«Токаев о продлении своего срока с помощью референдума: Таких намерений не было и не будет». «О нажиме на Казахстан». «Держать нос по ветру – очень популярное занятие для публичных персон в Казахстане»

Сетевой Казахстан 2 июня 2022г.

FORBES . KZ . «Токаев о продлении своего срока с помощью референдума: Таких намерений не было и не будет» — Об этом глава государства сказал в ходе выступления на торжественной сессии, посвящённой 75-летию Национальной академии наук — Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет. Президент сказал, что представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию. Но основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов.

AZATTYQ . ORG . ««Первая Конституция была более демократичной». Ностальгия в Казахстане и других странах Центральной Азии» — Частые конституционные реформы стали обычным политическим событием в Центральной Азии. Но чем больше меняются конституции, тем чаще обсуждаются преимущества Основных законов, принятых сразу после обретения независимости. Первые конституции, которые считаются более демократичными, сегодня претерпели множество изменений и дополнений. В Казахстане первый Основной закон принимали в 1993 году и спустя два года заменили его на новый. В Конституцию 1995 года с тех пор вносили поправки пять раз – в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах. Референдум по внесению шестых по счету поправок назначен на 5 июня 2022 года.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «Идем на поправки» — Что такое Конституция? В первых же ее строках записано: источником государственной власти является народ. По большому счету, это главный документ любой страны, некий свод правил игры, установленных народом, как движущей силой государства, и составляющих каркас этого государства, не дающий ему превратиться в анархическое Гуляй-поле. Чем ближе первое воскресенье лета, тем более очевидно: 5 июня 2022 года произойдет не просто голосование за предложенный властью «капитальный ремонт» этого каркаса, а попытка предложить народу новый вариант общественного договора.

VLAST . KZ . «Даже если народ будет бойкотировать референдум, это нужно зафиксировать» — В Казахстане 5 июня пройдет референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Несмотря на ограниченные опции голосования – «за» или «против» внесения сразу 35 изменений в основной закон страны – как минимум пять организаций планируют наблюдать за процессом. Власть узнала, для чего независимые наблюдатели идут на референдум, на каких нарушениях они будут фокусировать свое внимание, и почему нужно наблюдать за голосованием даже в условиях фактического отсутствия выбора.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О нажиме на Казахстан» — Прозападная и оппозиционная пресса вновь усилила нажим на руководство Казахстана с требованиями занять откровенно проантироссийскую позицию и выйти из всех интеграционных объединений, включая ЕАЭС и ОДКБ. Речь дошла уже до прямых оскорблений в адрес президента Токаева и его команды. Проблема в том, что в решении социально-экономических вопросов и противодействии геополитическим рискам союз с Россией критически важен для Казахстана… Казахстан, чтобы не рисковать социальной сферой, вынужден затягивать следствие по январским событиям, ибо обнародование информации о причастности западных спецслужб к попытке госпереворота сделает страну стороной глобального конфликта.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Кризисный союз» — В Бишкеке прошел саммит ЕАЭС… Понятно, что решение войти в ЕАЭС было принято до ТОКАЕВА. Понятно, что мы не можем отказаться от тесных экономических, культурных, гуманитарных, и просто человеческих связей со своим северным соседом. В этом смысле Казахстан – заложник объективных обстоятельств, требующих тонко и дипломатично строить отношения с Россией. Не нужно в одночасье обрубать с ней все связи (как это требуют некоторые радикалы-популисты), но в то же время, нельзя внутриполитическую стабильность класть на алтарь неоимперских, порой провокационных действий Кремля.

QMONITOR . KZ . «Держать нос по ветру – очень популярное занятие для публичных персон в Казахстане» — Когда у человека происходит постепенная эволюция взглядов и убеждений – это нормально. Но когда он вследствие изменения политической конъюнктуры делает разворот на 180 градусов и начинает проповедовать абсолютно противоположное тому, что от него слышали недавно, то на ум приходят слова «беспринципность», «хамелеон», «флюгер». Сегодня таких людей в Казахстане особенно много среди публичных персон, тех, кто позиционирует себя как выразителей народных чаяний и пытается заработать на этом популярность и политические дивиденды.

EXCLUSIVE . KZ . «Токаев пошел на референдум из-за недоверия к парламенту?» — Почему Токаев так торопиться с референдумом? Чем отличается казахстанский референдум от российского? Какие вопросы нужно задать для того, чтобы народ принял участие в голосовании? Эксперты по вопросам конституционного строительства Эдуард МУХАМЕДЖАНОВ, доктор юридических наук, профессор, и Виталий ВОРОНОВ, член Президиума Верховного Совета РК 12-го созыва считают, что референдум легитимен по форме, но не по содержанию.

KURSIV . KZ . «Кто и сколько занес в новый фонд «Народу Казахстана»» — Фонд «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана) создан по инициативе президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА с целью оказания благотворительной помощи тем, кто в ней нуждается. «Курсив» изучил список юридических и физических лиц, которые перечислили туда деньги. Самым щедрым взносом (30 млрд тенге) отметилась группа ERG. Однако она на 40% принадлежит правительству РК, поэтому вклад Александра Машкевича, Патоха Шодиева и Шухрата Ибрагимова в это пожертвование составил, строго говоря, по 6 млрд тенге на брата. Для сравнения: в 2017 году государство в лице Нацбанка выделило Евразийскому банку (которым указанное трио владеет уже без всякого госучастия) 150 млрд тенге на льготных условиях в рамках программы повышения финустойчивости.

KAPITAL . KZ . «Трансферты из Национального фонда или внешнее финансирование?» — Как Азиатский банк развития оценивает устойчивость госдолга Казахстана? Целесообразно ли продолжать дальнейшее использование средств Национального фонда в текущих объемах? Какие экономические и социальные выгоды при этом предполагает внешнее заимствование и на каких условиях обычно привлекаются средства от международных финансовых институтов? На эти и другие вопросы в интервью ответил директор Азиатского банка развития (АБР) в Казахстане Нариман МАННАПБЕКОВ.

365 INFO . KZ . «Дефицит воды накроет страну уже в июне: готово ли правительство?» — С появлением первых прогнозов метеорологов о засухе в некоторых регионах Казахстана летом 2022 года тема дефицита водных ресурсов вновь вышла на первый план.

TIME . KZ . «Количество не переходит в качество» — 7 cамых абсурдных промахов жилищной реформы, которые допустили и пропустили государственные органы. До того момента, как КСК окажутся вне закона, остался всего месяц. После 1 июля единственными легитимными органами управления многоэтажками станут объединения собственников имущества (ОСИ) и простые товарищества (ПТ). Госорганы в погоне за количественными показателями реализации реформы совсем не интересуются ее качеством. А зря. Предприимчивые управленцы нашли лазейки в новом законодательстве, чтобы выйти за пределы схемы “один дом — одно ОСИ”.

«Зачем менять тех, кто хорошо работает?» — Юрист Владимир ДМИТРАЧКОВ добивается отмены приказа Минобра о ротации директоров школ. Житель столицы пытается через суд отменить приказ Министерства образования и науки о ротации директоров школ. Он считает, что документ ущемляет права детей, которым повезло попасть в учебные заведения с эффективными руководителями.

MK — KZ . KZ . «Культурный шок: руководство Нацмузея РК под следствием» — Руководство Национального музея подозревают в крупной растрате государственных денег. По этому поводу, рассказывают представители Антикора, проводят служебные проверки. Проверки, как сообщают, плановые, а вот реакция — нет. Совпадение, но в период начала обысков в Национальном музее директор этой структуры Арыстанбек МУХАМЕДИУЛЫ, к слову, бывший министр культуры, вдруг попадает в больницу в тяжелом состоянии. В таком, что к нему допускают только супругу. В процессе подготовки номера стало известно, что Мухамедиулы арестовали на два месяца. Пока.

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