Про «Основателя независимого Казахстана»

Сетевые СМИ о том как меняется статус первого президента РК

Данияр АШИМБАЕВ – «Статус Первого Президента: Конституционная реформа» — Тема личности и статуса Нурсултана НАЗАРБАЕВА в общественном мнении с января резко поляризовалась. В социальных сетях началась жёсткая и не всегда объективная критика Первого Президента, причём в основном через призму некоторых его родственников.

Президент Токаев свое отношение к личности Первого Президента сформулировал очень мудро, но большое количество радикальных общественников и бизнесменов активно требуют «люстрации» и отмены конституционного закона о Первом Президенте, который уже 20 лет активно дебатируется в обществе и вызывает недовольство и недоумение в том числе и у тех, кто поддерживал и поддерживает Первого Президента.

С другой стороны, перечеркивать ключевую роль Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана, обеспечении его международного признания, территориальной целостности, социальной стабильности и межнационального согласия было бы как минимум неправильным, неуважительным к собственной истории и подрывающим те основы, на которых выстроен современный Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев инициировал полномасштабную конституционную реформу, в ходе которой экспертами был выработан здравый компромисс.

Статус Первого Президента меняется с «Лидера Нации — Елбасы» на «Основателя независимого Казахстана» (более логичная формулировка), а конституционный закон о Первом Президенте отменяется.

Думаю, что для самого Нурсултана Назарбаева это намного важнее материальных благ. Кроме того, эти формулы отвечают контурам политической реформы Касым-Жомарта Токаева и задачам развития Казахстана как независимого государства.

Аян КАЛМУРАТ – «Назарбаев как «отражение прошлого» в переделываемой теперь не им Конституции. С Евгением Жовтисом — о поправках» — Конституцию Казахстана собираются переписывать. В шестой раз за 27 лет ее существования. Планируется внести 56 поправок к 33 статьям. Самыми резонансными стали, пожалуй, изменения, касающиеся первого президента. Зачем власти инициировали поправки и есть ли на самом деле в проекте уход от суперпрезидентства, о котором заявил второй президент? Азаттык поговорил с ведущим правозащитником Евгением ЖОВТИСОМ, руководителем Казахстанского бюро по правам человека.

— Если посмотрим на конструкцию, в которую был вписан первый президент, и ряд его полномочий — он был председателем Совета безопасности и, помимо статуса первого президента, был еще «лидером нации» («елбасы»), — то увидим, то они означают его постоянное присутствие в политической жизни, прямое или косвенное. Когда эти определения и пункты убирают, первый президент уходит в прошлое. Потому что «первый президент» и «основатель» — это прошлое. Уже не настоящее. В данном случае это означает, что он остается в истории Казахстана как «первый президент», как «основатель государства», хотя у наших сограждан много вопросов в связи с этим определением. Но всё это означает, что в настоящем он не присутствует, он остается в прошлом как отражение некоего прошлого в Конституции…

С другой стороны, господин Токаев и действующая власть не хотят полностью исключать экс-президента из истории независимого Казахстана. Поэтому это относительно компромиссный вариант: он остается зафиксированным в Конституции как «первый президент» и «основатель государства» — таким образом в прошлое он вписан, — а в настоящем никаких специальных полномочий, кроме сохранения неприкосновенности для него и членов его семьи, никаких институциональных полномочий, функций и специального участия в решении современных проблем Казахстана не предполагается…

В нашу Конституцию вносятся изменения в зависимости от политической конъюнктуры и ситуации. Это, конечно, у меня вызывает грусть. Потому что хотелось бы все-таки написать такую Конституцию, которая не будет сначала создавать Конституционный суд, потом отменять и менять его на Конституционный совет, потом обратно возвращать Конституционный суд, потом болтаться между полностью мажоритарной системой и смешанной системой…

Всё это означает, что у кого-то нет четкого представления о том, каким мы хотим видеть «Жаңа Қазақстан» и как принимать новую Конституцию, фиксирующую ситуацию на длительный период времени. Поскольку такого представления нет, то правящую элиту, извините за выражение, болтает во всех направлениях, в зависимости от того, куда качнется политический маятник.

Амиржан КОСАНОВ – «Человек в законе? Основном» — Что ни говори, горазда наша власть создавать ажиотаж и поводы для очередного всплеска народного негодования.

На днях практически все СМИ опубликовали выдержки из выступления одного из членов рабочей группы по конституционной реформе:

«Что касается вопросов статуса президента, первого президента – в Конституции у нас записано о том, что регулируется Конституцией и Конституционными законами, и рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаться к закону, который конкретизирует эту норму, а в самой Конституции».

Он пояснил, что «первый президент Республики Казахстан – это основатель независимого Казахстана».

«То есть, этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть, это мы все видели, это весь мир видел, он будет закреплен в Конституции».

Прочитав эти бессвязные, зыбкие и двусмысленные формулировки, общество взорвалось. В социальных сетях пользователи стали публиковать мемы с протестными текстам. Одним словом, этот член рабочей группы разворошил улей электорального протеста, дав повод еще раз «пройтись» по елбасы…

Но нынешние изменения не затрагивают фундаментальных основ «старого Казахстана», и больше похожи на косметический ремонт, который на определенное время отвлечет внимание общества от насущных проблем. Такое ощущение, что власть боится перезапуска всей системы: как бы чего не вышло…

Учитывая уникальность периода и предоставившейся возможности, предлагаю ввести в республике должность вице-президента. Такой шаг способствовал бы устойчивости всей системы власти (последняя попытка государственного переворота учит нас этому). Основные направления государственной политики, за которые голосовали избиратели, сохранили бы свою преемственность. Да и перманентная подковерная борьба других конституционных бенефициаров (спикеры палат парламента, премьер) за президентский пост поутихла бы.

Петр ТРОЦЕНКО – ««Токаев пока не трогает самых главных». Досым Сатпаев об арестах родственников Назарбаева и о тех, кто ищет себе «нового хозяина»» — Как связаны январские события в Казахстане с арестом бизнесмена Кайрата Боранбаева, какой месседж заключен в недавнем появлении на публике Нурсултана Назарбаева и чем можно объяснить грядущую поправку к Конституции, которая закрепляет за первым президентом статус «основателя независимого Казахстана» Об этом и многом другом — в интервью с Досымом САТПАЕВЫМ.

— Как это ни странно, Токаев пытается не сжигать все мосты со значительной частью политической и бизнес-элит. Он понимает, что 90 процентов этих людей вышли из назарбаевской среды. Ну и сам Токаев вышел из этой среды. Пытаясь закрепить за Назарбаевым некий образ основателя казахстанской государственности, Токаев дает определенный знак всем остальным, что он не сторонник плясать на костях первого президента. Он пытается получить некую лояльность со стороны той части госаппарата, которая очень настороженно к нему относится, опасаясь каких-либо репрессий. К тому же не исключен и фактор внешнего давления: после январских событий гарантию безопасности Назарбаев получил не столько от Токаева, сколько от Путина. В какой-то степени этот фактор безопасности распространяется и на решения, которые принимает Токаев касательно закрепления некоего статуса Назарбаева в Конституции.

Обратите внимание, что сейчас Токаев наносит удары по краю пирога под названием «семья первого президента» и пока бьет по более ключевым фигурам. Тут всё зависит от того, что входит в пакет гарантий безопасности для Назарбаева. Распространяются ли эти гарантии только на первого президента и его близких родственников, либо в этот пакет входит только Назарбаев, а все остальные родственники — нет? Мы пока не знаем всех нюансов этого неформального соглашения. Но я думаю, что аресты Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева являются первым шагом Токаева к тому, что он пытается показать общественности, что уже начинает войну с людьми, которые наносили урон национальной безопасности: олигархами и представителями старой элиты, которые входили в окружение Назарбаева…

Сейчас самые яростные критики первого президента и его семьи — люди, которые делали карьеру при Назарбаеве, и еще недавно занимались активным восхвалением назарбаевской системы, выступали за переименование столицы. Здесь вопрос в психологии существующей бюрократической системы Казахстана и нашей политической элиты. Это психология холопов, психология людей, которые постоянно от кого-то зависят. Им нужен новый патрон, нужна гарантия того, что они останутся в системе, а это возможно получить только за счет лояльности, которую им может гарантировать только Токаев.

С этими людьми не будет нового Казахстана, потому что им не нужен новый Казахстан, им нужен новый хозяин. Они готовы ему служить, но служить по-старому. И к стране они будут относиться так же — по-старому. Поэтому, когда высокопоставленные чиновники пускай и осторожно, но начинают критиковать систему, созданную Назарбаевым, это выглядит очень смешно, потому что все они и есть продукты этой системы. Надо менять бюрократический аппарат. Необходима люстрация на 80 процентов, потому что со старыми кадрами ничего нового не построишь. Новый Казахстан невозможно построить с людьми, которые за эти 30 лет сделали всё, чтобы завалить все надежды граждан на то светлое будущее, которое им обещали еще в 1990-х.

Назира НУРТАЗИНА, доктор исторических наук – «В Конституции РК надо отразить почетный статус не Н.А. Назарбаева, а казахского этноса» — В Конституции РК надо отразить почетный статус не Н.А. Назарбаева, а казахского этноса — как государствообразующего народа и лидера, в лице своих предков имеющего особые заслуги в сохранении огромной территории и пострадавшего от Голодомора, также несущего историческую миссию по духовному возрождению страны .

Нам всегда не хватает дальновидности и глубины мышления. Нельзя сбрасывать со счетов заслуги Нурсултана Назарбаева как Первого в истории Президента независимого государства Казахстан. В то же время надо бы подумать: во первых, кто Назарбаев? А он ведь сын казахского народа («қазақ халқының төл перзенті» сказали бы мы на родном языке). Были и есть сыны и дочери казахского народа и лучше его, и хуже его… Несомненно, он имеет харизму и исторические заслуги. Но все его лидерские качества , как и у других знаменитых казахов были унаследованы от предков, нашей традицией, как и в целом Независимость была выстрадана и вымолена у Бога всем казахским народом , омыта кровью и потом батыров и алаш-ордынцев , слезами многих поколений наших матерей. Значит, разговор и дискуссию необходимо мудро перевести в другую плоскость: в преамбуле Основного Закона надо бы записать слова о заслугах казахского народа и его жертвах на пути построения независимого Казахстана , в деле сохранения имени и сути казахского народа, ныне титульной нации РК. Думаем, что и сам Первый Президент предпочтет лучше упоминание о статусе «тысячу раз умиравшего и тысячу раз воскрешавшегося» (говоря словами поэта Ж. Молдагалиева) своего родного народа, чем своей личной персоны. Ешкім, ешқандай адам халықтан, ата-бабаларынан үлкен емес (Человек не более велик чем родивший его народ) хотя есть своего рода диалектика: личность прославляет, защищает народ, а народ его рождает и выдвигает и т.д. Итак, если вы любите и уважаете Президента или Короля то вы будете уважать народ и этнос, которому он принадлежит от роду. По такой логике будет справедливо в обсуждаемом ныне вопросе вывести на первый план конституционно-правовой или хотя бы почетный статус казахского этноса а не какой то пусть и яркой личности, тем более, и это во-вторых, всякая личность преходяща, все люди, даже великие, смертны, а народ остается (по крайней мере он более долговечен чем отдельный человек)…

Аркадий ДУБНОВ – ««Конституционный бронежилет» для Назарбаева» — Существующего закона о первом президенте страны, очевидно, оказалось недостаточно, чтобы уберечь 81-летнего патриарха ещё советского Политбюро ЦК КПСС от нападок и обвинений в причастности к январским события в Казахстане, жертвой которых стали несколько сотен человек.

С другой стороны, надевание на Назарбаева «конституционного бронежилета» выглядит как результат компромисса между вторым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обширной назарбаевской Семьей, члены которой в значительной степени определяли политический курс страны и до недавнего времени контролировали чуть ли не всю казахстанскую экономику…

Замечу, что в разгар январских волнений в Казахстане я не раз писал и говорил, что чем бы они не закончились и какие бы обвинения не были предъявлены Назарбаеву, нынешней власти страны придётся сохранить его в качестве символа независимого Казахстана, как это сделали в Китае с Мао Цзедуном. Иначе придётся признать неудачей создание современной казахстанской государственности. А значит, поколебать скрепы национальной идентичности, основой которой в отсутствие реальных демократических институций остаётся только вера, если не в непогрешимость, то хотя бы в придуманную сакральность вождя. Народ в стране остаётся все ещё советским по своей ментальности не меньше, а может быть, и больше, чем в России. И лишить его симулякра этой веры за одно-два поколения невозможно, какие бы аргументы не приводились.

Напомню, что итогом развенчания культа личности Мао Цзедуна после кошмара устроенной им «культурной революции» в Китае стала, как известно, формула Дэн Сяопина: заслуги и ошибки Мао соотносятся в отношении 70 к 30. И тело китайского вождя не кремировали, как он завещал, а забальзамировали и поместили в специально построенный мавзолей. Огромный портрет Мао на площади Тяньаньмэнь в Пекине с тех пор — созидательный контрапункт современного облика Китая.

Мао очень уважал Дэна. Назарбаев тоже тепло относился к Токаеву. Мы же помним, что его первым решением на посту президента стало переименование Астаны в Нур-Султан.

Да, да, Восток, не стройте иллюзий…

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