Здесь аукнется – там откликнется

Высокая инфляция в США, неожиданное падение евро – реалии, которые не могли себе представить в прогнозах даже отчаянные эксперты

Крупнейшая экономика в мире переживает сильный стресс. Сразу несколько напастей обрушилось на США: экономический рост замедляется, спираль инфляции раскручивается, финансовые рынки падают в пропасть, а безработица набирает обороты.

Это реальный шторм.

Не убереглась и Европа.

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На днях стало известно, что инфляция в США неожиданно взлетела выше 9%.

Долларовая инфляция составила 9,1% в июне после 8,6% в мае. И это в то время, как рынок ожидал инфляцию не выше 8,8%. Белый дом в растерянности – это новый максимум с 1981 года.

Федеральная резервная система (ФРС) начинает нервничать. 6 июля вечером был опубликован протокол заседания ФРС. Того самого заседания, на котором ставку подняли на 75 б. п. впервые с 1994 года. По этому протоколу смена риторики регулятора еще больше заметна.

«Самый важный момент этого протокола заключается в том, что члены ФРС признали существование риска, «что повышенная инфляция может закрепиться, если общественность начнет сомневаться в решимости комитета скорректировать политику в соответствии с требованиями», — отмечает Евгений Коган, автор Телеграм-канала @bitkogan.

Он заходит с тыла, говоря о том, что есть такая штука – доверие к центральному банку. И чтобы политика работала эффективно, это доверие должно для начала быть.

Как это работает на практике?

«Приведу простой пример. Народ знает, что ЦБ справится с инфляцией – доверяет ЦБ. И когда люди видят, что ЦБ обещает с инфляцией справиться, они начинают сами снижать инфляционные ожидания и инфляция снижается. Но теперь, когда инфляция уже 8,6% при таргете 2%, кажется, есть проблемы», — поясняет эксперт.

И главная проблема, скорее всего, заключается в том, что надо ломать стереотипы, но вот готова ли это делать ФРС?

«Думаю, члены ФРС понимают, что чем дольше инфляция остается высокой, тем больше риск, что это очень надолго. А значит – с инфляцией будут бороться решительнее. Ожидаем, что на следующих заседаниях ставку будут поднимать не на смешные 25 б. п., а на 50–75 б. п», — считает аналитик.

Он для наглядности представляет «хронику событий». Вот что происходило последние месяцы:

▪️Октябрь, инфляция 6,2% – ФРС: «инфляция временная».

▪️Ноябрь, инфляция 6,8% – ФРС: «инфляция все-таки не временная».

▪️Декабрь, инфляция 7% – ФРС: «устроим тейперинг (сокращение стимулирования экономики) с января и трижды повысим ставку на 25 б. п.».

Ну а дальше самое интересное:

▪️Март, инфляция 8,5% – ставку подняли на 25 б. п. и обещали не ускоряться.

▪️Май, инфляция 8,6% – ставку подняли на 50 б. п. и обещали не рассматривать повышения выше, чем на 50 б. п.

▪️Июнь, инфляция оценивается в 8,7% – ставку подняли на 75 б. п.

«Может, американский регулятор действительно решится что-то сделать с разгоном цен, и мы увидим ускоренное повышение ставки. По крайней мере, риторика протокола это подтверждает, — размышляет Евгений Коган. — Однако загвоздка в том, что слишком быстрое повышение ставки и QT могут привести к рецессии. ФРС это понимает и пытается пройти между струйками. Похоже, что не получится. Чем-то придется пожертвовать: либо экономическим ростом и финансовыми рынками, либо – инфляцией. Пока есть ощущение, что желание бороться с инфляцией сильнее. Но если в результате такой борьбы рынки продолжат сыпаться, то ФРС, вероятно, может и передумать».

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Тектонические сдвиги происходят и на валютном рынке, и в еврозоне.

Пара EUR/USD уже достигала паритета. И вот снова торгуется выше.

«На евро влияет масса факторов, включающих геополитику, инфляцию, кризис в еврозоне. Но самый контролируемый из них – это действия центральных банков. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ. И это будет первое заседание c 2011 года, по итогам которого повысят ставку», — уверен экономист Коган.

По его наблюдениям, «рынок пока закладывает в доходности облигаций, что на ближайшем заседании ЕЦБ поднимет ставку всего на 25 б.п. Хотя, объективно говоря, сейчас пора уже ее поднимать на все 50 б.п.».

И он называет ряд причин: инфляция составляет 8,6% и продолжает расти; нынешнее замедление экономического роста в еврозоне не помогает сдержать разгон цен, как это часто происходит; ЕЦБ явно опаздывает — ФРС уже подняла ставку трижды (на 25 б.п., на 50 б.п. и на 75 б.п.).

«К ЕЦБ явно теряется доверие. Решительный шаг, то есть, повышение ставки на 50 б.п. может помочь регулятору убедить финансовые рынки, потребителей и бизнес в том, что они действительно планируют бороться с инфляцией», — полагает эксперт.

Взаимосвязь здесь следующая: ослабление евро способствует подъему инфляции в еврозоне. Если более популярно: евро падает – импорт дорожает – цены растут.

Но в «евросборной» не все так просто. Резкое повышение ставки чревато большими проблемами для некоторых стран, живущих в долгах.

Евгений Коган объясняет: «Если ФРС поднимает ставку на Х пунктов, то доходности гособлигаций США реагируют примерно так же, то есть поднимаются на Х. Но вот в еврозоне не совсем так: если ЕЦБ поднимет ставку на этот самый Х, то доходности менее богатых стран вырастут больше, чем на Х пунктов, что создает риски неустойчивости роста долга этих стран».

Поэтому ЕЦБ включил пожарную сирену, корректируя свою программу покупки активов, приобретая больше гособлигаций Италии, Греции и т.д. – это попытка снизить образовавшийся спрэд между доходностями таких стран, как, например, Германия и Италия.

«Объективных причин ЕЦБ поднять ставку решительнее (то есть на 50 б.п.) много. Но тогда все усилия по коррекции доходностей пойдут насмарку», — почти уверен эксперт.

Резкое повышение ставки, хотя и имеет много оснований, в Европе никак не характеризуют. Похоже, такая перспектива не нравится. А это значит, что евро продолжит слабеть. Евгений Коган прогнозирует, что в течение нескольких недель вполне реально будет увидеть евро на уровне 0,98-0,96.

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