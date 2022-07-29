Ревальвация доллара, девальвация евро

Даже доллар и евро не стабильны. Что уж говорить о рубле и тенге

На мировом валютном рынке происходят структурные сдвиги, которые оказывают влияние не только на локальные валюты, но и на экономическое развитие стран.

И одно из главных событий, безусловно, – укрепление доллара.

С начала года индекс DXY, который оценивает стоимость доллара к корзине валют, вырос на 11,2%. Такие резкие движения вверх в последний раз происходили в начале 2000-х годов.

Как укрепление доллара влияет на мировую экономику? Какие перспективы ожидают еврозону? При каких условиях начнет «дышать» российский рынок ценных бумаг?

Ответы на все актуальные вопросы – от простых до сложных, мы нашли на Телеграм-канале @bitcogan.

Что является причиной укрепления доллара?

Причины укрепления доллара: повышение ставок ФРС, которые приводят к росту доходностей и, соответственно, к росту привлекательности доллара, отток денег из развивающихся рынков, наконец, геополитика, которая усугубила, в частности, отток денег из еврозоны и привела к падению евро.

Кому от крепкого доллара хорошо, а кому – не очень?

Мысль тут простая. Если компания зарабатывает выручку в иностранной валюте, а потом переводит ее в доллары, то дорогой доллар такой компании невыгоден.

И наоборот – если компания получает выручку в долларах и переводит потом ее в другую валюту, то крепкий доллар повышает ее доходы.

Как укрепление доллара сказывается на крупнейшей экономике мира — США?

Сильный доллар негативно сказывается на американских экспортерах. Логика следующая: доллар крепчает — товары для иностранных покупателей дорожают в их собственной валюте — конкурентоспособность американского экспорта снижается.

Например, Microsoft снизила свои прогнозы по прибыли как раз из-за крепкого доллара и его негативного влияния на экспорт.

Но не все так однозначно. Кому-то от крепкого доллара не очень, кому-то хорошо. Например тем, кто покупает импорт, который относительно дешевле при сильном долларе.

И все-таки, США это выгодно или нет?

Усвоим крепко: укрепление доллара благоприятствует потребителям импорта и снижает выручку экспортеров. В целом, так как экономика США исторически имеет дефицит торгового баланса (экспорт ниже импорта), укрепление доллара в чистом виде для экономического роста скорее хорошо в моменте, чем плохо. Но вот в долгосрочной перспективе – неизвестно.

С другой стороны, крепкий доллар все-таки снижает конкурентоспособность экспорта из США, и в момент передела сил на мировой арене это может быть не слишком кстати. Как мы помним, Трамп был этим очень озабочен. Но пока, при такой высокой инфляции, это не первостепенная проблема из тех, что предстоит решать американскому правительству и ФРС.

Как отражается укрепление доллара на еврозоне?

Евро по отношению к доллару с начала года упал на 9,9%. Курс уже чуть ли не стремится к паритету.

Прежде всего, нужно понимать, что на всю еврозону эффект неоднозначный по одной простой причине: в разных странах разный торговый баланс.

Например, в Нидерландах, Германии, Италии торговый баланс положительный (экспорт превышает импорт). А во Франции, Испании, Португалии, Норвегии, наоборот, отрицательный. Импорт, как правило, выше экспорта.

Логика тут классическая. Дешевый евро – выше выручка от экспорта и выше конкурентоспособность, но вот импорт дороже.

Падающий евро не опасен?

Можно было бы сказать, что падающий евро некоторым странам приносит выгоду (а именно, странам с высоким экспортом), но есть один нюанс. Еврозона, по большей части, импортирует сырье из-за границы. А из-за продовольственного и энергетического кризисов сырье подорожало и по всей еврозоне взлетел импорт.

В еврозоне еще в 2021 году был положительный торговый баланс (он всегда таким был с 2012-го). Но в этом году он стал отрицательным как раз из-за того, что сильно подорожала импортируемая европейцами энергия и продовольствие. Даже у такого крупного экспортера, как Германии, в мае торговый баланс вышел в отрицательную зону впервые с 1991 (!) года.

Какие страны наиболее уязвимы от падающего евро?

Дорогой импорт для еврозоны сейчас является основной болью, из-за которой снижаются прогнозы по экономическому росту в этой зоне. Дорогой доллар делает этот импорт только выше в ценовом выражении и эту боль усугубляет. Особенно негативно эта ситуация влияет на такие страны, как Греция, Франция, Португалия, которые исторически высокую долю товаров закупают за границей.

Нужно ли укреплять евро?

Будет ли ЕЦБ что-то делать с тем, что евро такой дешевый? Честно, мы очень сомневаемся по ряду причин. Прежде всего, незначительное укрепление евро не нейтрализует двухзначные темпы роста цен на продовольствие и энергию.

И, конечно, чтобы укрепить евро, нужно сильно поднять ставки (прямо не стесняться – сразу на несколько процентных пунктов), а отдельные страны имеют серьезные проблемы с долгами и им высокие проценты явно не нужны.

В общем, дорогой доллар для еврозоны – плохо. Укрепить евро – еще хуже. Снова цугцванг. Остается просто ждать, что проблемы с дорогим продовольствием и газом как-то разрешатся, только тогда европейская экономика начнет ускоренно расти.

Как ослабление рубля повлияет на российский рынок ценных бумаг?

Рассмотрим, что происходит сейчас на фондовом рынке России. Несмотря на то, что в настоящий момент вовсю идет налоговый период, рубль четко взял курс на юг. На то может быть только одна весомая причина – ЦБ и Минфин нашли механизм, позволяющий контролировать курс рубля.

Обычно в налоговые периоды предложение валюты как минимум на несколько миллиардов превышает спрос. А значит, рубль укрепился бы, так как без участия регулятора эти несколько миллиардов вряд ли нашли бы себе применение.

Налоговый период завершается, и уже на следующей неделе избыток валюты уйдет с рынка, что создаст дополнительное давление на пару USD/RUB. Это может привести к дальнейшей просадке рубля. Так что, вероятно, в начале августа увидим рубль значительно выше 60.

Это даст позитивный толчок акциям экспортеров, которые в последнее время, чувствуют себя, прямо скажем, не ахти. В том числе это касается российских нефтяных компаний, которые довольно сильно просели за последний месяц, несмотря на данные по росту нефтяных доходов России.

Да, локальным драйвером роста для российского фондового рынка послужит ослабление рубля. Все просто – эффективность экспортеров начнет расти.

Началась девальвация рубля?

Рубль за последние несколько дней просел относительно большинства валют примерно на 10-11%.

Не забываем. Курс и 55, и 60, и даже 65 – не самые комфортные позиции как для экспортеров, так и для бюджета.

Полагаю, что направление движения задано. Цель – тоже вроде бы как понятна (70-75). Потому продолжение курса на девальвацию рубля вполне себе реально.

P.S. Какие новые реалии ожидают Казахстан и его национальную валюту – тенге, будем разбираться в дальнейших публикациях.

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