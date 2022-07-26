Какие марки мобильных телефонов популярны в мире и в Казахстане?

Смартфоны подорожали на 3% за год

В июне текущего года, по данным StatCounter, самым популярным брендом смартфонов в мире стал Samsung, занявший 28,24% мирового рынка мобильных поставщиков.

На второй и третьей строчке расположились Apple и Xiaomi: 27,22% и 13,05% соответственно. В топ-5 брендов также вошли Huawei и Oppo.

В Казахстане пятёрку самых популярных брендов возглавили те же марки, но доля поставщиков на местном рынке значительно отличается. Так, Samsung занимает 35,68% рынка, Apple — 25,37%, Xiaomi — 18,64%, Oppo — 7,54%, Huawei — 5,73%.

Продажи в мире в первом квартале текущего года, по данным International Data Corporation (IDC), составили 314,4 млн смартфонов — на 8,8% меньше, чем годом ранее.

Продажи Samsung в текущем году остались на том же уровне, что и годом ранее: 74,5 млн смартфонов за первый квартал. Продажи Apple выросли на 2,2% за год, до 56,5 млн смартфонов. В то же время продажи Xiaomi сократились на 17,9%, до 39,9 млн смартфонов, Oppo — на 26,9%, до 27,4 млн смартфонов.

Примечательно, что замыкает топ-5 брендов по продажам Vivo — бренд, занимающий пока шестое место в мире по доле рынка. Впрочем, в текущем году продажи бренда сократились на 27,7%, до 25,3 млн смартфонов.

В РК по итогам июня текущего года стоимость смартфонов выросла на 3,1% за год.

Наибольший годовой рост зафиксировали в Актюбинской области — сразу на 21,5%. В тройке антилидеров также оказались Алматы (плюс 6,3% за год) и Алматинская область (плюс 5,6%).

Наименьший годовой рост был отмечен в Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях — плюс 0,4% в каждом из регионов.

В то же время в Карагандинской области, столице и Шымкенте наблюдалось незначительное падение цен: на 3,5%, 2,9% и 2,3% соответственно.

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Информация предоставлена Finprom.kz

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