«Большой друг» или «Большой недруг»

Один из мировых аудиторов оказался в центре скандала. Неплохо бы аудировать деятельность «Большой четверки» в Казахстане

На днях случился мировой скандал. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала компанию Ernst&Young на $100 млн. за списывание сотрудников на экзаменах. Это крупнейший штраф за подобное нарушение.

Как пишут СМИ, E&Y была проинформирована о потенциальном мошенничестве, но не сообщила об этом во время расследования SEC. В заявлении Комиссии говорится, что «значительное число» сотрудников E&Y обманывало этический компонент профессионального экзамена, а также другие курсы, необходимые для сохранения их лицензий.

И это только свежий штрих маслом к портрету «Большой четверки», которая дискредитировала себя в 2007-2008 годах, когда одна за другой «посыпались компании», чью финансовую отчётность «независимо» аудировали «мировые лидеры».

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«Big 4» – финансисты знают, насколько магически действует эта дефиниция. Некоторые из них, в том числе из Казахстана, что уж греха таить, стремятся во что бы то ни стало попасть в число для начала хотя бы стажеров одной из компаний — PwC, KPMG, Deloitte или Ernst&Young.

Где-то я читала несколько историй успеха, как наши местные, доморощенные кадры, достигали вершин карьеры, становясь партнерами «Большой четверки». А партнер – это, значит, ты уже совладелец и на полных правах участвуешь в дележе прибыли.

Прибыль, надо сказать, немалая. Совокупный доход этих «конкурирующих» компаний в 2020 году, когда бушевала пандемия и бизнес еще не сводил концы с концами, достиг $160 млрд. На минуточку, это немногим меньше, чем сгенерировал Казахстан – целая нефтяная держава – в 2021 году.

4 компании — PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, Deloitte и Ernst&Young, — специализирующиеся на аудите и бухгалтерском учете, называемые «Большой четверкой», все, как одна, родились в Лондоне, начиная с далекого 1845 года.

Самая «молодая» из них — Ernst&Young — была учреждена в 1989 году, да и то — путём слияния американских аудиторских компаний A. C. Young, основанной Артуром Янгом в 1906 году, и Ernst&Whinney, основанной Элвином Эрнстом в 1903 году.

То есть, у каждой из компаний опыт ведения бизнеса – огромный, за долгие годы эти четверо сумели подмять под себя мировой рынок бухгалтерского консалтинга, благодаря маркетингу возведя себя в степень практически гуру.

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Так вот, возвращаясь к теме карьеры для местных специалистов в семье того или иного мирового аудитора. Они подыскивают перспективных студентов из местных вузов, обещают им гарантированное трудоустройство после учебы, хорошую зарплату и социальный пакет, стажировки в западных странах, а то и переезд с обеспечением рабочего контракта в одной из западных стран.

Они мастерски организуют свою работу, и здесь нужно отдать им должное – желающих работать в глобальной структуре находится немало. Именно поэтому здесь работает более 1 млн. сотрудников. Их финансовая отдача, КПД, просто нереальные. В 2021 году она составляла на одного сотрудника от $127,9 тыс. до $152,8 тыс.

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А теперь о новом скандале в отношении Ernst&Young.

Как оказалось, компании «Большой четверки» стимулируют своих сотрудников получать международные сертификаты. Это позволяет компаниям подтверждать компетентность сотрудников, а также участвовать в тендерах.

«Например, в Казахстане компании «Большой четверки», участвуя в формировании технического задания для тендеров, стараются включить максимальное количество различных сертификатов, чтобы не допустить конкурентов. Подобная практика длится не первый год, а скандалы из-за завышенных требований встречаются постоянно. Погоня за сертификатами приобрела серьезный масштаб, что дошло до жульничества на экзаменах», — пишет казахстанский Телеграм-канал @RiskTakersKZ.

Как выясняется, директор отдела правоприменения SEC Гурбир С. Гревал очень недоволен тем, что профессионалы, ответственные за обнаружение мошенничества со стороны клиентов сами мошенничали на экзаменах по этике! Разве это допустимо?

«Мы считаем, что это не уникальный случай для США, а профессиональные стандарты и этика «Большой четверки», при проведении аудита в Казахстане, могут не соответствовать требованиям. Мы уже сталкивались с тем, что банки, несмотря на выпущенную «без оговорок» отчетность допускали дефолт или получали помощь от государства», — считают авторы @RiskTakersKZ.

Эксперты абсолютно уверены, что пул «Большой четверки» должен быть дополнительно проверен в Казахстане. Он получает, как правило, самые лакомые куски для своего аудита – банальные проверки годовой отчётности квазигодарственных компаний проводятся очень формально, но – внимание – за очень большие деньги. Стоит поднять историю госзакупок. И вылезет немало подробностей, тянущих на сотни миллионов тенге и, наверняка, вполне конкретные уголовные дела в отношении организаторов таких госзакупок.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США, кстати, обязала E&Y нанять независимых консультантов для проверки своей этической политики и нарушений раскрытия информации.

Поэтому эксперты @RiskTakersKZ требуют, чтобы компании «Большой четверки» также проверили в Казахстане: «Мы считаем, что их регулирование давно пора ужесточить. Надеемся, что Минфин РК обратит внимание и сделает правильные выводы».

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