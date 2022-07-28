Что волнует душу казаха в третьей декаде июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

«Неказахское имя может губительно повлиять на судьбу казахского ребенка» — На портале Qamshy.kz этнограф, писатель, фольклорист Болат БОПАЙУЛЫ рассказал о важности выбора имени для казахстанских детей. Он считает, что называть детей в честь иностранных героев, которые принадлежат к иному народу и нации, не является хорошей традицией.

«Казахский язык ― самый богатый язык в мире, казахские имена ― самые красивые среди всех людей планеты. Давать ребенку чужие имена ― неправильно. Это имя оказывает большое влияние на будущее ребенка. Необходимо помнить об этом. Нельзя нарушать казахские традиции», ― подчеркнул писатель.

По его мнению, присвоение имен других наций искажаетказахские традиции казахский язык, и из-за этого он теряет свою красоту. К примеру, есть казахи, которые называют детей Эрдоганами, Ертугырулами, и, слыша их имена, не встречаясь с ними вживую, можно подумать, что они не местные.

«С течением времени этот человек, изучая свое имя, может проникнуться интересом к турецкому народу и переселиться туда. Не стоит удивляться тому, что страна не может быть поражена потомками. Нужно помнить, что потомки ― это будущее нации, будущее государства», ― подытожил Болат Бопайулы.

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На портале Аlashainasy.kz Асхат КАСЕНГАЛИ высказался о победе казахстанской спортсменки Норы Джеруто на чемпионате мира по легкой атлетике.

«Я никак не могу понять людей, которые задаются вопросом, «почему не выступил кто-нибудь из казахов». Никто ведь не связывал казахам ноги, если бы они хотели побежать. В мире существует распространенная практика, когда один спортсмен представляет другую страну», ― подчеркнул автор.

Он также добавил, что не стоит игнорировать африканскую девушку, победившую в атлетике. Автор отметил, что Нора Джеруто выступила под флагом Казахстана а не Кении. И во всем мире будут говорить именно так.

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Виктор МАЙЛИН – «О любителях селфиться и о юных карьеристах эпохи Назарбаева…» — Берик не может сказать о том, знал ли он 6 января о чрезвычайном приказе президента или нет…

Практически по всем казахскоязычным новостным ресурсам, пабликам промчалась новость о том, что после сложной хирургической операции выписался к себе домой Берик Абишев… Это тот самый мужчина, который, как теперь пишут, стал символом январских событий. Это он шагал с государственным флагом впереди цепи людей с плакатом, на котором было написано, что «…казахский народ не является террористами» и именно этот момент был зафиксирован на фотографии, облетевшей полмира. Что и говорить – фотография и впрямь вышла атмосферной, передающей то напряжение, которое царило на алматинской площади перед тогда уже сгоревшей мэрией. В ту ночь, 6 января т.г., Берик получил резиновую пулю (стальной наконечник) в голову и это ранение нанесло тяжелый урон его здоровью.

Он попал в больницу. После больницы его состояние было сумеречным. Он не мог самостоятельно передвигаться, не ориентировался в пространстве, не узнавал близких, не говорил. У семьи не было достаточно средств, чтобы продолжить эффективное лечение. И вот новая операция, которую провел высококлассный нейрохирург из Турции и после которой в окружении общественности и родственников он снова вернулся домой.

Портал «Алаш айнасы» сообщает, что «символ Кантара» в числе других сопровождал бизнесмен и политический деятель Болат Абилов. Так же он сказал, что до крайней операции он был совсем слаб и плох… Теперь же есть надежда. Он стал отвечать на вопросы родных, общаться. По пути домой и дома постоянно обращался к Болату, называя его «агатай» («дядечка»).

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Несколько под иным ракурсом разбирает эту новость портал Dalanews в заметке «Аронды сақтай алмадық, енді Берікке кесіріміз тимесін!» – «Мы не смогли сохранить Арона, теперь мы не должны так же потерять Берика!».

Неизвестный автор пишет (не указан) – мол, узнали, кто на фотографии? «Да, этот тот самый парень, который четко держал флаг на площади. Это наш батыр Берик Абишев. Всем известно, что Берик тогда получил тяжелую травму головы и сегодня находится на лечении. Здоровье, как говорится, не ахти. Организм слабый. А сейчас некоторые граждане, считающие себя националистами, политиками, ходят в палату, где лежит этот парень, фотографируются и выкладывают фотографии в соцсети. Короче говоря, есть много людей, которые рекламируют себя. В том числе и Болат Абилов, который считает себя оппозиционером, сейчас крутился возле Берика. Но ведь Берик-батыр – не экспонат в музее! Давайте не будем мешать ему спокойно продолжать реабилитацию, лечение. Напомним, что в прошлом году, когда коронавирус косил людей, куча людей, увлеченная саморекламой, окружила Арона Атабека. Все селфились с ним, а он находился между жизнью и смертью. Когда он вышел из тюрьмы, он был совсем слабым, потерявшим здоровье. А люди толпились около него, не дали ему покоя в доме, куда он направился после тюрьмы. Тогда врачи сказали, что Арон Атабек заразился коронавирусом и это окончательно доконало его… Вспомните, когда из тюрьмы вышел Мухтар Джакишев. Его жена мудро оградила его от лишних контактов. Он окреп и пришел в себя и потом только начал встречаться с людьми, появляться в обществе. Надо признать, что так не поступили с Ароном и, можно сказать, ускорили его уход из жизни…».

В тэгах под материалами про «знаменосца «Кантара»» можно найти ссылки на видео, сделанное журналистами «Радио Азаттык». Оно было смонтировано и появилось в видео-хостинге YouTube еще зимой. И там из рассказа матери Берика выясняется, что человек имел свою определенную гражданскую позицию, был протестным активистом. Последние четыре года много смотрел различные материалы по YouTube. Потом обсуждал увиденное… Участвовал во многих митингах, ранее проходивших в Алматы, сам проживая в одном из сел Алматинской области. Другими словами, человек уже опытный и отнюдь не был зевакой в январских событиях, а их активным участником.

6 января он попросил денег у матери и сказал, что на площади стоят его товарищи и он поедет туда отвезти продукты. До этого он уже был в Алматы, поскольку его мать заметила на камеру, что ее сын сотоварищи даже отбивали у горячих демонстрантов полицейских <видимо, чтобы их не забили, они же тоже казахи и чьи-то дети…>. Потом пожилая женщина говорит, что они связывались с Бериком по телефону, он уже находился на площади, рассказал, что все нормально. Они стоят спокойно с плакатами и ждут каких-то переговоров <c представителями власти?> и ничего не происходит. Потом связь прервалась и выяснилось, что Берик едва жив. Затем она возмущенно говорит: какое право имели в них стрелять? – разве такие приказы законны? Что значит «без предупреждения»?

Но одно ясно, Берик Абишев вечером 6 января не мог не знать, что такой приказ из уст президента (т.е. лица которой может отдавать такие приказы в чрезвычайных ситуациях – Прим.) уже был отдан, что за мэрией был настоящий бой, есть убитые и ситуация на самом деле отнюдь не спокойная и далеко не нормальная. Если к Берику вернется полностью здоровье, прежде всего психическая дееспособность – тогда, видимо, мы еще прочтем, увидим про него материалы в СМИ. Уже как о свидетеле январских событий и к нему обязательно возникнут вопросы. От журналистов и не только. Кстати, его мать все-таки сказала, в том духе, что ей нужен здоровый и в памяти сын, а не герой Кантара…

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Любопытная реплика опубликована все на том же портале Dalanews: «Баяғыда жастар карьерасын зауыт-фабрикада жасаса, қазір жиналыста жағымпазданып жасайтын болды» – «Когда-то молодые начинали карьеру на заводах и фабриках, а сейчас на собрании с помощью лести и лизоблюдства».

Как явствует из заголовка, речь идет о том, что нынче молодежь испорчена недавней эпохой, когда место под солнцем молодые люди добиваются не упорным трудом, мастерством в какой-то специализации – а меля языком, лизоблюдствуя на различных форумах, флэшмобах и прочих бесполезных мероприятиях.

Очевидно, что этому способствовала партия «Нур Отан». Эта тенденция продолжается и сейчас. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо ликвидировать искусственный мир – «Жас Отан», кадровый резерв былой и существующей власти.

В качестве примера приводится молодой человек Мади Ахметов, ставший знаменитым на всю страну громогласными признаниями о величии Н. Назарбаева…

«В прошлом мы узнали, что профессия молодого депутата Мади Ахметова – журналист. Но никто ни одной его статьи не читал. Зато как он хвалил партийное начальство, так горячо выражал свою лояльность, что едва ли не срывал свой голос, бросая никчемные лозунги на пышных собраниях. Поэтому необходимо прекратить работу организаций, воспитывающих молодежь в таком негативе». В конце выносится вердикт: «Такой путь портит нашу молодежь».

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Досымжан НАУХАНОВ – «Разводы казахов могут привести к краху экономики» — Abai.kz опубликовал материал журналиста Мухтара ТУМЕНБАЯ, который назвал ситуацию с разводами «опасной тенденцией».

Я бы сказал, что золотая эра казахского института семьи уходит в прошлое. Можно долго спорить о том, почему разводится каждая третья семья. На это повлияла и тяжелая социальная ситуация, есть и бытовое насилие. Имеет свои последствия безработица, нестабильность, нетерпение. Но главная причина и главная вина, кажется, лежит на нас, на родителях.

В областях с большим скоплением русских показатель разводов достиг 50%, а в традиционных казахских регионах меньше (около 30%). Однако для казахов это плохой показатель, еще век назад уровень разводов был нулевым. Это ситуация должна заставить задуматься каждого, воспитывающего ребенка.

В стране с нестабильным институтом брака будет меньше детей. В стране с меньшим количеством детей будет демографический спад. А у страны с низким демографическим показателем будет слабая экономика, потому что рабочая сила уменьшается. Страна со слабой экономикой не сможет процветать. Таким образом, она станет зависимой от кого-то.

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«Население уезжает из Туркестанской области из-за отсутствия воды» — Жители села Ынтымак лишились доступа даже к арычной воде, пишет Stan.kz.

В селе Ынтымак Келесского района Туркестанской области проживают более 300 семей. Жители приграничного с Узбекистаном населенного пункта не имеют доступа ни к питьевой, ни к проточной воде. Питьевую они привозят из соседних сел. За фильтрованной водой надо ехать восемь километров на тракторе, лошади или осле. Неочищенную берут в трех километрах от села. Бочку воды, которой средней семье хватит на неделю, сельчане покупают за 5 тысяч тенге.

Раньше те, кто не имел транспорта, кипятили для бытовых нужд воду из канала, однако в последнее время лишились и этого источника влаги.

Всего у сельчан 800 га сельсхозземель, выращивали фрукты и овощи. Однако за последние пять лет уровень воды в арыках настолько упал, что ее хватает на полив только четверти всех земельных угодий.

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«Мясо будет дорожать, прогнозируют эксперты» — В Мясном союзе страны говорят, что в росте цен виноваты посредники и правительство, пишет Egemen.kz.

Сегодня килограмм говядины в среднем стоит 4 тысячи тенге. И в самое ближайшее время мясо еще подорожает.

По словам экспертов, на рост цен влияют два основных фактора. Первый — это посредники, которые завышают стоимость купленного у фермеров мяса иногда на 50%. Учитывая, что рядовые продавцы включают свою наценку, конечная стоимость может вырасти до 70%.

Второй фактор — это слабо развитая отрасль производства кормов. В Мясном союзе Казахстана предполагают, что осенью резко подскочит в цене ячмень, а это оттолкнет от животноводства крупных инвесторов.

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