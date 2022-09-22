Что волнует душу казаха во второй декаде сентября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Мощные ютуб-каналы на казахском языке – примета времени» — В информационной повестке дня, а значит, отчасти и в формировании общественного мнения сегодня заметное место занимают авторские ютуб-каналы. Как и другие online-сервисы, они дают широкое поле для «самовыражения масс». Но нас интересуют те ютуб-каналы, которые занимаются производством общественно-политического, аналитического и подобного контента.

Поскольку речь идет о аудио-визуальной подаче материале, то это в основном интервью, репортажные записи с места событий, несложные, равно как и сложные по монтажу обработанные материалы, к примеру, документальные фильмы и т.д. Сейчас продолжается бум такого рода ютуб-каналов. Допустим, буквально за год-два в русскоязычном сегменте у нас появились такие быстро набирающие популярность и вес каналы как «El-media», «Orda», «ГиперБорей», а ранее их возник (5 лет назад) проект «За нами уже выехали»…

Понятно, что нечто подобное есть и в казахскоязычном поле. Заметим, которое само по себе сегодня растет, а с ним и «обслуживающие» это поле информационное пространство. А как известно эти информпространства – казахскоязычное и русскоязычное, имеют свою специфику.

Так вот, за последние несколько лет создались и довольно успешно работают немало ютуб-каналов такого формата. Их контентом вовсю пользуются «простые» интернет-СМИ (порталы и пр.) и бумажные газеты (в свою очередь, тоже отображающиеся в online).

Казахскоязычные ютуб-каналы (в дальнейшем ЮК) очень недвусмысленно, жестко позиционируют свое авторство. Что имеется в виду? Например, есть такой есть такой ЮК, который называется «Nartay Aralbayul». Нетрудно догадаться, что этим каналом управляет и является главным творческим лицом, главным и единственным его ведущим, который выступает в роли интервьюера, делает умозаключения на камеру (потом мы все видим его и слушаем…) человек по имени Нартай Аралбайұлы.

Другой, не менее раскрученный бренд в мире казахскоязычного мира ютуб-каналов общественно-политического дискурса является «Уакыт корсетеды» – «Время покажет». На плашке, которой открывается сей ЮК, помимо названия канала есть изображение ведущего и лозунг «Скажу и умру» – с Жылкышбаем». Подразумевается журналист Нурсеит Жылкышбай – в свое время он работал в этой профессии на одном из телеканалов, прошел определенную профессиональную школу.

Но вместе с тем, тот же Нартай Аралбайұлы выпускает на своем одноименным ЮК целые передачи, как бы в телевизионном формате. Это недельные обзоры. Он кидает, да что там кидает, он закидывает зрителю сразу целый ряд событий, откликов на них, собственных комментариев, которые он преподносит в агрессивно-наступательной манере. Причем весь этот вброс на заднике иллюстрируется видео-материалом, фотографиями, коллажами. Т.е. все это действо динамично во всех деталях и очень бодро, надо полагать, потребляется аудиторией. Но не из-за того, что такие передачи напоминают ТВ, а наверное из-за того, что там от начала до конца идет стеб и критика. Такая стилистика и контент на официальном ТВ, понятное дело, отсутствуют…

Так же отличие (от русскоязычных аналогов) может быть в том, что они же чаще встречаются не с простыми людьми, а с известными казахскоязычной аудитории личностями. И частью известные собственно всей стране (причем без их помощи или участия казахского блоггинга). Т.е. самое главное – и задающие вопросы и отвечающие им люди – это казахи. И если перевести и вопросы и ответы на русский – они могут показаться не то что интересными, а даже довольно необычными, непривычными для русского (русскоязычные-то казахи – это про другое…) уха, и теоретически для, скажем так, европейского.

Заканчивая микро-экскурс в мир казахскоязычных ЮК, заметим следующую деталь. Скажем, подписка на вышеназванные ресурсы переваливает в цифрах за 400 000. Тогда как Orda» свыше 100 000, «ГиперБорей» за 200 000, ну а «За нами уже выехали» наступает на пятки казахам – свыше 300 000. Однако, эти цифры можно и нужно рассматривать с разных ракурсов. И если иметь в виду, что русских в РК осталось не более 4 млн., а соответственно казахов под 10 млн. То разрыв сразу покажется, если исходить из качественных характеристик… как бы в пользу русскоязычных ресурсов.

***

Ну а теперь давайте посмотрим, какие темы поднимали казахскоязычные ЮК, какие личности приглашаются для бесед. На прошлой неделе последним материалом на ЮК «Укаты корсетеды» было видео-интервью с Нурсеита Жылкышбая с Бейбiтом Сапаралы. Уроженец Семипалатинской области, родился в 1962 году. В свое время он подавал очень большие надежды, чтобы стать госчиновником Независимого Казахстана в позиции идеолога. Он, кстати, курдас (ровесник) покойного Алтынбека Сарсенбаева. В принципе, как идеолог он состоялся. Он член массы общественных организаций, в том числе международных, широко известен как общественный деятель, писатель, прозаик-документалист, публицист, религиовед.

В ходе беседы выяснилось, что новый национальный термин на госязыке, а сегодня всем привычный «Елбасы» придумал как раз этот человек. Причем он подчеркивает – что «Елбасы» не принадлежит только Первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, а всем президентам. Касым-Жомарт Токаев, будущие президенты – все они должны называться «Елбасы».

Но самое интересное, что Б. Сапаралы много что рассказал о наличии в мировой элиты, так называемых масонов. Он вспомнил, что видный деятель прошлого, один из создателей знаменитой «Алаш Орды», чингизид Алихан Бокейханов, был масоном. Эта международная структура одна из тех, которая имеет отношение к мировой политике и многие вещи, которые происходят в мире, напрямую связаны с ней. И они могут даже карать за отход от неких обязательств, которые имеют члены масонских лож. Например, в этой связи Б. Сапаралы удивленному журналисту указал на Бориса Немцова… В годы Второй мировой войны, в которой Америка помогла СССР в этом войне, большая роль принадлежит масонам, Рокфеллеру. И вообще практически вся мировая банковская система тоже в этой орбите находится. Это объективный фактор мировой теневой и публичной политики.

Они, масоны, и по сию пору присутствуют в таких неофициальных, но опять же международных организациях, интернациональных по своему составу – как Бильдербергский клуб, Римский клуб и т.п. В принципе такая конспирология существует и просвещенной публике она известна, и здесь Америки интервьюируемый не открыл. Другой разговор, что он дает прямой намек что и Казахстан находится в этой орбите и выходит что некоторые руководители Казахстана тоже входят в эти ложи (клубы?). Данный выпуск ЮК так и называется; «НАЗАРБАЕВТЫҢ МАССОНДАРҒА ҚАТЫСЫ БАР МА?»– «Назарбаев имеет отношение к масонам?». И под этим углом вполне складно господин Сапаралы рассказал о многих политических событиях, конфликтах произошедших в Казахстане. Нурсеит даже задал вопрос, суть которого сводится к тому, что у него складывается впечатление, что его гость как бы обеляет Первого Президента. Но тот находит свои доводы.

***

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахстанские студенты страдают из-за наплыва 200 тысяч россиян» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Аиды Букаевой о проблеме доступности жилья для студентов в Алматы.

Букаева уверена, что проблемы с общежитиями существовали и до этого, и будут существовать впредь. Дело в том, что в годы после обретения независимости многие общежития были приватизированы, переоборудованы в квартиры, а вместо них не строились новые общежития. Но в отличие от прошлых лет в этом году из-за происходящей войны рост числа россиян, приезжающих в нашу страну, — а их, по разным данным, переехало а Казахстан более двухсот тысяч, — привел к резкому повышению цен на арендное жилье.

«В прошлом году 5-6 студентов за 100 000 тенге могли вместе снять однокомнатную квартиру. В этом году за такую цену сложно найти времянку в загородных поселках. Стоимость аренды однокомнатной квартиры превысила 200 тыс. тенге и сейчас практически нет свободных квартир. Даже при совместном проживании семерых-восьмерых студентов каждый должен будет заплатить не менее пятидесяти тысяч», ― посетовала автор.

***

На портале Аbai.kz была опубликована статья Ерлана Толеутая о последствиях халатного отношения к празднованиям юбилеев деятелей Алаш орды.

Автор рассказал о своем большом разочаровании из-за поверхностного отношения правительства к прошедшим юбилеям Ахмета Байтурсынулы и Акселеу Сейдимбека.

«Какое достоинство и значимость может остаться у алашских деятелей, если так и будут относиться к юбилеям великих личностей. Если мы продолжим «чествовать» алашских деятелей на таком «колхозном» уровне, это может привести к серьезным идеологическим последствиям. Самое ужасное, что это приведет к тому, что молодое поколение может отвернуться от национальных личностей и даже отречься от их духовного наследия и праведных дел», ― посетовал автор.

***

На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Карлыгаш Зарыкканкызы об отсутствии инфраструктуры в поселках Казахстана.

На сегодняшний день многие люди, переехав из аулов, смогли своими силами приобрести земли за чертой города и построить там жилье. Однако остается большое количество людей, которые живут без благ цивилизации, находясь в 500 шагах от города. До сих пор правительство игнорирует людей, которые остались без инфраструктуры и современных технологий.

По словам автора, рядом с Алматы существуют люди, которые с пяти утра идут к роднику стоять в очереди за питьевой водой. Она отметила, что только недавно жители села Тонкерис в Алматинской области жаловались, что весь аул получает питьевую воду простаивая в огромной очереди у родника, который находится в 10 километрах.

***

На портале Аbai.kz была опубликована статья Ракыма Айыппула о миграционной политике и привлечении в Казахстан зарубежных кадров.

Автор остановился на теме миграционной политики после послания президента. В нем Касым-Жомарт Токаев утверждал, что необходимо привлекать в Казахстан талантливых людей из-за рубежа, особенно добившихся успехов в творческой и предпринимательской сфере.

По словам президента, квалифицированным специалистам в области науки, здравоохранения, производства, IT будут предоставляться упрощенные условия. Государство будет выдавать им визы для постоянного проживания в стране. Иностранные предприниматели могут оформить визу на десять лет и жить в Казахстане. Но они должны инвестировать в нашу экономику более 300 тысяч долларов.

«Удивительно, что многие специалисты, родившиеся в Казахстане, обученные за рубежом и на родине, и наши кандасы, родившиеся за рубежом, получившие образование и отличившиеся особым талантом, не находят работу в нашей стране. После отчаянных попыток они уезжают за границу. В странах, где царит по-настоящему справедливое общество, открытые рыночные отношения, наши казахские дети успешно находят себе применение и становятся частью той страны. А мы, наоборот, жаждем пригласить специалистов из-за рубежа и выплачиваем им зарплату, которая и не снилась казахстанцам», ― высказался автор.

***

Назира ДАРИМБЕТ – «Индийские студенты в общежитиях, а казахстанские — на улице» — Интернет-издание Malim.kz рассказывает о проблеме казахстанских студентов, которых вузы не обеспечили жильем. Особенно критичная ситуация сложилась в столице, Алматы, Шымкенте, Караганде и Кокшетау.

Жанар Касымханкызы, родственница одной из студенток медицинского университета им. Асфендиярова в Алматы, рассказала журналистам, что ее сестра вынуждена жить у нее дома, в 50 километрах от города. Между тем, по ее словам, общежития вуза приватизированы, и в них в основном проживают студенты из Индии, которые хорошо платят: «индийцы получается в общежитиях живут, а казахи на улице». Она также рассказывает, что «бездомные» студенты собирались выйти на митинг и перекрыть улицу Толе би.

По данным вице-министра науки и высшего образования Талгата Ешенкулова, в Алматы 500 студентов еще не обеспечены жильем. 37 тысяч студентов расселились в хостелы и квартиры, 47 тысяч живут у родственников. Всего в Алматы больше 181 тысячи студентов, из них 121 761 студент — иногородний. При этом чиновник попросил избегать словосочетания «бездомные студенты».

Издание отмечает, что на предстоящих президентских выборах студенты, как известно, основная голосующая масса, поэтому новый министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рискует нанести урон главе государства Касым-Жомарту Токаеву в лице недовольных студентов.

***

Казахстан стал страной карликовых памятников. Последним поводом для возмущения народа стал памятник писателю Акселеу Сейдимбеку в Жанааркинском районе Улытауской области, пишет портал Abai.kz.

После шума в соцсетях аким района Юржан Беккожин сообщил, что памятник убрали, ведутся работы по установке нового. По его словам, памятник был установлен на собственные средства брата писателя – Асылхана Сейдимбека.

Между тем автор заметки вспомнила и другие нелепые памятники общественным деятелям, батырам и другим известным личностям, которые вызвали народное недоумение.

К примеру, памятник Абаю и русскому ученому Евгению Михаэлису в Усть-Каменогорске. Многим показалось, что они на скульптурном изваянии делают «селфи». Этот памятник позже также убрали. Памятник герою Советского Союза Маншук Маметовой в Семее жители города тоже раскритиковали. По их мнению, деревянная скульптура напоминала Жалмауыз кемпир (сказочный персонаж казахских сказок аналог Бабы Яги. – Прим. Total.kz) или Снегурочку. После критики жителей памятник также убрали.

***

«Галоши» от Givenchy за полмиллиона тенге. Пользователи высмеяли обувь певицы Мадины Садвакасовой за полмиллиона тенге, пишет Stan.kz.

Певица вместе с Народной артисткой Розой Рымбаевой участвовала в концерте в Москве по поводу 100-летия Розы Баглановой, где она продемонстрировала свою обувь ценой почти 500 тысяч тенге.

Фотографию в брендовой обуви она выставила в Instagram, сопроводив подписью: «Мы на концерте в Москве с Розой Рымбаевой. Инстаграма здесь нет, но как-то умудрилась поставить это фото».

Пользователи первым делом обратили внимание на фотографию, а не на пост.

***

Казахи в Иране мечтают вернуться на историческую родину, но сталкиваются с разными трудностями на этом пути, говорится в материале SkifNews.kz.

Один из них, Шамсуддин Моради, бежавший из Афганистана в Иран 34 года назад, рассказывает свою историю. Сейчас он с семьей живет в городе Шираз, на руках у них нет никаких документов, но надеются на помощь казахстанского правительства.

***

Досымжан НАУХАНОВ – «Аймагамбетов обманул: проблема школьных туалетов не решена» — Весной 2022 года Асхат Аймагамбетов заявил, что проблема уличных школьных туалетов за лето будет решена. Однако этого не случилось, пишет Stan.kz.

Тем не менее в 49 школах Туркестанской области стационарного туалета внутри школьных зданий нет до сих пор. В Сарыагашском районе минимум в десяти школах в туалетах нет воды, а потому пользоваться ими невозможно.

***

«Кто говорит о дедовщине, никогда не был в армии» — Это мнение начальника департамента воспитательной и идеологической работы ВС РК, генерал-майора Серика Борамбаева, пишет Baq.kz.

Генерал-майор ответил на вопросы журналистов, оказывают ли офицеры давление на солдат, и если да, какие меры приняты по недопущению насилия в вооруженных силах?

«С гражданами, заключившими контракт, каждую пятницу проводится воспитательная работа. Они слушают лекции о правовой личной ответственности. Вместе с тем наши военные юристы и сотрудники полиции внимательно следят за всей работой в войсках. Кроме того, в военных гарнизонах есть прокуратура и следственные управления», — пояснил начальник департамента по воспитательной и идеологической работе.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.