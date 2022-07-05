«Сезон охоты на президента: начался третий этап». «Андрей Чеботарев: «Библиотека» стала обычным музеем». «Голодные игры: Казахстан в зерновых раскладах». «Россия шантажирует Казахстан водой: как избежать вододефицита?»

Сетевой Казахстан 5 июля 2022г.

QMONITOR . KZ . «Сезон охоты на президента: начался третий этап» — Как только в начале июня прошел референдум, а также стало известно о том, что президент подписал указ о создании комиссии по вопросам противодействия концентрации экономических ресурсов, которая будет работать над возвратом незаконно выведенных финансовых средств, члены так называемого «движения сопротивления» активизировались. Интересно, что люди, ранее десятилетиями активно использовавшие административный ресурс и телефонное право, от бессилья теперь вынуждены заниматься инфовбросами, и обращаются за распространением не к журналистам, которых в свое время они же прессовали, а к персонажам с очень сомнительной репутацией. Выглядит, прямо скажем, глупо.

«Почему Казахстан сошел с «рыночных рельсов», и как вернуть его обратно?» — Казахстану так и не удалось выстроить нормальную рыночную экономику. Скорее, получилась искаженная ее версия, где все решается и регулируется государством, а за ошибки платят простые граждане. Очевидно, что стране нужна новая модель, которая отвечала бы интересам и власти, и бизнеса, и населения. Какой она должна быть? Может, нам больше подойдет симбиоз плановой и рыночной экономик, государственной и частной собственности, с учетом в том числе менталитета граждан, которые, что скрывать, привыкли к опеке «сверху»? Тогда стратегические отрасли и ресурсы могли бы быть в руках государства, а производство товаров и оказание услуг – в рыночной среде. Как пример — смешанная экономическая модель в Китае, где элементы рынка и госплана эффективно сочетаются друг с другом. Впрочем, слово экспертам.

FORBES . KZ . «Андрей Чеботарев: «Библиотека» стала обычным музеем» — Политолог рассказал, какие изменения произошли в Казахстане после референдума и почему в стране так медленно проводят реформы — После референдума ничего не изменилось, кроме поправок в Конституцию. Но важно понимать, какие это поправки. Мы над ними работали с 2019 года в группе политических реформ в рамках Национального совета общественного доверия (НСОД). А сколько идей было изложено до того, как состоялся транзит власти! До января 2022 года нам вставляли палки в колеса. А теперь, когда реально нет каких-то серьезных препятствий, я вижу, что у президента есть карт-бланш проводить реформы. Но на него ложится и большая ответственность, потому что нет блокирующего центра в виде «Библиотеки» – она стала обычным музеем.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Народ может «обнулить» по-настоящему» — Игры в «обнуление» становятся дурной традицией на постсоветском пространстве. Причем, каждый из авторитариев предпочитают именовать это «назревшей политической реформой», а не желанием «всеми правдами и неправдами удержаться у власти». Так было в Россия во время недавнего конституционного обнуления президентской каденции Путина. Недавно в очередной раз «обнулился» белорусский батька – Лукашенко. Еще раньше неоднократно «обнулялся» таджикский президент Рахмон. Так же решил поступить и их узбекский коллега Мирзиеев. Но, судя по всему, неудачно — покусившись на автономный статус Каракалпакстана.

TURANPRESS . KZ . Евгений КОСЕНКО — «Как складывается ситуация с добычей и транспортировкой нефти на крупнейших месторождениях страны» — В самом начале июня была приостановлена добыча нефти на месторождении Кашаган. Некоторые СМИ и блогеры поспешили нагородить конспирологические версии по поводу причин остановки, из которых самой невинной можно было считать якобы блокировку поставок казахстанского сырья со стороны РФ. Впрочем, все выяснилось достаточно оперативно.Как оказалось, приостановка добычи связана всего лишь с плановым ремонтом оборудования, сроки начала которого были определены еще пару лет назад.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Голодные игры: Казахстан в зерновых раскладах» — Международный скандал вокруг перевозки украинского зерна сухогрузом, принадлежащим казахстанскому АО «KTZ Express Shipping», «дочке» национальной компании «Қазақстан темір жолы», наглядно подтвердил, насколько напряженной стала сегодня тема зерновой и в целом продовольственной безопасности… Насколько власти Казахстана и отечественные аграрии готовы к работе в столь сложных условиях, вопрос, как говорится, риторический.

KAZPRAVDA . KZ . «С опорой на мнение горожан – интервью с секретарем маслихата Алматы» — О роли представительного органа в жизни Алматы и о том, как строить Новый Казахстан силами общества, мы поговорили с секретарем городского маслихата Станиславом КАНКУРОВЫМ — В настоящее время маслихаты наделены достаточно большим перечнем полномочий – это утверждение регионального бюджета, всех нормативно-правовых актов, касающихся жизнедеятельности регионов и общественных отношений. Но не секрет, что давно существует запрос общества на более транспарентную работу представительных органов.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Проект закона о местном самоуправлении — вопреки Посланию президента народу Казахстана» — Уже давно стало понятно, что отсутствие местного самоуправления в нашей стране является серьезным препятствием для развития Казахстана. Даже власть это осознала, и еще в прошлом году Министерство национальной экономики разработало концепцию закона о местном самоуправлении… Предложенный проект закона, если он будет принят в таком виде, полностью дискредитирует идею местного самоуправления в нашей стране. Мне представляется, что это не соответствует идеям президента об обновлении системы политического устройства Казахстана.

365 INFO . KZ . «Россия шантажирует Казахстан водой: как избежать вододефицита?» — Возрождать советские проекты слишком затратно. Чтобы предотвратить дефицит воды, начинать надо с правильных расчетов.

TIME . KZ . «Ковид-22: тревожно, но не фатально» — Очередная волна коронавируса: что дальше? С 5 июля в Казахстане нужно носить маски в самолетах и поездах. Если регион переходит в “желтую” зону, там сразу возвращаются ковидные ограничения: дистанционка, социальная дистанция и опять маски в общественном транспорте. Пока ближе всех к зоне риска находится Алматы — за воскресенье здесь было зафиксировано 88 случаев коронавируса. Что происходит? Неужели ковид не отступил? Эти вопросы мы задали вирусологу Асель МУСАБЕКОВОЙ.

«Задели за живое» — Корреспонденту нашей газеты Михаилу КОЗАЧКОВУ повредили автомобиль. Он связывает этот инцидент со своей профессиональной деятельностью. На автомобиле, припаркованном рядом с домом журналиста, появились нецензурные слова, и теперь он нуждается в дорогостоящем ремонте. Об этом стало известно в минувшие выходные.

KURSIV . MEDIA . «В Казахстане ускорился рост цен на высшее образование» — Впервые за последние пять лет высшее образование в Казахстане подорожало более чем на 10%. Если плата за обучение в вузах в предыдущие годы увеличивалась медленно – от 1 до 4%, то с сентября 2021 года средняя стоимость таких образовательных услуг выросла сразу на 12,9%.

IA — CENTR . RU . «Средняя школа в Казахстане: как довести отличное до посредственного» — Министерство образования и науки #Казахстан’а в 2022 году было реорганизовано в министерство просвещения и министерство высшего образования и науки. Именно минпросвет теперь будет отвечать в стране за среднюю школу, которая считается одной из самых пострадавших от реформ ступеней образования. Почему впечатляющие показатели отлаженной педагогической машины начала 90-х довели до посредственных – разбирался Вячеслав Щекунских.

LITER . KZ . «Весь рынок в одних руках: почему казахстанским комиксистам легче публиковаться за рубежом» — Казахстанская индустрия комиксов получила свое развитие относительно недавно. Однако пока она не стала столь популярной и востребованной, как в тех же Штатах или Европе. Рисованные истории казахстанцами продолжают восприниматься в качестве журналов для детей, тогда как на Западе это давно стало целым движением, которое приносит весьма ощутимую прибыль. Проблема развития отрасли в нашей стране кроется в отсутствии здоровой конкуренции и монополизации рынка, считает сценарист и комиксист Бек-Ата Даниял.

EXCLUSIVE . KZ . «Срок за перепост: Именем «Нового Казахстана»…» — 29 июня суд Семея вынес приговор в отношении блогера и журналиста Гусейновой Офелии и бизнесмена, общественного деятеля, известного спортсмена и детского тренера Сериккалиулы Айдоса. По жалобе скандально известной ТОО «Фирма Азия» они были осуждены за «распространение заведомо ложной информации» на 6 месяцев и 1 год ограничения свободы соответственно. По сути, за перепост. При этом никаких претензий к содержанию самих публикаций нет.

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