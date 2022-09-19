«Сообщество единой судьбы», что это такое?

Сетевые СМИ о взаимоотношениях Казахстана и Китая

««Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости» – Си Цзиньпин» — Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, находящимся в Казахстане с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz.

В зале для переговоров резиденции «Акорда» главы государств провели встречу в расширенном составе.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что заявленное в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию. Принимаемое сегодня Совместное заявление открывает новое «золотое 30-летие» двусторонних отношений, считает Президент Казахстана. Именно по этой причине он называет крайне важным визит Председателя КНР.

В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что он рад вновь посетить Казахстан, и выразил признательность Президенту за приглашение совершить государственный визит и гостеприимство казахстанского народа.

Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил уровень казахско-китайских отношений и высказал уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.

«Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что Правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны. Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана».

Ислам КУРАЕВ, политолог — «Любая угроза для Казахстана, будет трактоваться как непосредственная угроза экономической безопасности Китая» — С учетом Съезда мировых и традиционных религий, прибытие Папы Римского в Казахстан и множество других маркетинговых элементом были лишь отвлекающим маневром. Все понимают, что главное событие, это приезд Си Цзиньпина в Казахстан. Не зря дата посещения нашей страны совпал с крупным мероприятиям, целью было не дать другим странам поводам для волнения.

В целом, мы должны понимать, что глава Поднебесной на данный момент один из самых влиятельных людей на планете. С учетом усугубления экономической ситуации у главного логистического партнера, то есть России, Китай ищет альтернативные пути. В данном случае, единственным верным решением остаётся Казахстан.

Следовательно, мы начинаем наблюдать, как складывается пазл стран сотрудничающих между собой в построение огромного логистического проекта, это Китай, Казахстан, Азербайджан и Турция. Цитаты связанные с суверенитетом Казахстана, это намёк мистера Си всем, кто хотел бы пошатнуть стабильность нашей страны, то есть он обозначил прямые интересы своей страны. На данный момент, любая угроза для Казахстана, будет трактоваться как непосредственная угроза экономической безопасности Китая.

Досым САТПАЕВ – «Зачем Си Цзиньпин приезжал в Казахстан?» — На официальном уровне заявили, что особенность визита Си Цзиньпина в Казахстан заключается в том, что это его первая зарубежная поездка после пандемии. Хотя более важно понять, почему эта поездка состоялась именно в Казахстан, где он уже был три раза. Для этого, судя по всему, было несколько причин.

Во-первых, вряд ли это просто ответ на приглашение Касым-Жомарта Токаева, который в начале февраля текущего года встречался с Си Цзиньпином в Пекине, приехав туда во время церемонии открытия зимней Олимпиады. Этот визит состоялся после январских событий в Казахстане и, судя по всему, имел своей целью напрямую донести до председателя КНР токаевскую версию того, что произошло. Хотя в любом случае для Пекина январские события стали тревожным сигналом того, что количество политических рисков в Казахстане намного больше, чем ожидал Китай. И визит в Казахстан уже после референдума и сентябрьского Послания, где были объявлены досрочные президентские и парламентские выборы, а также введение семилетнего президентского срока, по сути, можно рассматривать как демонстративную поддержку Пекином Токаева, пытающегося окончательно закрепить свою власть, сохранив всю ту же суперпрезидентскую систему, пусть и в ее лайт-версии. Частично о такой поддержке Китай заявил еще в июне текущего года устами члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И во время его встречи с Токаевым, когда обсуждался предстоящий визит Си Цзиньпина в Казахстан.

Но Китай интересует только одно, а именно сохранение status quo в отношениях с Казахстаном, где местная власть также должна гарантировать долгосрочную внутриполитическую стабильность. Хотя это вряд ли возможно, учитывая то, что и досрочные президентские выборы, и пролонгация пребывания Токаева на президентском посту в рамках семи лет в первую очередь было вызвано опасениями, что к 2024 году ситуация может выйти из-под контроля как по причине ухудшения социально-экономической обстановки в стране, так и в результате попыток политического реванша со стороны группировок из окружения первого президента.

Учитывая то, что за последние 15 лет, по официальным данным, Китай инвестировал в экономику Казахстана почти $29 млрд, в основном в нефтегазовую отрасль, а также были введены в эксплуатацию 18 казахстанско-китайских проектов на $4,3 млрд, понятно, что для Пекина политическая стабильность в Казахстане имеет прямую связь с инвестиционными рисками.

Во-вторых, визит Си Цзиньпина в Казахстан происходит уже после начала войны в Украине, которая не только увеличила количество дополнительных политических и экономических рисков, но также серьезным образом и надолго переформатирует геополитическую и геоэкономическую архитектонику на всём постсоветском пространстве. Затяжная война в Украине и наступившая долгая изоляция России рано или поздно приведут к финансово-экономическому и военно-политическому ослаблению РФ, что может создать вакуум силы, который постарается заполнить Китай. Ведь традиционно сфера интересов России и Китая в Центральной Азии долгое время была негласно поделена.

На этом фоне значимость не только Казахстана, но и других стран Центральной Азии для Китая еще больше увеличилась с учетом того, что Пекину необходимо активно искать альтернативные транспортно-логистические маршруты в обход России. Китай уже запустил тестовый железнодорожный маршрут в Германию через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию. Поэтому неудивительно, что в опубликованной статье Си Цзиньпина незадолго до визита в Казахстан акцент был сделан на «укрепление инфраструктурной взаимосвязанности», на формирование «многовекторной» инфраструктурной сети.

В-третьих, угроза «сырьевого голода» была одной из причин, по которым Пекин еще в 1999 году провозгласил политику «выхода за рубеж». В той же программе развития энергетики на среднесрочную и долгосрочную перспективу (2004–2020 годы), которая была принята Государственным советом КНР, к ключевым пунктам этой стратегии относились: поиск новых месторождений нефти как внутри страны, так и за рубежом, увеличение стратегического запаса нефти в связи с непредсказуемостью мирового нефтяного рынка, а также обеспечение безопасности транспортировки нефти по суше и по морю. По прогнозам Вritish Рetroleum, в 2035 году крупнейшим в мире потребителем нефти станет Китай. В этой связи Казахстан стал рассматриваться как удобный партнер, через территорию которого мог осуществляться не только транзит энергоресурсов в Китай из других стран, но республика сама претендовала на роль прямого поставщика нефти и газа на китайский рынок. Именно поэтому Китай долгое время осуществлял активную политику диверсификации источников получения энергоресурсов. С этим было связано расширение деятельности китайских компаний (прежде всего CNPC, CNOOC и Sinopec) за рубежом, в том числе и в Казахстане.

В-четвертых, этим летом в Китае самая сильная жара за последние 60 лет привела к тому, что власти выпустили общенациональное предупреждение о засухе после того, как третья по величине река в мире Янцзы, обеспечивающая питьевой водой более 400 миллионов человек, оказалась на рекордно низком уровне. Довольно тревожный знак для Пекина, так как климатические изменения уже стали наносить серьезный удар по продовольственной безопасности Китая. И по мере увеличения количества наводнений или засушливых месяцев это может еще больше оказывать давление на сельское хозяйство Китая. В этой связи Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, могут рассматриваться Пекином в качестве дополнительных источников поставок сельскохозяйственной продукции. Хотя в течение долгого время доступ на китайский продовольственный рынок для центральноазиатских стран долгое время напоминал попытку протолкнуть верблюда через игольное ушко по причине жестких требований со стороны китайской стороны.

В-пятых, Казахстан, как другие страны Центральной Азии, важен Китаю не только как источник сырья и партнер по транзиту китайских грузов, но и с точки зрения обеспечения региональной безопасности в Синьцзяне и в Афганистане. Пекин опасается любой формы дестабилизации в регионе, которая может вызвать эффект домино как в СУАР, так и в Афганистане. Тем более что большинство транспортных маршрутов из ЦА в Китай тесно связаны с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, который сейчас превращается в один из важных транспортно-логистических хабов «Одного пояса – одного пути».

Следует отметить, что визит Си Цзиньпина в Казахстан и его участие в саммите ШОС в Самарканде проходит на фоне нового витка конфронтации вокруг Тайваня. Именно это направление сейчас является приоритетным для Китая с военно-стратегической точки зрения. И именно поэтому Китаю крайне невыгодна дестабилизация обстановки как в Казахстане, так и во всем Центрально-Азиатском регионе. Это дает возможность Казахстану использовать Китай в качестве одного из геополитических балансов по отношению к России, которая должна знать, что любые попытки посягнуть на северные регионы Казахстана столкнутся с крайне негативной реакцией со стороны Пекина. Интересно то, что в уже упомянутой статье Си Цзиньпина перед визитом в Казахстан на теме безопасности был сделан отдельный акцент, когда говорилось о том, что Китай готов расширять сотрудничество с Казахстаном по линии правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств. Кстати, в апреле этого года Казахстан уже посетил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. А во время визита в Казахстан Си Цзиньпин заявил о том, что: «Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности… категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны».

При этом одной из основ безопасности Казахстана также должна быть постоянная поддержка и сохранение геополитического баланса сил в регионе как по отношению к России, так и по отношению к Китаю, четко понимая, что пытаясь дистанцироваться от медведя, не следует лезть в пасть китайского дракона. Китай, как и Россия, в рамках нашей географической судьбы крупный сосед Казахстана с имперскими амбициями и большой гравитационной силой. Но их мощная геополитическая гравитация может быть уравновешена только созданием системы геополитических сдержек, противовесов и баланса. И таким балансом по отношению к Москве и Пекину может быть более тесное экономическое и военно-политическое сотрудничество тюркских государств (в первую очередь Турции, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана).

Жанель ЖАЗЕТОВА – «Конкуренция между державами: что кроется за визитом Си Цзиньпина в Казахстан?» — Директор Центра изучения Китая и Центральной Азии «Синопсис» Руслан Изимов связывает приезд председателя КНР в Казахстан с геополитической напряжённостью.

По его словам, сейчас мы наблюдаем новую холодную войну – противостояние между США и их западными партнёрами с одной стороны и Китаем с Россией – с другой.

«В таких условиях совершать визит сначала в Россию было бы для Китая недальновидным, потому что на Западе это восприняли бы как открытую поддержку российских действий в Украине и в целом всех позиций, которых придерживается Москва. А визит руководства Китая к своим традиционным партнёрам в Юго-Восточной Азии был бы воспринят как продолжение конфронтации вокруг Тайваня«, – пояснил Руслан Изимов.

Поэтому председатель КНР Си Цзиньпин совершил свою первую поездку за рубеж именно в Центральную Азию, считает китаевед. Наша страна сейчас представляется одним из наиболее лояльных и в то же время беспроблемных партнёров Пекина.

«Та борьба, которую мы наблюдаем, разворачивается, в том числе, и в Центральной Азии. Совершая визит в Казахстан, руководство Китая даёт понять другим, что здесь у китайской стороны есть стратегические интересы и Пекин будет отстаивать их более агрессивно«, – объяснил эксперт.

По словам Руслана Изимова, Китай сегодня окружён с юга и востока полукольцом враждебных к нему государств – странами, которые прямо или косвенно поддерживают политику США.

Только недавно, например, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, США и Япония объявили о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе – Partners in the Blue Pacific.

«Таким образом, важные для Китая морские пути импорта энергоресурсов оказываются под угрозой. В любой момент, если начнётся конфликт между Китаем и союзниками США, морские проливы могут быть заблокированы. В таком случае китайская экономика не продержится даже двух месяцев. Стратегических запасов нефти и газа хватит только на этот период«, – пояснил Руслан Изимов.

Из-за этого для Китая очень важна инициатива «Один пояс – один путь», она направлена на возрождение наземных коридоров, связывающих Китай и ЕС. А в этом проекте Казахстан играет ключевую роль.

Китаевед Антон Бугаенко согласен с тем, что именно Китай стремится укрепить отношения с Казахстаном.

«Сейчас многие спрашивают “Что Китай может дать Казахстану?», «Что Казахстан может просить у Китая?». Но такая постановка главного вопроса не отражает реалий текущего этапа двусторонних отношений. Это Китай в первую очередь заинтересован в нашем сотрудничестве. Прежде всего из-за конкуренции между мировыми державами«, – заявил Антон Бугаенко.

Эксперт отметил, что Китай с момента начала пандемии упустил нить связи с ситуацией в Центральной Азии. Закрытость Китая сказалась на информированности, а значит, и вовлечённости в региональные процессы. В том числе китайское руководство пропустило и январские события, реагируя уже постфактум. Поэтому Пекин сейчас как никогда заинтересован в стабильности нашего региона и налаживании связей.

Следовательно, по мнению эксперта, мы должны задаваться вопросами, не что мы можем попросить у них, а что нам действительно нужно от Китая, учитывая наши интересы.

«Мы только реагируем на их инициативы, которые продвигают китайские национальные цели, но не предлагаем собственные проекты. Мы реактивная сторона, а не проактивная. Поэтому Казахстан выигрывает только в том случае, если наши цели совпадают«, – пояснил китаевед.

Почему Казахстан не может предложить свою инициативу? По мнению Антона Бугаенко, на то есть две причины.

Во-первых, мы привыкли работать над отдельными точечными проектами, но нужен другой подход – создание условий для инвестирования в целые сектора. Будущее за кооперацией между компаниями, а не опекаемыми властями проектами, считает эксперт.

Во-вторых, в Казахстане крайне мало китаеведов и нет системной работы в китаистике. Это влияет на уровень восприятия Китая. В результате в Пекине понимают, как имплементировать свои национальные интересы и цели в повестку Казахстана. А в нашей стране не осознают, как воспользоваться процессами в Китае в своих интересах.

В результате Казахстан может потерять столь редкий шанс, когда Пекину нужна наша благосклонность больше, чем нам – их. Такое окно возможностей может скоро закрыться – в среднесрочной перспективе Китай является почти безальтернативным выбором для поддержания на плаву отечественной экономики.

Аян КАЛМУРАТ – ««Китайская лапша из казахстанской муки». Как СМИ Поднебесной освещали визит Си Цзиньпина» — Официальные издания Китая, освещая визит Си Цзиньпина в Казахстан, пишут о стремлении Пекина и Нур-Султана к созданию «сообщества единой судьбы». СМИ приводят цитаты из выступлений Касым-Жомарта Токаева, которых нет в казахстанских информационных ресурсах.

«Берем лапшу из высококачественной пшеничной муки из Казахстана. Посыпаем красным перцем и вливаем ложкой казахстанское растительное масло… П-ш-ш! В нос ударяет запах масла, вокруг растекается горячий пар. Всё превращается в «аромат Шелкового пути», характерный для традиционной лапши «бяньбянь», готовящейся в китайской провинции Шэньси…»

Таким вступлением китайское государственное информационное агентство Синьхуа предваряет свое видео, опубликованное 13 сентября. В нем рассказывается, насколько за последние годы «улучшились» экономические отношения между Казахстаном и Китаем. «С момента запуска проекта «Один пояс — один путь» казахстанские зерно и масло обогатили обеденный стол китайцев», — сообщает информагентство…

Борт Си Цзиньпина приземлился в аэропорту Нур-Султана в полдень 14 сентября, у трапа китайского лидера встретил Токаев, который говорил с гостем на китайском языке. Китайская государственная газета «Жэньминь жибао» написала, что Токаев и прибывшие с ним чиновники «горячо приветствовали» Си Цзиньпина.

В своем выступлении по прибытии Си Цзиньпин отметил, что «Китай и Казахстан — добрые соседи, близкие друзья и надежные партнеры, которые соединены не только горами и реками, но и общей судьбой»…

«Жэньминь жибао» отмечает, что стороны «будут прилагать усилия во имя цели и видения Китая и Казахстана по созданию сообщества единой судьбы».

Словосочетание «сообщество единой судьбы», используемое китайскими изданиями, не встречается в казахстанских информационных ресурсах. Большинство государственных и провластных медиа Казахстана освещали визит скупо, приводя в основном цитаты, опубликованные Акордой. Пресс-служба президента выдала сообщение о встрече Токаева с китайским лидером, несколько абзацев о совместном посещении выставки, о награждении Си Цзиньпина орденом «Алтын қыран» и о подписании совместного заявления по случаю 30-летия дипломатических отношений между странами. Текст этого заявления в казахстанских СМИ и на официальных ресурсах нам найти не удалось. «Жэньминь жибао» и Синьхуа публикуют его полностью. В заявлении говорится, что Казахстан и Китай «продолжат курс на развитие всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства» и в том числе намерены сотрудничать «в двустороннем и многостороннем форматах в целях укрепления контактов между оборонными и правоохранительными органами в сфере обмена информацией».

Преподаватель Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета Жанибек Арын объясняет разницу в риторике китайских государственных СМИ и подаче казахстанской стороны тем, что «маленькие государства хотят показать своему народу, что они независимы и стоят на равных с крупными державами».

— Но в отношениях с Китаем обе стороны понимают позицию друг друга, чего ждут друг от друга, какое давление друг на друга оказывают — всё хорошо понимают. Политический, экономический и культурный потенциал Китая и Казахстана несопоставим. У казахстанского общества много вопросов, связанных с внешней политикой страны. Люди в Казахстане выходили на протесты, выражая беспокойство по поводу того, что мы «становимся экономически зависимыми от Китая». Чтобы подавить такие настроения, часто звучит риторика, что «мы суверенная страна, мы будем защищать свои интересы». Но это лишь слова.

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