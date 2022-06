Война Миров. Воронка гибридной войны и нюансы пропаганды

Население побеждающей стороны требует иного политического шаблона, чем для проигрывающей

Очередные «котлы» ВСУ на Донбассе выявили проблемы в российской пропаганде. В украинской их кстати меньше. Там все поражения конвертируются в «победы» с обещанием, что через 3-6-9 месяцев «перемог» будет еще больше. А вот Кремлю нужно быстро перерабатывать подходы к информационной повестке, поскольку каждый пропущенный со стороны киевского режима военный удар (без этого в масштабной схватке никак), даже незначительный с оперативной точки зрения, оказывает непропорционально большое информационное и психологическое воздействие на российское общество. Плюс Запад активировал новую площадку для противостояния Россия – НАТО в Калининградской области, чтобы оттянуть часть ресурсов и внимания Москвы с украинского направления.

Когда 2-ая армия мира (согласно неформальному военному рейтингу на конец 2021 года) долбит 22-ую, пусть и подключенную к разнообразной инфраструктуре НАТО, требуется соответствующее рангу политическое, идеологическое и информационное сопровождение. Сравнивать лоб в лоб Алексея Арестовича, который говорил, что Мариуполь, а потом Северодонецк (дальше будет Славянск) украинская армия никогда не сдаст и Игоря Конашенкова, обещавшего «удары по центрам принятия решений» за обстрелы российской территории, контрпродуктивно, поскольку они находятся в разных весовых категориях.

Г-н Арестович может плодить фантомы непоколебимости ВСУ сколько угодно и с него за это не спросят, потому что страна терпит поражение и ложь пропагандиста смотрится мелочью на фоне беженцев, прилета «калибров», топливного кризиса и массовой безработицы. Военкор Дарья Асламова собрала коллективный заголовок западных СМИ: «Украинцы храбро отступают, русские в панике, трусливо наступают». Для той публики работает.

С господами Конашенковым, Медведевым, Шереметом ситуация кардинально иная. Их обещания с 13 апреля, будто обстрелы российской территории являются «красной линией» и за подобную практику последуют серьезные меры карательного характера, так словами и остались. Все это вызывает падение рейтинга российской власти в группе «сердитых патриотов» (определение сформулировал публицист Максим Калашников).

Побеждающей стороне малоинтересны уничтоженные в казармах или на Яворовском полигоне неонацисты. Здесь нужны цели-символы: резиденция президента Незалежной, здания министерства обороны или верховной рады. Первый с начала СВО приведенный в негодность железнодорожный мост через Днепр был бы приемлемой целью для ракетной атаки в апреле-мае, но в июне нужны более значимые для массового сознания трофеи.

Тем временем Киев символическую тематику продолжает «качать». 22 июня после 4 часов утра два «байрактара» с двухбалочным фюзеляжем, напоминающим немецкий самолет «рама» («Фокке-Вульф» Fw 189) атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ. Вроде как один из «байрактаров» был использован в режиме камикадзе. Погибших на российском предприятии по счастливой случайности не оказалось, зато видео с атакой дронов по социальным сетям ушли в тираж.

В 80-ые годы в тогда еще Алма-Ате мы с другом, будучи подростками, огребли запоминающихся «люлей» от незнакомой компании, за то, что Дима в адрес одного распоясавшегося кадра сказал «кАзел». Все получилось гармонично: мы назвали вещи своими именами, а противоположная сторона, нанеся нам травмы, синяки и кровоподтеки, компенсировала моральный дискомфорт. В случае с Новошахтинским НПЗ или засадой на российский пограничный дозор на территории Белгородской области (4 пограничника погибли от действий украинской ДРГ) киевский режим говорит «кАзел», а вот в ответ не видно, чтобы получал травмы. Поэтому Кремлю нужно либо завязывать трепаться про «красные линии», либо реализовывать озвученные угрозы.

«Байрактар ТБ2» в своих ТТХ (тактико-технические характеристики) имеет управляемую дальность действий с земли – 150 км. При этом машина с полной боевой нагрузкой (она около центнера) способна висеть в воздухе до 12 часов. Другими словами: если этот беспилотник не сбили средствами ПВО, то при спутниковом наведении он способен пролететь за 1000 км, а там или ракетный удар, или атака в режиме камикадзе (либо сначала первое, а потом второе). При этом «Байрактар» стоит дешевле «Калибра», а если его не сбили в ходе боевого вылета, то может делать следующий.

Удары по центрам принятия решений имеют и сугубо практическое значение. Как показывают боевые действия в Донбассе, даже теряя внушительные группировки в «котлах», ВСУ сохраняет управление подразделениями, что позволяет отступлениям не превращаться в паническое бегство и избегать развала фронта. Потеря управления – это гарантированная катастрофа для любой армии мира.

Как бы то ни было, но способность Украины к сопротивлению падает и в Вашингтоне такой расклад вызывает беспокойство. С каждым днем приближаются ноябрьские выборы в конгресс, а рейтинги у демократической партии критически низкие. Белому дому нужно демонстрировать геополитические успехи, но их нет. Отсюда история с техническим дефолтом России по выплате $100 млн. госдолга. Коллективный Запад сделал так, что выплатить эти деньги Москва в «баксах» не может, а «рубли не считаются». В итоге «дефолт» прогремел в западных СМИ не хуже типовой украинской «перемоги», но практически не замечен в самой Российской Федерации. А вот настоящий дефолт 1998 года россияне до сих пор вспоминает с неприятным осадком.

По подсчетам Financial Times и Centre for Research on Energy and Clean Air Россия тратит около 840 млн евро в день на СВО в Украине. При этом деньги, которые приходят в российскую казну от экспорта ископаемого топлива, превышают расходы на войну на 90 млн евро в день. Большая доля экспорта оплачивается Европой. Разумеется, так прямолинейно сопоставлять расходы на войну и экспорт энергоносителей некорректно, но представленные показатели дают хотя бы общий порядок цифр. Ряд экспертов считает, что Кремлю украинская кампания обходится в районе $500 млн в сутки. В реальности такое подсчитать невозможно, тем более когда методики различаются, а многие показатели засекречены.

Даже если для демократов в администрации Джо Байдена Украина – это чемодан без ручки, бросить его они не могут. Престиж США резко упал после эвакуации/бегства из Афганистана, поэтому еще один провал в геополитике может привести к эффекту домино, где Китай вернет Тайвань, Северная Корея разберется с Южной (там 50 тысяч американских военнослужащих), а Иран плотно займется Ираком…

Поиски новой площадки для расширения противостояния НАТО – Россия привели в Калининградскую область – эксклав РФ на побережье Балтийского моря. Литва, будучи членом НАТО, ввела сухопутную блокаду российского региона. Разумеется, все это не понравилось в Москве, а президент Беларуси Александр Лукашенко назвал происходящее агрессией и пообещал всеми силами защищать общие рубежи Союзного государства.

Пикантности ситуации добавляет то, что Европейская комиссия (правительство Евросоюза) разработала директиву, которая разрешает России транзит гражданских грузов через территорию Литвы сколько угодно, но Вильнюс угрожает наложить на это решение вето. Германии, Франции и Италии приключений с Калининградом не надо, поскольку к ним и так падает газовый экспорт из РФ. Самую мощную турбину «Сименс», которая обслуживает «Северный поток-1», немцы отправили на плановый ремонт в Канаду. Канадцы турбину не отдают, поскольку Оттава поддерживает санкции против России и Берлин пока с нею договориться не может. Литва тоже слушается США и Великобританию больше, чем грандов «Старого ЕС» и Брюссель вместе взятых.

Если Литва или Польша (либо вместе) устроят морскую блокаду Калининградской области, то по нормам международного права это называется агрессией и пятая статья устава НАТО (коллективная оборона) не задействуется, поскольку Вильнюс и Варшава сами напали на Россию. Пока воевать с Россией и Беларусью без поддержки солдатами НАТО из других стран-членов альянса литовцам и полякам не особо улыбается. К тому же Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко «Искандеры М», а белорусский лидер про «красные линии» два раза не повторяет.

