«Каким видят решение языкового и национального вопросов новые партии в Казахстане?». «Гражданское мракобесие. Народные инициативы: одна безумнее другой». «Роскомнадзор требует удалить публикацию сайта Ratel.kz». «Отпуск всегда кончается не вовремя»

Сетевой Казахстан 12 августа 2022г.

QMONITOR . KZ . «Каким видят решение языкового и национального вопросов новые партии в Казахстане?» — В прошлом номере Qazaqstan Monitor, рассказывая о программных установках политических объединений, которые намерены оформиться как партии и принять участие в ближайших парламентских выборах, мы попытались проанализировать выдвигаемые ими социальные лозунги. А сегодня речь пойдет о том, как они представляют себе решение языкового и, если брать шире, национального вопросов, вокруг которых в казахстанском обществе кипят нешуточные страсти.

«Гражданское мракобесие. Народные инициативы: одна безумнее другой» — Гражданский активизм в Казахстане бьет ключом. Но преимущественно по темечку. Подувший ветер свободы спровоцировал некоторых наших сограждан на то, чтобы пуститься во все тяжкие, и они начали, не задумываясь о последствиях, озвучивать давно вертевшиеся на языке идеи. Выплевываемые ими со скоростью пулемета инициативы – из разряда одна «гениальнее» другой. Зачастую они не преследуют какой-либо цели, а проговариваются лишь для красного словца или из желания побаловать собственное эго. Но это явление стало настолько массовым, что создаётся ощущение, будто наше общество безнадежно скатывается в пучину мракобесия. Все как в том анекдоте – «нашему народу не мешают быть собой ни правила этикета, ни Уголовный кодекс».

KAPITAL . KZ . «Казахстан прошел пик роста цен – Алмас Чукин» — Пик роста цен пройден, но ожидать их снижения — ошибочно. Таким мнением поделился известный экономист Алмас ЧУКИН в интервью — Цена – это термометр в экономике. Если она растет, то в нормальной рыночной экономике это сигнал производителю увеличивать производство того или иного товара или услуги. Постепенно спрос и предложение приходят в баланс, и цена снижается. У нас обычно так не работает. Взять наши цены на бензин. Они не из мира сего. Про них рассуждать бесполезно. Они дотационные и никакого отношения к экономике не имеют, у нас социально-политические цены.

KURSIV . NEDIA . «Почему в Казахстане появились ожидания по обесценению тенге» — В Казахстане есть ожидания по дальнейшему обесценению тенге. Задел для этого есть, поскольку нет положительной ставки с точки зрения депозитов. Об этом рассказала председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена БАХМУТОВА в ходе круглого стола, организованного Kursiv.media, посвященного вопросам макроэкономического регулирования и кредитно-денежной политики.

KZAIF . KZ . «Отпуск всегда кончается не вовремя» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, что скоро все мы вернёмся к исполнению своих служебных обязанностей, в том числе это касается и представителей власти, которым придётся решать проблемы, накопившиеся как до отпускного сезона, так и во время его — Быть может, и Касым-Жомарт Кемелевич после отпуска решит поинтересоваться: а как там с хлебушком, сколько засеяли, сколько можем собрать, как с погодой и с горючим? Не знаю, может, ты знаешь, поедет он на поля или нет? Да и вообще вопрос о продовольствии, пожалуй, вышел сегодня на первый план. Ввиду того что и у нас, и в мире в целом вовсю раскручивается тема нехватки продуктов и даже чуть ли не голода, хотя никаких предпосылок для этого нет. Но, как известно, достаточно разжечь панику, и люди будут верить в самое невероятное. И даже когда продуктов, казалось бы, вдоволь, цены почему-то начинают расти.

AZATTYQ . ORG . «Когда мясо становится «несбыточной мечтой». Как инфляция загоняет казахстанцев в тупик» — Цены на продукты питания в Казахстане, по официальным данным, увеличились за год почти на 20 процентов. По оценке экономистов, реальная инфляция выше приводимых властями показателей. Рост цен бьет в первую очередь по самым бедным и незащищенным. Как им приходится выживать и какие планы в это время строит правительство?

IA — CENTR . RU . «Что не так с казахстанской правоохранительной системой» — #Казахстан‘ские медиа и соцсети обращают внимание на нарастающую нестабильность в обеспечении правопорядка в стране. Новостная повестка заполнена сообщениями об убийствах, угонах и правонарушениях. Хотя при детальном рассмотрении никакого роста преступности в Казахстане не наблюдается. Разве что только эффект общей экономической нестабильности, которая может объяснять рост криминогенности. Или так проявляется некий запрос СМИ и сообществ на ажиотажные уголовные факты. О том, как в Казахстане измеряют уровень преступности и как население оценивает работу правоохранителей – в материале Вячеслава ЩЕКУНСКИХ.

TURANPRESS . KZ . «Грозят ли санкции финансовому сектору Казахстана?» — Позиция АРРФР при этом оставалась сдержанной. Согласно разъяснениям регулятора – «санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков». Подобные комментарии официальных инстанций находили развитие в оценках экспертов, считавших, что в данной ситуации казахстанские финансовые институты вынуждены следовать тактике балансирования между созданием условий для выполнения «дочками» росбанков обязательств перед клиентами и с другой стороны — соблюдением санкционных требований Запада, мгновенно реагирующего на любое их нарушение.

VLAST . KZ . «Подавленные профсоюзы» — Рабочие играют важную роль в выдвижении социальных и политических требований в Казахстане. Забастовки и протесты регулярно повторяются последние несколько лет, а их кульминацией стали массовые стачки во время январских протестов. Они распространились по всей стране, но были трагически подавлены. Однако трудовые протесты организуются не через их представительную структуру − профессиональные союзы, а коллективами или группами недовольных работников. Так происходит из-за того, что неотъемлемой частью истории рабочих является история антипрофсоюзных действий государства. Власть и openDemocracy рассказывают, как независимые профсоюзы фактически были уничтожены законодательными мерами и неформальным давлением правящего класса.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Роскомнадзор требует удалить публикацию сайта Ratel.kz» — С самим материалом, вызвавшим неудовольствие Роскомнадзора, вы можете ознакомиться по ссылке. Это обзор экономиста Жараса АХМЕТОВА, посвященный опросам общественного мнения, проведенного российскими исследовательскими организациями. ВЦИОМ и Левада-Центр отследили, как менялось отношение граждан РФ к войне России в Украине. Публикация вышла 24 июля, а уведомление пришло 10 августа… Мы не получали никаких уведомлений от казахстанских государственных органов, которые мы должны исполнять, а если не согласны – оспаривать в казахстанском суде. На мой взгляд, это вмешательство во внутренние дела Казахстана. Полагаю, что Министерство иностранных дел Республики Казахстан должно как-то отреагировать на этот скандал и напомнить Роскомнадзору, что граждане Казахстана живут по казахстанским законам.

CARAVAN . KZ . ««Введение запрета на экспорт может стать смертельным для некоторых фермеров»: что будет со вторым хлебом в Казахстане?» — Очередной запрет правительства на экспорт картофеля нанесет серьезный удар, который для некоторых фермеров может оказаться роковым. Посадки картофеля в республике в этом году увеличились. У крупных картофелеводов, сосредоточенных на севере Казахстана, сейчас 25,5 тысячи гектаров площадей, у мелких фермеров, разбросанных по всей стране, – 12–14 тысяч гектаров. Вкупе с хорошими погодными условиями эксперты прогнозируют больший, по сравнению с 2021 годом, урожай, рассказал нам председатель правления Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат БИСЕТАЕВ.

TIME . KZ . «Сегодня ты рулишь, а завтра я» — Это у них просто график такой: два дня за рулем жена, два — муж. В троллейбусе. Семейная чета БУЛЕГЕНОВЫХ тридцать с лишним лет делит на двоих один троллейбусный маршрут. На алматинских улицах, где пока еще курсирует этот экологичный транспорт, они каждый день смотрят на дорогу и нет-нет в зеркало заднего вида, в салон. А там — увлекательный сериал под названием жизнь.

LITER . KZ . ««За чашку супа и ломоть хлеба»: почему казахстанцы попадают в трудовое рабство» — Директор общественного фонда «Родник» Нина БАЛАБАЕВА рассказала как люди попадают в трудовое рабство и как каждый казахстанец может внести вклад в борьбу с этой проблемой. Так как Нина Николаевна входит в рабочую группу законопроекта по противодействию торговле людьми, мы также попросили ее вкратце объяснить основные моменты важного для страны документа.

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