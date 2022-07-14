Что волнует душу казаха в середине июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Дикий Арман дико участвовал в заговоре» — Тема развития самых крупных городов Казахстана, Нур-Султана и Алматы, их настоящее и будущее, стали сквозной темой в крупной республиканской газете «Turkistan». Например, заметка «Ең қымбат қалалар тізімі: Нұр-Сұлтан мен Алматы нешінші орында?» – «Какое место занимают Нур-Султан и Алматы в мировом рейтинге самых дорогих городов мира?». Как выяснилось, оказывается в этом смысле самым «передовым» является Гамильтон – главный город Бермудских островов в Карибском море.

Ну а два казахстанских мегаполиса (каждый из которых превосходит Гамильтон) занимают соответственно 466-е место (Алматы) и 475-е место (Нур-Султан)… Газета приводит эти сведения, ссылаясь на исследование агентства Numbeo, которое включило в свое исследование 510 городов мира…

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Далее «Turkistan» публикует репортаж о комиссии партии «Аманат», специализирующейся на территориально-земельных проблемах, в которой состоят министерские чиновники и парламентарии, посетившие Алматы. Материал живой, добротный – написан журналистом Анель Жарылғасын. Это не «рерайт», не чье-то мнение из соцсетей, одним словом – оригинальный, добротный редакционный материал, не о каких-то отвлеченно-теоретических вопросах о судьбах Нации и Языка, а о животрепещущих вопросах большого города. Одним из которых являются земельно-территориальные вопросы.

Как известно, к Алматы были прирезаны новые территории, в тои числе и земли являвшимися зоной сельскохозяйственного назначения – т.е. по сути принадлежащими государству. Однако были случаи самовольного, незаконного индивидуально-жилищного строительства. Так в районе Бутаковки государству было возвращено более 5 гектаров такой земли.

Так же были возращены около ста га земли, которые незаконно были выведены из правообладания ими Казахским национальным университетом (еще в 2017 году).

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Сегодня на медиа-рынке властвует система видеохостинга, самый крутой из которых – это американский YouTube. В этот аудио-визуальный интернет-сервис сливают свою продукцию (снял, смонтировал, загрузил на интернет-проигрыватель) обыкновенные люди и… все остальные, «необыкновенные». Например, кинематографисты, журналисты и т.д. Нас интересуют та продукция, которая ближе к масс-медиа. В этом направлении бум казахскоязычных «ютуб-каналов» наблюдается не в меньших масштабах, чем допустим, на русском языке. Понятное дело, что тот контент, который вываливают «ютуберы» подхватывают как редеющие «бумажные» СМИ так и собратья «ютуберов», т.е. интернет-издания, они же в массе своей агрегаторы новостей…

Есть такой ютуб-канал «Cұрауы бар / Sūrauy bar – «Есть вопрос». Одна из последних записей-передач сразу же была раздергана на цитаты, текстовую расшифровку, например, на новостном портале «Adyrna». Напористый, эмоционально горячий ведущий «Cұрауы бар / Sūrauy bar» Ербол Сейлхан беседовал с адвокатом Абзалом Куспаном по поводу хода расследования по январским событиям.

Этот человек вовлечен в этот вопрос именно как юрист, как адвокат. Сам он был задержан на одну декаду и находился в камере, после того как был арестован как участник митинга против повышения цен на газ. Затем он организовал общественную комиссию «Аманат», чтобы оказывать юридическую помощь всем «кантарщикам».

В ходе разговора интервьюер рассказало много интересного. Например, про Дикого Армана. Он специально был завезен в страну, ему дали такую возможность (хотя он находится розыске) его люди были (есть?) во многих регионах и он «работал» на Карима Масимова и Кайрата Сатыбалды. Он был исполнителем.

Именно на это обратил внимание в первую очередь портал «Adyrna». Но видимо стоит ожидать, что это интервью будут разбирать и далее. На текущей неделе, на следующей… Поскольку, как выше говорилось, было много чего любопытного сказано, причем логично. Сам Куспан занимается делами простых граждан. Есть там невинно пострадавшие, есть те, к которым существуют не просто вопросы, а доказательства того, что они нарушали закон. И их ждет суд.

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«Чтобы мировое сообщество перестало ассоциировать Казахстан с Россией, необходимо лишить русский язык статуса официального» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Есбола Усенулы об усугублении проблемы казахского языка и того, как на нее повлияло вторжение России в Украину.

Во время краткосрочного визита в нашу страну секретаря по делам государства при американском президенте Бараке Обаме Кондолизы Райс 5 октября 2008 года она задалась вопросом: «Почему вы не говорите на своем родном языке?» и пристыдила чиновников. По словам автора, как показала история в конечном итоге, не было никого, кто бы извлек уроки из этой критики. Как будто назло, к власти пришли чиновники нового поколения, которые забыли родной язык.

По мнению автора, для того, чтобы показать миру новый облик Казахстана, в первую очередь необходимо отказаться от официального русского языка. Необходимо подготовить новый кодекс деятельности, обязывающий дипломатов общаться с другими странами на родном языке.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Думана Анаштына о том, что на территории не соблюдаются никакие строительные требования.

Автор напомнил о большом пожаре на алакольском побережье. Среди тех, кто был охвачен пламенем, есть и крупные базы, которые существуют давно. Все эти сооружения построены из дерева, и из-за жары могут вспыхнуть от малейшей искры.

«В связи с этим необходимо раскрыть несколько проблемных вопросов. Прежде всего — на рекреационной территории отсутствует четкий контроль со стороны государства, то есть акиматов областей и районов. Местные чиновники занимаются не техосмотром на озере, а уходом за высокопоставленными гостями. В благодарность за отдых на этих же базах отдыха они закрывают глаза на какие-то недостатки баз. Это характерно для каждого учреждения, ответственного за такие отрасли, как ЧС, пожарная безопасность, архитектура, строительство, дороги, ГЭС», ― посетовал Анаштын.

По его словам, также на территории не соблюдаются никакие строительные требования. Генплан отсутствует вовсе и не идет ни в какое сравнение с туристическими центрами в цивилизованных странах.

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На портале Аbai.kz была опубликована статья автора под псевдонимом Ка Мырза о поведении России на мировой арене, а также о ее меняющемся подходе по отношению к Казахстану.

По его словам, российские власти усилили влияние на своих союзников. Таким образом, преследуя своих партнеров и союзников, они стремятся придерживаться политики склонения к своей позиции. Однако Россия сама не понимает, либо не придерживается значения поговорки «насильно мил не будешь».

«Россия продолжает следовать линии СССР, зная, что мировая политика, направленная против нее, похожа на политику, направленную против СССР. Однако они игнорируют тот факт, что СССР развалился и распался по той же причине», ― заявил автор.

Он отметил, что сейчас Россия усилила влияние на своих союзников и пытается склонить Казахстан на свою сторону. Всё дело в главном трубопроводе, по которому казахская нефть транспортируется на европейский рынок.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Когда мы избавимся от неказахских названий?» — Abay.kz опубликовал мнение члена Союза журналистов Казахстана Бейсенгазы Улугбека о наименований некоторых населенных пунктов.

Вот что написал Бейсегазы Улугбек в соцсетях:

«Несколько лет назад, когда Целиноградская область была переименована в Акмолинскую, название Целиноградского района осталось без изменений. Почему — непонятно.

Может мы смотрим с опаской на соседей с севера или боимся представителей русскоязычной общины в нашей стране?! Почему что-то начав, мы не можем довести дело до конца?!

Не является ли название Целиноград выражением левой властной политики Никиты Хрущева? Из-за его глупости мы чуть не потеряли наши северные области, не так ли?! Если бы не Жумабек Ташенов… Было бы даже не лишним назвать этот район его именем!

Также можно дать другое название и Уйгурскому району, о котором давно говорят, переименовав в Чарын или Карадала, эти слова более привычны у казахов этого региона.

Конечно, мы ничего не имеем против представителей этой нации, и среди них немало обладающих гражданскими качествами. Однако не должны ли мы думать о будущем нашего народа и страны?

Как и представители других национальностей в нашем Казахстане, проживающие здесь уйгуры являются только представителями своей нации. Разве правильно, когда в стране есть только представители, а не весь их народ?».

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««Онкология у всех соседей» — жители столицы болеют от высоковольтных линий» — Жители целой улицы в Нур-Султане страдают онкологическими заболеваниями. По их словам, причина болезни, от которой уже погибли многие, стали высоковольтные линии электропередач, которым уже более 20 лет.

Чтобы наконец решить вопрос, люди собрались перед акиматом, пишет Stan.kz со ссылкой на службу новостей «Айбат».

В прошлом году от рака умерли 28 жителей этой улицы. Среди пострадавших и семья Оразбаевых. Из-за высоковольтных линий, которые провели над их домами, они уже больше 20 лет зависят только от лекарств и стали совершенно неработоспособны. Дети, которые родились и выросли в этом доме, тоже нездоровы.

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