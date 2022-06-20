«О выступлении Токаева в Петербурге». «Представители гражданского общества не оставляют попыток добиться снижения пенсионного возраста казахстанцев». «Первая перепись. Правильно ли посчитали казахов 125 лет назад?». «Олжас Сулейменов и его Народный конгресс»

Сетевой Казахстан 20 июня 2022г.

TIME . KZ . «Токаев принял участие в работе юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума» — В своем выступлении Касым-Жомарт ТОКАЕВ выразил признательность Владимиру ПУТИНУ за приглашение и традиционно теплый прием. Он отметил, что за четверть века Петербургский форум заслуженно обрел статус авторитетной экспертной платформы, заняв достойное место среди мировых дискуссионных площадок. Глава государства подчеркнул, что форум проходит в ситуации повышенной политической и экономической турбулентности… В своей речи Касым-Жомарт Токаев рассказал об осуществляемых в стране масштабных политических и экономических реформах, направленных на перезагрузку государственного управления и строительство Нового, Справедливого Казахстана.

«Их козырь — в солидарности» — Представители гражданского общества не оставляют попыток добиться снижения пенсионного возраста казахстанцев. Эксперты, организовавшие под флагом Народной партии (НПК) мозговой штурм на обозначенную тему, утверждают: в правительстве, мягко говоря, лукавят, говоря о том, что на снижение в стране возраста ухода граждан на пенсию денег в бюджете нет и что при накопительной системе казахстанские женщины не смогут получать в 58 лет достойное пособие. По мнению специалистов, средств у государства хватит даже на возврат прежнего пенсионного порога мужчин!

NOVGAZ . COM . Аркадий ДУБНОВ – «Афронт Токаева и питерская веревка» — В Питере на ПМЭФ нашёлся отважный человек, заговоривший о «веревке в доме повешенного». Им оказался президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Он заставил вспомнить, что не один год занимал пост заместителя генсека ООН. Объясняя, почему его страна не признаёт «квазигосударственные» территории ЛНР и ДНР, Токаев ссылался на международное право и Устав ООН, той самой ООН, которая признаётся Россией «краеугольным камнем» нынешнего мирового порядка. Тем самым казахстанский президент дал понять, что у самопровозглашенных республик Донбасса нет будущего в качестве субъектов международного права, во всяком случае, пока это право утверждается ООН. Можно назвать это моментом истины. А можно просто заметить, что высокий гость Питерского экономического форума назвал своим именем ту самую «веревку»…

IA — CENTR . RU . «Казахстан ищет баланс в отношениях с Россией, но находит ли?» — «Президент #Казахстан‘а Касым-Жомарт ТОКАЕВ – очень опытный дипломат. Он учитывает тот факт, что его слова будут “по косточкам” разбирать в самом Казахстане. Поэтому его высказывания всегда или почти всегда нейтральны. К ним сложно придраться и приписать казахстанскому лидеру антироссийскую позицию», – старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав ПРИТЧИН поделился с Ia-centr.ru своими выводах по итогам откровенного выступления президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О выступлении Токаева в Петербурге» — Говоря о сепаратизме, Токаев сослался на противоречие между правом наций на самоопределение и принципом территориальной целостности государств. При этом он указал на необходимость прагматичного подхода к этому вопросу, а в качестве примеров привел не только Абхазию или Северную Осетию, но и — внимание! — Тайвань и Косово. А здесь содержится конкретный месседж не только для россиян или казахстанцев, но и для Китая и США. И эта позиция намного шире и глубже, чем одна вырванная из контекста одна фраза. Ее можно рассматривать и в контексте восприятия «традиционно признанных непризнанных государств», и в аспекте, как ранее выразился Токаев, чрезмерно «резких» оценок изменения границ между странами. Токаев настолько изящно сформулировал позицию Казахстана по данному вопросу, что никто не может обвинить его в предвзятости или поддержке той или иной стороны.

AZATTYQ . ORG . ««Токаев ослабил влияние семьи Назарбаева, но люди всё равно не доверяют власти». Интервью с Полом Стронски» — Что будет с наследием НАЗАРБАЕВА после консолидации власти в руках его ставленника? Каковы предпосылки январских событий, что на самом деле происходило в стране в то время и как на происходящее реагировали власть и общество? Азаттык поговорил с Полом СТРОНСКИ, старшим научным сотрудником программы по Евразии и России вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир, экспертом по Казахстану и Центральной Азии.

QMONITOR . KZ . «Первая перепись. Правильно ли посчитали казахов 125 лет назад?» — В этом году исполнилось 125 лет проведению первой всероссийской переписи населения, которой была охвачена в том числе и вся казахская степь. Полученные по её итогам данные остаются единственным более или менее достоверным источником информации о том, сколько людей до революции 1917 года проживало в нашем крае и его административно-территориальных образованиях, о их этническом и половозрастном составе, уровне грамотности и т.д. В то же время эти данные требуют критического осмысления.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «К выборам акимов» — Первой нормой измененной Конституции, которая была применена на практике, стал новый порядок назначения акимов на альтернативной основе. 7 июня были официально подведены итоги референдума, 8 июня утверждены правила получения согласия маслихатов на кандидатуру акимов, а 11 июня руководитель администрации президента Мурат НУРТЛЕУ и премьер-министр Алихан СМАИЛОВ представили первых 8 кандидатов.

««Алтын адам» не имеет к казахам никакого отношения – ученый» — Обнаружение захоронения «Золотого человека» в 1969 году было потрясающим историческим открытием для археологии, но ставить находке памятник на площади Республики было лишним… Одним из авторов открытия «Золотого человека» является основоположник казахстанской археологии – Кималь АКИШЕВ. Его сын Алишер также участвовал в раскопках, помогал отцу идентифицировать находку и сегодня знает ответы на многие вопросы. Но, как оказалось, тема «Алтын адама» для Алишера Кималевича – не из приятных.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Время титанов: Олжас Сулейменов и его Народный конгресс» — Так сложилось что за два с лишним десятилетия пребывания в оппозиции пришлось состоять в нескольких партиях, хотя на самом деле партия была одна – та, что на данный момент была на острие борьбы за демократический Казахстан. Впрочем, по мере ходя событий и обретения опыта, все больше приходило понимание, что оппозиция больше копирует суть режима персональной власти, а лозунги демократизации являются скорее формой, в которой воспроизводится все та же клановая борьба. И как раз по законам этой борьбы режим начисто переиграл всех по очереди претендентов, заодно вытоптав политическое поле и сведя партийную деятельность к обслуживающей функции.

CARAVAN . KZ . «Почему мы можем потерять страну раньше, чем построят АЭС?» — В Казахстане не утихают разговоры о необходимости строительства АЭС. Хотя уже и Президент ТОКАЕВ заявил, что без чистой атомной энергии мы потеряем экономику, и уже место для будущей станции вроде как выбрали – Алматинская область, район поселка Улкен. Для обсуждения плюсов и минусов от появления на карте АЭС впервые на одной площадке собрали экспертов, чиновников и общественность.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Разморозка цен с 1 июля: подорожают ли бензин и газ в Казахстане?» — Многие казахстанцы наверняка заметили, что вокруг подорожало абсолютно все – начиная от хлеба и заканчивая бытовой техникой. Но неизменными все это время оставались лишь цены на топливо. Однако через пару недель их отпустят в свободное плавание. Значит ли это, что автовладельцам снова придется раскошеливаться на дорогое топливо?

KURSIV . KZ . «Сколько денег средняя казахстанская семья тратит на продукты» — Статистики посчитали – за первый квартал этого года сумма затрат на питание на семью превысила 377 тыс. тенге (или 125 тыс. тенге в месяц). Это на 15% больше, чем было в январе – марте прошлого года. При этом казахстанцы не уменьшили объемы потребления. В общем семейном бюджете затраты на продовольствие «съедают» почти половину доходов.

365 INFO . KZ . «Бедность спровоцирует очередной социальный взрыв» — Цены продолжают расти, а благосостояние снижаться, это может закончиться выходом недовольных на улицы, говорит политолог Замир КАРАЖАНОВ. Конечно, только одной причины для серьезного противостояния мало, но дополнительные могут появиться в любую секунду, а эта послужит поводом. Как оно и происходило совсем недавно. Благосостояние казахстанцев так и продолжает оставаться под вопросом. Даже прожиточный минимум составляет всего 42,6 тыс. тенге — это майский показатель. А ведь именно от этого показателя зависят минимальные зарплаты, пенсии и прочие расчеты.

FORBES . KZ . «Шаурмичные «Донер 42» от Dodo выходят на рынок Казахстана» — Сеть цифровых шаурмичных «Донер 42», которая принадлежит Dodo Brands, приняла решение об экспансии за пределами России и объявила о продаже франшизы в Казахстане. Отбор партнеров для запуска начнется 1 августа, в планах компании запустить 20 точек в ближайший год.

«С какими проблемами сталкиваются айтишники, переехавшие в Казахстан» — Число ИТ-специалистов, приехавших в Казахстан в результате так называемой релокации, довольно значительно. Как показывают оценки и результаты опросов, за первые месяцы 2022 года несколько тысяч высококвалифицированных специалистов уже переехали в Казахстан, в первую очередь в Алматы и Нур-Султан. Причем многие из них в ближайшем будущем не планируют возвращаться в свои страны и нуждаются в поддержке на новом месте. Первая проблема новоприбывших – это визовый режим. Вторая проблема – это доступ к безналичным платежам и банковским сервисам.

LITER . KZ . ««Надеюсь, придут люди, болеющие за науку»: ученые высказались о создании нового министерства» — Новость о разделении Министерства образования и науки стала для многих казахстанцев неожиданностью. Однако в кругах ученых вопросы подобного толка обсуждались не раз, ведь научная отрасль страны давно требует обновления. На созданное Министерство высшего образования и науки они возлагают большие надежды. Сможет ли новое ведомство решить набившие оскомину проблемы в этой сфере…

SPUTNIK . KZ . «Личный врач Динмухамеда Кунаева: «Жизнь дается всем, а старость — избранным»» — Заслуженному врачу Казахстана Ахату МУЛЮКОВУ уже 83 года, но он по-прежнему в строю и, как и прежде, один из ведущих специалистов Казахстана в области анестезиологии-реаниматологии. В канун Дня медицинского работника легендарный доктор вспомнил, как на протяжении 20 лет работал личным врачом Динмухамеда КУНАЕВА.

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