«Простят ли казахстанцы Токаеву то, что 30 лет прощали Назарбаеву?». «Будет ли толк от Госпрограмм?». «Многовекторность» приведёт Казахстан к краху». «Почему казахстанцы не любят полицейских»

EXCLUSIVE.KZ. Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Простят ли казахстанцы Токаеву то, что 30 лет прощали Назарбаеву?» — Президент ТОКАЕВ в очередной раз раскритиковал правительство, намекнув на осенние кадровые перестановки, а пока ограничился чередой выговоров. Несмотря на то, что наблюдателям эти меры показались слишком мягкими, зная сдержанность Токаева можно предположить, что он предчувствует системный кризис, который накроет Казахстан осенью.
TURANPRESS.KZ. «Будет ли толк от Госпрограмм?» — Спрессованные в первое полугодие масштабные политические события по максимуму «встряхнули» сознание казахстанского общества, разделив временную шкалу на «до» и «после» трагического января. И это «после», усиливаемое знаковыми инициативами Президента страны, включая недавнее внесение изменений в основной закон, формирует совершенно новую повестку надежд и ожиданий населения на позитивные преобразования. Под силу ли госорганам их оправдать и даже совершить прорыв в казахстанской экономике?
AZATTYQ.ORG. «Встреча лидеров стран Центральной Азии и прагматичный вопрос «Зачем нужна Россия?»» — Будет ли на первой после военного вторжения России в Украину встрече глав пяти стран Центральной Азии обсуждаться война и ее последствия? Дистанцируются ли от Москвы ее союзники? Снижается ли влияние России в регионе? И смогут ли страны Центральной Азии расширить сотрудничество в этих условиях? Азаттык поговорил с исследователем Центральной Азии Дженнифер Брик Муртазашвили, директором Центра маркетинга и менеджмента Университета Питтсбурга в США. 20-21 июля в Чолпон-Ате проходит четвертая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
REGNUM.RU. ««Многовекторность» приведёт Казахстан к краху» — О непростых отношениях между Россией и Казахстаном на данном этапе, санкциях в отношении нашей страны, которые Казахстан фактически поддержал, и о разговоре двух президентов по телефону — в материале Александра Кобринского.
KAPITAL.KZ. Независимый финансовый аналитик Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Почему растут цены на продукты» — Когда во всем мире фиксируется значительный рост цен и инфляции, сдержать этот рост в отдельно взятом регионе не удавалось ни одной стране мира, скорее всего, не получится и у Казахстана. Все, к чему приводят императивные запреты — дефицит и черный рынок. Можно попробовать сдерживать цены, сжимая пружину, но обычно это стоит очень много денег и лишь на время способно замедлить неминуемое подорожание и плюс ко всему отдалит процессы оздоровления и стабилизации экономики наравне с другими странами.
365INFO.KZ. «На пенсионные деньги нужно построить Балхашскую АЭС — Своик» — А ЕНПФ превратить в накопительно-инвестиционный банк. На днях председатель совета Ассоциации финансистов Елена БАХМУТОВА предложила использовать средства ЕНПФ для финансирования и развития отечественной экономики, где катастрофически не хватает «длинных денег», то есть кредитов, выдаваемых на долгий срок. А долгосрочным масштабным проектам требуются именно такие средства.
KAZPRAVDA.KZ. «Уголек дорожает» — В Карагандинской области выросла цена на коммунально-бытовой уголь, добываемый подземным способом. Казалось бы, уж где-где, а в Караганде проблем с углем не бывает. В этом уверены почти все казахстанцы, за исключением жителей Карагандинского региона. Они-то знают, что, даже живя на угле, можно стоять в очередях за каменным топливом и возмущаться из-за высоких цен на него. Такая ситуация повторяется в регионе из года в год. Несмотря на уверения властей в том, что вагоны, груженные углем, идут бесперебойно и причин для его дефицита нет.
FORBES.KZ. «Мигранты из России привозят в Казахстан не только деньги и экспертизу, но и ВИЧ» — Проблему обозначил менеджер проектов ОФ «Центр научно-практических инициатив» Денис ГРЯЗЕВ в своем посте на «Фейсбуке»: «В Казахстане в среднем 10 человек в день узнают о своем ВИЧ-положительном статусе. Десять — это только те, кто дошел до Центра СПИД и сдал анализы. Сколько людей живут с ВИЧ и не знают о своем положительном статусе, остаётся только догадываться. Через три года их будет 12. «Шанс» получить ВИЧ в зависимости от рискованных практик — от 3%, но попасть в эту выборку можно с одного раза. Процент риска увеличивают и переехавшие сюда из-за войны россияне».
INFORMBURO.KZ. «Почему казахстанцы не любят полицейских» — Эксперт по связям с общественностью Асель КАРАУЛОВА размышляет о том, как можно улучшить имидж полиции — Мы проводили большое исследование образа полицейского и давали рекомендации по коммуникационной стратегии. Все респонденты, с которыми мы работали, говорят о том, что нужно менять имидж полицейских. Они хотят видеть полицейских вежливыми, честными, дисциплинированными, культурными, мультиязычными. Чтобы мы не боялись подойти к этому человеку, не боялись агрессии и того, что нас накажут, чтобы он был настоящим защитником.
TIME.KZ. «Важнейшим из искусств для нас являются… мультики» — На фоне скандала с запретом мультфильма “Базз Лайтер” почти незамеченной оказалась важная для отечественных аниматоров информация: в нашей стране появится творческое объединение “Казаханимация”.
«На чужой каравай…» — На прошлой неделе антикоррупционная служба официально сообщила о задержании некоего полицейского из Кокшетау, не указав ни его фамилию, ни должность, ни даже статью, по которой заведено дело. Из сухого пресс-релиза известна лишь сумма взятки, полученная им: 50 тысяч долларов. Как оказалось, заявление на полицейского написала кокшетауская предпринимательница Менсулу ОМАРОВА. Она рассказала нашему изданию, почему решилась на такой шаг.
EXK.KZ. «В Алматы с ресторанов за музыку требуют десятки миллионов тенге» — Изобилие ресторанов, баров, торговых домов и точек общественного питания в Алматы не может не радовать жителей мегаполиса. Однако этим пользуются и предприимчивые мошенники, которые угрожают рестораторам огромными штрафами в случае неуплаты авторских прав за проигрываемую музыку. Об этой проблеме рассказала президент Ассоциации клуба рестораторов Гульнара КАТИБАЕВА. По ее данным, неизвестные ИП и ТОО собирают с хозяев ресторанов десятки миллионов тенге в виде оплаты за авторские права на музыку.
MK—KZ.KZ. «Акимат Алматы решил провести неожиданный социально-экономический эксперимент» — Алматы станет площадкой для социально-экономического эксперимента — по предложению градоначальника каждый из районов города способен получить свой бюджет для решения текущих инфраструктурных и прочих вопросов уже с нового, 2023-го, года.
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