«Кто из семьи Назарбаева попал в список Forbes Kazakhstan – 2022». «Режим персонифицируется под второго президента». «Почему чиновникам не удаётся стереть грань между городом и селом?». «Казахстанские ученые устали от «псевдорезультатов»

Сетевой Казахстан 11 мая 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Эрдоган: «Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов»» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ и Реджеп Тайип ЭРДОГАН провели брифинг для представителей СМИ… Глава государства в своем выступлении поблагодарил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение посетить Турецкую Республику с государственным визитом. «Хочу выразить признательность всему турецкому народу и г-ну Президенту за оказанное гостеприимство и радушие. Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по самым важным вопросам. Президент Реджеп Тайип Эрдоган – мудрый и уважаемый политик, поэтому его мнение имеет очень большое значение. Казахи всегда будут помнить о том, что Турция первой признала нашу независимость…

AZATTYQ . ORG . «Турция «аккуратно балансирует», Россия воспринимает друзей «как подчиненных». Поможет ли Анкара, если Москва будет угрожать Казахстану?» — 10 мая начинается двухдневный государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Турцию. Это первая его поездка в Анкару в качестве президента. Накануне встречи Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом ЭРДОГАНОМ Азаттык обсудил с политологом-международником, колумнистом германского издания Deutsche Welle Иваном ПРЕОБРАЖЕНСКИМ, как будут развиваться отношения между Анкарой и Нур-Султаном.

««Режим персонифицируется под второго президента». Димаш Альжанов — о переписывании Конституции» — Первого президента «убирают», но чрезмерные полномочия в руках действующего главы государства остаются, и сложившаяся за десятилетия политическая система не претерпевает изменений. Так в разговоре с Азаттыком политолог Димаш АЛЬЖАНОВ характеризует разработанные по инициативе второго президента Казахстана поправки к Конституции.

EXCLUSIVE . KZ . «Извлечем ли мы пользу из кризиса?» — Мир погрузился в хаос – экономикам многих стран приходится сдавать экзамен на прочность. Объявленная правительством Казахстана программа «мобилизационной экономики» может и не сработать. Во всяком случае, если наши власти и бизнес не используют все «вероятности», уверены эксперты.

FORBES . KZ . «Кто из семьи Назарбаева попал в список Forbes Kazakhstan – 2022» — Помимо старожилов рейтинга богатейших бизнесменов Казахстана — дочери первого президента Динары КУЛИБАЕВОЙ и ее супруга Тимура КУЛИБАЕВА (2 место), а также внука Нурали АЛИЕВА (26 место) — в список-2022 попали еще двое… Дарига НАЗАРБАЕВА с пометкой «вернулась» заняла 13 место. По подсчетам аналитиков Forbes Kazakhstan, состояние старшей дочери Елбасы стоит $584 млн… Еще один член семьи — занял 41 место с $160 млн. Это новичок рейтинга Нурбол НАЗАРБАЕВ. У племянника первого президента Казахстана тоже диверсифицированный бизнес, в основном относящийся к сфере инвестиций.

QMONITOR . KZ . «Недоразвитые. Почему чиновникам не удаётся стереть грань между городом и селом?» — Жители казахстанских аулов, сёл и деревень – наиболее уязвимая часть населения. Отсутствие адекватной инфраструктуры, недоступность качественной медицинской помощи, нехватка рабочих мест – это лишь часть проблем, с которыми ежедневно сталкиваются люди, живущие вдали от крупных городов. Вместе с тем, как считают эксперты, именно периферия сегодня обладает наибольшим потенциалом с точки зрения развития территорий и реализации перспективных и даже амбициозных проектов. Но вместе с тем, разрабатывать этот Клондайк и превращать аулы в сельские оазисы никто не спешит. Почему?

IA — CENTR . RU . «Как Казахстану избежать энергетического кризиса: перспективы нового энергокольца в Центральной Азии» — События, начавшиеся с январской попытки госпереворота в #Казахстан’е, а далее – специальная военная операция и масштабные антироссийские санкции, как будто вытеснили из текущей повестки давно назревавшие, но никуда не исчезнувшие проблемы – пишет в своей статье на Ia-centr.ru казахстанский экономист Петр СВОИК. В частности, под вопросом положение электроэнергетики, и не только в Казахстане, но во всей Центральной Азии.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Об истории» — История в массовом, прикладном смысле, даже научном всегда была прикладным инструментом идеологии. Бурно расцветали нужные и востребованные мифы, отбирались подходящие факты, соответственно – предавались забвению факты и документы, не вписывающиеся в общую картину. Это повлекло за собой очевидное неуважение к исторической науке в целом и – одновременно – клиповое восприятие национальной и мировой истории. В то же время история (как и другие общественные науки) важна для понимания сегодняшних реалий и конструирования будущего.

LITER . KZ . «О бедных профессорах замолвите слово. Казахстанские ученые устали от “псевдорезультатов”» — На долю казахстанской науки выпало немало потрясений, сожалеют ученые. Суверенитет Казахстана ознаменовался закрытием Академии наук КазССР, которая была открыта в 1945 году Канышем САТПАЕВЫМ. Увы, самым многострадальным министерством оказалось Министерство образования РК, где за годы независимости сменилось около 15 министров, и каждый после себя оставлял печальное наследство в виде начатых, но незаконченных реформ…

TIME . KZ . «Отчёты в ущерб знаниям» — Мы продолжаем серию материалов, посвященных преобразованиям в сфере школьного обучения. Наш сегодняшний собеседник — педагог, общественный активист Дана РАУ, много лет проработавшая учителем истории и прекрасно осведомленная, как в 2016 году внедряли обновленку. Она, как и многие ее коллеги, считает, что упущения были, но не соглашается с теми, кто предлагает полностью отменить нынешние учебные программы и вернуть старые.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Народная партия – «осиное гнездо» Масимова и Библиотеки» — В «послеянварский период» Казахстана события разворачиваются таким образом, что наиболее приемлемой площадкой для проназарбаевских сил выступает Народная партия Казахстана (НПК). Разумеется, все это будет сделано неофициально и за хитрыми ширмами. Сама по себе фигура Ермухамета ЕРТЫСБАЕВА, нынешнего руководителя партии, вполне удобна для реализации такой политики.

CARAVAN . KZ . «Цены стремятся в космос: почему чиновники их не держат» — Между тем именно борщевой набор уже год как демонстрирует наибольший рост цен. Казахстанский кабмин с этим ростом пытается бороться, но без особого успеха. Так, согласно официальным данным, капуста за год подорожала с 91 до 277 тенге за килограмм. По ощущениям – гораздо больше… Была надежда на то, что новый урожай снизит цену и на белокочанную, и на корнеплоды, но молодые овощи лишь обновили максимум цен. Та самая капуста, с которой мы начали, теперь стоит 500 тенге за килограмм, а в супермаркетах – 625. И, судя по всему, тенденция на рост сохранится.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.