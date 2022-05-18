Криптовалюта исчезает в полдень

С экспертом ZONAkz разбираем «кейс рухнувшей криптовалюты»

Резервный фонд обрушившихся криптовалют Terra и Luna бесследно исчез. Эта новость оглушила всех, кто инвестировал в криптовалюту или только присматривался к ней.

Эксперты специализирующейся на криптовалютных расследованиях частной компании Elliptic сообщили, что биткоины на сумму $3,5 млрд., приобретённые создателями рухнувших криптовалют Terra и Luna, были выведены на две криптобиржи, после чего бесследно исчезли, и отследить их дальнейшую судьбу не представляется возможным.

Судьба резервного фонда Terra может стать ключевым вопросом, если криптоинвесторы попытаются возместить убытки, понесённые в результате краха блокчейна. В Elliptic установили, что с января по март организация Luna Foundation Guard (LFG) произвела закупку биткоинов на общую сумму $3,5 млрд. Когда 9 мая котировка стейблкоина Terra начала снижаться, представитель связанного с LFG проекта Terraform Lab заявил, что биткоины из резервного фонда будут использоваться для покупки Terra, чтобы стабилизировать курс криптовалюты и сохранить её привязку к доллару. Но буквально на следующий день криптокошельки, в которых хранились эти средства, были опустошены.

Биткоины на сумму около $1,7 млрд. были переведены с кошельков LFG в две транзакции на новый адрес ещё 9 мая — в тот же день, когда соучредитель проекта Terra До Квон (Do Kwon) заявил, что эти средства будут использованы для корректировки курса. Через несколько часов вся сумма в несколько транзакций была отправлена на один счёт на криптобирже Gemini, и с этого момента отследить дальнейшую судьбу активов стало невозможно, сообщили в Elliptic.

Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio, считает, что у любых событий на крипторынке есть бенефициар.

– Честно сказать, вообще непонятна ситуация, а потому прошу прояснить ее подробно, для «чайников». Какие до сегодняшнего дня расследования проводила эта частная компания Elliptic или ей подобные? С чем они были связаны?

– Компания Elliptic около 9 лет мониторит криптовалютные транзакции, проводит крипторасследования, проверяет криптокошельки и оказывает другие услуги.

Elliptic сотрудничает с Binance и другими криптобиржами, коммерческими банками, является консультантом Международного экономического форума. У компании более 100 клиентов в 29 странах, она охватывает 98% мирового объема торгов и 66% объема криптовалюты проходит через биржи с использованием Elliptic.

У компании много кейсов проведенных расследований. Из недавнего можно выделить отслеживание украденных в 2018 году с криптобиржи Bithumb $30 млн., к которым могла быть причастна хакерская группа из Северной Кореи Lazarus.

Также достаточно громкими являются истории с крупным взломом в 2020 году нескольких сотен Twitter-аккаунтов известных пользователей, с помощью которых мошенникам удалось обмануть 400 жертв на $131 тыс. в биткоинах. Elliptic отследила движение похищенных средств до конечного адреса, где средства до сих пор находятся.

Или вспомним мониторинг за похищенных хакером $281 млн. в криптовалюте, с сообщениями о каждом крупном движении этих средств, в октябре 2020 году хакером было продано «крипты» на $13 млн.

Так что это серьезная организация с солидными расследовательскими кейсами.

– Основоположник криптовалюты до сих пор фигура загадочная. А основоположники криптовалют Terra и Luna известны?

– Основателем и создателем блокчейна Terra, на основе которого были созданы сетевой токен Terra (Luna) и стейблкоин TerraUSD (UST) является южнокорейский разработчик До Квон. Он же является соучредителем и генеральным директором сингапурской Terraform Labs, которая занимается развитием блокчейна Terra.

– О чем вообще идёт речь? Кто пострадал в данной ситуации?

– Мы можем лишь по крупицам собирать реальную картину произошедшего с Terra (Luna) и TerraUSD (UST), но из того, что есть, складывается две версии.

Это либо чудовищное совпадение случайных факторов, либо спланированная атака очень крупного игрока.

Вторая версия выглядит более интересной, к ней склоняется большее количество криптоинвесторов, так что при том же наборе фактов, что и в первой версии, можно озвучить именно ее.

Итак, некий крупный хедж-фонд (его название в контексте этой истории легко найти) решил сыграть против криптовалюного рынка, то есть заработать на падении рынка.

Для этого он занял очень крупную сумму в биткоинах, оценки разные – на рынке обсуждают цифру примерно в $3 млрд., после чего обменял часть этих средств на TerraUSD (UST) не через криптобиржу, чтобы не вызвать ненужных колебаний, а, как говорят, вне рынка – напрямую через Terraform Labs До Квона.

После чего хедж-фонд начал крупными частями распродавать свои позиции и в биткоине, и в TerraUSD (UST). Снижение UST ниже паритета с долларом США, во-первых, запускал алгоритм стабилизации курса, для этого часть токенов стейблкоинаTerraUSD (UST) сжигалась, а объем парной криптовалюты Terra (Luna) увеличивался, что снижало курс последней и усиливало опасения за способность стейблкоина UST вернуться к паритету с долларом США. Возникла нисходящая спираль.

А во-вторых, для поддержки TerraUSD (UST) через покупку Terra (Luna) Terraform Labs была вынуждена продать свои биткоины, в том числе и те, что ранее были получены от обмена с крупным хедж-фондом, что усилило распродажу на рынке и дополнительно ударило как по курсу биткоина, так и по курсу Terra (Luna) и TerraUSD (UST).

Вероятно, «исчезнувший» резервный фонд блокчена Terra, о котором сообщает Elliptic, мог быть распродан для поддержания курсов Terra (Luna) и TerraUSD (UST).

С учетом сильного падения всего криптовалютного рынка, который происходил одновременно с этим, резервный фонд мог просто закончиться. Хедж-фонду оставалось только зафиксировать прибыль. Для этого он скупал на вырученные средства от более ранних продаж подешевевшие биткоины. А разницу клал себе в карман в виде прибыли при возврате занимаемых в самом начале биткоинов.

Как говорится, ловкость рук, и никакого мошенничества.

Прибыль хедж-фонда оценить очень сложно, но для криптовалютного рынка в целом, обвал с 9 мая по настоящий момент обернулся потерей примерно $380 млрд. Именно на эту сумму с $1,68 трлн. до $1,30 трлн. снизилась рыночная капитализация всего рынка и именно такую сумму потеряли все криптоинвесторы в результате обвала криптовалютного рынка в мае.

– Не является ли криптовалюта высшей категорией мошенничества — ведь можно продавать криптовалюту — плохо осязаемую, если уточнить — за вполне реальные деньги, а потом просто испариться. Ведь в данном случае произошло нечто подобное?

– Криптовалюта – это новый вид активов, который, строго говоря, не обладает характеристиками классических финансовых инструментов. Криптовалюта не создает денежного потока, криптовалюта виртуальна, а потому для многих инвесторов, особенно возрастных, она представляется опасным мимолетным увлечением молодых инвесторов.

С этим сложно спорить, криптовалюта действительно один из самых волатильных финансовых инструментов, курсообразование которого оторвано от классической финансовой теории. Но насколько криптовалюты мимолетны, может показать только время.

В конце концов, и интернет-компании в начале 2000-х годов возрастным инвесторам тоже казались мимолетным увлечением юнцов, а сегодня этот сектор – самый крупный по капитализации в мире.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.