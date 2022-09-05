Медали юниорского чемпионата мира по гребле, старт обновлённого «Барыса» в первенстве КХЛ, неудача теннисистки Елены Рыбакиной, в преддверии ЧМ по борьбе и «Астана» на последнем гранд-туре сезона

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Гребной спорт: женское каноэ – наш конёк?

Вчера в венгерском городе Сегеде завершился чемпионат мира среди молодёжи (U-23) и юниоров (U-20). Высокие результаты показали на нём казахстанские гребцы-каноисты, выступавшие в младшей возрастной группе, и, прежде всего, это относится к девушкам.

Женская гребля на каноэ прежде не была представлена на Олимпиадах. Но курс МОК на обеспечение гендерного равенства во всех видах спорта вызвал необходимость её включения в программу летних Игр. Дебют состоялся в прошлом году в Токио: женщины-каноистки впервые разыграли два комплекта олимпийских наград – в одиночных лодках на 200 метров и в лодках-двойках на 500 метров. Судя по итогам завершившегося вчера чемпионата мира, наши девушки успешно осваивают каноэ.

На снимке: Мария Бровкова (фото с сайта Международной федерации гребли на байдарках и каноэ)

В первый день финалов, 2 сентября, отличилась Мария Бровкова из Западно-Казахстанской области. Она выиграла решающий заезд одиночных лодок на 1000 метров, опередив ближайшую соперницу (венгерку) более чем на две секунды, и завоевала «золото». Назавтра наша соотечественница стала бронзовым призёром на дистанции вдвое короче – 500 метров, пропустив вперёд себя только китаянку и венгерку.

На 200-метровке, вошедшей в олимпийскую программу, нашу страну в соревнованиях юниорок представляла другая каноистка – Ульяна Киселёва. Она тоже сумела пробиться в финал (к нему допускаются девять сильнейших), который состоялся вчера, в заключительный день первенства, и в итоге стала 6-й. Кроме того, Ульяна вместе с Викторией Романовой заняла высокое 5-е место в другой олимпийской дисциплине – заездах каноэ-двоек на 500 метров.

Также стоит отметить 7-ю итоговую позицию, на которой расположились Болат Туребеков и Антон Сергеев после финального заезда мужских каноэ-двоек на 1000 метров, Кстати, эта дисциплина тоже входит в программу Олимпиад.

Хоккей: первый матч в сезоне

В субботу, 3 сентября, «Барыс» сыграл первый свой матч в чемпионате КХЛ сезона 2022/23. По сравнению с предыдущим в команде произошли серьёзные кадровые изменения. На пост главного тренера вернулся белорусский специалист Андрей Скабелка – один из наиболее успешных наставников в истории казахстанского клуба, который при нём дважды подряд, в 2019-м и 2020-м, занимал второе место в Восточной конференции и выходил во второй раунд «плэй-офф».

Практически полностью обновился корпус легионеров из дальнего зарубежья: новобранцами стали канадские защитники Джесси Грэм и Кристофер Виграс, а также нападающие из США Энтони Луис и Джереми Бракко. А вот канадский форвард Линден Вей болельщикам «Барыса» хорошо известен. Стоит отметить, что в расширенную заявку на новый сезон (32 игрока) включены сразу восемь казахских хоккеистов. Наибольшей же потерей можно считать уход Романа Старченко, пожалуй, лучшего игрока Казахстана последнего десятилетия. Этот 36-летний форвард, который был важной фигурой и в «Барысе», и в национальной сборной РК, перешёл в московский «Спартак».

Сезон для нашей команды открывался матчем в Минске против местного «Динамо». К началу второго периода она пропустила две безответные шайбы, но в конце этой трети и в начале заключительной Антон Сагадеев, сделав «дубль», сравнял счёт. А спустя пять минут хоккеисты «Барыса» провели отличную контратаку, которую точным броском завершил Адиль Бекетаев – для него этот гол стал первым в КХЛ. Казалось, победа близка, но за минуту до сирены хозяева льда сумели восстановить равновесие. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов наша команда уступила. В итоге 3:4.

На снимке: Адиль Бекетаев (фото с сайта ХК «Барыс»)

Сегодня она в Санкт-Петербурге встретится с местным СКА.

Теннис: далеко не прошли

На проходящем в эти дни открытом чемпионате США (US Open), последнем в нынешнем году турнире «Большого шлема», казахстанские теннисисты, выступавшие в одиночных разрядах, не смогли пройти дальше второго раунда.

Особенно разочаровала Елена Рыбакина (25-я в текущем рейтинге WTA). Победительница завершившегося менее двух месяцев назад Уимблдона в первом же своём матче проиграла молодой и малоизвестной француженке Кларе Бюрель (131-я), которая прошла в основную сетку через квалификацию, – 4;6, 4:6. Другая наша теннисистка Юлия Путинцева (38-я) в стартовом круге тоже встречалась с молодой, но, в отличие от Бюрель, уже хорошо зарекомендовавшей себя американкой Амандой Анисимовой (24-я), дочерью русских эмигрантов, и сумела одержать победу в двух сетах – 6:3, 6:3. А вот следующей своей сопернице немке Юле Нимайер, располагающейся в рейтинге значительно ниже (108-я), она проиграла – 4:6, 3:6.

В мужском одиночном разряде нашу страну в единственном числе представлял Александр Бублик (47-й в рейтинге АТР). Первый свой выход на корт он завершил победой над 21-летним французом Юго Гастоном (78-й), выиграв все три партии с одинаковым счётом – 6:4, 6:4, 6:4. Во втором круге он встречался с опытным и очень сильным испанцем Пабло Карреньо Бустой (15-й), который особенно хорошо играет именно на US Open (выходы в полуфинал в 2017-м и 2020-м). Казахстанец выиграл первый сет, но в трёх следующих уступил – 6:4, 4:6, 3:6, 6:7.

Борьба: взрослые начинают, юниоры закончили

В конце этой недели, 10 сентября, в Белграде начнётся чемпионат мира. В каждой из трёх разновидностей борьбы (вольной, греко-римской и женской) будет разыграно по 10 комплектов наград, из которых 6 – в олимпийских весовых категориях. Все три наши сборные выступят максимально полными составами – в каждой из них по десять спортсменов. Особое внимание обращает на себя 35-летняя Елена Шалыгина: призёр Олимпиады ещё 2008 года, трёхкратная медалистка чемпионатов мира одиннадцать лет назад пропала из виду, но недавно вдруг вернулась в спорт.

На снимке: Юсуф Мациев (фото с сайта United World Wrestling)

А во второй половине августа в Софии прошло мировое первенство среди юниоров (для спортсменов не старше 20 лет). Схватки проводились в тех же 30 весовых категориях, что и у взрослых. Казахстанские «греко-римляне» завоевали три медали: серебряной был удостоен Юсуф Мациев (до 97 кг), который, одержав четыре победы, уступил в финальном поединке сопернику из Ирана, а бронзовых – Дин-Мухаммед Кошкар (до 67 кг) и Максат Сайлау (до 87 кг). В вольной борьбе единственную награду, серебряную, нашей стране принёс Мерей Базарбаев, выступавший в самом лёгком весе до 57 кг. В схватке за чемпионское звание он проиграл представителю США. Из десятерых наших девушек на пьедестал почёта поднялись три: Алтын Шагаева (до 53 кг) и Анастасия Панасович (до 72 кг) стали серебряными призёрами, а Мадина Аман (до 59 кг) – бронзовым.

В неофициальном командном зачёте юниорские сборные Казахстана по греко-римской и женской борьбе заняли 6-е место, по вольной – 12-е.

Велоспорт: капитан «Астаны» воспрял

На последней в нынешнем году супермногодневке «Вуэльта» вчера завершилась вторая неделя. Первую капитан «Астаны» колумбиец Мигель Анхел Лопес провёл неудачно: по её итогам он занимал 8-е место в генеральной классификации, проигрывая трём лидерам – бельгийцу Ремко Эвенепулу из «Quick-Step», словенцу Приможу Рогличу из «Jumbo-Visma» и испанцу Энрику Масу из «Movistar» – соответственно 6 минут 50 секунд, 4.09 и 3.47.

В ходе второй недели Лопес выглядел уже лучше. А позавчера, в субботу, на очень важном горном этапе он пытался диктовать свою волю фаворитам общего зачёта. На заключительном подъеме капитан «Астаны» вместе с Рогличем сумели оставить позади себя Эвенепула и Маса, в итоге опередив их более чем на полминуты. Лопес даже нацелился выиграть этап, для чего ему нужно было догнать находившегося впереди эквадорца Ричарда Карапаса из «INEOS Grenadiers», триумфатора «Джиро д,Италия» 2019-го и победителя прошлогодней групповой гонки на Олимпиаде, но не сумел: он финишировал вторым в 8 секундах от Карапаса.

После этого Лопес поднялся на 6-е место в общем зачёте, его отставание от Эвенепула сократилось до шести минут, а от идущего третьим Маса – до 3.20. Вчера должен был состояться ещё один горный этап, а завтра начнётся заключительная неделя «Вуэльты».

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