Очерки этнической истории казахов

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Часть 3

Часть 1, Часть 2

III. Структура казахского этноса.

Казахский этнос представляет собой своеобразную этническую мозаику, состоящую из разнотипных элементов, связанных общностью исторической судьбы. Поэтому рассмотрение этнической структуры казахов необходимо осуществлять через призму исторических событий, происходивших в Великой Степи в VI- XVII вв.н.э. Эти события в плане этнической истории казахов распадаются на три периода: домонгольский, золото-ордынский и джунгаро-калмыцкий. В каждом из этих периодов из общей массы кочевых степных народов вычленялись устойчивые этнические образования, из которых в конечно счете сложился единый казахский этнос.

При этом домонгольский период обычно исчисляется с III в. до н.э., общепринятой границы исторически известного мира. А что было раньше, в более древние времена? Могут ли они внести свою лепту в понимание этногенеза современных тюркских этносов? Или, по крайней мере, дать какие-то подсказки?

Оценим период времени, когда в Саяно-Алтайском регионе, прародине тюркских этносов, сменились три археологические культуры: афанасьевская (до 2000 г. до н.э.), андроновская (2000-1200 гг. до н.э.) и карасукская (1200- 700 гг. до н.э.), причем каждой из этих культур соответствовал основной расовый тип: афанасьевцы — восточные динлины, андроновцы — западные динлины (древние кипчаки), карасукцы- смешанный тип. Динлины, как считают ученые, были народом европейской, т.е. белой расы азиатского корня. Ареалом формирования андроновского типа динлинов были казахстанские степи, поэтому «представляется возможным видеть в андроновцах древних кипчаков — кюе-ше, народ, несомненно, динлинского происхождения» (Гумилев). Для Минусинской долины, где они позднее появились, андроновцы стали западными пришельцами, в то время как дили (ди), аборигены Китая, могли появиться там только с востока или с юга. Это говорит о том, что динлины не ди, а являются самостоятельным народом, автохтонным для Великой Степи. В рамках динлинской гипотезы, похоже, лежит и разрешение проблемы этнической идентичности енисейских и тянь-шаньских киргизов. По-видимому, во II тысячелетии до н.э. Енисей и Тянь-Шань входили в единую этнокультурную общность динлинского происхождения. Однако, скифы с запада и хунны с востока вначале ослабили, а затем разорвали это единство, превратив его в два разных народа с общим корнем. Дальнейшие их превращения – это следствие конкретных исторических событий, участниками которых оказались эти народы.

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Кипчаки, как и киргизы, потомки саяно-алтайских динлинов, хотя, по мнению многих авторитетных ученых, их предками являются жун-ди, народ северо-западного Китая, вытесненный в степные районы коренными китайцами.

От разных ветвей этого народа произошли также хунны и усуни, имеющие основополагающее значение в этногенезе казахов.

Начиная со II-III в.н.э. к ираноязычным сакам и сарматам, первоначально заселившим казахские степи, стали добавляться тюрко- и монголоязычные кочевники, постепенно вытеснившие аборигенов с насиженных мест. Это были усуни, хунны, телесские племена (в частности, уйгуры), хиониты (эфталиты), тюрки Великого тюркского каганата, тюргеши, карлуки и кидани, последовательно вытеснявшие друг друга из зоны нынешнего Семиречья и прилегающих к нему территорий. На бескрайних степных просторах (позднее названных арабами Дешт-и-Кипчак) сакско-сарматские племена сменили многочисленные кипчаки, вышедшие из Кимакского каганата на Алтае, и канглы, потомки кангюев, основавших Кангюйское государство. Впоследствии часть кангюйцев (печенегов по русским летописям) и западных кипчаков (половцев) оказались в причерноморских, приазовских и донских степях.

Особняком по отношению к этим степным кочевникам стоят огузские племена (известные в русских летописях как торки), которые после столкновений с воинственными киданями (1137- 41 гг.) ушли на Ближний Восток, где стали основоположниками турецкой (османской) нации.

Потомки же кипчаков и канглы совместно с аргынами (потомками карлуков и гуннов) и дулатами (потомками дулу из Тюркского каганата) заложили основу казахской нации, которую позднее пополнили и усилили другие этнические образования, возникшие в результате татаро-монгольского, а затем и джунгаро-калмыцкого нашествий.

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Общеизвестно, что Чингисхан начал свою завоевательную кампанию после ожесточенной борьбы за власть внутри Монголии, когда многие не поддержавшие его племена либо лишались своих вождей и уничтожались (например, меркиты или татары), либо покидали родные места и уходили на чужбину. Среди последних были мангуты, кераиты, хонкираты, жалаиры и найманы, которые впоследствии вкупе с местными племенами кипчаков, аргынов, канглы и др. вошли в состав казахского этноса. При этом пришедшие на новые земли племена адаптировались не только к ландшафту, но и к культуре, языку и обычаям своих многочисленных тюркоязычных соседей, нередко проживая с ними в одних поселениях.

После завоевания Дешт-и-Кипчака Чингисхан покровительствовал своим бывшим соплеменникам, выказывал им большее доверие, чем аборигенам, благодаря чему они получали именные юрты (пространства для проживания) и могли оказать услугу своим безземельным соседям, в первую очередь, многочисленным кипчакам. «Те кипчакские кочевые общины, что расселились на территории, отданной в юрт мангутам, по степному обычаю приняли их этническое имя. Так, по-видимому, и появились в течение первой половины XIV в. тюрки-мангыты»- считает известный исследователь Ногайской Орды Трепавлов В.В.. Подобная трансформация происходила и с кипчаками, оказавшимися в юрте хонкиратов – так появились тюрки- кунграты. Аналогично образовались тюрки-кереи (от монголов-кераитов), тюрки- найманы (от монголов-найманов), тюрки-жалаиры (от монголов-джалаиров), тюрки-дулаты (от монголов-дуглатов).

Еще один этнический пласт возник в результате завоевания Моголистана джунгарами и Ногайской Орды — торгоутами-калмыками. После разгрома Джунгарского ханства циньскими войсками (1756-58 гг.) Семиречье и примыкающее к Джунгарскому Алатау степи вплоть до Сырдарьи вместе с проживавшим на этих территориях населением достались Казахскому ханству и стали опорной базой Старшего жуза, сохранявшего общеказахскую государственность даже в трудные годы разделения казахского этноса на жузы. Этнический каркас Старшего жуза наряду с дулатами, канглы, жалаирами образовали коренные насельники Семиречья — потомки усуней, хуннов, теле и киданей. Значительную роль в этнической структуре Старшего жуза сыграли также найманы.

По-другому сложилась этническая обстановка на западе, в зоне схождения территорий Ногайской орды и Казахского ханства. Граница между ними была переменчивой, зависящей от военных успехов той или другой стороны. Однако Ногайская Орда в заволжских степях имела определенный приоритет и со временем ей удалось сформировать более или менее устойчивое левое (восточное) крыло во главе с ногайским бием Шейх-Мамаем. Он создал в составе Орды самостоятельный улус, состоявший из владений шести его сыновей, так называемую Алтыульскую Орду, которая бессменно представляла интересы ногайцев во взаимодействии с Казахским ханством. Поэтому неудивительно, что после развала Ногайской Орды именно Алтыульская Орда шихмамаевичей (так их называли русские в официальной переписке с ногайскими биями и мурзами) стала ядром ногайских улусов, решивших уйти к казахам. Так, без усилий со стороны казахских ханов, образовался западный форпост Казахского ханства, что дало казахам не только новые земли, но и дополнительное, к тому же воинственное население, стоящее на защите западных границ ханства. Создание на этой основе Казахского Малого жуза было уже только вопросом времени. В настоящее время Малый жуз состоит из трех родоплеменных объединений: байулы (13 родов), алимулы (6 родов) и жетиру (7 родов).

Очевидно, что название «байулы» напрямую связано с Алтыульской Ордой и происходит от имени одного из сыновей Шейх- Мамая. Их было шестеро (Алтыул): Хан, Касым, Бай, Ак (Ахмед), Бек и Бий. В конце XVI в. (1577 г.) бий Ногайской орды Дин-Ахмед вернул шихмамаевичей из Средней Азии (Ташкент, Бухара), куда они эмигрировали после очередной стычки с центральным правительством орды, возвратил им родовые пастбища за Эмбой и назначил Ака (Ахмеда), старшего из шихмамаевичей, кейковатом, т.е. ответственным в руководстве орды за левое (восточное) крыло. На этот момент в клане потомков Шейх- Мамая насчитывалось двенадцать человек: Ак и Бек (старейшины рода, сыновья Шейх- Мамая), Аманлы, Ак- Мухаммед, Шейх- Мухаммед (сыновья Касима), Хак-Мухаммед, Джанай, Хакк-Назар, Мансур, Джани (сыновья Бая), а также Ак и Канай, родители которых неизвестны.

Можно предположить, что именно эти двенадцать человек, взяв в качестве родового талисмана имя Бая, отца наиболее многочисленной группы отпрысков Шейх-Мамая, вместе со своими родовыми элями стали основоположниками объединенного рода «байулы», который казахи называют «Он екi ата байулы», т.е. род байулы, имеющий двенадцать родителей (предков). Тринадцатый род – жаппас – появился в объединении байулы позднее и не входит в число основоположников.

Объединение «алимулы» (сыновья Алима) , состоящего из шести родов, возможно, формировалось аналогичным образом. В основу объединения «жетыру» (7 родов), скорее всего, легли родовые эли еще одной Орды, образовавшейся в ходе развала Большой Ногайской орды – Едисан (семь сынов или семь родов).

Продолжение следует

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