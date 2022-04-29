Чтобы заработать миллион долларов, казахстанцы со средней зарплатой должны трудиться почти 246 лет

Среднемесячная заработная плата. IV квартал 2021

По данным Picodi.com, в рейтинге стран по количеству лет, необходимых для заработка одного миллиона долларов США при среднестатистической заработной плате, Казахстан занял 87-е место из 102. Чтобы заработать миллион долларов США, казахстанцам со средней зарплатой понадобится 245 лет и 11 месяцев.

Быстрее всего заработать миллион долларов США могут жители Швейцарии (13 лет и 4 месяца), Австралии (20 лет и 1 месяц) и Сингапура (20 лет и 2 месяца). Замыкают ТОП-5 стран Люксембург (20 лет и 4 месяца) и США (23 года и 1 месяц).

Среди стран СНГ жителям Украины* придётся работать 145 лет и 6 месяцев, России — 191 год и 9 месяцев, Молдовы — 204 года и 11 месяцев, Армении — 215 лет и 4 месяца, Беларуси — 231 год и 5 месяцев, Азербайджана — 257 лет и 1 месяц, Узбекистана — 318 лет и 4 месяца.

* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.

В четвёртом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата казахстанцев достигла 275,6 тыс. тг — на 18,2% больше, чем годом ранее. Реальный рост покупательной способности номинальных зарплат составил 8,7%.

В региональном разрезе наибольшая номинальная заработная плата была зафиксирована в Атырауской области: 420,4 тыс. тг, плюс 11,4% за год. В тройку лидеров также традиционно вошли столица (391,4 тыс. тг, плюс 11,9%) и Мангистауская область (382,4 тыс. тг, плюс 13,2%).

Наименьшую заработную плату получали работники Северо-Казахстанской области: всего 203 тыс. тг, плюс 20,2%.

В самом высокооплачиваемом в РК секторе — горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — среднемесячная номинальная заработная плата в четвёртом квартале 2021 года достигла 546,4 тыс. тг — на 15,7% больше, чем годом ранее.

В ТОП-3 отраслей традиционно попали финансовая и страховая деятельность (520,7 тыс. тг) и профессиональная, научная и техническая деятельность (442 тыс. тг).

Самые невысокие зарплаты в стране пришлись на сферу АПК: всего 167,3 тыс. тг — на 39,3% меньше, чем в среднем по стране.

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Информация предоставлена Ranking.kz.

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