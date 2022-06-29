«Как устранить взаимное недоверие между Казахстаном и Россией?». «Казахстанские сенаторы тужатся изобразить активность, но получается плохо». «Реальности плевать на государственную пропаганду». «Опубликованы данные об этническом составе Казахстана»

QMONITOR.KZ. «Тупик вечной дружбы. Как устранить взаимное недоверие между Казахстаном и Россией?» — Отношения Казахстана и России всё больше осложняются, а казавшийся некогда незыблемым постулат о вечной дружбе между нашими странами, похоже, трещит по швам. Не вполне адекватные, а то и откровенно провокационные заявления отдельных политиков, общественных деятелей, звучащие с обеих сторон, только накаляют ситуацию. По сути, они не стоят и выеденного яйца, но частные факты нередко обобщаются, гиперболизируются и преподносятся как господствующие тенденции в общественных настроениях и даже как проявление государственной политики, что естественным образом усиливает взаимное недоверие. Что всему этому можно противопоставить? Какие шаги следовало бы предпринять, чтобы было меньше обвинений и претензий друг к другу? Какой здесь может или должна быть роль парламентариев, СМИ, экспертного сообщества?
«Казахстанские сенаторы тужатся изобразить активность, но получается плохо» — С 29 июня казахстанские парламентарии уходят на летние каникулы. Трудно сказать, насколько они заслужили этот предстоящий двухмесячный отдых, но, похоже, им действительно надо освежиться и проветрить мозги. Особенно тем, кто заседает в сенате. Ведь судя по июньским запросам депутатов верхней палаты, в силу то ли возраста, пенсионного либо предпенсионного, то ли каких-то иных причин их вконец настиг острый кризис идей. Они вроде бы пытаются изобразить активность, продемонстрировать общественности, что есть ещё порох в пороховницах, но в итоге выдают опостылевшие банальности.
EXCLUSIVE.KZ. Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Реальности плевать на государственную пропаганду» — Медиарынок нашей страны ждут тектонические изменения. Все совпало: распад существовавших медиаимперий, качественный рост казахоязычной аудитории, война в Украине, снижение запрета на публичность, влияние социальных сетей, кризис госинформподдержки, угасание региональных СМИ. Но, судя по всему, в Жана Казахстане сохраняется старый подход: контроль вместо развития.
TIME.KZ. «Цифра решает всё» — Премьер-министр Алихан СМАИЛОВ поставил жесткий трехмесячный срок, в течение которого госорганы, до сих пор не отказавшиеся от бумажного формата работы, должны перевести свои госуслуги в электронный. Как максимально исключить человеческий фактор и привлечь для этого лучших IT-специалистов, обсудили 28 июня на заседании правительства.
«Чей провал?» — На днях в Алматы произошло чрезвычайное происшествие — возле конечной станции метро “Бауыржан Момышулы” провалилась часть автомобильной дороги. Как выяснилось, грунт и асфальт в прямом смысле слова ушли под землю — в тоннель метро. Фотографии инцидента разлетелись по интернету.
AZATTYQ—RUHY.KZ. ««Энергетическая колонизация»: что будет, если Казахстан выберет Россию для строительства АЭС?» — Китай, Франция, Россия и Корея – это страны, попавшие в шорт-лист нашего Министерства энергетики. Два варианта чиновники уже отвергли – это предложения от США и американо-японской компании. На кого же должен пасть выбор? До войны в Украине явным претендентом была Россия. Однако сейчас, с подпорченной репутацией и многочисленными санкциями страна перестала быть столь привлекательной в качестве подрядчика. Однако эксперты все же советуют не сбрасывать ее со счетов. Пока Минэнерго просчитывает все риски и определяется с поставщиком, эксперты делают свои ставки.
CARAVAN.KZ. «Казахстанские обменники завалены рублями: к чему это приведет» — На эти вопросы нам ответил отечественный эксперт и аналитик компании Esperio Нурбек ИСКАКОВ — «Приток рублевой ликвидности позитивен для экономики Казахстана. Если это рубли, которые идут только лишь на валюто-обменные операции, с маршрутом рубль-тенге-доллар, то помимо комиссионных доходов банковского сектора РК, а также небольших доходов сопутствующей приезду и проживанию россиян на территории Казахстана инфраструктуры, получаются еще и позитивные макроэкономические последствия».
KAZPRAVDA.KZ. «Пенсионный возраст: cнижать или нет?» — В столичном офисе Народной партии Казахстана депутаты Парламента, представители общественных организаций, Центра прикладных исследований «TALAP» и другие участники дискуссионного клуба «ХАЛЫҚ САРАПШЫСЫ» обсудили актуальные вопросы пенсионной системы и высказались за снижение пенсионного возраста для женщин.
TURANPRESS.KZ. «Возможно ли остановить процессы приватизации государственной собственности ниже рыночной стоимости?» — Реализация очередного «Комплексного плана приватизации» грозит обернуться крупным скандалом. Далеко не первым и скорее всего, увы, не последним. Практически «дуплетом» механизмы проводимой в стране приватизационной компании подвергли серьезной критике в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета и в Мажилисе.
365INFO.KZ. «Казахстан должен кормить страны ЦА, а не сидеть на нефтяной игле» — В Кыргызстане начали производить вагоны. Стоимость одного вагона бизнес-класса составила 2 млн долларов. Такими темпами соседняя республика в ближайшее время обгонит Казахстан во многих секторах экономики. В швейном производстве, которое в Кыргызстане начали развивать с начала «нулевых», им это удалось. Тем временем мы продолжаем сидеть на «нефтяной игле», а чиновники с высоких трибун безуспешно говорят о диверсификации экономики…
«Засуха и падеж скота в Казахстане: повторится ли сценарий 2021 года?» — Фермеры Карагандинской и Павлодарской областей жалуются на засуху. Если вспомнить прошлогодний массовый падеж скота, нынешняя ситуация настораживает. По официальным данным Минсельхоза, в 2021 году в Мангистауской и Кызылординской областях от засухи погибло 1 714 голов скота. Однако сейчас в правительстве заверяют, что на этот раз хорошо подготовились…
FORBES.KZ. «Почему в Казахстане возник дефицит сахара» — Эксперты Jusan Analytics оценили сложившуюся ситуацию со стратегически важным продуктом. Сахарный тростник – многолетнее растение, которое можно собирать круглый год. Но переработать его необходимо в течение нескольких часов после сбора. По этой причине заводы располагаются в непосредственной близости от плантаций. Сахарная свекла имеет сезонность сбора и ограниченный срок хранения. Соответственно, заводы по переработке работают на полную мощность в сезон сбора. В остальное время заводы простаивают или перерабатывают сахар-сырец.
TENGRINEWS.KZ. «Опубликованы данные об этническом составе Казахстана» — На 1 января 2022 года население Казахстана насчитывало 19 миллионов 122 тысячи человек, из которых наибольший процент составляли: казахи — 69,03 процента; русские — 18,47 процента; узбеки — 3,29 процента; уйгуры — 1,5 процента; украинцы — 1,3 процента;
MATRITCA.KZ. «Государство должно уйти из спорта, в том числе — из детского!» — Серик МАМБЕТОВ — из тех людей. Насмотревшись на проблемы региональной политики, не сдвигаемые десятилетиями с мертвой точки, он решил доказать в отдельно взятом селе Алматинской области, что «Ауыл-футбол» возможен. Просто взрослые агашки, забыв свое босоногое детство, дистанцировались от проблем сельских ребят. Тех самых, кто завтра пополнит ряды политиков, бизнесменов, интеллигенции. Кого мы назовем лицом своей страны.
KURSIV.KZ. «Казахстанцы стали жаловаться чаще на интернет-продавцов» — Комитет по защите прав потребителей РК фиксирует шестикратный рост числа жалоб на электронные торговые площадки. Казахстанцы недовольны тем, что после покупки товара в интернет-магазине они не могут его обменять или вернуть.
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