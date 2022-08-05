Проверять не надо. Нравится нам это, и все

Как повлиял трехлетний мораторий на проверки «ремесленного» бизнеса в стране?

Пожалуйста, не гуглите. Гугл этого не знает, и ответа на сакраментальный вопрос «Что дал мораторий на проверки бизнеса в Казахстане» у него нет.

А все потому, что и у Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которая инициировала продление моратория до 1 января 2024 года, нет никакой аналитики по этому поводу. И у правительства, которое поддержало эту инициативу, забегая вперед сообщим вам. Если бы была – НПП опубликовала бы ее, логично? Интернет-газета ZONAKZ об этом писала недавно.

НПП отследила только лишь количество незаконных проверок, и на этом все. Мы сомневаемся, что озвученная цифра близка к реальности – наверняка всевозможные проверяющие, начиная от фискалов и заканчивая убогим районным инструктором по противопожарной безопасности, привыкшие к подачкам от перепуганного малого бизнеса в виде хотя бы одной купюры не самого высшего достоинства или бесплатных харчей в только что открывшейся столовке, приходили чаще и настойчивее.

Но статистика такая, какая есть. С ней и живем.

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В общем, да, правительство поддержало «профсоюз» предпринимателей. И на своем сайте НПП «Атамекен» опубликовала информацию о том, что правительство поддержало инициативу: «В Казахстане намерены продлить мораторий на проверки малого бизнеса и микропредпринимательства до 1 января 2024 года. Проект документа был размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 августа 2022 года. Инициатор указа — Министерство национальной экономики РК».

НПП напоминает, что такое поручение Президент РК дал 19 мая 2022 года по итогам встречи с представителями отечественного бизнеса. И речь идет о субъектах микро- и малого предпринимательства.

«Введенный три года назад президентом мораторий на проверки бизнеса позволил предпринимателям сократить потери от пандемии и от ряда других социально-экономических проблем. Мы рады, что предложение НПП по продлению моратория поддержали. Однако продление моратория в указанной редакции носит формальный характер, поскольку указанные в исключении виды контроля создают основную нагрузку на малый бизнес», — это цитата от заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен» Ербола Устемирова.

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При этом опубликованы 14 видов исключений — по ним центральным исполнительным и местным государственным органам разрешается осуществлять контроль и надзор. К ним относятся:

Внеплановые проверки:

по обращениям физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства РК при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;

по поручениям органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

по обращениям госорганов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства РК, неустранение которых влечёт причинение вреда жизни и здоровью человека;

повторные проверки, связанные с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);

по поручениям органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК;

по обращениям налогоплательщика, сведениям и вопросам, определённым Налоговым кодексом.

Расследования и профилактический контроль в виде контрольной закупки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и законодательством РК. Проверки, связанные с проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте. Проверки, связанные с осуществлением государственного контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных, продукцию и сырье животного и (или) растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой животных), хранение, переработку продуктов и сырья животного и (или) растительного происхождения в едином технологическом цикле. Проверки, связанные с контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов. Проверки, связанные по соблюдению требований бюджетного законодательства РК и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов, проводимых в соответствии с законодательством РК о государственном аудите и финансовом контроле. Проверки, связанные с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в случаях, предусмотренных законом «О разрешениях и уведомлениях», и если законодательством предусмотрен такой контроль. Проверки, связанные с государственным контролем в сфере таможенного дела. Проверки, связанные с пересечением государственной границы РК; Проверки, связанные с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза, и (или) государственной границы РК, и (или) в местах доставки, местах завершения таможенной очистки, определяемых в соответствии с международными договорами, а также проведением контроля и надзора в области карантина растений, ветеринарного контроля на фитосанитарных и ветеринарных контрольных постах. Проверки, связанные с высшим надзором, осуществляемого прокуратурой. Проверки, связанные с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу. Проверки, связанные с соблюдением требований законодательства РК о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении. Проверки, связанные с соблюдением требований законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.

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По словам Ербола Устемирова, включение дополнительных исключений приведет к значительному увеличению проверок малого бизнеса, что в свою очередь дискредитирует поручение главы государства о введении моратория на проверки.

Эксперт уверен, что априори мораторий не должен содержать исключения, так как бизнес не почувствует моратория и послаблений контроля. Но, видимо, и оставлять без контроля чувствительные направления нельзя.

Поэтому правительство намерено действовать именно так, разрешив частичные проверки.

P.S. И все-таки, нам хотелось бы понять, помогла ли данная мера – мораторий на проверки, — развиться мелкому бизнесу за 3 года, встать на ноги, организовать новые рабочие места, создать, в конце концов, будущую налогооблагаемую базу? Аналитика вообще существует в Казахстане или как?

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