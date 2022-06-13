Очерки этнической истории казахов

Часть 4

Часть 1, Часть 2, Часть 3

IV. «Народ-войско» Чингисхана

После разгрома уйгурского каганата енисейскими киргизами (840 г.) тюркское владычество в Великой Степи было подорвано, а с исчезновением Киргизского каганата фактически сошло на нет. На смену тюркам поднимался новый властелин Степи – монголы. Активное заселение монгольских степей произошло после эпохи шестнадцати царств «пяти варварских племен» (IV – V вв.н.э.), самыми крупными из которых были сяньби (сяньбийцы), предки монголов Чингисхана. Чингисхан благодаря беспримерным завоевательным походам прославил своих соотечественников на весь мир, хотя его войско состояло не только, и даже не столько из монголов: в нем был собран практически весь кочевой мир того времени. Возможно, величие Чингисхана состоит именно в том, что ему удалось сплотить разноплеменных кочевников в этнический монолит, подчиненный единому Закону – Ясе Чингисхана.

Этот монолит естественно назвать — «народ-войско».

Нижней структурной единицей «народа-войска» была «сотня», состоявшая из людей одной национальности, одного племени, одного народа. И это было оправданно – на этом уровне решающее значение имели взаимопонимание и поддержка друг друга кровными родственниками. Однако, в целях управляемости в процессе боевых действий и пресечения возможного предательства со стороны вчерашних противников, во главе сотни ставился подготовленный командир из числа преданных общему делу и лично вождю монголов.

Десять разноплеменных «сотен» составляли «тысячу» во главе с тысячником-монголом, а десять разных «тысяч» – «тумен», основную боевую единицу монгольского войска. Тумены возглавляли известные военачальники- полководцы, имевшие богатый боевой опыт и бесконечно преданные лично Великому хану.

Реже во главе туменов ставились сыновья или другие близкие родственники Чингисхана, но обязательно под присмотром опытного военачальника: служба в армии была профессией, а не синекурой. Создание подобного народа-войска позволяло Чингисхану не ставить «под ружье» поголовно всех монголов. По-видимому, из числа монголов формировались какие-то специальные отряды: охранные, карательные или выполняющие особо важные задачи. Так, например, небольшие отряды численностью до четырех тысяч человек были выделены каждому из сыновей Чингисхана при разделе Империи на улусы. Эти отряды выполняли, скорее всего, охранные функции и не предназначались для ведения боевых действий: отсюда их небольшая численность, постоянно вызывающая у историков недоуменные вопросы.

С учетом принципа «народа-войска», неукоснительно соблюдавшегося при самом Чингисхане, а также при его сыновьях и внуках, все многочисленные монгольские войны отчетливо распадаются на два типа: завоевание народов, ментально и по образу жизни близких к монголам, для формирования «народа-войска» и расширение пределов Монгольской империи, связанное с получением материальных выгод. В известном смысле, первые были подготовительными войнами, а вторые – основными, захватническими, которыми, собственно, и прославился Чингисхан со своими потомками. Это — войны с Китаем, Русью, Европой и Ближним Востоком. Нас же интересуют подготовительные войны: какие народы и при каких обстоятельствах были завоеваны Чингисханом?

Первыми шагами Чингисхана после объединения многочисленных монгольских родов стали попытки присоединения к новому ханству самостоятельных, сильных соседей: кераитов, найманов, меркитов. Постепенно кераитское и найманское ханства были побеждены Чингисханом, а их народы влились в монгольскую орду. Однако упорное сопротивление монголам оказали меркиты, которые были вынуждены под угрозой уничтожения уйти в кипчакские степи и найти защиту у кипчакско-половецких племен. Тогда вместе с меркитами под удар Чингисхана попали кипчаки. В 1216 г. обескровленные, лишившиеся своей знати меркиты были вынуждены сдаться победителю, а многочисленные кипчакско-кумано-половецкие племена, впоследствии составившие значительную часть «народа- войска» Чингисхана, смогли еще на некоторое время сохранить свою самостоятельность. Фактически после битвы на Калке в 1223 г., когда русско-половецкие войска были разгромлены мобильной группой монгольских войск во главе с полководцами Джэбе и Субетеем, кипчаки сдались на милость победителя и влились в его войско.

Невероятную стойкость в этой войне, на плечах меркитов и кипчаков достигшей Урала, проявил небольшой тюркский народ – башкиры. Монголо-башкирская война тянулась 14 лет (1220-1234 гг.), башкиры неоднократно выигрывали сражения, и в итоге устояли перед врагом. Монголы были вынуждены заключить с башкирами Соглашение о дружбе, после чего башкирские войска объединились с монгольскими на основе союза.

Тем временем монголы, преследуя сбежавшего от них с кара-китаями найманского царевича Кучлука, вторглись в Семиречье и Кашгарию. После поражения и гибели Кучлука остававшиеся с ним найманы, кара-китаи, а также уйгуры, хотанцы, кашгарцы и тюрки признали власть Чингисхана и добровольно вошли в состав его войска. В дальнейшем найманские «сотни» и батыры- найманы сыграли выдающуюся роль в военных успехах монгольского войска, особенно на Ближнем Востоке.

Теперь перед Чингисханом оставался один мощный враг, которого следовало одолеть – хорезмшах Мухаммед. В начале XIII века Хорезмийский султанат был богатым мусульманским государством, имевшим сильную наемную армию, основу которой составляли тюркские племена огузов, карлуков и канглы. В ходе трехлетней войны (1219-1221 гг.) монголы нанесли поражение хорезмшаху, а его многочисленные подданные и воины встали теперь под знамена Чингисхана.

К числу стран и народов, пополнивших за 20 с лишним лет (начиная с 1205 г.) «народ-войско» Чингисхана, следует отнести так же Тангутское царство, завоеванное монголами в 1225 г. Многочисленные тангуты, влившись в монгольское войско, сыграли важную роль в завоевании монголами северного Китая.

С завершением формирования «народа-войска», которое в основном происходило при жизни Чингисхана (умер в 1227 г.), дорога к дальнейшим монгольским завоеваниям, прославившим его гений, была открыта: второе китайское наступление и завоевание Северного Китая ( 1232 – 1235 гг.), великий западный поход и покорение русских княжеств (1236 г.), ирано-арабские войны и создание монгольского государства — ильханата на Ближнем Востоке (1252 г. ). Только государство, основанное на принципе «народ-войско», оказалось способным в те времена совершить такой выдающийся подвиг.

Не меньшая по своему историческому значению роль принадлежала «народу-войску» в осуществлении этнических процессов, объединивших в его составе многочисленные племена и народы. «Народ-войско» фактически превратился в настоящий «этнический котел», который «переплавлял» огромные этнические массы, превращая их в единообразный и поддающийся внешнему управлению конгломерат. В этом котле стирались индивидуальные черты прежних народов и вырабатывались общие стереотипы поведения и традиции. Характерным примером всеобщей этнической унификации стало овладение населением Монгольской империи тюркским языком, языком большинства народов, составлявших «народ-войско». Это не удивительно: ведь люди для обретения взаимопонимания прежде всего должны были заговорить на одном языке.

Однако люди не забывали о своем этническом происхождении, генетическая память хранила имена предков и их деяния для передачи обновленным народам, выходившим из «этнического котла». Наибольшей трансформации в составе «народа-войска» подверглись многочисленные кипчаки: вспомним известное выражение Л.Гумилева «монгольская капля в кипчакском море». Впоследствии кипчаки фактически сами растворились в огромном числе новых тюркоязычных народов, появившихся на просторах бывшего монгольского мира, зачастую теряя при этом былую этническую идентичность. Изменились также новые найманы и аргыны, составившие основу современного казахского этноса: первые сменили язык, вторые приобрели новое имя: аргыны — это, по-видимому, карлуки, смешавшиеся с гуннами, и новый этноним отражает этот факт.

Этнические преобразования «народа- войска» благодаря феномену «этнического котла» происходили постепенно, шаг за шагом. Первым этапом этнических изменений, которые в конечном счете должны были привести к восстановлению обновленного этнического состава прежних кочевых народов, населявших Степь, стало образование крупных этнических конгломератов, которые можно назвать «квазинародами» или контурами союзов новых племен, приходящих на смену чингисхановскому «народу-войску». Всего известно пять таких образований – «квазинародов»: чагатаи, моголы, татары, ногаи и кочевые узбеки.

Все современные тюркоязычные этносы в Евразии (если это, конечно, не реликты предыдущей тюркской эпохи), включая казахов и узбеков, вышли из этих этнических конгломератов уже на следующем витке преобразований. Но на их примере отчетливо прослеживается последовательность этнических превращений, о которой мы говорили раньше: тюрко-монгольские племена и народы – «народ-войско» Чингисхана – этнические конгломераты («квазинароды») – современные тюркские этносы.

Основой казахского этноса являются «кочевые узбеки», а основу узбекского этноса составили «чагатаи». Конечно, в составе узбеков есть этнические добавки от «кочевых узбеков», которые пришли вместе с ханами-шибанидами, и от ближайших соседей по Чагатайскому Улусу – «моголов». Однако «этническую погоду» сделали все же «чагатаи», местное сложившееся население Мавераннахра, состоящее из персов, арабов, согдов, таджиков (основавших, кстати говоря, Бухару и Самарканд), хорезмийцев, в составе которых было много тюркских народов – канглы, карлуки, огузы, каракалпаки. Что касается казахов, то их этнический состав в основном сформировали оставшиеся в Дешт-и-Кипчаке «кочевые узбеки» (кипчаки, аргыны, найманы, кереи, жалаиры, конраты), а также крупные этнические подразделения из «ногаев» (алтыульцы, джембойлукцы и едисанцы, из которых сложились современные родовые объединения казахов: байулы, алимулы и жетыру) и «моголов» (прежде всего, дулаты , а также коренное население Семиречья, проживавшее там еще со времен господства в этих местах моголов и джунгаров).

Таким образом, в этническом отношении казахи определенно распадаются на три группы: ведущие свое происхождение от «кочевых узбеков» — одни, от «ногаев» — другие, и от «моголов» — третьи. Именно это разделение в этнической структуре народа стало основой первой политической структуризации казахского государства, которая произошла в период ожесточенных джунгаро- казахских войн в конце XVII века.

«Жузами» эти структуры были названы, видимо, в память о сотнях (жузах) непобедимого чингисхановского «народа-войска» и в силу определенной этнической однородности на уровне «квазинародов».

Кроме того, можно предположить, что «жузы» — это специфический казахский вариант перехода от чингисхановского принципа «народа-войска» к постмонгольскому принципу государственного устройства- «союзу племен».

Продолжение следует

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