«О курултае и национальной идее»

Сетевые СМИ о древней традиции курултая

«Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на первом заседании Национального курултая» — За свою многовековую историю, находясь на стыке цивилизаций, Казахстан впитал в себя многообразную палитру красок различных традиций мира. Это неотъемлемая часть нашего культурного кода, бесценное богатство и конкурентное преимущество нашей нации. Неуклонно следуя принципу «единство в многообразии», мы сможем построить подлинно демократичное и справедливое государство.

«Глава государства принял участие в первом заседании Национального курултая» — Открывая заседание Национального курултая, Касым-Жомарт ТОКАЕВ поздравил всех участников мероприятия. Президент отметил, что, проведение курултая в Улытау является продолжением славной традиции наших предков. Глава государства выразил благодарность всем казахстанцам, поддержавшим масштабные преобразования и проголосовавшим на республиканском референдуме…

Президент подчеркнул, что мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. Однако, как заявил Глава государства, Новый Казахстан не будет создан за день или за год. Это сложный и длительный процесс, который изменит все общество. Только если мы будем работать вместе как единое целое, мы достигнем нашей цели. Именно поэтому по словам Главы государства, он инициировал в своем Послании созыв Национального курултая.

– Созыв Курултая – древняя традиция. На таких представительных встречах наши предки обсуждали важные вопросы. Люди, предварительно посовещавшись друг с другом, принимали необходимые решения. И такие решения объединяли весь народ. В нашей истории были курултаи, которые решали судьбу нации. Многие из них проходили в важное для нашего народа время. После Таласского курултая Золотая Орда стала независимым государством. Курултаи в Каракуме и Ордабасы объединили наш народ для защиты Родины. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия «Алаш», на втором – провозглашена Алашская автономия. С обретением Независимости был проведен первый Всемирный курултай казахов, где впервые было озвучено приглашение нашим кандасам вернуться на историческую Родину. Следуя заветам предков, мы возродили традицию созыва Курултая. Сегодняшняя наша встреча призвана укрепить нашу страну и наше единство, – подчеркнул Глава государства.

Глава государства отдельно остановился на вопросе организации работы Национального курултая, в состав которого вошло 117 человек. В его составе представители всех регионов страны, различных сфер деятельности, разных поколений. В работе Курултая будут учтены мнения аксакалов, использован опыт среднего поколения с активной гражданской позицией, а также поддержку получат свежие идеи молодежи, мыслящих по-новому.

Глава государства выразил уверенность, что диалоговая площадка Курултая станет центром новых идей, которые укрепят единство страны и сплотят общество.

– В социальных сетях есть те, кто спрашивает: «Как создать Новый Казахстан со старыми кадрами?». Это правильный вопрос. Но в основном кадры менять надо постепенно. Даже после революций в России, Китае и Иране чиновники прежнего режима продолжали занимать государственные должности. По сравнению с этими странами, конечно, у нас совсем другая ситуация. В целом необходимо прекратить ущемление госслужащих. Есть даже те, кто видит в них «врагов народа». Слово «чиновник» превращается в понятие с отрицательным значением. Это неправильно. На госслужбе много честных и квалифицированных кадров. Они не покладая рук трудятся на благо нашей Родины. Но, к сожалению, если как говорится: «Ложка дегтя портит бочку меда», с такими людьми мы будем сразу прощаться, – подчеркнул Глава государства.

Данияр АШИМБАЕВ – «О курултае и национальной идее» — Курултай, как уже говорилось, пришёл на смену ранее существовавшего Национального совета общественного доверия (НСОД), который выполнял роль диалоговой площадки между президентом и гражданским обществом и был своего рода генератором идей по реформированию страны. Формат был связан как с коллективным обсуждением, так и личными встречами главы государства с общественниками и экспертами.

Работа НСОД сыграла важную роль в выработке многих инициатив, в том числе и нынешней конституционной реформы. Понятно, что январские события ускорили многие решения, но алгоритм этих решений был разработан в ходе многочисленных дискуссий и обсуждений.

Теперь на смену НСОД пришёл Нацкурултай — орган с более широким составом и тематикой…

Говоря о Токаеве нужно подчеркнуть, что для президента важна не только риторика и действия, но и их символизм. Свой заключительный доклад он неожиданно для всех, в том числе и организаторов и протокола, сделал не с «президентского» места в президиуме, а спустился в зал к участникам курултая и говорил стоя, с общей трибуны.

Национальную идею, как известно, ищут давно. Немало копий, перьев и карьер было сломано за эти годы. В качестве основных принципов утвердились согласие, стабильность, патриотизм и независимость; периодически добавлялись новая столица и личность лидера.

Вместе с тем, существовала вечная дилемма ценностного набора, определяющего идентичность, что, как и во множестве других стран, вело к своеобразному конфликту между понятиями национальной и гражданской идентичности (не считая конфликтов по языковому вопросу, между консерваторами и либералами, евразийцами и пантюркистами etc).

В свое время на уровне Конституции был провозглашен единый народ Казахстана (вместо «народов Казахстана»), что де-факто обеспечивалось неформальной (а затем и формальной) ролью первого президента в качестве одновременно «главного казаха» и «главного казахстанца».

Модель эта, в основе которой лежал как фактор личности, так и своего рода историческая легитимность, работала, сглаживая общественные противоречия, пока не исчерпала себя…

Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на Национальном курултае, а также на многих других площадках (а их нужно воспринимать в комплексе), отдав должное исторической преемственности, традициям и культуре, по сути, предложил в качестве национальной идеологии диалог, законность, просвещение и трудолюбие. Можно, конечно, долго спорить, что лежит в основе современной государственности — Тюркский каганат, Золотая орда, Алаш Орда или КазССР, но с точки зрения существующей реальности, конструирования будущего гораздо важнее закрепление в ценностном наборе наших сограждан и новых поколений действительно важных жизненных ценностей.

Амиржан КОСАНОВ – «Власть идет в народ только по большой нужде» — В сакральном для казахов месте – Улытау прошел Нацональный Курултай, инициированный президентом Токаевым.

Несмотря на скепсис традиционной оппозиции по поводу этого мероприятия, накануне форума я выступил в СМИ и поддержал саму идею НК, ибо, каким бы жестким критиком власти я не был, всегда выступал за разумный диалог и компромиссы. И если второй президент желает предпринять хоть один шаг в сторону от елбасизма, надо его поддерживать. Остальное все: или от непонимания общей ситуации, или от личной неприязни к Токаеву, или от того, что кого-то не пригласили на этот праздник новой политической жизни.

Президент, в принципе, сказал правильные слова о необходимости консолидации нации вокруг общих идей. Высказался о текущей ситуации. Все это широко освещено в СМИ, поэтому не буду повторяться. Скажу лишь о тенденциях.

Власть пытается привлечь плюралистическое общество к построению Нового Казахстана. Ибо понимает, что без его участия, любые демократические начинания будут мертворожденными. Посему стремление вовлечь в этот нелегкий процесс представителей гражданского общества (а их уже 117), можно только приветствовать — как говорится, все познается в сравнении. А при Назарбаеве ничего похожего не было.

Однако, остаются вопросы. Кто и по какому принципу определяет состав участников НК? Были нарекания региональных активистов о том, что отбор участников в некоторых регионах прошел келейно. А это дискредитирует идею НК.

Для меня же открытым остается вопрос о статусе НК? Что это? Расширенный вариант НСОД? Орган, принимающий конкретные решения или банальная говорильня? Если НК представляет общество, то кого тогда представляет Мажилис? Чем он отличается от других квазиобщественных республиканских объединений?

Думаю, если бы у нас был честно избранный, многопартийный парламент, не было бы надобности в такой структуре, как НК.

Кунышбек КАРИ – ««Укрепление пошатнувшейся власти» и «тактика авторитаризма». Зачем Токаев создал Национальный курултай?» — Впервые о курултае (съезд в переводе с казахского) президент Касым-Жомарт Токаев сказал в своем послании 16 марта — после январских событий. В составе Национального курултая 117 участников, и Акорда представляет его как новый «общественный институт» и «диалоговую платформу для поиска и выработки идей и шагов по укреплению и расширению общественной консолидации».

Такие же цели преследовал Национальный совет общественного доверия, созданный Токаевым после выборов в 2019 году, которые сопровождались многочисленными нарушениями и акциями протеста по всему Казахстану. Власти тогда провели массовые задержания.

Токаев пытался представить «совет общественного доверия» как модель общественного диалога. Однако орган, не имеющий представительской функции и местами повторяющий работу парламента, подвергся широкой критике. Некоторые члены покинули совет, проявив недовольство его деятельностью. В своем послании после январских событий президент сообщал, что «совет общественного доверия» будет преобразован в Национальный курултай.

Курултай, как и общественный совет, назван консультативно-совещательным органом. Он не сможет принимать решения, имеющие обязательную силу. К тому же Национальный курултай возглавляет сам президент, а государственный советник Ерлан Карин (ранее — государственный секретарь) и руководитель «Клуба главных редакторов» Бибигуль Жексенбай назначены заместителями в этом органе. В составе курултая много известных личностей, но нет оппозиционных политиков и активистов, критикующих власть.

Общественный деятель и экономист Мухтар ТАЙЖАН — один из тех, кто не согласен с составом курултая. На своей странице в Facebook’e он написал, что это собрание «сложно назвать Национальным курултаем, если на него зовут по спискам, составленным в кабинетах». «Я поеду в Улытау, хотя из столицы ехать 700 километров. Я должен рассказать Токаеву о чаянии народа относительно земли», — заявил Тайжан.

Политолог и бывший дипломат Казбек БЕЙСЕБАЕВ считает курултай «обычным собранием» Токаева, который за три года президентства не смог ничего изменить.

— Курултай — это обычное собрание без всяких полномочий. Если власти хотят превратить курултай в представительный орган, то им снова придется менять Конституцию, — говорит Казбек Бейсебаев.

По словам экс-чиновника и оппозиционного политика Балташа ТУРСУМБАЕВА, одного из организаторов «народного курултая», «напуганные январскими событиями люди из окружения президента» организуют это мероприятие, чтобы общество забыло о кровопролитии.

— Такой курултай проводится по совету лиц из окружения, чтобы предать забвению январские события. Но даже если власти будут проводить курултай каждый день, январские события никто не забудет. Проблема не будет решена, пока не найдут виновных, — говорит он.

По мнению политолога Димаша АЛЬЖАНОВА, есть три причины для созыва курултая и проведения его первого заседания вдали от центра.

— Прежде Казахстан при [Нурсултане] Назарбаеве опирался на Ассамблею народа Казахстана. Думаю, помните референдум 1995 года? Тогда Ассамблея помогла Назарбаеву продлить президентские полномочия. В нынешних условиях нужен был некий орган, который якобы представляет общественность и который в интересах режима или президента предлагает определенные инициативы. В последние годы было очевидно, что Ассамблея народа Казахстана себя изжила, и тот подход, который был актуален в 90-е годы, в настоящее время уже не работает. Второй момент, основная масса протестующих во время январских событий была из пригородов, это не городское население. Поэтому, понимая это, создается курултай, который ориентирован не на два политических центра — он проводится в Улытау, а не в Алматы или столице. Таким образом режим пытается показать, что близок к народу. Третья важная составляющая — это создание некой патронажной организации, которая позволит власти рекрутировать лояльных к себе представителей общественности, которые получат доступ к трибуне и к возможностям продвигать определенные интересы, инициативы. В последующем эти люди начнут получать назначения на различные должности в маслихатах и парламенте. То есть, добиваясь своего, власти и им будут давать «вознаграждение». В основе всего этого лежит система распределения благ и ресурсов, — говорит политолог.

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