«Как устранить взаимное недоверие между Казахстаном и Россией?». «Казахстанские сенаторы тужатся изобразить активность, но получается плохо». «Реальности плевать на государственную пропаганду». «Опубликованы данные об этническом составе Казахстана»

Сетевой Казахстан 29 июня 2022г.

QMONITOR . KZ . «Тупик вечной дружбы. Как устранить взаимное недоверие между Казахстаном и Россией?» — Отношения Казахстана и России всё больше осложняются, а казавшийся некогда незыблемым постулат о вечной дружбе между нашими странами, похоже, трещит по швам. Не вполне адекватные, а то и откровенно провокационные заявления отдельных политиков, общественных деятелей, звучащие с обеих сторон, только накаляют ситуацию. По сути, они не стоят и выеденного яйца, но частные факты нередко обобщаются, гиперболизируются и преподносятся как господствующие тенденции в общественных настроениях и даже как проявление государственной политики, что естественным образом усиливает взаимное недоверие. Что всему этому можно противопоставить? Какие шаги следовало бы предпринять, чтобы было меньше обвинений и претензий друг к другу? Какой здесь может или должна быть роль парламентариев, СМИ, экспертного сообщества?

«Казахстанские сенаторы тужатся изобразить активность, но получается плохо» — С 29 июня казахстанские парламентарии уходят на летние каникулы. Трудно сказать, насколько они заслужили этот предстоящий двухмесячный отдых, но, похоже, им действительно надо освежиться и проветрить мозги. Особенно тем, кто заседает в сенате. Ведь судя по июньским запросам депутатов верхней палаты, в силу то ли возраста, пенсионного либо предпенсионного, то ли каких-то иных причин их вконец настиг острый кризис идей. Они вроде бы пытаются изобразить активность, продемонстрировать общественности, что есть ещё порох в пороховницах, но в итоге выдают опостылевшие банальности.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Реальности плевать на государственную пропаганду» — Медиарынок нашей страны ждут тектонические изменения. Все совпало: распад существовавших медиаимперий, качественный рост казахоязычной аудитории, война в Украине, снижение запрета на публичность, влияние социальных сетей, кризис госинформподдержки, угасание региональных СМИ. Но, судя по всему, в Жана Казахстане сохраняется старый подход: контроль вместо развития.

TIME . KZ . «Цифра решает всё» — Премьер-министр Алихан СМАИЛОВ поставил жесткий трехмесячный срок, в течение которого госорганы, до сих пор не отказавшиеся от бумажного формата работы, должны перевести свои госуслуги в электронный. Как максимально исключить человеческий фактор и привлечь для этого лучших IT-специалистов, обсудили 28 июня на заседании правительства.

«Чей провал?» — На днях в Алматы произошло чрезвычайное происшествие — возле конечной станции метро “Бауыржан Момышулы” провалилась часть автомобильной дороги. Как выяснилось, грунт и асфальт в прямом смысле слова ушли под землю — в тоннель метро. Фотографии инцидента разлетелись по интернету.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Энергетическая колонизация»: что будет, если Казахстан выберет Россию для строительства АЭС?» — Китай, Франция, Россия и Корея – это страны, попавшие в шорт-лист нашего Министерства энергетики. Два варианта чиновники уже отвергли – это предложения от США и американо-японской компании. На кого же должен пасть выбор? До войны в Украине явным претендентом была Россия. Однако сейчас, с подпорченной репутацией и многочисленными санкциями страна перестала быть столь привлекательной в качестве подрядчика. Однако эксперты все же советуют не сбрасывать ее со счетов. Пока Минэнерго просчитывает все риски и определяется с поставщиком, эксперты делают свои ставки.

CARAVAN . KZ . «Казахстанские обменники завалены рублями: к чему это приведет» — На эти вопросы нам ответил отечественный эксперт и аналитик компании Esperio Нурбек ИСКАКОВ — «Приток рублевой ликвидности позитивен для экономики Казахстана. Если это рубли, которые идут только лишь на валюто-обменные операции, с маршрутом рубль-тенге-доллар, то помимо комиссионных доходов банковского сектора РК, а также небольших доходов сопутствующей приезду и проживанию россиян на территории Казахстана инфраструктуры, получаются еще и позитивные макроэкономические последствия».

KAZPRAVDA . KZ . «Пенсионный возраст: cнижать или нет?» — В столичном офисе Народной партии Казахстана депутаты Парламента, представители общественных организаций, Центра прикладных исследований «TALAP» и другие участники дискуссионного клуба «ХАЛЫҚ САРАПШЫСЫ» обсудили актуальные вопросы пенсионной системы и высказались за снижение пенсионного возраста для женщин.

TURANPRESS . KZ . «Возможно ли остановить процессы приватизации государственной собственности ниже рыночной стоимости?» — Реализация очередного «Комплексного плана приватизации» грозит обернуться крупным скандалом. Далеко не первым и скорее всего, увы, не последним. Практически «дуплетом» механизмы проводимой в стране приватизационной компании подвергли серьезной критике в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета и в Мажилисе.

365 INFO . KZ . «Казахстан должен кормить страны ЦА, а не сидеть на нефтяной игле» — В Кыргызстане начали производить вагоны. Стоимость одного вагона бизнес-класса составила 2 млн долларов. Такими темпами соседняя республика в ближайшее время обгонит Казахстан во многих секторах экономики. В швейном производстве, которое в Кыргызстане начали развивать с начала «нулевых», им это удалось. Тем временем мы продолжаем сидеть на «нефтяной игле», а чиновники с высоких трибун безуспешно говорят о диверсификации экономики…

«Засуха и падеж скота в Казахстане: повторится ли сценарий 2021 года?» — Фермеры Карагандинской и Павлодарской областей жалуются на засуху. Если вспомнить прошлогодний массовый падеж скота, нынешняя ситуация настораживает. По официальным данным Минсельхоза, в 2021 году в Мангистауской и Кызылординской областях от засухи погибло 1 714 голов скота. Однако сейчас в правительстве заверяют, что на этот раз хорошо подготовились…

FORBES . KZ . «Почему в Казахстане возник дефицит сахара» — Эксперты Jusan Analytics оценили сложившуюся ситуацию со стратегически важным продуктом. Сахарный тростник – многолетнее растение, которое можно собирать круглый год. Но переработать его необходимо в течение нескольких часов после сбора. По этой причине заводы располагаются в непосредственной близости от плантаций. Сахарная свекла имеет сезонность сбора и ограниченный срок хранения. Соответственно, заводы по переработке работают на полную мощность в сезон сбора. В остальное время заводы простаивают или перерабатывают сахар-сырец.

TENGRINEWS . KZ . «Опубликованы данные об этническом составе Казахстана» — На 1 января 2022 года население Казахстана насчитывало 19 миллионов 122 тысячи человек, из которых наибольший процент составляли: казахи — 69,03 процента; русские — 18,47 процента; узбеки — 3,29 процента; уйгуры — 1,5 процента; украинцы — 1,3 процента;

MATRITCA . KZ . «Государство должно уйти из спорта, в том числе — из детского!» — Серик МАМБЕТОВ — из тех людей. Насмотревшись на проблемы региональной политики, не сдвигаемые десятилетиями с мертвой точки, он решил доказать в отдельно взятом селе Алматинской области, что «Ауыл-футбол» возможен. Просто взрослые агашки, забыв свое босоногое детство, дистанцировались от проблем сельских ребят. Тех самых, кто завтра пополнит ряды политиков, бизнесменов, интеллигенции. Кого мы назовем лицом своей страны.

KURSIV . KZ . «Казахстанцы стали жаловаться чаще на интернет-продавцов» — Комитет по защите прав потребителей РК фиксирует шестикратный рост числа жалоб на электронные торговые площадки. Казахстанцы недовольны тем, что после покупки товара в интернет-магазине они не могут его обменять или вернуть.

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