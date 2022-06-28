«Новое поколение управленцев: шанс на «выздоровление» или риск новой «эпидемии»?». «Тенгебль. Тенге вывозит рубль – битый убитого везет». «Новый локдаун обрушит уровень жизни казахстанцев». «Уровень жизни в Казахстане ухудшается»

Сетевой Казахстан 28 июня 2022г.

IA — CENTR . RU . «Каспийские страны могут выстроить альтернативную логистику в регионе» — Каспийский саммит, который пройдет 29 июня в Ашхабаде, в современных геополитических реалиях становится важным событием не только для стран региона. Участие представителей #России, #Азербайджан’а, #Иран’а, #Казахстан’а и #Туркменистан’а в мероприятии означает готовность «каспийской пятерки» подтвердить текущий уровень сотрудничества, а также, что актуально, искать пути для продвижения новых логистических и транзитных решений. Одной из основных инициатив в данном направлении долгие годы остается проект международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». О перспективах МТК рассказала в интервью Ia-centr.ru главный эксперт программы «Евразийских исследований» Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева (Казахстан) Лидия ПАРХОМЧИК.

QMONITOR . KZ . «Новое поколение управленцев: шанс на «выздоровление» или риск новой «эпидемии»?» — У части нашего общества сформировалось мнение, что развитию Казахстана мешало то, что политическая элита была «совковой»: мол, она привнесла тот негатив, который был в СССР с его закрытостью, тоталитарной идеологией, неприятием либеральных идей, командными методами управления экономикой. Но теперь во власть приходит другое поколение. Например, большинство нынешних министров вступило в сознательный возраст либо в годы перестройки, либо в период независимости, а значит, не успело заразиться «совком». Но получит ли с приходом новой генерации управленцев наша страна шанс на «выздоровление»? Мнением на этот счет с QMonitor поделились политологи.

CARAVAN . KZ . ««Уровень жизни в Казахстане ухудшается» — эксперт рассказал, почему» — На прошлой неделе вышла новость о том, что многие казахстанцы не могут себе позволить покупку мяса, любого, кроме курицы. Цены растут, растет и инфляция. Что делать дальше – непонятно… Структуру питания можно улучшить несколькими путями. Во-первых, повышением занятости и доходов населения и, во-вторых, повышением производительности в сельском хозяйстве. В обоих случаях правительство должно руководить процессами. Многие программы до сих пор провалились, потому что реальные проблемы сельского хозяйства и промышленности не были решены. Они не будут решены еще в течение ближайших 3 лет, потому что у правительства отсутствуют действенные механизмы, — прокомментировал Кайрат МЫНБАЕВ.

KAPITAL . KZ . «Бизнес-омбудсмен: Я не верю в импортозамещение ради импортозамещения» — Насколько эффективна поддержка, оказываемая сегодня отечественным производителям на уровне государства, какие меры предпринимаются для замещения импортных товаров и услуг, в том числе на фоне обострения геополитической ситуации, а также какие нюансы необходимо учесть Правительству РК для того, чтобы повысить экспортный потенциал страны? Об этом корреспондент побеседовал с уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана Рустамом ЖУРСУНОВЫМ.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Тенгебль. Тенге вывозит рубль – битый убитого везет» — Вопрос курсообразования в Казахстане – всегда вопрос политический. Потому что у простых людей есть опасения, что экономистов туда не пускают. А если экономистов нет, то там всегда рано или поздно объявятся политики. Оккупация казахстанской экономики олигархами – отдельный вопрос, однако странным образом некоторые девальвации случались в их пользу. Плюс нередко девальвации случались без объявления войны. В буквальном смысле под утро, пока спали все те, кому надо было бы знать курс. И странным образом, уже до обеда олигархи, имевшие возможности спровоцировать политические решения о девальвации – богатели на сотню-другую миллионов долларов в годовом исчислении.

«Возможно ли остановить процессы приватизации государственной собственности ниже рыночной стоимости?» — Реализация очередного «Комплексного плана приватизации» грозит обернуться крупным скандалом. Далеко не первым и скорее всего, увы, не последним. Практически «дуплетом» механизмы проводимой в стране приватизационной компании подвергли серьезной критике в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета и в Мажилисе.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Будет еще хуже»: экономисты предупредили казахстанцев об очередном подорожании продуктов» — Походы в магазины нынче приносят казахстанцам лишь боль и разочарование. Причем это не единоразовая акция – цены на продукты лишь успевают менять. И не в меньшую сторону. Они растут чуть ли не со скоростью света, жалуются казахстанцы. Кто виноват в этом – закрывшаяся Россия, перерезавшая путь к своим товарам, стремительная инфляция, курс доллара? Но суть даже не в этом. Куда важнее то, сколько еще людям терпеть это и когда уже цены прекратят расти. Однако эксперты советуют не строить больших надежд.

365 INFO . KZ . «Новый локдаун обрушит уровень жизни казахстанцев» — Появилась очередная страшилка — «обезьянья оспа», и уже заговорили о новой пандемии. На днях Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила обезьянью оспу пандемией. В отличие от Всемирной организации здравоохранения, WHN – это общественная организация и ее мнение никакой юридической силы не имеет. Поэтому пока паниковать вроде как рано. Тем не менее мы задумались, а что нас ждет, если вдруг уже и ВОЗ, как официальная организация, подтвердит выводы общественников? Неужели снова новый карантин и прочие «прелести»? Этот вопрос задали Магбату СПАНОВУ, эксперту Института мировой экономики и политики (ИМЭП).

TIME . KZ . «Кормильцы на доверии» — Главный бухгалтер детского дома вместе с мужем украла у сирот более 20 миллионов тенге, выделенных на питание. Жительница столицы Мирамкуль АШИРОВА в 30 лет стала главным бухгалтером коммунального государственного учреждения “Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации” акимата Нур-Султана. Раньше это заведение называлось просто детским домом, а позже его объединили с Центром адаптации несовершеннолетних. Организация взяла на себя заботы о сотнях маленьких жителей столицы, оставшихся без родителей или без опекунов. И без того обиженные жизнью малыши оказались обворованы Ашировой и ее мужем Даулеткереем НУРЛАНУЛЫ.

«А учить-то некому…» — В Атырауской области остро стоит проблема местных педагогов. Только отгремели выпускные вечера в школах, ссузах и вузах, а впереди уже маячит новый учебный год. И вновь надо будет решать ставшую уже хронической задачу нехватки педагогических кадров в школах и колледжах нефтяной столицы, несмотря на повсеместное повышение зарплат учителям — не идут молодые специалисты сеять разумное, доброе, вечное. А из тех, кто идет, немало… “многостаночников”. В общем, целый клубок запутанных проблем…

NOVGAZ . COM . «Шах королевскому флангу. Остался только мат» — Бибисара АСАУБАЕВА (Bibisara Asaubayeva) казахстанская чемпионка мира по шахматам, на своей странице в Facebook заявила, что готова пройти тест на полиграфе вместе с президентом Казахстанской федерации шахмат Галимом Хусаиновым и его заместителем Дарменом Садвакасовым. Скандал разгорелся после поста шахматистки в Facebook, где она рассказала, что испытывает чувство стыда после того, как федерация привела на встречу с заместителем главы администрации президента Аидой БАЛАЕВОЙ спортсменов, чтобы просить «3 млрд тенге для бюрократов Казахстанской шахматной федерации».

AZATTYQ . ORG . ««Мы боролись за чистый воздух». Как судили экоактивистов поселка Бестобе» — В Акмолинской области завершилось судебное разбирательство в отношении экоактивистов, которые боролись за чистый воздух, а в итоге попали на скамью подсудимых по обвинению в разжигании социальной розни.

LITER . KZ . «Отдали жизни ради незнакомцев: как герои-полицейские спасали казахстанцев от гибели» — В казахстанском обществе бытует много противоречивых мнений о работе наших полицейских. Кто-то откровенно их презирает, обвиняя в коррупции и нежелании наводить порядок, кто-то боготворит за спасение. Однако когда в дом стучится беда, и те, и другие зовут на помощь именно стражей порядка. Во время несения службы им приходится сталкиваться и с экстремальными ситуациями, когда ради спасения людей они рискуют своим здоровьем, а порой и жизнью. В день 30-летия казахстанской полиции редакция Liter.kz вспоминает о таких резонансных случаях, произошедших за последние годы. За годы независимости при исполнении служебного долга в Казахстане погибли 815 сотрудников, более четырех с половиной тысяч получили ранения.

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