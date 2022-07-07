Что волнует душу казаха в начале июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Вслед за волками теперь пойдут под пули сайгаки?» — Как известно, главным событием в политической жизни в Центральной Азии, попавшими в топ главных мировых новостей, стали события в Каракалпакской автономии Узбекистана. Но если в Казахстане изменения в Конституцию провели после известных событий, происшедших в январе, то в Узбекистане именно инициатива изменить конституционные нормы привела к событиям. И да, Казахстан является унитарным государством, а Узбекистан – нет.

Узбеки хотели убрать из своего основного закона норму о возможном самоопределении каракалпаков (через референдум) и получили траблы, возможно, актуальные уже навсегда. Сказать, что в Казахстане живо реагировали на события в Нукусе (столица Каракалпакской автономии), это не сказать ничего. Особенно это касается сегмента СМИ и соцсетей на госязыке, то бишь казахскоязычного сегмента. И это неудивительно.

Существует такой устойчивый постулат, что узбеки и казахи – братские народы. Однако есть народ, который реально ближе к казахам по языку и по другим признакам, чем, допустим, самаркандский узбек, а то и таджик… И как нетрудно догадаться – это каракалпаки.

Кстати, эмиграция каракалпаков с территории своей автономии направлена в том числе и в Казахстан. Не говоря уже о том, что немало казахов вернулось на родину предков, т.е. в нынешний Казахстан и из Каракалпакии тоже… В Нукусе, как пишут в соцсетях (не только на казахском), до сих 30% населения составляют казахи…

Поэтому, видимо, было очень много постов в соцсетях прежде всего (но они по традиции так или иначе попадали на интернет ресурсы и в целом в СМИ) о том, что надо оказать поддержку каралкалпакам (?). Причем некоторые из них были достаточно радикальные и повторять их в обзоре из-за этого не хотелось бы, учитывая всю щекотливость момента. Ибо надо еще раз подчеркнуть – Узбекистан не унитарное государство, а Казахстан – унитарное. А мы все помним, что сказал казахский президент на санкт-петербургском саммите совсем недавно: НЕ надо множить новые суверенные государства, ибо это может привести к хаосу…

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Другая тема, которая оказалась заметной в общем информационном потоке – это сайгаки. Оказывается, степные антилопы так расплодились, что от них страдает сельское хозяйство страны. Решили начать массовый отстрел сайгачьих стад, которые травят посевы…

В связи с этой темой, свою любопытную реплику подал Бурахан Даканов: «Казахи любят говорить, что происходят от седогривых волков. А сами в последние годы просто тысячами изводят этих хищников на корню…». А ведь он в чем-то прав. В нынешнее время развелось охотников мерено-немерено. Изводят волков. Нынешний всплеск сайгачьих стад – это отсутствие волков, природных санитаров. Одним словом, никто в природе не регулирует этой «демографической» вспышки. А может, пришло время поднимать численность волков? Выращивать их, лелеять. Смотришь, и не будет огромных стад сайгаков – а заодно и проблем у сельхозпроизводителей, связанных с их миграциями по степи …

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Казахская часть Экспресс К опубликовала видео-ролик с сюжетом с казахского свадебного тоя… Обычно на свадьбах после исполнения традиционно-ритуальной песни «Бет ашар» (Открытие лица), когда грифом домбры открывают ранее прикрытое покрывалом (материей) лицо невесты – то после этого в поднос, стоящий рядом с ней, люди подходят и кидают деньги.

Эта традиция в последнее время, судя по опубликованному видеоролику, становится само по себе каким-то шоу. Таким, что порой зрители, видящие это в соцсетях, в ютубе начинают выражать свое негативное отношение.

На одной из пышных свадеб популярный представитель казахской эстрады Әбдіжаппар Әлқожа, в момент, когда пришла его очередь подойти и опустить в поднос денежку, вытащил сто долларов (так писали люди в комментариях – прим.) и танцуя направился к стулу на котором стояла «емкость». А потом встал спиной и, сделав что-то подобие мостика, кинул свой вклад. Ради справедливости, надо сказать, что во время своего «гимнастического» этюда его поддержали (чтобы не упал).

Комментаторам не понравилось его «кривляние» – зачем затягивать время? Этот ритуал не предполагает такого поведения. Подойди, брось денежку и – всё! Некоторые вообще написали с какой-то социальной точки зрения – тут народ покушать толком не может. А эти – шикуют…

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Давление России — всего лишь предлог для чиновников, намеренно сдерживающих развитие казахского языка» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание юриста Кайрата МАМБЕТБАЕВА о проблеме казахского языка.

«Это мог быть простой вопрос, который давно решился, если бы у чиновников имелась любовь к нации и родному языку. Давление России ― всего лишь предлог. В противном случае существует много различных хитростей и способов для развития казахского языка. Например, если бы утвердили твердое правило, что на государственную службу будут брать только тех, кто знает казахский язык, представители власти уже давно заговорили бы на государственном языке. В том числе все делопроизводство было бы на казахском языке», ― считает Мамбетбаев.

Автор отметил, что ничего из этого не было сделано. И также добавил, что сами сидящие у власти не знают казахского языка и им не нужно, чтобы казахский язык развивался. По его мнению, они знают, что если казахский язык будет развиваться, то в первую очередь работы лишатся они.

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На портале Аbai.kz была опубликована статья Нургелди Абдиганиулы об итогах подсчета населения Казахстана и распределении долей проживающих в нем национальностей.

«Перепись населения в Казахстане прошла в прошлом году. В итоговом отчете третьей разовой переписи – «численность населения Казахстана 19,1 млн человек». Доля казахов составила 70,18 процентов. Это официальная информация. А в неофициальном зачете доля казахов в Казахстане превышает 80 процентов. То есть, что ни говори, казахи являются доминирующей нацией», ― подчеркнул Нургелди Абдиганиулы.

Он отметил, что перепись населения ― это большая политика. Именно из-за этой переписи власти скорректировали стратегию национальной политики.

«А в отчете, опубликованном одной организацией, количество казахов сокращено в несколько раз. Менее 70 процентов. На наш взгляд это тоже политика.

Это уловка, чтобы называть Казахстан «полиэтническим государством», ― подытожил автор.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья о проблемах с медучреждением в селе Камыстыбас Аральского района.

Автор рассказал, что в 2015 году был проведен капитальный ремонт больницы на 25 мест в селе Камыстыбас. После этого отремонтированная на государственные средства больница была закрыта. В результате около 17 тысяч жителей, чтобы получить лечение и госпитализироваться, были вынуждены обращаться в больницу райцентра.

По словам жителей, мини-больница была пригодна для лечения не только для села Камыстыбас, но и для жителей близлежащих населенных пунктов. Закрытие лечебного учреждения удручает жителей отдаленных поселений, потому что больным людям приходиться проезжать сотни километров, чтобы добрался до Арала.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Мужчины-казахи сильно измельчали» — Портал Alashainasy.kz публикует мнение Зейнеп АХМЕТОВОЙ, известной писательницы-этнографа, невестки Бауыржана Момышулы, которая считает, что нынешние мужчины измельчали.

«Сейчас женщины ушли намного вперед. Появилось много никчемных, слабовольных мужчин, которые живут за счет женщин. «Женщины на базаре, мужчины у очага» — отсюда появилось такое выражение. С трудных 90-х годов женщины поневоле пошли торговать, а мужчины остались сидеть дома. Многие из мужчин привыкли с тех пор к иждивенчеству…».

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Казахский трайбализм дошел до самых верхов. Такое заявление сделал известный общественный деятель Жанузак АКИМ в интервью порталу Adyrna.kz.

По его мнению, у казахов есть три главных отличия от других национальностей: такие виды исскуства, как кюи, устное песенное состязание — айтыс и деление на роды и жузы.

«У казахов трайбализм, который начинается с вопроса: «Из какого рода будешь?», глубоко проник в мировоззрение. Это начинается с бытового уровня и доходит до самых верхних ветвей власти. Даже великие казахские ханы в свое время не избежали этого. Поэтому мы и стали колонией. Эта вредоносящая традиция, которая в течение 2200 лет разделила тюркские народы. В наше время она сохранилась лишь в африканских странах, в Океании, где народ, общество остались на уровне толпы. Из-за этого после обретения независимости африканские страны в 1960-х годах больше полувека ведут междоусобные войны, борясь за власть.

Даже если у нас нет таких войн, но трайбализм в нашем сознании тоже засел очень глубоко и мы начинаем делиться сначала на роды, племена, предков, дедов, отцов. Казахский трайбализм имеет глубокие корни».

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В столице прошла международная конференция, посвященная проблемам казахской диаспоры в Афганистане, Пакистане, Саудовской Аравии и Иране, пишет Skifnews.kz.

По данным участников меропрития, в Афганистане на данное время проживают до 300 тысяч казахов, точное количество никто не знает, так как этот вопрос не был изучен до конца.

В связи с этим участники конференции выступили с обращением к президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ.

«Уважаемый президент! Положение казахов, проживающих в Афганистане, очень тяжелое, они не имеют образования, безграмотные, не имеют специальностей, живут очень бедно...».

В свою очередь один из участников конференции — Акбар АЮБИ, экономист, этнический казах, проживающий в Дании, рассказал шокирующие подробности жизни афганских казахов. По его словам, одна из семей вынуждена все время переезжать с места на место, потому что талибы, где бы он ни был, выражают желание посвататься к его 13-летней дочери. Чтобы избежать этого, глава семьи переезжает постоянно в другой город.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Совет министра молодым: работу ищите сами» — Проблемы с трудоустройством молодежи министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова считает надуманными, пишет Baq.kz.

Как отметила министр, отвечая на вопросы журналистов, молодежная безработица особо заметна в городах республиканского значения.

«Это связано с тем, что в этих трех мегаполисах (Нур-Султан, Алматы, Шымкент — авт.) собирается молодежь со всех регионов», — сказала Тамара Дуйсенова.

Но проблема решается просто. Надо активно искать работу, а не ждать, пока ее кто-нибудь предложит.

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«Крик души: перестаньте давать городам и аэропортам имена людей!» — Пост в ФБ писательницы Розы МУКАНОВОЙ опубликовал портал Adyrna.kz.

«Даже если вы будете не согласны со мной, я хочу сказать то, что я думаю.

Надо перестать давать городам и аэропортам имена людей. Правильней будет городам оставлять исторические названия, а аэропорты называть в честь городов и регионов, где они расположены.

Имена ученых, политиков должны оставаться в истории и памяти потомков благодаря открытиям и наследию. Сейчас переименовывать ветхие объекты, которые будут разрушены в очередную политическую компанию, не самое важное для нации.

Улицам, школам, культурным центрам и даже кабинетам в библиотеках дают имена людей. Например, тот, кто не предоставил в книжный фонд Национальной библиотеке в Астане ни одной книги, назвал зал своим именем. Что это?».

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«В Нур-Султане скандал из-за мест в школе BINOM» — Родители не могут записать детей в школу, пишет Stan.kz.

Чтобы добраться до руководства и получить разъяснение, родители готовы снести школьное ограждение. Дело в том, что они не смогли зарегистрировать своих детей в школу БИНОМ.

Изначально руководство школы заявило, что всем претендентам необходимо пройти онлайн регистрацию, однако через короткое время на портале появилась надпись: «Список полный, ваша заявка отклонена».

Онлайн регистрация продлилась всего пять минут. Родители не могут понять, как за столь короткое время оказались заняты четыре тысячи (!) мест.

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