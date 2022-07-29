«Госаппарат является для Президента Токаева и инициированных им реформ одним из главных факторов риска». «Способны ли мажилисмены стать «адвокатами общества»?». «Elge Qaitaru атакует активы Тимура Кулибаева и Нурсултана Назарбаева»

Сетевой Казахстан 29 июля 2022г.

KURSIV . MEDIA . Николай КУЗЬМИН – «Конец казахстанской многовекторности откладывается» — Казахстан свой выбор сделал уже давно. Сделал его в пользу своих национальных интересов. Применительно к России, Китаю, США, Европе, Турции и всем другим государствам это означает то, что мы их интересы учитываем и с их позицией считаемся, но приоритетными для нас всегда будут собственные интересы.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Госаппарат по-казахстански?» — В данном контексте госаппарат является для Президента ТОКАЕВА и инициированных им реформ одним из главных факторов риска. Не только в силу своей дисфунциональности и сохранения прежних подходов к организации своей деятельности и бюджетному планированию. Но и по причине сохранения негласных иерархических вертикалей и клановой системы, пронизывающей чиновничий класс сверху донизу. И нет никаких гарантий, что во главе негласных иерархий до сих пор не находятся утратившие формальные статусы представители старого правящего класса. В этом случае, чиновничий класс может стать одним из главных дестабилизирующих факторов. И более того, составляя основу государственной конструкции, достигшая пика своей дисфункциональности система способна окончательно утратить устойчивость и обрушиться.

QMONITOR . KZ . «Способны ли мажилисмены стать «адвокатами общества»?» — Перед уходом на парламентские каникулы депутаты решили встряхнуть содержимое «долгого ящика», в котором традиционно складируются их не прошедшие тест на вменяемость идеи. В результате устами мажилисмена Берика Дюсембинова, в 90-е работавшего следователем Усть-Каменогорска, вновь была озвучена уже хорошо подзабытая инициатива наделить нижнюю палату правом проведения парламентских расследований. «Мажилис должен иметь право проводить парламентские расследования по фактам хищения и коррупции, выявленным Высшей счетной палатой», — заявил он. Мысль, как говорится, интересная. Но очень и очень преждевременная.

«Надежда на реальный сектор. Как заставить банки его поддержать?» — Выступая на расширенном заседании правительства, Касым-Жомарт ТОКАЕВ особый акцент сделал на необходимости совершенствования денежно-кредитной политики с тем, чтобы активнее вовлекать банки в кредитование реального сектора экономики. Обозначенная президентом проблема действительно серьезная, к тому же носящая хронический характер. Но каковы шансы, что в ближайшей перспективе она будет решена?

EXCLUSIVE . KZ . «Elge Qaitaru атакует активы Тимура Кулибаева и Нурсултана Назарбаева» — Общественный Фонд “Elge Qaitaru” обнародовал шокирующие факты о том, как за последние десятилетия из страны незаконно выводились активы за миллиарды долларов. Напомним, в качестве первых шагов в своей деятельности, Фонд Elge Qaitaru обратился с заявлениями к первым руководителям правоохранительных органов страны с требованием проверить факт наличия активов на сумму около 8 миллиардов долларов США в Фонде Назарбаева. Как выяснилось, Фонд, официально занимающийся образовательной деятельностью, оказался владельцем банков, отелей, телекоммуникационных компаний, гольф-полей и самолётов.

TURANPRESS . KZ . «Будут ли упорядочены тарифы на электроэнергию?» — Как известно, на днях на обсуждение выставлен проект концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики». В документе отмечается, что действующие подходы по регулированию вопросов, связанных с госконтролем в области электроэнергетики, не дают должного эффекта необходимого для обеспечения энергетической безопасности страны… Экономист Петр СВОИК проанализировал концепцию поправок в законодательные акты, касающиеся теплоэнергетики и электроэнергетики.

FORBES . KZ . «Почему инвестор Мурат Абдрахманов вкладывается в украинские проекты, несмотря на войну» — В Украине есть «доска славы» с 17 стартапами, которые являются гордостью Украины, и я с гордостью могу сказать, что шесть из этих стартапов находятся в моем портфеле. Как ни удивительно, сегодня с ними проблем нет. С российскими стартапами — действительно большая проблема. Понятно, что в Украине сейчас тяжело, но, тем не менее, все компании живые, они развиваются, поскольку работают на глобальном рынке, а айтишники освобождены от службы в армии, — объяснил Абдрахманов и тут же удивил собеседника: — Более того, я сейчас захожу в четыре украинских проекта. Они просто замечательные, мне они очень нравятся.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Дорожный кризис в Казахстане: понесут ли виновные наказание?» — Каждый год в Казахстане тратятся огромные суммы на строительство новых и ремонт уже действующих дорог. Но мы, тем не менее, продолжаем ездить по разбитым трассам, объезжать на улицах родного города одни и те же ямы. Люди даже шутят, мол, «без ремня ездить опасно – штраф, с выключенными фарами тоже штраф, а то, что на дорогах метровые ямы – это нормально и никак не влияет на безопасность движения». В этом материале поговорим о том, почему столь «качественно» строятся у нас дороги и кто же ответит за их состояние.

AZATTYQ . ORG . «Попытка вызвать жалость или способ уйти от ответственности? Зачем Болата Назарбаева предъявили публике» — Близкие к властям СМИ опубликовали видеозапись с Болатом НАЗАРБАЕВЫМ, младшим братом экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщив, что он тяжело болен и прикован к инвалидному креслу. После январских событий вопросы о родственниках Назарбаева и их богатстве звучат всё чаще. Некоторые эксперты считают, что родственники Болата Назарбаева, показывая его, «хотят вызвать жалость общества», пытаются избавить его от уголовного преследования на фоне обвинений бизнесменов в его адрес в рейдерстве.

««Помощь на свадьбу как беспроцентный кредит». Как меняются казахские тои? Интервью с антропологом» — Сезон торжеств в Казахстане длится с июня по октябрь. Люди стараются провести сватовство, проводы невесты, тои и юбилеи в теплое время года. Как социально-экономическая обстановка влияет на стиль тоев и отношение людей к ним? Азаттык поговорил об этом с антропологом Динарой АБИЛЬДИНОВОЙ.

CARAVAN . KZ . ««Боимся эпидемии вшей и чесотки»: жители огромного района Алматы сидят без воды» — Парадокс: с гор бурлящим потоком проносятся реки, из уличных колодцев бьют фонтаны, а растущему Алматы катастрофически не хватает воды! Жители многих микрорайонов Наурызбайского района сидят на сухом пайке – регулярно им отключают подачу живительной влаги. Измученные жарой и жаждой люди требуют от властей города решительных действий, не надо кормить их обещаниями – сыты по горло! – Адское пекло, ни попить воды, ни помыться, ни вещи постирать, так недалеко и до эпидемии педикулеза, чесотки, – возмущаются горожане.

«Женщины предлагают стерилизовать мужчин» — Казахстан, в отличие от США и ряда других государств, пока не намерен вводить запрет на аборты, заявили в минздраве. Тем временем на просторах Сети можно найти объявления о прерывании беременности даже на больших сроках таблетками непонятного происхождения. Гинеколог Айгерим ТУРЕКУЛОВА поясняет, что продажа таблеток для аборта без рецепта врача – это криминальный аборт.

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