О временном правительстве

Экономика 130 0
Почему в «новом Казахстане» продолжают практиковаться старые подходы в экономике

Назвать все вещи своими именами

Скажите, правда ведь, очень хочется, чтобы мы все вещи называли своими именами? Не будем углубляться в политику, там все субъективно и размыто, и потому исконно хлесткие определения практически не используются. Взять тот же трайбализм или клановость.

А вот в экономической сфере, казалось бы, должно быть все по-другому. Потому что аршином общим измерить можно. Ну или с помощью калькулятора посчитать. Какие-то прогнозные модели построить.

Тем не менее, даже самые смелые и точные расчеты, которые называются исследованиями, обзорами или отчетами, очень часто камуфлируют новости первостепенной важности.

Чтобы что?

Просто намекнуть кому-то там, наверху, что, господа-товарищи, дела у нас, конечно, идут, но не так чтобы хорошо? Дескать, вам нужно, наверное, уже прийти в себя от голокружительных успехов, которые вы там рисуете себе в воображении и заодно в разных докладах.

К зимнему кризису нужно готовиться весной К зимнему кризису нужно готовиться весной
2513

Показать, это мы, мол, не желтая пресса, которая высосет, как говорится, сенсацию из пальца?

Продемонстрировать свою работу, отработанный хлеб? Точка.

Никто не хочет быть пятой колонной

А на самом деле, господа-товарищи, никто не хочет быть пятой колонной. Даже авторитетные общественные организации, — им возбраняется по каким-то неведомым причинам высказывать хоть намек на критику.

Профессиональные ассоциации тоже опасаются выдавать на-гора конкретные экспертные выкладки, которые могли бы хоть как-то бросить тень в этот полдень на кого-то.

В коммерческих банках казначейства уже давно перестали быть публичными, они создают аналитику лишь «для внутреннего пользования», чтобы невзначай не задеть тех, кто принимает решения о выдаче лицензий, утверждает кандидатуры на руководящие должности в финансовых организациях, может оказывать свое влияние на принимаемые решения в отношении проверок и пр., пр.

От «общества потребления» к потреблению страха От «общества потребления» к потреблению страха
639

А с аннутитетными расчетами, то есть, прогнозами, например, в сфере страхования или пенсионной системы, вообще все глухо. Колосальные по смыслу (или бессмыслицы) решения, вроде раздачи «излишних» пенсионных накоплений, принимаются исходя из «понимания и ощущения», но отнюдь не потому, что существуют железобетонные основания и уверенность, что они, эти решения, не навредят этим же «бенефициарам» в будущем.

В общем, все непросто.

Но, кажется, меняется к лучшему.

Главный месседж месседжу рознь

На прошлой неделе Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана опубликовал обзор внешнего сектора за прошлый год. А его название почти сенсационное: «Обязательства по выплате внешнего долга в 2022 году могут превысить золотовалютные резервы Казахстана».

Интернет-газета ZONAKZ писала, что это очень смелая по нынешним временам аналитика, с таким выводом: «при отсутствии внешних источников финансирования резервные активы страны могут полностью не покрыть ожидаемые в текущем году выплаты по внешнему долгу».

И тут практически следом выходит обзор консолидированного бюджета РК за I квартал 2022 года с ура-победным заголовком «Налоговые поступления в республиканский бюджет удвоились за первый квартал».

«Казахстан политически осиротел, но не рыдает» «Казахстан политически осиротел, но не рыдает»
1903

Мы, конечно, очень рады, что бывают такие позитивные новости: за январь-март с.г. было собрано 4,7 трлн. тенге в качестве налогов, что в 2 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Однако важно, чем обусловлен такой рекорд.

«В первом квартале текущего года рекордные цены на энергоресурсы, увеличение их объёма экспорта в сочетании с дальнейшим восстановлением экономической активности в стране способствовали значительному росту налоговых поступлений в консолидированный бюджет», — поясняют аналитики АФК.

То есть, волшебство заключается не в улучшении налоговой дисциплины, и не в росте и расширении бизнеса, а именно в том, что на 11% в январе-феврале вырос экспорт, на 38% в первом квартале выросли цены на энергоносители, а курс тенге ослаб на 8,2%.

И вот, пожалуйста, подарок правительству: за первый квартал текущего года исполнение годового плана по налоговым сборам составило 30,9%, против показателя за аналогичный период прошлого года в 20,4%!

В то же время, отмечают эксперты, расходы консолидированного бюджета выросли на 28% или 1,1 трлн. тенге – до 5,2 трлн. тенге, превышая доходную часть на 8% или 0,4 трлн. тенге.

Самозанятым нужно объединяться Самозанятым нужно объединяться
2457

В частности, «Наиболее сильно выросли затраты на соцпомощь и соцобеспечение (+67 млрд. тенге), сферу образования (+192 млрд.) и расходы на обслуживание и погашение займов (+559 млрд.), на которые приходятся 74% от совокупного прироста расходов».

Из-за того, что сумма, необходимая для погашения займов, скажем так, немаленькая, правительство что делает? Оно опасается привлекать новые займы и… лезет за очередной порцией необходимых ресурсов в Национальный фонд. Благо, тот всегда под рукой…

И тут мы подходим к самому главному. В 2022 году, уже третий год подряд (!) трансферты из Нацфонда составят выше 4,5 трлн. тенге!

«На этом фоне активы Нацфонда к ВВП снизились до 34% с 40% годом ранее и приближаются к неснижаемому остатку (не менее 30% от ВВП)», — отмечают эксперты.

Самая главная новость спрятана в конце сообщения.

Чтобы что?

Чтобы не хайповать, как желтая пресса? Или просто острожненько намекнуть кому надо?

О временном правительстве О временном правительстве
130

Временщики или государственники?

Впрочем, аналитики делают очень серьезные выводы: «Растёт необходимость принятия мер для стабилизации его (Нацфонда) активов, недопущению их дальнейшего сокращения (сберегательной функции) и снижения ненефтяного дефицита. По обновленному Прогнозу социального и экономического развития на 2022–2026 гг., из-за увеличения расходов в текущем году ненефтянной дефицит консолидированного бюджета вырастет до 9,2% от ВВП, что превышает прошлогодний показатель в 8,9%».

Но, опять-таки, кто виноват? Что делать? Есть какой-то алгоритм действий, которые приведут к улучшению ситуации с Национальным фондом?

Эксперты пишут, что для укрепления фискальной устойчивости и поддержания стабильности активов Нацфонда в бюджетное законодательство с 2023 года будет внедрено контрцикличное фискальное правило.

Уверенности, что это будет именно так, нет. Потому что ни одно правительство не хочет углубляться в проблемы и решать их, боясь сделать что-то не так или попасть в патовую ситуацию.

Тут бы назвать такое правительство, чего оно заслуживает, – временным. Временщиком…

За 30 лет в Казахстане покоцали не только политическую платформу и не позволили создать полноценную политическую конкуренцию, но и извратили подходы к социологической и научной мысли. Именно поэтому в стране нет сколь-нибудь профессионального подхода даже в области экономики, столь важной для развития.

Да, за последние 5-7 лет на отечественном небосводе зажглось немало новых звезд-экономистов. Но их еще не так много для того, чтобы населить собой эту пустыню и помочь установить внятные и понятные правила во имя экономического прогресса страны.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. Почти на 5% сократились вклады казахстанцев в банках за март
  2. Почти четверть ВВП составил госдолг Казахстана — Минфин
  3. На Т606 млрд сократились пенсионные накопления казахстанцев за март
  4. Совет по технологической политике образовали при правительстве Казахстана
  5. Золотовалютных резервов меньше, чем долгов