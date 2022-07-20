«Простят ли казахстанцы Токаеву то, что 30 лет прощали Назарбаеву?». «Будет ли толк от Госпрограмм?». «Многовекторность» приведёт Казахстан к краху». «Почему казахстанцы не любят полицейских»

Сетевой Казахстан 20 июля 2022г.

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Простят ли казахстанцы Токаеву то, что 30 лет прощали Назарбаеву?» — Президент ТОКАЕВ в очередной раз раскритиковал правительство, намекнув на осенние кадровые перестановки, а пока ограничился чередой выговоров. Несмотря на то, что наблюдателям эти меры показались слишком мягкими, зная сдержанность Токаева можно предположить, что он предчувствует системный кризис, который накроет Казахстан осенью.

TURANPRESS . KZ . «Будет ли толк от Госпрограмм?» — Спрессованные в первое полугодие масштабные политические события по максимуму «встряхнули» сознание казахстанского общества, разделив временную шкалу на «до» и «после» трагического января. И это «после», усиливаемое знаковыми инициативами Президента страны, включая недавнее внесение изменений в основной закон, формирует совершенно новую повестку надежд и ожиданий населения на позитивные преобразования. Под силу ли госорганам их оправдать и даже совершить прорыв в казахстанской экономике?

AZATTYQ . ORG . «Встреча лидеров стран Центральной Азии и прагматичный вопрос «Зачем нужна Россия?»» — Будет ли на первой после военного вторжения России в Украину встрече глав пяти стран Центральной Азии обсуждаться война и ее последствия? Дистанцируются ли от Москвы ее союзники? Снижается ли влияние России в регионе? И смогут ли страны Центральной Азии расширить сотрудничество в этих условиях? Азаттык поговорил с исследователем Центральной Азии Дженнифер Брик Муртазашвили, директором Центра маркетинга и менеджмента Университета Питтсбурга в США. 20-21 июля в Чолпон-Ате проходит четвертая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

REGNUM . RU . ««Многовекторность» приведёт Казахстан к краху» — О непростых отношениях между Россией и Казахстаном на данном этапе, санкциях в отношении нашей страны, которые Казахстан фактически поддержал, и о разговоре двух президентов по телефону — в материале Александра Кобринского.

KAPITAL . KZ . Независимый финансовый аналитик Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Почему растут цены на продукты» — Когда во всем мире фиксируется значительный рост цен и инфляции, сдержать этот рост в отдельно взятом регионе не удавалось ни одной стране мира, скорее всего, не получится и у Казахстана. Все, к чему приводят императивные запреты — дефицит и черный рынок. Можно попробовать сдерживать цены, сжимая пружину, но обычно это стоит очень много денег и лишь на время способно замедлить неминуемое подорожание и плюс ко всему отдалит процессы оздоровления и стабилизации экономики наравне с другими странами.

365 INFO . KZ . «На пенсионные деньги нужно построить Балхашскую АЭС — Своик» — А ЕНПФ превратить в накопительно-инвестиционный банк. На днях председатель совета Ассоциации финансистов Елена БАХМУТОВА предложила использовать средства ЕНПФ для финансирования и развития отечественной экономики, где катастрофически не хватает «длинных денег», то есть кредитов, выдаваемых на долгий срок. А долгосрочным масштабным проектам требуются именно такие средства.

KAZPRAVDA . KZ . «Уголек дорожает» — В Карагандинской области выросла цена на коммунально-бытовой уголь, добываемый подземным способом. Казалось бы, уж где-где, а в Караганде проблем с углем не бывает. В этом уверены почти все казахстанцы, за исключением жителей Карагандинского региона. Они-то знают, что, даже живя на угле, можно стоять в очередях за каменным топливом и возмущаться из-за высоких цен на него. Такая ситуация повторяется в регионе из года в год. Несмотря на уверения властей в том, что вагоны, груженные углем, идут бесперебойно и причин для его дефицита нет.

FORBES . KZ . «Мигранты из России привозят в Казахстан не только деньги и экспертизу, но и ВИЧ» — Проблему обозначил менеджер проектов ОФ «Центр научно-практических инициатив» Денис ГРЯЗЕВ в своем посте на «Фейсбуке»: «В Казахстане в среднем 10 человек в день узнают о своем ВИЧ-положительном статусе. Десять — это только те, кто дошел до Центра СПИД и сдал анализы. Сколько людей живут с ВИЧ и не знают о своем положительном статусе, остаётся только догадываться. Через три года их будет 12. «Шанс» получить ВИЧ в зависимости от рискованных практик — от 3%, но попасть в эту выборку можно с одного раза. Процент риска увеличивают и переехавшие сюда из-за войны россияне».

INFORMBURO . KZ . «Почему казахстанцы не любят полицейских» — Эксперт по связям с общественностью Асель КАРАУЛОВА размышляет о том, как можно улучшить имидж полиции — Мы проводили большое исследование образа полицейского и давали рекомендации по коммуникационной стратегии. Все респонденты, с которыми мы работали, говорят о том, что нужно менять имидж полицейских. Они хотят видеть полицейских вежливыми, честными, дисциплинированными, культурными, мультиязычными. Чтобы мы не боялись подойти к этому человеку, не боялись агрессии и того, что нас накажут, чтобы он был настоящим защитником.

TIME . KZ . «Важнейшим из искусств для нас являются… мультики» — На фоне скандала с запретом мультфильма “Базз Лайтер” почти незамеченной оказалась важная для отечественных аниматоров информация: в нашей стране появится творческое объединение “Казаханимация”.

«На чужой каравай…» — На прошлой неделе антикоррупционная служба официально сообщила о задержании некоего полицейского из Кокшетау, не указав ни его фамилию, ни должность, ни даже статью, по которой заведено дело. Из сухого пресс-релиза известна лишь сумма взятки, полученная им: 50 тысяч долларов. Как оказалось, заявление на полицейского написала кокшетауская предпринимательница Менсулу ОМАРОВА. Она рассказала нашему изданию, почему решилась на такой шаг.

EXK . KZ . «В Алматы с ресторанов за музыку требуют десятки миллионов тенге» — Изобилие ресторанов, баров, торговых домов и точек общественного питания в Алматы не может не радовать жителей мегаполиса. Однако этим пользуются и предприимчивые мошенники, которые угрожают рестораторам огромными штрафами в случае неуплаты авторских прав за проигрываемую музыку. Об этой проблеме рассказала президент Ассоциации клуба рестораторов Гульнара КАТИБАЕВА. По ее данным, неизвестные ИП и ТОО собирают с хозяев ресторанов десятки миллионов тенге в виде оплаты за авторские права на музыку.

MK — KZ . KZ . «Акимат Алматы решил провести неожиданный социально-экономический эксперимент» — Алматы станет площадкой для социально-экономического эксперимента — по предложению градоначальника каждый из районов города способен получить свой бюджет для решения текущих инфраструктурных и прочих вопросов уже с нового, 2023-го, года.

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