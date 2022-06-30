От «Великой рецессии» до «Величайшей» — один шаг

Недавно состоялось поистине знаковое событие в мире финансов и инвестиций. Возможность поужинать с Уорреном Баффетом продали за рекордную цену –$19,0001 млн. Но даже не это главное – главное то, что миллиардер, которому уже больше 90 лет, выставил ужин на благотворительный аукцион в последний раз и пообещал обсудить с победителем все что угодно.
Эта встреча интересна еще тем, что мировой фондовый рынок находится явно не в лучшей форме: «красные майки» – на каждой позиции. И нам явно есть что обсудить с нашим экспертом. На вопросы интернет-газеты ZONAKZ отвечает Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio.
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– Ужин с Баффетом. Представим себе. О чем бы вы его спросили? Сколько бы заплатили за этот ужин?
– Уоррен Баффет – легендарный инвестор, который своей жизнью доказал, что пока финансовые рынки существуют, стоимостной подход к выбору компаний вкупе со сложным процентом будет оставаться одним из лучших инвестиционных подходов.
– Хотели ли бы что-то уточнить по стоимостному инвестированию?
– Наверное, нет, потому что и сам Баффет, и его ближайшие компаньоны (Чарли Мангер), и даже их наставник (Бенджамин Грэм) уже давно описали свои подходы в книгах, причем сделали это довольно обстоятельно и точно.
– Инвестиционная стратегия и текущие позиции в интервью с Баффетом, кажется, в разряде табу?
– Спрашивать о текущих позициях легендарного инвестора тоже нет особого смысла. Во-первых, потому что он их не откроет, а во-вторых, потому что даже если бы сказал, то практической ценности от этого знания было бы немного, ведь тогда нужно было бы повторить весь портфель Berkshire Hathaway, с принятием их инвестиционного тайминга.
Иначе на ближайшем циклическом спаде фондового рынка на 30-50%, нас просто «вытряхнет» из набранных позиций, а Баффет с огромной подушкой «кэша» лишь докупит подешевевшие акции.
– Остаются вопросы о макротрендах? О жизни?
– Разглядеть тренды, в которых мир развивается, для специалиста масштаба Баффета довольно легко. Но не хотелось бы тратить время легендарного инвестора на пересказ информации из учебников. Это настоящее кощунство!
Так что за ужином с Уорреном Баффетом можно было бы спросить о самых счастливых моментах в его жизни, возможно, это дало больше понимания о том, как правильно распорядиться своим личным временем на Земле. После чего сделать фотографию на память и оплатить счет в выбранном Баффетом ресторане.
– Поняла, это был бы дружеский ужин, а не аукцион.
– Будем считать так…
– Хорошо, поясните нам, что творится на мировом фондовом рынке? Упал ведь, и очень сильно.
– Падение фондовых рынков в первой половине 2022 года, было первым из двух ударов в классическом алгоритме циклического кризиса.
Этот удар и по размеру, и по таймингу очень похож на то, что происходило с октября 2007 года по июль 2008 года, когда индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 22%.
Но важно не это, а то, что после первого удара последовал более мощный второй. Он начался в августе 2008 года, а закончился лишь в феврале 2009 года, доведя падение индекса S&P 500 до 58%.
Этот кризис затем неслучайно назвали «Великой рецессией», он стал самым масштабным за 80 лет.
И есть высокая вероятность, что похожий спад нас ждет и во второй половине 2022 года.
– То есть, мы в ожидании урагана?
– Причина надвигающейся турбулентности – это классический кризис перепроизводства, особенностью которого является избыточная денежная масса, которую в последние годы создали центральные банки США, еврозоны и других крупных экономик.
Рекордная инфляция, которую мы сейчас наблюдаем и с которой борются центральные банки, вызывая, по мнению инвесторов, спад на рынках, абсолютно характерная черта для финальной стадии экономического цикла.
У ФРС, ЕЦБ и других регуляторов нет особого выбора – они вынуждены реагировать, иначе инфляция выйдет из-под контроля и все равно спровоцирует кризис, но при этом сожжет накопления граждан гораздо сильнее.
Поэтому центральные банки продолжат антиинфляционную политику сокращения денежной массы и повышения процентных ставок, к которой очень уязвимы все рисковые активы, но особенно остро на нее реагируют технологические компании и криптовалюты.
– Куда падает биткоин? А, вернее, куда он ведет? Не правда ли, что это афера 21 века?
– Обойдемся без эмоциональных оценок. Для криптовалют эта осень и зима может стать самым суровым испытанием из всех, что данный вид активов проходил.
Но именно от стойкости цифровых валют будет зависеть степень жесткости будущей государственной регуляторики криптовалютного сектора, а так же желание инвестировать в криптоактивы после кризиса.
Называть ценовые уровни, где биткоин мог бы развернуться, не имеет смысла, потому что во время циклического кризиса они могут быть любыми – от $0 до$15 тыс.
– Что делать инвесторам, прежде всего неквалифицированным — с дивана, увы, вообще ничего не видно.
– Скорее всего, правильным подходом будет ожидание момента, когда ФРС вновь перейдет к стимулирующей политике, а американский фондовый рынок стабилизируется, и начнет разворачиваться для роста.
Ориентиром такого уровня для индекса S&P 500 можно считать район 2000 пунктов, при текущих значениях в 3920 пунктов это падение на 45-50%.
Что касается тайминга смены курса ФРС, то наиболее вероятным периодом может быть поздняя осень этого года.
Именно в осенне-зимний период нужно будет осмотреться и понять, пришло ли время для новых инвестиций в рисковые активы (акции, криптовалюты и прочие) или придется ждать 2023 года.
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