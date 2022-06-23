Что волнует душу казаха в конце июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Казахи первыми в мире придумали письменность» — По мнению доктора филологических наук Мекемтаса МЫРЗАХМЕТУЛЫ, казахи изобрели письменность даже раньше китайцев, письменности которой 5000 лет, приводит его слова Bugin.kz.

«Наш народ изобрел письменность самым первым. Наши предки — кочевники еще до тюрков и гуннов изобрели наскальную письменность. Его история берет начало 6000 лет до нашей эры. А китайской письменности 5000 лет. То есть первыми изобрели письменность не китайцы, а казахи. Из китайских источников известно, что у гуннов была письменность. В «Книге исторических воспоминаний» в 192 году нашей эры говорится: «…гунны усилились, начали использовать письменность, и оставили большое наследие», и эта письменность затем перешла к тюркам. И эта письменность распространилась на территории Сибири до территории нынешней Венгрии. После ее взяли греки, и если греки использовали более простые буквы, то наши предки изобрели более сложные, к примеру, похожую на букву «А». Это исторические данные, археологический артефакт. Никто не может этого отрицать, что казахи изобрели первыми письменность. Но в итоге колонизации тюрки потеряли письменность. Пришедшие в Среднюю Азию арабы, распространявшие ислам, уничтожили памятники письменности и внедрили арабскую вязь. После использовалась латынь и кириллица. Наш народ очень пострадал от колонизации. Казахи — великий народ, нам нужно только возродить историческую память», — заявил 94-летний профессор на лекции «Изучение мировоззрения Абая».

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Известный поэт Светкали НУРЖАН поделился своим мнением по поводу ношения хиджабов, пишет портал Adyrna.kz.

В интервью программе «Сұрауы бар» поэт, обсуждая религиозную ситуацию в стране, затронул тему, которая вновь обсуждается в обществе.

«Казахские девушки и женщины никогда не кутались в платки. Есть даже пословица: «Казахские девушки ходят с открытым лицом, не держат за пазухой камня, сартовские (узбеки) девушки скрывают лицо — ожидать можно что угодно». У нас не скрывали, не прятали лица, мы перед богом открыты. Мы никогда не держали камня за пазухой. Нужно первым делом сознание менять, воспитывать. Видим же, какие только не скрываются «бомбы» под хиджабом. Поэтому не согласен с тем, чтобы у нас носили их», — сказал он.

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Виктор МАЙЛИН – «Фейсбук от Токаева до Сатпаева» — Прошлая неделя вместила в себя массу событий, которые состоялись в реальной жизни, соответственно, отобразились в масс-медиа, в соцсетях. Многие темы оказались общими в международных масштабах, не говоря уже о том, что на них среагировали и русскоязычные СМИ и казахскоязычные внутри нашей страны и ЛОМы в соцсетях.

Речь идет, например, об «откровенном ответе» президента РК на «откровенный вопрос» ведущей пленарного заседании XXV Петербургского международного экономического форума Маргариты Симонян – в присутствии Владимира Путина и виртуальном присутствии (в смысле на «на удаленке») председателя КНР Си Цзиньпиня… Не будем вдаваться в подробности этой перипетии – они разлетелись по всему информационному пространству планеты, а в Казахстане она получила самое одобрительное освещение.

Наиболее лапидарно отметил спич Касым-Жомарта Токаева в связи с вопросом Маргариты Симонян, в facebook тот же Мұхтар Түменбай (кстати, этого ветерана журналистики мы упоминали и в прошлом обзоре). На своей стене он написал: «С сыном Кемеля можно идти на любую «разборку». Он может любой стороне обосновать их «косяк»». Но давайте отвлечемся от международной политики и взглянем на внутреннюю политику – здесь не менее интересно и захватывающе.

Недавно по Сети пошел гулять видео-отрывок с некой встречи с молодежной аудиторией, на которой депутат Мажилиса Айдос Сарым вспомнил Досыма Сатпаева и в виде обращения к нему косвенно поставил на вид, что он много критикует (власть, действительность) – а сам ничего не предпринимает для изменения этой самой складывающейся действительности в практическом смысле. Другим словами, депутат пригласил известного своими оппозиционными взглядами политического эксперта заняться реальной политикой. А не только ее комментированием в критическом ключе. Фраза, обращенная к персоне оппозиционного политолога, была достаточно короткой, но содержала, скажем так, элементы простонародно-дворового стиля, чем и вызвала большое эхо.

После нее много критики досталось А. Сарыму. Но немало было и тех, кто поддержал Айдоса и напустился на Доса, опять-таки в «простонародном» стиле, которым много кто пользуется в facebook (причем, что на русском; что на казахском).

Но на этом история перепалок не закончилась. Мұхтар Түменбай через несколько дней пишет пост уже не от себя, отталкиваясь от своих выводов и соображений по «наезду» Айдоса на Доса. А обращаясь напрямую к Ермурату Бапи, человеку, не нуждающегося в представлении, как и Сатпаев и Сарым. Как оказалось, Бапи оставил и свой комментарий под первым постом Мухтара, как сатпаевский соратник по оппозиционной истории, т.е. кинул слова в защиту Д. Сатпаева, пожурил самого Мухтара. Суть атаки Бапи зиждется на следующих постулатах, что ж ты Мухтар сам тогда не войдешь «внутрь политики»? Почему ты политолога тянешь в политику? Этим укоряешь, тогда как его задача иная, именно стоя на третьем холме (имеется в виду, видимо не на стороне власти, не на стороне антивластных сил) обозревать действительность как она есть и делать выводы.

Мухтар Туменбай свой ответ Ермурату Бапи выделил в отдельно взятый пост и пишет в самом начале, что «кому-кому, но на комментарий Ермурата Бапи и он ответит отдельно». И ответил почти целой статьей в 4000 знаков. Мухтар объясняет, что он не любит когда толпа нападает на одного – он имел в виду посты против Айдоса. Забегая вперед подчеркнем, что после второго поста М. Туменбая было немало комментариев под ним против Досыма.

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Намыс кайда? Где гордость? Как мы видим, казахскоязычный сегмент facebook просто напоен внутриполитической тематикой, реакцией на личности, на дискуссии и добавим – на партийное строительство.

Подзаголовок к этой главке – это игра слов и смыслов. О чьей гордости идет речь? А если ее нет – значит с этой гордостью что-то не так? Все верно! Ораз Алимбек, не менее известный казахстанский журналист и человек, чем те о ком шла речь выше, на своей стене разнес учредительный съезд партии «Намыс», который состоялся в крайнюю субботу в Алматы в торгово-развлекательном комплексе «Ритц Палас»… А при чем тут слово, понятие «гордость» – спросит русскоязычный читатель? Дело в том, что новоявленная партия «Намыс» с казахского переводится именно как «Гордость».

«Вот еще один аргумент в пользу того, что политические партии у нас не создаются снизу, то есть по поддержке непосредственно низового народа, предлагающего определенную идею. У нас же каждый может сшить себе партию, как платье. То есть вся наша партия строится на личности <богатого> карманника с политическими амбициями. Одна из таких партий – партия «Намыс», которую создает Санжар Бокаев. На их учредительном съезде не было видно народа. Было что-то около 150 человек, из них 50 – волонтеры, нанятые для организации мероприятия, остальные – журналисты. И мы называем это легитимным съездом? Но должно собраться минимум тысяча человек. Так это съезд или политическое шоу? Этот момент не ясен…

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «В Костанайской области проявляют безразличие к необходимости открывать казахские школы» — На портале Аbai.kz была опубликована статья Жайбергена БОЛАТОВА о недостатке казахских школ в Костанайской области и бездействии акима в этом вопросе.

В настоящее время во всех регионах страны проходят отчетные встречи руководителей областей с населением. Это также не обошло стороной и Костанайскую область.

— На этой встрече после обсуждения некоторых проблем известный в области предприниматель Валерий Розумович обратился с просьбой как можно скорее открыть казахскую школу в селе Жуковка. По его словам, он готов начать инвестиционный проект птицефабрики и даже переговорил со специалистами из Шымкента, которые готовы переехать с условием того, что рядом будет казахская школа. Но, к нашему удивлению, руководитель управления образования проявила чрезмерное безразличие к открытию казахской школы, ― отметил автор.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована заметка о том, что в Павлодарской области по-прежнему актуален вопрос о переименовании сел, поселков и улиц.

По официальным данным, количество улиц, названных на государственном языке, не достигает и 50 %. Однако в ближайшее время эта статистика улучшится. Потому что названия 17 улиц областного центра станут казахскими. По словам автора, этого момента граждане области ждали целый год.

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На портале Еrnur.kz было опубликовано высказывание известного певца и продюсера Кыдырали БОЛМАНОВА о недавнем вручении награды композитору Шамши Калдаякову.

Болманов отметил, что падишаху песенного мира Шамши Калдаякову звание «Қазақстанның Еңбек ері» было присвоено слишком поздно. По его словам, все «шустряки» награждаются при жизни, а настоящие таланты, такие как Б. Момышулы, Шамши Калдаяков, награждаются очень поздно.

— Подумайте сами, сколько лет прошло с тех пор, как эта награда пришлась бы кстати. Нам уже перевалило за 50. С самого детства песни Шамши звучали в моем доме, ауле, в степи. О Аллах, какое медленное и долголетнее награждение? Мы не пойдем в гору, если не сможем своевременно распознавать выдающиеся таланты, и привыкнем отдавать им должное лишь после смерти, ― подчеркнул продюсер.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Образование в справедливом Казахстане — какое оно?» — В парламенте раскритиковали систему образовательных грантов, пишет Baq.kz

Талантливой молодежи из малообеспеченных семей сложно проложить путь к высшему образованию, заявил сенатор Ахылбек Куришбаев на совместном пленарном заседании палат парламента.

— Но надо признать, что можно успешно сдать ЕНТ, не имея глубоких и фундаментальных знаний по предмету. Для этого достаточно правильно подготовиться к возможным тестовым заданиям с помощью репетитора.

Как человек, много лет проработавший ректором университета, могу сказать, что нынешняя система государственных образовательных грантов оставляет за бортом высшего образования многих талантливых детей из малообеспеченных семей и талантливую сельскую молодежь. То есть образование в вузах страны во многом приобретает элитарный характер.

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