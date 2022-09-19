«Столице Казахстана возвращено название Астана». «Не свалиться в яму «отретушированного елбасизма». «Что будет, если русский в Казахстане приобретет статус официального?». «Молчание о главном»

Сетевой Казахстан 19 сентября 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Астана как символ перемен» — Столице Казахстана возвращено название Астана – это долгожданный и важный символический шаг в процессе трансформации политической системы страны. Окончание прошлой недели выдалось бурным: депутаты Парламента проголосовали за внесение изменений и дополнений в Конституцию, которые включают в себя и смену названия столицы. А в субботу Президент подписал соответствующий Указ, и теперь главный город страны вновь носит привычное для многих название Астана.

AZATTYQ . ORG . ««Мы еле дожили до второго президента». Как депутаты голосовали за поправки, поддержанные Токаевым» — На совместном заседании палат парламента Казахстана 16 сентября единогласно одобрили сразу в двух чтениях изменения в Основном законе. Они касаются семилетнего срока полномочий президента без права переизбрания — эту норму предложил Касым-Жомарт Токаев, — а также обратного переименования столицы из Нур-Султана в Астану и создания Конституционного суда.

««Если не поедете в Павлодар, вас депортируют». Как расселяют кандасов из Туркменистана» — Из почти 800 человек, прибывших в Казахстан из Туркменистана этим летом, право остаться в Мангистауской области есть только у 44. Остальных переводят в Павлодарскую, Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Абайскую, Костанайскую области, которые в Казахстане называют «трудодефицитными». Переселяться в эти регионы вынуждают и тех, у кого в Мангистау есть родные и кто планировал перебраться к ним. Пометку о регионе назначения ставили на границе, не объясняя, что переезд туда будет обязательным. В случае отказа людям грозят депортацией.

NOVGAZ . COM . Олжас СУЛЕЙМЕНОВ — «Не свалиться в яму «отретушированного елбасизма» — «Жребий брошен!». «Рубикон перейдён!». Казахи говорят: «Тәуекелге бел басу». Так отозвалось в моём сердце сентябрьское послание Президента Токаева. Решительность в современной политике не исключается. Общаясь, вижу большое число людей, готовых отдать свои силы построению «Нового Казахстана». Свежие идеи, инициатива народа – вот, что так необходимо стране. Но разросшаяся бюрократическая махина, доставшаяся от прежнего режима, не допускает на политическое поле страны, настойчиво выталкивает на «политическую обочину». Как результат – закономерная радикализация убеждений и неизбежное катастрофическое сокращение конструктивных сил, готовых объединиться вокруг президента. В этом я вижу первую угрозу намеченному направлению реформ.

QMONITOR . KZ . «Что будет, если русский в Казахстане приобретет статус официального?» — Несмотря на то, что в нашей стране определенные группы все чаще пытаются столкнуть лбами русскоязычных и казахоязычных, государство вовремя успевает бить по рукам авторов подобных инициатив. Делается это довольно мягко, но вместе с тем эффективно, что позволяет сохранять очень хрупкий баланс в языковой сфере. В казахоязычной среде такие подходы нередко расцениваются как проявление слабости. Русскоязычные же в большинстве своём предпочитают не педалировать болезненную тему, а если и высказываются о ней, то обычно в русле демонстрируемого государством в этом вопросе прагматизма, что является ключевым условием мирного сосуществования разных этносов, населяющих Казахстан.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Валерий САМАРЕЦ-СУРГАНОВ – «Президентский образ» — Образ будущего в Казахстане проступил более отчетливо и позитивно. Многие недооценивают прорывной демократический момент в решении Касым-Жомарта Токаева сократить количество президентских переизбраний до одного раза. В свое время в Коста-Рике было такое ограничение, однако его убрали. Однако в Южной Корее, одной из самых развитых стран, как раз однократный семилетний срок. Президент Токаев для себя лично исключений не делает – всем один раз по 7 лет и ему в том числе. Если эту норму введут прямо сейчас, а все указывает на то, что процедура будет проделана по всей законодательной цепочке, поскольку за ней стоит политическая воля, то в ближайшие 20 лет у Республики Казахстан будет три президента.

«Гульмира Илеуова: Как «просеивать» идущую извне систему ценностей – задача будущих поколений» — Тихо и незаметно 11 сентября прошел в Казахстане День семьи, а ведь самое время отмечать праздник с размахом и акцентировать внимание молодежи на сохранение традиционных ценностей. Зачем? Ведь с семьями в Казахстане все нормально! В 2021 году в Казахстане было зарегистрировано 140 256 браков, что на 8,9 % больше, чем годом ранее. Беда, как говориться, пришла откуда не ждали. Вместе с демократическими ценностями и свободами к нам пришло то, к чему наше общество оказалось не готовым, а государство не готовым защищаться.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Неприкасаемых нет». Бакытжан Базарбек – о «земельном» деле Болата Назарбаева» — Государству возвращены 1.6 млн гектаров земель. И это всего за 3 месяца работы комиссии «Жер аманаты», заместителем председателя которой является известный в стране юрист Бакытжан БАЗАРБЕК. Одним из наиболее нашумевших стало дело Иле-Алатауского национального парка. Разумеется, сыграла свою роль уникальность природной зоны. Но еще более резонансным оказалось имя одного из владельцев участков – Болат Назарбаев.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Молчание о главном» — Если же какими-то неведомыми капризами судьбы действительно важный вопрос попадет на заседание правительства, то будет создан либо штаб, либо комиссия, в которых важная проблема будет похоронена. Это не недостаток текущего правительства. Оно ничем не хуже и не лучше всех предыдущих. Низкая эффективность отечественных правительств – это системная проблема. Дело в том, что судьба правительственного чиновника решается не его деловыми качествами, а его лояльностью. Если чиновник лоялен, раз попав в обойму (номенклатуру), он уже из нее не выпадет. Будет только менять кресла. Пока такая система сохраняется, на заседаниях правительства по-настоящему важные проблемы не будут рассматриваться и решаться.

TIME . KZ . «Махинация высшей квалификации» — Невиданный ранее скандал разгорается в стенах Министерства науки и высшего образования — там совершенно случайно была выявлена схема по выдаче поддельных дипломов доктора философии PhD. Но самое удивительное, что документы на официальных бланках и с печатями выдавали в комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки — именно этот госорган отвечает за борьбу с частными вузами, печатающими липовые дипломы. Однако, как установило служебное расследование, к торговле на самом деле причастны те, кто следит за качеством образования в стране!

«За гранью человечности» — Няню подозревают в смертельном избиении малыша в Талдыкоргане. В детской больнице Жетысуской области скончался 3-летний мальчик. Медики диагностировали у ребенка множественные телесные повреждения и кровоизлияние мозга. Ребенок умер 12 сентября, но об этом стало известно только в воскресенье.

KAPITAL . KZ . «Жумабек Жаныкулов: Управлять министерством не сложнее, чем большим предприятием» — Какие барьеры сегодня стоят на пути развития бизнеса в Казахстане? Насколько высоки риски того, что отечественные предприниматели могут попасть под вторичные санкции Запада? Что позволит развивать импортозамещение в стране? Стоит ли ожидать позитивных изменений в Новом Казахстане? А также какие инициативы будут благоприятствовать бизнес-среде и способствовать инвестиционному климату? На эти и другие вопросы в интервью ответил известный предприниматель, председатель президиума национальной конфедерации работодателей «PARYZ» Жумабек Жаныкулов.

CARAVAN . KZ . «Области остаются без газа: казахстанцев ожидает дефицит топлива» — Ограничение цены на сжиженный нефтяной газ (СНГ) привело к дефициту товарного газа внутри Казахстана. АЗС уже ввели лимит на заправку автомобилей СНГ. Причина дефицита – сокращение производства СНГ на нефтеперерабатывающих заводах страны. Если в начале года они производили в месяц 130-140 тысяч тонн, то в августе сократили выпуск до 110-120 тысяч тонн.

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