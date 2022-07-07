Пенсионную систему в Казахстане реформировали, реформировали, да не выреформировали

Глава Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) дала откровенное интервью

Елена Бахмутова, глава АФК, прекрасно разбирается во всех финансовых перипетиях – недаром она возглавляла в свое время АФН – Агентство финансового надзора.

На ее профессиональный век в качестве регулятора пришлось немало ужасных, с точки зрения здравого смысла, событий. Но самое главное, конечно, — это ликвидация АФН. И здесь не ее вина.

После того, как лоббисты-«заходенцы», «заходенцы» именно в администрацию первого президента и даже в кабинет к самому президенту, пролоббировали упразднение финансового регулятора, у них оказались развязаны руки. Далее последовала ликвидация института частных накопительных фондов – никто и не пикнул, как уничтожили бизнес, который создавался на очень долгую перспективу, хотя среди пострадавших были очень влиятельные компании и персоны – «реформаторы» даже семейный бизнес, в виде НПФ Народного банка Казахстана, не пощадили.

Цель была прекрасно обозначена, — нужно было прикрыть многочисленные просчеты «реформаторов», их стратегий, их действий – ко времени, когда принялись уничтожать институт частных НПФ, в некоторых фондах зияли такие финансовые дыры, которые уже невозможно было прикрыть банальной «занавеской».

Никто не ответил за это. В том числе, главный бенефициар всех реформ, которые, вопреки здравому смыслу, проходили легко, словно играючи: все понимали бессмысленность, но никто не имел сколь-нибудь значимых возражений – голос разума всегда звучит неубедительно.

Впрочем, все эти «нововведения» имели очень короткий век. Не прошло и 8-10 лет, как все начало возвращаться на круги своя. Уже воссоздан независимый регулятор (который, увы, не такой зубастый, как раньше), деньги объединенного пенсионного фонда стали отдавать в управление частным компаниям.

Но зато обнулены «грешки» реформаторов-управленцев, они как бы не при делах. Это ж какое счастье – обнулиться, и не пострадать. Только в Казахстане такое возможно…

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Ну и вот, к каким результатам мы пришли спустя очень короткую, какую-то усечено-подсеченную спираль? Своими мыслями Елена Бахмутова поделилась с порталом kapital.kz

О досрочном изъятии пенсионных средств

Только один плюс. «Наконец казахстанцы поняли, что обязательные пенсионные взносы это не налог государству, а собственность, которой можно с выгодой распорядиться».

Минусов гораздо больше, и главный из них – невозможность замещения на приемлемом уровне своего трудового дохода при выходе на пенсию. «Министерство труда и социальной защиты населения справедливо опасается, что большинство наших граждан не будет получать в старости хотя бы 40% от своего прежнего трудового дохода, что по стандартам Международной организации труда является минимальной ставкой замещения утраченного дохода для пенсионных выплат.

Для большинства жителей нашей страны такая ставка замещения только за счет пенсионных накоплений пока неприменима, так как для ее достижения необходим трудовой стаж не менее 40 лет, а с момента запуска новой пенсионной системы прошло лишь 24 года.

Кстати, этот факт часто используется как доказательство якобы несостоятельности накопительной системы, когда в обоснование приводятся усредненные размеры пенсионных накоплений в расчете на одного вкладчика. Тогда как без учета возраста и трудового стажа такие показатели можно сравнить лишь с измерением средней температуры по больнице».

О казахстанцах за бортом пенсионной системы

«По данным Бюро нацстатистики, на конец марта 2022 года из 9,2 млн работающих в Казахстане 27,3% – это казахстанцы, которые не являются наемными работниками. Очевидно, что именно эта категория граждан находится в уязвимом положении и не в полной мере охвачена накопительной пенсионной системой. Если же посмотреть еще глубже, то доля наемных работников, занятых в организациях, составляет чуть более 63% от рабочей силы. Получается, что около 3,4 млн человек это те, кто не имеет постоянной работы либо постоянного работодателя.

Скорее всего, накопления таких граждан в ЕНПФ недостаточны для получения в будущем пенсии на уровне 40% от их реального бывшего дохода. Действительность такова, что обязательные пенсионными взносы удерживаются от минимально допустимых уровней дохода — в лучшем случае от минимальной заработной платы».

При этом Елена Бахмутова отмечает одну весьма важную деталь. Как правило, возмещается 40% только того дохода, с которого фактически были уплачены взносы. «Так называемая «оптимизация пенсионных взносов» в будущем обернется мизерными пенсионными накоплениями и зависимостью от базовой пенсионной выплаты из бюджета, которая не превышает прожиточный минимум», — уверена глава АФК.

Можно ли самозанятых вовлечь в пенсионную систему?

«Чиновники предпочитают не говорить всей правды, тем самым завышая ожидания граждан. Во всех странах пенсионные выплаты — огромное бремя для бюджета. Обязательная накопительная система как важнейший элемент трехуровневой пенсионной системы создает справедливый баланс распределения ответственности между гражданами и государством. Попытки скрыть часть дохода от уплаты пенсионных взносов, досрочное изъятие на альтернативные цели без острой необходимости не должны оставаться без внимания общества. Такие граждане должны нести полную ответственность и не призывать государство и будущих налогоплательщиков расплачиваться за собственные неосмотрительные действия», — убеждена Елена Бахмутова.

О снижении пенсионного возраста для женщин

Прямого ответа на этот запрос общества, увы, нет. «Без кардинального повышения доходов бюджета и снижения зависимости от трансфертов из Нацфонда принимать дополнительные социальные обязательства следует после тщательного публичного рассмотрения».

Об управлении пенсионными активами

Не исключено возвращение в точку «2014 год». «Считаю, что в перспективе Нацбанк должен окончательно выйти из пула управляющих пенсионными активами. Полагаю, что нужно вернуться к принципам частного управления, то есть к системе, которая была до полной передачи пенсионных активов в доверительное управление Национальному банку в 2014 году. К этой цели нужно двигаться постепенно с учетом извлеченных уроков прошлого и текущего уровня развития фондового рынка. Необходима либерализация требований для частных управляющих пенсионными активами. В настоящее время они де-факто также консервативны в своих инвестиционных декларациях, как и Нацбанк, поскольку имеют тот же перечень разрешенных инструментов инвестирования. Такой подход значительно сужает возможности для привлечения вкладчиков», — уверена Елена Бахмутова.

О дополнительных 5% с работодателя в пользу работника

«Отрицательно отношусь к модели в форме условно-накопительной системы обязательных взносов работодателей, поскольку она дезавуирует принципы трехуровневой пенсионной системы. Из системы убирается главный принцип — собственности накоплений, и вводятся элементы перераспределения взносов при назначении пенсионных выплат. Полагаю, что условно-накопительная система точно не окажет позитивного воздействия на эффективность пенсионной системы», — таково мнение главы АФК.

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