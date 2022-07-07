«Как от власти в Казахстане отходит «старая элита». «Ползучее развенчание культа личности» — политолог о закате эпохи Назарбаева». «Мученики или преступники? Героизация участников январских беспорядков стала модным занятием»

Сетевой Казахстан 7 июля 2022г.

IA — CENTR . RU . «Как от власти в Казахстане отходит «старая элита»» — В центре медиаповестки в #Казахстан‘е уже несколько месяцев оказываются судьбы пары десятков значимых фигур, отстраненных от власти после январских событий. С некоторой натяжкой их назвали бы группой, если бы не разнонаправленные интересы этих персон. Кто-то, по официальной информации, под следствием, кто-то уже исчез. О том, как отходит от власти «старая элита», и кого и как от властных и финансовых активов отлучают – в первой части материала Вячеслава Щекунских.

AZATTYQ . ORG . ««Ползучее развенчание культа личности» — политолог о закате эпохи Назарбаева» — Впервые за многие годы День столицы, «совпадающий» с днем рождения Назарбаева, проходит без потока славословий в его адрес, открытия новых объектов в его честь и громких премьер. Означает ли это закат назарбаевской эпохи? И что происходит с выстроенной им системой? Азаттык поговорил с политологом Виктором Ковтуновским.

EXCLUSIVE . KZ . «Назарбаев и Токаев: сходства и различия» — Токаева все чаще сравнивают с его предшественником. Но сегодня главный вопрос в том, сможет ли он разрушит прочную конструкцию своего предшественника или перестроит ее под себя?

KP.KZ . Виктор ВЕРК — «Жизнь — не сахар» — Под занавес парламентского сезона мажилисмен от Народной партии Ерлан СМАЙЛОВ даже счел возможным попенять общественности на пассивность. В кулуарах крайнего заседания депкорпуса перед парламентскими каникулами он так ответил на вопрос журналиста об «обратном переименовании» столицы и отмене всех праздников в честь экс-президента Назарбаева: «Почему вы ждете, что кто-то сверху должен к вам прийти, что-то отменить, что-то сделать? Гражданское общество на то и есть, что должно само инициировать и поднимать такие вопросы».

QMONITOR . KZ . «Демографический капкан: какие риски и угрозы поджидают Казахстан?» — Складывающаяся в Казахстане демографическая ситуация – это своего рода мина замедленного действия. Без должного внимания к ней со стороны государства взрыв неминуем. На такой вывод наталкивают мнения, высказанные во время экспертной дискуссии, которая состоялась на площадке научно-исследовательского центра «Алтайтану» Восточно-Казахстанского государственного университета имени Аманжолова. В ходе обсуждения историки, социологи и демографы обозначили ключевые риски и угрозы демографической безопасности, актуализировав как текущие, так и «спящие» вызовы.

«Мученики или преступники? Героизация участников январских беспорядков стала модным занятием» — Прошло полгода с январской трагедии, но в обществе до сих пор нет единого понимания того, что тогда случилось, поскольку в противовес официальной версии выдвигается множество других, построенных на домыслах, слухах и даже провокациях. Особенно чётко прослеживается тенденция к героизации тех, кто принимал активное участие в массовых беспорядках: мол, все они — мирные протестующие, жертвы режима и прочее. Даже президент страны обратил внимание на это в своём недавнем интервью телеканалу «Россия 24». О том, чем опасны такие настроения, кто их формирует и чего добивается, мы беседуем с руководителем Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай УМБЕТАЛИЕВОЙ.

KURSIV . MEDIA . Сергей ДОМНИН – «Две вещи несовместные» — В Казахстане все чаще звучат призывы расширить мандат Национального банка РК, вменив регулятору ответственность за рост экономики. Сейчас НБ РК отвечает только за обеспечение стабильности цен. Кейсы развивающихся стран, чьи центробанки были вынуждены и контролировать инфляцию, и помогать обеспечивать экономический рост, показывают, что в такой модели власти рискуют потерять контроль и над экономическим ростом, и над инфляцией.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев: В отношениях с Россией у Казахстана, помимо КТК, есть ещё одна уязвимая зона» — То, что за 30 лет независимости Казахстан так и не слез с сырьевой иглы, а почти 80% нефтяного экспорта страны было поставлено в зависимость от воли и желания соседнего государства — является предательством и угрозой национальным интересам страны, и кризисные ситуации всегда показывают, что рвётся там, где тонко… Также надо понимать, что в отношениях с Россией у нас есть ещё одна уязвимая зона. Это водные ресурсы. И в первую очередь речь идёт о проблеме обмеления Урала, от которого зависит Западный Казахстан. Но на этой реке Россия уже построила несколько водохранилищ и плотин.

TIME . KZ . «Багдат Манзоров: Как только на меня обиделся большой человек, начались проблемы» — Эксклюзивное интервью бывшего чиновника, обвиненного в рейдерстве и вымогательстве. В нашей газете была опубликована статья, связанная с уголовным делом Багдата МАНЗОРОВА, занимавшего ранее высокие должности в Алматы и Алматинской области. Заявление на него написал предприниматель Абликим МАМЕТОВ. Он утверждает, что Манзоров совмещал госслужбу с ведением личного бизнеса и задолжал ему около 6 000 000 долларов (см. “За базары ответит?”, “Время” от 23.6.2022 г.). И вот после выхода этой публикации в редакцию обратился герой материала. Багдат Манзоров выразил желание высказать свое мнение по поводу выдвинутых против него обвинений.

Петр СВОИК – «Уравниловка в защиту олигархий» — Глава Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Серик ЖУМАНГАРИН с командой побывал в Костанае на предмет реализации пилотного проекта отмены дифференциации тарифов на электроэнергию по категориям потребителей. Напомним: ныне тарифы дифференцируются по трем категориям: физические лица, юридические лица и бюджетные организации. И в Костанае на этот год расклад такой: физлица платят по 18,9 тенге за 1 кВт-ч, юрлица почти в два раза больше — по 32,7 тенге за 1 кВт-ч, а бюджетники так и вовсе по 55 тенге за 1 кВт-ч. Председатель АЗРК уверил жителей области, что после устранения разбежки их платежки увеличатся всего на 100-200 тенге в месяц, поверим ему. Хотя при приведенных нами соотношениях выравнивание тарифов вряд ли обойдется “физикам” столь малой кровью.

MK — KZ . KZ . «Олжас Сулейменов: Мухтар Ауэзов уцелел чудом» — Наконец случилось долгожданное событие! В год юбилея Мухтара Ауэзова о нем громким голосом заговорили деятели казахстанской и зарубежной культуры.

365 INFO . KZ . «Первые беби-боксы в Казахстане спасли жизнь младенцам» — Очередной труп младенца найден в мусорном контейнере в Талдыкоргане. Новорожденную девочку, завернутую в полотенце, обнаружил дворник. Сейчас разыскивают мать. К сожалению, случаи, когда горе-матери выбрасывают детей в мусорные баки, туалеты или арыки, для Казахстана не редкость. Но в правительстве предпочитают закрывать на это глаза, считая, что проблема «рассосется» сама собой. Этим и обусловлено нежелание устанавливать беби-боксы по всей стране. Они представляют собой специально оборудованные контейнеры для анонимного отказа от ребенка и передачи его на попечительство государственным службам и органам. Главный аргумент отказа чиновников — якобы число матерей, бросивших своих младенцев, увеличится. Но их не волнует, что многим малышам таким образом можно было бы спасти жизнь.

TENGRINEWS . KZ . ««Мое любимое слово құқық». Американец о жизни в Казахстане и Хәрри Поттере» — После публикации наших материалов нам всегда интересно, как складывается жизнь героев. Недавно на сайте Tengrinews.kz вышел репортаж о молодом парне из Костаная, который переехал в Алматы и открыл бесплатный клуб казахского языка. Алексей Скалозубов поделился с нами опытом, как сам сталкивался с трудностями и почему считает, что клуб — это самый эффективный способ в изучении любого языка. В этом репортаже мы расскажем об одном из участников клуба Алексея, которого зовут почти так же — Алекс. Он американец и специально приезжает в Казахстан каждый год исключительно для того, чтобы выучить казахский язык. А также узнаем, что изменилось в жизни Алексея.

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