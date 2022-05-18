США взялись за государства-нефтеэкспортеры со всей серьезностью

Вашингтон намерен регулировать мировой рынок нефти с помощью своих судебных органов

Закон с уже устоявшимся названием NOPEC анонсировали еще в 2005-06 гг. на фоне высоких нефтяных цен. Однако сначала кризис 2007-08 гг., а потом новые обвалы рынка «черного золота» понижали актуальность законопроекта. Но в 2022 году администрация Джо Байдена пришла к выводу, что прочие средства политического давления уже исчерпаны и нефтеэкспортеров нужно вести в американский суд – самый объективный и беспристрастный в мире.

Судя по всему, последними каплями, переполнившими чашу американского терпения, стали звонки президента Байдена в Саудовскую Аравию и ОАЭ. В обоих случаях представители государственного руководства просто не взяли трубку. Видимо, связь была совсем плохая, а своих государственных забот очень много.

Потом уже представители Белого дома лично посещали аравийские монархии, где убедительно требовали нарастить нефтедобычу и опустить мировые цены на углеводороды. На самом деле проблема отнюдь в не в неуважении Эр-Рияда и Дубая к Вашингтону. Просто их экономическая логика стоит в противоходе к американским требованиям.

Саудовская Аравия сильно поиздержалась в ходе последней нефтяной войны с Россией, когда за компанию еще и рентабельность сланцевой нефти в США обвалили. К тому же Эр-Рияд ведет затяжную войну с йеменскими хуситами, а это тоже большие деньги. В общем, королевство и эмираты пользуясь моментом наполняют валютные закрома и рушить свое благосостояние своими же руками у них нет никакого вдохновения (чай не немцы).

Нужно добавить, что Саудовская Аравия и ОАЭ, как и почти все остальные страны арабского мира, не присоединились к санкциям против России. В свете надвигающегося глобального голода и обещания Москвы продавать пшеницу только тем государствам, которые ведут себя примерно, у них нет мотивации ссориться с Кремлем.

Вот в этот самый момент из пыльной папки достали NOPEC и он резво пошел по бюрократическим инстанциям американской государственной машины. Во время войны вообще многие вещи чрезвычайно ускоряются, а отрицать мировую гибридную войну коллективного Запада против России и Китая весьма сложно.

Полномочия разработчики законопроекта прописали для США широчайшие. Никаких намеков на то, что «рыночек порешает» и его невидимая рука должным образом приведет в естественное соотношение спрос и предложение там и близко нет. Только строгие нормы американского антимонопольного законодательства и распространение юрисдикции США на все нефтепроизводящие государства планеты.

Поход на свободный рынок с бейсбольной битой в информационном поле обосновывается еще и тем, что Вашингтон «наводит порядок» не только в своих узкокорыстных интересах, но еще и заботится о Евросоюзе, реально страдающем от взметнувшихся цен на энергоносители.

Если пересчитать галлоны в литры, то при Дональде Трампе бензин стоил 69 центов, а сейчас при Джо Байдене $1,14. В США на бензин завязан чрезвычайно обширный сектор экономики, поэтому рост цена на ГСМ сразу взвинчивает стоимость гигантского количества товаров и услуг.

Вообще-то в Белом доме пытались обойтись дежурными средствами, вроде выброса на рынок объемов из нефтехранилищ. Однако Россия сократила добычу на такой же порядок и рынок никаких изменений не увидел. А вот сокращение запасов в США, в свою очередь, тоже стало одним из факторов дальнейшего подъема цен.

Тем временем приближаются промежуточные выборы в конгресс. Что демократы проиграют их республиканцам – никаких сомнений у наблюдателей нет. Интрига в том, какое это будет поражение – умеренное или разгромное. Вот и приходится президенту Байдену браться за дело со всей основательностью.

В настоящее время в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные арабские эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится около 35% всемирной добычи и почти половина глобального экспорта нефти.

В ноябре 2016 года появился расширенный формат соглашения, получившего название ОПЕК+, когда Российская Федерации заключила соглашение с ОПЕК о координации действий в сфере регулирования производства и экспорта «черного золота». В ОПЕК+ помимо России участвуют девять стран – Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан. На ОПЕК+ приходится около 55% мировой добычи нефти. Шестидесятилетний опыт организации показывает, что она действительно имеет возможности управлять ценами на мировом рынке нефти путем соглашений о квотах на ее добычу и экспорт.

Из ведущих производителей нефти за рамками ОПЕК+ находятся Соединенные Штаты; их доля в мировой добыче (по оценкам British Petroleum) около 17%. Также Канада (6,1%), Китай (4,7%) и Бразилия (3,8%).

Задача законопроекта наводнить мир углеводородами и сделать их дешевыми. Кто сопротивляется генеральной линии – будет привлечен к суду. Как все это будет реализовано на практике, пока не ясно. Однако $300 млрд, украденных у России санкциями коллективного Запада, в целом объясняют общий характер действий.

Нефтяные монархии, кстати, очень напуганы последними примерами конфискаций как государственных активов Москвы, так и разнообразного имущества российских олигархов от яхт до футбольных клубов. В конце апреля только саудовские резиденты за одну неделю продали элитной недвижимости в США на $600 млн. Традиционно высокий спрос арабских шейхов на физическое золото в очередной раз вырос, однако купить его в последнее время становится все более проблематично (в отличие от «бумажного» – фьючерсного).

Никто не понимает, как глубоко намерены американские юристы влезать в хозяйственные дела конкретных нефтепроизводителей. Сегодня уже не выглядит фантастическим, что при аварии на нефтеналивном терминале КТК в Новороссийске проедет команда проверяющих из США. Потом будут строго разбираться, почему два из трех подающих механизмов поломаны, а на складе в запасе только один. Дальше они выпишут большой штраф за подрыв стабильности поставок западным потребителям, который в течение трех банковских дней нужно будет выплатить на счет суда в округе Колумбия.

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