«Снизит ли референдум протестный потенциал?». «Шаткая многовекторность. С кем Казахстану выгоднее дружить в условиях «новой реальности»?». «Программа импортозамещения: маразм крепчал»

Сетевой Казахстан 3 июня 2022г.

EXCLUSIVE . KZ . «Снизит ли референдум протестный потенциал?» — Объявленный властями референдум готовится и будет проходить в непростых условиях. С одной стороны, казахстанцы еще не успели опомниться и толком осмыслить, что произошло в январе; расследование не окончено, списки погибших держат в тайне. С другой – власти предлагают изменить 56 статей Конституции, ожидая от граждан политического участия. Казахстанский институт стратегических исследований посчитал, что на избирательные участки придет более 70% граждан. О том, действительно ли граждане так лояльны, и как они на самом деле воспринимают предстоящее политическое событие, мы поговорили с социологами исследовательского центра PaperLab Салтанат ОРАЗБЕК и Сериком БЕЙСЕМБАЕВЫМ.

Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Программа импортозамещения: маразм крепчал» — Проект программы импортозамещения представляет собой букет глубоких противоречий и отката от реформ по различным направлениям экономической политики. Документ говорит о том, что у правительства есть большие проблемы с госпланированием, индустриализацией, развитием финансового рынка и анализом международного опыта.

QMONITOR . KZ . «Шаткая многовекторность. С кем Казахстану выгоднее дружить в условиях «новой реальности»?» — Казахстан всегда придерживался принципа многовекторности как во внешней политике, так и в сфере внешнеэкономических отношений. Однако в сложившейся сегодня крайне непростой геополитической ситуации существует серьезный риск того, что наша страна откажется от этого курса и вынужденно перейдет к режиму двухвекторности — в пользу России и Китая. О том, в каком случае это может произойти и какими последствиями обернуться, рассуждает Руслан ИЗИМОВ, директор Центра изучения Китая и Центральной Азии «Синопсис».

«На севере Казахстана люди ходят в библиотеки, театры, музеи чаще, чем на юге» — «Казахстан – страна, где не читают книги, обходят стороной театры и музеи». Так называлась статья, опубликованная в нашем издании полтора месяца назад. В ней была приведена статистика, отражающая культурные запросы наших граждан, в сравнении с ситуацией в странах ближнего и дальнего зарубежья. А как обстоит с этим в разрезе казахстанских регионов? Жители каких из них больше читают, чаще ходят на спектакли и в музеи, а в каких, напротив, лишь малая часть населения проявляет к этому интерес?

FORBES . KZ . «Булат Абилов продаёт долю в созданном совместно с Оразом Жандосовым бизнесе» — Практически все свои деньги я потратил на оппозиционную деятельность: я финансировал политические партии, финансировал президентскую кампанию 2005 года Жармахана ТУЯКБАЯ. Это было недешево. Помогал независимым СМИ, спонсировал свободные и независимые газеты. Политика – это затратно, но я не жалею, это мой выбор, и я хотел менять страну и общество.

KAZPRAVDA . KZ . Вячеслав ЛОКШИН, академик НАН – «Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед» — Мы сами видим, как много изъянов накопилось в нашей сфере: научные исследования проводятся не по самым актуальным проблемам, с переходом на Болонскую систему мы лишились ученых среднего поколения, в отечественной науке сейчас вообще мало лидеров, а быть ученым стало непрестижным. Это можно наблюдать по результатам присвоения различных премий: зачастую исследования, за которые они присуждаются, сделаны 10–15 лет назад, они могут быть совершенно неактуальными, многие так и не воплощаются на практике.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Когда лопнет «мыльный пузырь»? Аналитики жилищного рынка советуют приготовиться» — Эффект «мыльного пузыря» возник на рынке недвижимости уже давно. Предельная стоимость жилья достигнута, теперь следует ждать только его «взрыва», то есть резкого снижения цен. Когда это произойдет и какая категория жилья подешевеет…

CARAVAN . KZ . «Пока население дерется в магазинах из-за сахара, в страну его беспошлинно ввозят программисты и строители» — В общем, то, что цены на сахар вырастут, люди поняли еще в начале весны и поспешили в магазины. Но и продавцы не дураки – большинство успели поменять ценники. После коротких, но эффективных переговоров чиновников с торговыми сетями в некоторых магазинах цены на сахар всё же зафиксировали на отметке 320 тенге за килограмм. Однако к концу весны срок договоренностей истек. Теперь цена на песок в магазинах колеблется от 460 до 500 тенге за килограмм, но есть он далеко не везде. При этом в торговых точках, не связанных никакими обязательствами с акиматами, сахар продают и по 750, и по 800 тенге за килограмм.

365 INFO . KZ . «Женщины Казахстана догоняют мужчин в ранней смертности» — Технологический прогресс и равные возможности привели к нарушению существовавшего века тренда о сверхсмертности мужчин по сравнению с женщинами. Сверхсмертность мужчин в ДТП действительно снизилась. Но не потому, что мужчины стали меньше погибать, а потому что женщины их в этой статистике догоняют. Предприятий и огромного количества тяжелых производств значительно меньше, этот фактор также раньше играл очень большую роль, сейчас нет. Но лидерами среди причин ранней смертности мужчин по-прежнему остаются алкоголь и другие вредные привычки. Здесь мужчины пока женщин опережают. Опять же — пока. С течением времени эволюция этих показателей происходит, конечно, но общий тренд сохраняется.

KURSIV . KZ . «Как строят алматинское метро» — 30 мая в Алматы открыли две станции метро – «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы», увеличив общую протяженность подземки до 13,4 километра. А уже в июне акимат даст старт началу проходки следующего пускового комплекса – станции метро «Калкаман» и перегонного тоннеля до проспекта Алатау в Наурызбайском районе. О сроках и стоимости строительства алматинского метро Kursiv.media расспросил подрядчика – компанию Bazis Construction.

LITER . KZ . «Неадекватные наказания и стыд: почему казахстанские женщины боятся идти в кризисные центры» — По данным Союза кризисных центров, насилие происходит в каждой восьмой казахстанской семье, а в год от рук бытовых тиранов в стране умирают около 400 женщин. В последние годы эта тема активно муссируется в соцсетях и новостных лентах, однако кардинально ситуация не меняется. По мнению Зульфии БАЙСАКОВОЙ, в настоящее время неадекватность наказания домашних тиранов приводит к еще большему насилию. Недавно усилиями специалистов удалось возбудить уголовное дело против мужчины, который нанес жертве семь ножевых ранений.

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