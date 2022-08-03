Война Миров. Пролет Нэнси Пелоси

Джо Байдену не дают шансов на второй президентский срок

«Сейчас не очень хорошая идея», – так глава Белого дома Джо Байден на прошлой неделе прокомментировал решение Нэнси Пелоси, третьего лица в государственной иерархии США, посетить Тайвань. Ясное дело, что визит самой старой политической дамы западного истеблишмента после королевы Великобритании Елизаветы II – это нарушение принципа одного Китая, на основе которого Вашингтон и Пекин в свое время договорились о стратегическом партнерстве. Кроме того, это еще и удар по президенту Байдену со стороны его «родной» демократической партии. Видно, что в лагере «ослов» влиятельные силы намерены утопить команду 46-го президента, чтобы в новой избирательной гонке появился более энергичный лидер, способный тягаться со «слонами».

«Нудная» фаза войны на Украине расфокусировала внимание к собственно боевым действиям и перевела его на другие сферы гибридной войны. Удар беспилотника по штабу Черноморского флота в Севастополе – бесспорно, важный символический успех Киева. Данному флоту России вообще не везет в эту кампанию. Потерян флагман – крейсер «Москва», авиация Черноморского флота действует вяло, морская пехота сражается героически, но несет ощутимые потери.

Много мемов породил ракетный удар украинской стороны по Еленовке, где в бывшей колонии №120 на территории ДНР содержались пленные неонацисты из батальона «Азов». Самый смешной из них, пожалуй, тот, где удар ракетами HIMARS объясняют тем, что Владимир Зеленский еврей, а потому ненавидит нацистов. Из серьезных объяснений наиболее правдоподобной выглядит версия «заставить замолчать» тех пленных, которые сильно разговорились перед российскими телекамерами. В частности, головорезы из «Азова» демонстративные пытки и казни пленных российских военнослужащих на камеру объясняют специальным приказом из офиса президента Украины.

На дворе капитализм, а значит «все на продажу». Поскольку олигархи как класс ни в одной из воюющих сторон не перевелись, заключено взаимовыгодное для них соглашение по вывозу зерна из черноморских портов, которые остаются под контролем Киева. Попутно сняты санкции с Российской Федерации на поставки зерна и удобрений на мировой рынок.

Торгашеские аспекты СВО привели к серьезным трениям в российском политическом руководстве между «силовиками» и олигархатом. На эти «разборки» списывают прилет «Калибра» в особняк зернового магната Алексея Вадатурского в Николаеве. Смертью фигуранта №12 в списке богатейших людей Незалежной за 2021-ый год, российский генералитет показывает, что тема торговых операций, когда до победы еще совсем не близко, ему очень не нравится.

Украинская кампания породила перед разнообразными элитами цепь задач, каждая из которых для конкретной группы элитариев в текущих условиях является неподъемной. Киев ставит перед ВСУ задачу наступления на Юге в Херсонской области, из-за чего украинский генштаб вынужден жертвовать резервами для своей донецкой группировки без гарантий широковещательно обещанной Зеленским операции в Причерноморье.

В России промышленные круги не понимают, как им решать задачи индустриального импортозамещения. Особенно после того, как из Кремля чиновникам и топ-менеджерам объяснили, что «импортозамещение» – это не замена европейских и американских поставщиков на китайских или иранских, а необходимость самим производить критическое оборудование и технологии.

Европейцы хотят вернуть ситуацию в состояние до 24 февраля. Пожалуй, элитарии Евросоюза и Великобритании поставили себе самую грандиозную задачу. Потому что у нее шансов на реализацию нет вообще, ибо машины времени еще не придумано.

В США, где война на Украине рассматривается в качестве механизма обескровливания России и Европейского союза (с целью ликвидации индустрии и капиталов), не забывают о главной сверхзадаче – «сдерживании» Китая. С одной стороны у демократов и республиканцев есть межэлитный консенсус в том, что Поднебесная – это главный вызов и угроза (они так это воспринимают). С другой – нет механизмов для успешного проведения в жизнь заявленной стратегии.

Поскольку администрация Джо Байдена не справляется со стоящими перед Соединенными штатами вызовами, извлекать выгоду из сложившейся ситуации стали разнообразные политические силы. Обвинения республиканцев в адрес Белого дома совершенно логичны. Все провалы команды демократов – от разгона инфляции до геополитических неудач – подаются с припиской «при Трампе такого не было».

Куда интереснее поведение группировок внутри демократической партии. Понимая, что поражение на промежуточных выборах в ноябре совсем близко, «ослы» перестали играть в консолидированную позицию и принялись активно «топить» команду 46-го президента. Это проявляется в широкой социологической информации, которая придается гласности по медийным каналам, прямо или опосредованно находящимся в лагере демократической партии.

Из данных соцопросов следует, что рейтинг президента Байдена в коридоре 36-38% самый низкий за все время фиксации подобных замеров по отношению к действующему хозяину Овального кабинета. Поэтому когда Джо Байден в очередной раз заявил, что готов баллотироваться на второй президентский срок, его «соратники» ввели в бой тяжелую артиллерию.

Нэнси Пелоси в силу возраста не обязана президенту Байдену своей позицией во главе палаты представителей в конгрессе. Даже наоборот, она «сражалась» (вставляла палки в колеса) с Дональдом Трампом, когда будущий 46-ой президент находился на вторых ролях в политической жизни страны. Тот факт, что г-жа Пелоси находится в законодательной ветви американской власти, сильно снижает возможность влияния на нее со стороны исполнительной вертикали.

Нэнси ПЕЛОСИ. (Фото/EPA/www.bbc.com)

Вообще, если сделать обзор последних инициатив со стороны сенаторов и конгрессменов от демократической партии, то они где сами, а где с коллегами от республиканцев зачастили с инициативами, которые мешают Джо Байдену в реальной политике и сужают ему возможности для маневра. Одна идея ленд-лиза для Тайваня чего стоит. Формально ее продвигают «слоны» Марша Блэкберн (сенатор) и Майкл Стил (конгрессмен), но и демократы им фактически потворствуют.

В итоге Нэнси Пелоси реально спровоцировала виток напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Для КНР, которая рассматривает Тайвань своей неотъемлемой частью, визит высокопоставленного американского политика на остров – это демонстративная провокация. Для президента Байдена это тоже чудовищная «подстава», но он не может позволить, чтобы самолет спикера палаты силы НОАК сбили и дело с концом. Каждый из политиков США преследует свои собственные либо узкогрупповые интересы, а на кону тем временем престиж совокупной мощи Дяди Сэма. К нему уже и так гора претензий за невозможность продуктивно договариваться на срок больше, чем в одну администрацию Белого дома. И тут еще такие выкрутасы.

Желание ударить в спину Джо Байдену (за объективно проявляемые слабость и метания) оказалось настолько сильным, что перевесило соображения защиты объективных интересов США как государства. Борис Ельцин в свое время ради большой власти участвовал в ликвидации СССР. Теперь мы нечто подобное наблюдаем в американском политикуме.

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