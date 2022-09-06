Нефтяное окно возможностей для Казахстана

Возможное введение потолка экспортных цен на нефть для России дает шанс Казахстану пересмотреть кабальные соглашения о разделе продукции с западными нефтегигантами

Прошедшая 2 сентября виртуальная встреча министров финансов стран «Большой семерки» оформила решение о введении потолка экспортных цен на нефть и нефтепродукты из России. Обозначены хронологические рамки – 5 декабря по сырой нефти, 5 февраля – по нефтепродуктам. В соглашении нет самого главного пункта: а какая именно цена на нефть будет признана этим самым «потолком»?

Отсутствует и описание инструментов блокирования поставок нефти сверх предписанного ценового потолка. Вроде как должны быть запрещены операции по страхованию судов, перевозящих нефть. Но дело в том, что уже с июня операции по страхованию танкеров с поставками нефти, например, для Индии, ведут российские страховые операторы. А к 5 декабря они смогут закрывать вообще все экспортные направления.

Есть и еще одна странность с этой инициативой – дело в том, что ЕС самостоятельно взял на себя обязательства по полному эмбарго на импорт российской нефти как раз к декабрю текущего года. Но если Европа с декабря и так отказывается от импорта российской нефти, то к чему вводить еще и «потолок цен»? Нет ли в этой инициативе попытки отказаться от своих предыдущих санкций, сохранить лазейку для покупок российской нефти?

Российские нефтяные компании меняют логистику экспорта нефти со второго квартала текущего года и к декабрю гарантированно «пристроят» большую часть объемов нефти, уходившей в ЕС. Речь идет о примерно 2,3 млн. баррелей (примерно 115-116 млн. тонн) в объемах 2021 года.

Потеря таких объемов нефти подстегнет биржевых спекулянтов. Российский Минэнерго оценивает потенциал роста цен на нефть в 2023 году на треть – до 150-160 долларов за баррель с нынешних 95-100. Правда, с оговоркой, если не начнется новая мировая рецессия.

Для Казахстана рост биржевых цен на нефть сразу на треть – «джекпот». Такие подарки судьба делает не часто. «Старая элита» в начале нулевых при аналогичной ситуации на рынке нефти смогла построить Астану, да еще и вывести в офшоры более 200 миллиардов долларов по утверждениям «злых языков» из числа радикальной оппозиции. Президенту Токаеву сильно не везло в первые три года президентства – пусть хоть сейчас ситуация изменится.

Однако, как всегда, в бочке меда найдется место для ложки дегтя. И эта ложка – вопрос собственности на добываемую в стране нефть. Из 86 млн. тонн нефти, добываемой в РК, на долю казахстанских производителей приходится около 26%. Чуть более 74% – это нефть в собственности иностранных компаний, преимущественно американских и европейских. Большая часть нефти добывается на основе соглашений о разделе продукции (СРП), при этом, якобы под предлогом «коммерческой тайны», содержания этих СРП в открытом доступе нет.

Нужно отметить, что в других нефтедобывающих постсоветских государствах – в России и Азербайджане, – система СРП не прижилась в тех масштабах, что в Казахстане. И основной поток нефтедобычи генерируют именно национальные операторы.

Абсурдность нахождения стратегических отраслей промышленности в иностранной собственности очевидна даже для Кыргызстана, который в текущем году провел де-факто национализацию золоторудного месторождения Кумтор.

До определенного момента проблема подконтрольности казахстанской экономики, ее стратегических отраслей, англо-американцам была непринципиальна. Однако раскручивающийся маховик санкционных войн между Западом и Большой Евразией постепенно будет менять ситуацию.

Введение потолка цен или полного эмбарго на российскую нефть странами Запада неизбежно приведет к введению контрсанкций. И наиболее очевидной мишенью этих контрсанкций станут западные нефтегазовые компании. Кремль вполне способен ввести эмбарго на транзит нефти, принадлежащей «Шеврон», «ЭксонМобил» или «Шелл».

Как верно отметил президент Токаев, единственной альтернативной для этих компаний станет изменение логистики поставок – через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Однако это осуществимо только в среднесрочной перспективе от 3 до 5 лет: необходимо построить нефтяные терминалы на Каспии, вложиться в расширение мощностей самого Баку-Тбилиси-Джейхан (с 50 до 80-90 млн. тонн в год), да и танкерный флот еще нужно где-то взять в закрытом водоеме.

Введение запрета на транзит нефти в отношении западных компаний имеет и еще один смысл – расширение мощностей для морского экспорта нефти российскими компаниями. В данный момент нефтеналивной терминал КТК в Новороссийске на 85-90% загружен нефтью Тенгиза, Кашагана и Карачаганака. По итогам прошлого года объем перевалки этой нефти составил 53 млн. тонн (из общего объема примерно в 61 млн. тонн).

Общий объем экспорта российской нефти в Европу в 2021 году составил приблизительно 115-116 млн. тонн, из которых две трети было доставлено танкерами, а одна треть (38-39 млн. тонн) по нефтепроводу «Дружба». В случае введения эмбарго на экспорт российской нефти в Европу проблем с танкерами особо не будет – они просто уйдут в порты тех стран, которые не поддерживают санкции.

Но чем Москва может компенсировать 38-39 млн. тонн нефти из нефтепровода «Дружба»? Очевидно, что сухопутный маршрут транзита нефти в ЕС сильно сократится – возможно, сохранятся только поставки в Венгрию. Значительную долю этой нефти придется перенаправлять на морские терминалы – и наиболее перспективным является именно Новороссийск (он ближе по плечу доставки к странам Азии). Введение санкций в отношении западных нефтегазовых гигантов освободит часть мощностей КТК, которые и займет нефть из нефтепровода «Дружба».

Однако Казахстану выгоден менее радикальный вариант – простое юридическое изменение собственника нефти, поставляемой по КТК. «КазМунайГаз» мог бы выкупать нефть западных компаний на территории страны по себестоимости, и продавать на выходе из терминала в Новороссийске сильно дороже. Такой трюк превращает западные добывающие компании из полноценных партнеров по СРП в банальных подрядчиков, осуществляющих техническое обслуживание месторождений.

В обычных условиях такая схема мало реализуема. Но в условиях санкций всю негативную работу возьмет на себя Москва – она станет своеобразным «злым полицейским». А Акорде нужно будет лишь предложить свои услуги западным ТНК по обходу контрсанкций.

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