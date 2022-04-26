«Сезон охоты на президента открыт: кто и зачем демонизирует Касым-Жомарта Токаева?». «Токаев создает Вторую республику». «Тест на «Новый Казахстан». «Чрезмерное использование Нацфонда – опасный популизм властей»

Сетевой Казахстан 26 апреля 2022г.

QMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК — «Сезон охоты на президента открыт: кто и зачем демонизирует Касым-Жомарта Токаева?» — Президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ объявлена информационная война. Это факт, не требующий доказательств. Информационное поле сегодня переполнено критикой, прямыми оскорблениями в его адрес и разного рода «сенсационными» вбросами, к реальности не имеющими ровным счетом никакого отношения. И если раньше в подобного рода словесной схоластике упражнялась преимущественно блогосфера и отдельные, так называемые политические активисты, то теперь эстафетный флажок перехватили официально зарегистрированные и действующие на территории Казахстана средства массовой информации. Такой коленкор – весьма тревожный симптом, явно свидетельствующий о том, что кто-то умышленно ведет игру, направленную на понижение доверия к власти и государственным институтам. А какой конец может быть у таких «игрищ», мы все прекрасно знаем на примере январских событий.

«Еще одна фобия…Угрожают ли смешанные школы казахскому языку?» — Смешанные школы при грамотном подходе вполне могли бы стать основой для развития полилингвального образования, на которое сегодня ориентируется весь мир. Вместо этого раздаются призывы реорганизовать их или даже ликвидировать, поскольку, на взгляд некоторых национально озабоченных граждан, казахскоязычных СМИ, представителей интеллигенции и даже депутатов парламента, они представляют угрозу государственному языку.

NG . RU . «Токаев создает Вторую республику» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в субботнике вместе с членами президентского молодежного кадрового резерва. Накануне он внес в Конституционный совет законопроект об изменениях в Основной закон, без которых, по его словам, не произойдет политическая трансформация общества… «Вторая республика, по замыслу политтехнологов, должна обозначать новую эпоху, отличную от эпохи Назарбаева. При первом президенте была Первая республика. Этот прием – чередование республик – взят из истории Франции. Однако в Казахстане не учли, что Вторая республика во Франции была связана с монархией. При этом посчитали, что такой лозунг может сработать на имидж Токаева-реформатора», – сказал «НГ» директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Тест на «Новый Казахстан»» — Для нашей страны, как и любого восточного (да и не только) общества, характерно доминирование неформальных связей и механизмов принятия решений. Неформальные связи основаны на родстве (родовом, кровном и брачном), землячестве, совместной работе, учебе, бизнесе и «просто» коррупции… Мудрое решение президента ТОКАЕВА ввести ограничения на пребывание родственников президента на государственной службе и госсекторе экономике, закрепляемое в основном законе, позволяет начать борьбу с непотизмом на системной основе… Президент Токаев решил подать обществу личный пример, а расширение и развитие подобной практики станет своего рода тестом на «Новый Казахстан».

KAPITAL . KZ . «Умут Шаяхметова: Нам важно не потерять конкурентоспособность в Центральной Азии» — Снизится ли зависимость Казахстана от рублевой экономики? С какими вызовами столкнется банковский сектор страны? Будет ли Halyk Bank пересматривать свои плановые показатели на 2022 год и выплачивать дивиденды акционерам за прошлый год? Какие возможности для развития открывает новая среднесрочная стратегия финансового института? И собирается ли Halyk Bank все-таки приватизировать Казпочту? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz ответила председатель правления Halyk Bank Умут ШАЯХМЕТОВА.

IA — CENTR . RU . «ЛУКОЙЛ не изменит своей стратегии в Казахстане» — Министр энергетики Республики #Казахстан Болат АКЧУЛАКОВ заявил, что в случае отказа Европы от российской нефти, Казахстан может увеличить объемы экспорта сырья, закупая при этом российскую нефть для своего внутреннего рынка. С другой стороны, последствием антироссийских санкций может стать и укрепление сотрудничества казахстанцев с ЛУКОЙЛом. Однако на фоне отставки главы компании Вагита АЛЕКПЕРОВА в медиа появились предположения о грядущих изменениях в работе ЛУКОЙЛа – в том числе и на казахстанском рынке. Как объяснить резонансный уход Алекперова и что это значит для Казахстана – прокомментировал специально для Ia-centr.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь ЮШКОВ.

EXCLUSIVE . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Ценностный разлом в виртуальном пространстве» — Военно-политический конфликт между Россией и Украиной в очередной раз проверяет на прочность и без того сложные отношения между представителями различных групп и слоев казахстанского общества. Впервые он заметно проявил себя еще в 2014 году, негативно отразившись в политическом и информационном пространстве Казахстана… Очевидно, в этой ситуации властям следует, во-первых, все же более четко артикулировать собственную оценку военно-политического конфликта России и Украины и его влияния в нашей стране. А во-вторых, используя действующее законодательство, пресекать любые проявления ксенофобии, сепаратизма и пропаганды войны. Впрочем, в условиях и без того высокой нервозности в обществе, лучше это делать на уровне профилактики.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Чрезмерное использование Нацфонда – опасный популизм властей» — Власти внезапно резко увеличили расходы госбюджета за счет нефтедолларов Нацфонда. Делается это в полном противоречии с экономической логикой, которую правительство утвердило в декабре 2021 года. У этого решения будут негативные последствия прямо сейчас, но они станут фатальными, когда наступит реальный кризис.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Цифровой тенге – панацея или Матрица?» — В прошлом году Национальный банк Казахстана запустил пилот цифрового тенге. Это электронная валюта по принципу Centralbankdigitalcurrency (CBDC, цифровая валюта центрального банка) – то есть третья форма национальной валюты – ни наличная, ни безналичная. Технически, цифровой тенге очень похож на безналичную валюту, однако пользуется инфраструктурой не банков, не международных платежных систем, а центрального банка (НБ РК) и может быть использован без интернета.

«Есть ли «чистые» места на карте Казахстана?» — Многие регионы страны хронически лидируют в рейтингах экологического неблагополучия. Для начала нужно сказать, что Казахстан вошел в международный рейтинг худших стран по загрязнению городов, такую информацию предоставило мониторинговое агентство Energyprom.kz.

365 INFO . KZ . «Тайная проверка клиник Алматы выявила массовые нарушения» — Длинные очереди, хамское отношение к пациентам, лоббирование определенных поставщиков услуг и невозможность получения квалифицированной помощи — самые частые жалобы на медучреждения. И если до внедрения в Казахстане системы соцмедстрахования претензии в основном были адресованы государственным клиникам, сейчас есть нарекания и частным субъектам, оказывающим медпомощь в рамках гарантированного объема бесплатных медуслуг и соцмедстрахования.

TIME . KZ . «Канавы и канальи» — Почему после дождей постоянно затапливает центральную часть Алматы ниже проспекта Абая, а арыки не ремонтировали весь прошлый год. В мегаполисе 1525 км арыков, однако для полива используются всего 168 км. В прошлом году в городе выявили 100 км самодельных канав, которые нигде не зарегистрированы. Как и когда городские власти будут реконструировать арычную сеть?

«Одним минимум, другим – ничего» — Формально реализуют уполномоченные госорганы сверхважный для страны проект “Ауыл — Ел бесігі”. Более 200 млрд тенге потратили на развитие сел в последние три года по этой программе, однако до сих пор жители некоторых аулов ходят по два километра за водой и лечатся в трехкомнатных саманных домишках, переделанных под фельдшерские пункты. Бюджетные деньги до таких сел никогда не дойдут, потому что эти населенные пункты из-за чисто формальных признаков не включили в проект.

KURSIV . KZ . «IT-экспаты могут получить в Казахстане госуслуги по принципу одного окна» — Министерство цифрового развития запустило получение государственных услуг для зарубежных IT-специалистов по принципу одного окна. Иностранные IT-специалисты теперь могут получать государственные услуги по принципу одного окна на базе экспат-центра МФЦА. Среди доступных услуг – получение ИИН, регистрация в базе мобильных граждан, выпуск электронной цифровой подписи, регистрация юридического лица, открытие банковского счета, регистрация временного проживания, покупка казахстанской SIM-карты и т. д.

CARAVAN . KZ . «Птица степи ждет спасения: сокол-балобан может навсегда исчезнуть с казахстанской земли» — Закрытие границ, ограничение передвижения, изоляция – меры, предназначенные для людей, оказались чрезвычайно полезными для редких краснокнижных птиц, стремительно исчезающих из природы Казахстана, в том числе из-за незаконного отлова и вывоза. Браконьерство – насущная проблема, которая не остается без внимания властей. Мировая же пандемия коронавируса внесла свой вклад – способствовала восстановлению популяции соколов-балобанов.

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