в новой ситуации. Отношения с Турцией показали, что Казахстану необходимо пересматривать отдельные сферы и направления сотрудничества с ней, создавая свой гамбит в национальных интересах.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Где два миллиарда? — сельчане допросили своего акима» — Как пишет Stan.kz, жителей села Красный яр, что рядом с Кокшетау, не устроил отчет городского и сельского акимов.

«Обещали, что деньги будут выделены и Красный яр станет привлекательным. Говорили, отремонтируем все дороги и построим тротуар, а на обочинах установим свет. Мы ждали этого. Куда делись деньги, я не знаю», — сетует жительница села Сауле Нургалиева.

Люди считают, что все работы по освоению выделенных селу средств отмечены только на бумаге. По-прежнему не решена проблема изношенных дорог, некачественного освещения, питьевой воды и тепла.

Аким Кокшетау Бауржан ГАЙСА заявил, что мощности котельной, построенной, кстати, за несколько миллиардов тенге, не могут обеспечить теплом всех потребителей, и посоветовал населению топить печки.

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«Тревога бизнеса: дешевый российский товар завоевал наш рынок» — Как пишет Stan.kz, отечественные производители продовольствия встревожены тем, что отечественную продукцию вытесняет дешевый, но некачественный товар из России.

Предприниматели считают, что в Казахстане, который за четыре месяца 2022 года принял российский импорт на сумму более 2,5 млрд долларов, складывается опасная ситуация.

Торговцы говорят, что спрос на молоко и молочные продукты с каждым днем уменьшается. Только за последнюю неделю к цене местной продукции прибавилось еще 10 тенге, а к продукции из Кыргызстана — 20 тенге. Белорусский сыр подорожал еще на 50 тенге. А дешевая продукция из России, на которую спрос только растет, качеством не отличается.

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«Блокировка соцсетей толкнет Казахстан в объятия России» — Abay.kz опубликовал мнение общественного деятеля Мурата АБЕНОВА о законе, который сейчас рассматривается в сенате.

Речь идет о законе по защите детей от буллинга. Законопроектом предусмотрена блокировка социальных сетей в случае отказа от регистрации на территории Казахстана.

Мурат Абенов считает, что в случае принятия закон в первую очередь сыграет на стороне политических интересов России.

Подобный закон сначала был принят в России. Цель в том, чтобы препятствовать свободному и независимому выражению мнений. По этому закону в России были заблокированы Facebook и Instagram, остались только свои сети и ТВ. То есть информационное поле России очищено от свободомыслия.

Почему наши соседи заинтересованы в блокировке социальных сетей в Казахстане? Это продемонстрировала война на Украине. Казахстанская аудитория соцсетей в основном на стороне украинцев, тогда как большинство телезрителей на российской стороне. Это продолжение информационной войны.

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