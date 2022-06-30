От «Великой рецессии» до «Величайшей» — один шаг

Центробанки США, еврозоны из крупных экономик сделали все возможное и невозможное, чтобы нынешний кризис случился

Недавно состоялось поистине знаковое событие в мире финансов и инвестиций. Возможность поужинать с Уорреном Баффетом продали за рекордную цену –$19,0001 млн. Но даже не это главное – главное то, что миллиардер, которому уже больше 90 лет, выставил ужин на благотворительный аукцион в последний раз и пообещал обсудить с победителем все что угодно.

Эта встреча интересна еще тем, что мировой фондовый рынок находится явно не в лучшей форме: «красные майки» – на каждой позиции. И нам явно есть что обсудить с нашим экспертом. На вопросы интернет-газеты ZONAKZ отвечает Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio.

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– Ужин с Баффетом. Представим себе. О чем бы вы его спросили? Сколько бы заплатили за этот ужин?

– Уоррен Баффет – легендарный инвестор, который своей жизнью доказал, что пока финансовые рынки существуют, стоимостной подход к выбору компаний вкупе со сложным процентом будет оставаться одним из лучших инвестиционных подходов.

– Хотели ли бы что-то уточнить по стоимостному инвестированию?

– Наверное, нет, потому что и сам Баффет, и его ближайшие компаньоны (Чарли Мангер), и даже их наставник (Бенджамин Грэм) уже давно описали свои подходы в книгах, причем сделали это довольно обстоятельно и точно.

– Инвестиционная стратегия и текущие позиции в интервью с Баффетом, кажется, в разряде табу?

– Спрашивать о текущих позициях легендарного инвестора тоже нет особого смысла. Во-первых, потому что он их не откроет, а во-вторых, потому что даже если бы сказал, то практической ценности от этого знания было бы немного, ведь тогда нужно было бы повторить весь портфель Berkshire Hathaway, с принятием их инвестиционного тайминга.

Иначе на ближайшем циклическом спаде фондового рынка на 30-50%, нас просто «вытряхнет» из набранных позиций, а Баффет с огромной подушкой «кэша» лишь докупит подешевевшие акции.

– Остаются вопросы о макротрендах? О жизни?

– Разглядеть тренды, в которых мир развивается, для специалиста масштаба Баффета довольно легко. Но не хотелось бы тратить время легендарного инвестора на пересказ информации из учебников. Это настоящее кощунство!

Так что за ужином с Уорреном Баффетом можно было бы спросить о самых счастливых моментах в его жизни, возможно, это дало больше понимания о том, как правильно распорядиться своим личным временем на Земле. После чего сделать фотографию на память и оплатить счет в выбранном Баффетом ресторане.

– Поняла, это был бы дружеский ужин, а не аукцион.

– Будем считать так…

– Хорошо, поясните нам, что творится на мировом фондовом рынке? Упал ведь, и очень сильно.

– Падение фондовых рынков в первой половине 2022 года, было первым из двух ударов в классическом алгоритме циклического кризиса.

Этот удар и по размеру, и по таймингу очень похож на то, что происходило с октября 2007 года по июль 2008 года, когда индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 22%.

Но важно не это, а то, что после первого удара последовал более мощный второй. Он начался в августе 2008 года, а закончился лишь в феврале 2009 года, доведя падение индекса S&P 500 до 58%.

Этот кризис затем неслучайно назвали «Великой рецессией», он стал самым масштабным за 80 лет.

И есть высокая вероятность, что похожий спад нас ждет и во второй половине 2022 года.

– То есть, мы в ожидании урагана?

– Причина надвигающейся турбулентности – это классический кризис перепроизводства, особенностью которого является избыточная денежная масса, которую в последние годы создали центральные банки США, еврозоны и других крупных экономик.

Рекордная инфляция, которую мы сейчас наблюдаем и с которой борются центральные банки, вызывая, по мнению инвесторов, спад на рынках, абсолютно характерная черта для финальной стадии экономического цикла.

У ФРС, ЕЦБ и других регуляторов нет особого выбора – они вынуждены реагировать, иначе инфляция выйдет из-под контроля и все равно спровоцирует кризис, но при этом сожжет накопления граждан гораздо сильнее.

Поэтому центральные банки продолжат антиинфляционную политику сокращения денежной массы и повышения процентных ставок, к которой очень уязвимы все рисковые активы, но особенно остро на нее реагируют технологические компании и криптовалюты.

– Куда падает биткоин? А, вернее, куда он ведет? Не правда ли, что это афера 21 века?

– Обойдемся без эмоциональных оценок. Для криптовалют эта осень и зима может стать самым суровым испытанием из всех, что данный вид активов проходил.

Но именно от стойкости цифровых валют будет зависеть степень жесткости будущей государственной регуляторики криптовалютного сектора, а так же желание инвестировать в криптоактивы после кризиса.

Называть ценовые уровни, где биткоин мог бы развернуться, не имеет смысла, потому что во время циклического кризиса они могут быть любыми – от $0 до$15 тыс.

– Что делать инвесторам, прежде всего неквалифицированным — с дивана, увы, вообще ничего не видно.

– Скорее всего, правильным подходом будет ожидание момента, когда ФРС вновь перейдет к стимулирующей политике, а американский фондовый рынок стабилизируется, и начнет разворачиваться для роста.

Ориентиром такого уровня для индекса S&P 500 можно считать район 2000 пунктов, при текущих значениях в 3920 пунктов это падение на 45-50%.

Что касается тайминга смены курса ФРС, то наиболее вероятным периодом может быть поздняя осень этого года.

Именно в осенне-зимний период нужно будет осмотреться и понять, пришло ли время для новых инвестиций в рисковые активы (акции, криптовалюты и прочие) или придется ждать 2023 года.

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