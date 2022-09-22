«Внеочередные выборы после очередной переделки Конституции. Экскурс в историю». «Токаев, сдвинув выборы на два года вперед, срывает планы по возможной консолидации опальных элит». «Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах?»

Сетевой Казахстан 22 сентября 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана» — В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы. Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О предстоящих выборах» — Токаев, сдвинув выборы на два года вперед, срывает планы по возможной консолидации опальных элит, фрондирующей общественности и внешних игроков, которые неспешно могли бы выступить против него. По сути, президент выступает в двух ипостасях — власти и одновременно альтернативы. Сделав новый срок последним, Касым-Жомарт Токаев снимает вопрос о личных амбициях на пожизненное правление и получает возможность заняться намеченными преобразованиями страны и общества, которые отчаянно нуждаются в серьезной модернизации.

AZATTYQ . ORG . «Внеочередные выборы после очередной переделки Конституции. Экскурс в историю» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ назначил на 20 ноября досрочные выборы главы государства через несколько дней после подписания поправок к Основному закону. Азаттык собрал информацию о предыдущих президентских выборах, посмотрел, как перед ними переписывали Конституцию и почему так получилось, что претендовать на высший государственный пост может узкий круг людей.

««На районе несколько точек, и проблем взять нет». Почему распространена аптечная наркомания» — Общественники Уральска бьют тревогу: медицинские препараты, вызывающие наркотическую зависимость, можно купить без труда. Точек по незаконной продаже «Трамадола», «Тропикамида», которые по закону должны отпускаться в аптеках только по рецепту врача, в городе множество. Наркологи и активисты считают, что виной тому — несовершенство закона и безнаказанность наркоторговцев.

QMONITOR . KZ . «Иллюзия интриги: пустят ли в казахстанский парламент «свежую кровь»?» — Касым-Жомарт Токаев предложил провести выборы в мажилис и в маслихаты в первой половине 2023-го. А это значит, что у инициативных групп, желающих создать новые партии, на это есть около полугода. Но мало пройти процедуру регистрации, нужно еще успеть нарастить политические мускулы и завоевать симпатии электората, а также решить финансовые и организационные вопросы, коих у новичков сейчас будет хоть отбавляй. Какова же вероятность того, что в нынешних реалиях кому-то это вообще удастся?

IA — CENTR . RU . «Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах?» — Как локальные элиты влияют на экономику и административные решения в казахстанских регионах? И как их неформальная власть соотносится с полномочиями акимов? О родоплеменных традициях и их влиянии на региональное управление в #Казахстан’е рассказала Ia-centr.ru Президент фонда «Центр социaльных и политических исследовaний “Стрaтегия”», кандидат социологических наук Гульмира ИЛЕУОВА.

NOVGAZ . COM . «Кто нажился на спасении банков?» — На этой неделе Общественный Фонд Elge Qaitaru выступил с новым обращением к Президенту Казахстана и уполномоченным органам по поводу возврата АО «Народный Банк Казахстан» в собственность Республики Казахстан. Ближайшие родственники Нурсултана Назарбаева — Динара и Тимур Кулибаевы в конце 2001 года купили у государства 33.3% акций этого банка за 41 миллион долларов США. А через пять лет, в 2006 году они продали 20.21% этих же акций за 748 миллионов долларов США.

CARAVAN . KZ . «Депутаты призывают проверить убыточные национальные компании» — Депутаты утверждают, что необходим аудит экономических результатов деятельности и обоснованности выплат топ-менеджерам госхолдингов и нацкомпаний. Особенно тех, чья деятельность убыточна. С подобной инициативой обратился на имя премьер-министра с запросом депутат партии«Ак жол» Максат Раманкулов.

TIME . KZ . «Лазейка для автомафии» — Россиянин Кирилл АНТРОПОВ, чья машина была угнана и обнаружена в Казахстане, уверен: в обеих странах кто-то сильно не хочет прикрыть лазейку для беспрепятственной переброски криминальных авто через границу.

«Огласите весь список…» — Каждый год в это время — с 15 сентября по 15 ноября -в нашей стране проходит кампания по свободному прикреплению к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (ПМСП). Можно стать пациентом государственной клиники или частной, но только если она работает с фондом медстрахования.

«Канал больших перемен» — Большой Алматинский канал считают крупнейшим инфраструктурным объектом области и основой её продовольственного пояса. Именно здесь сосредоточены сотни фермерских хозяйств. Наши корреспонденты узнали, как прошёл поливной период и каким будет урожай в этом году.

TURANPRESS . KZ . «Нет спасения от ценового безумия?» — Ценники на продукты меняются едва ли не каждый день, а меры правительства по стабилизации не дают результатов. По данным Бюро национальной статистики, к середине сентября стоимость социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ) выросла почти на 20% в годовом выражении. Но казахстанцы могут с уверенность сказать – многие продукты подорожали в два-три раза.

MK — KZ . KZ . «Казахстанцам не хватает квадратных метров и денег» — Главными проблемами для казахстанцев в сфере недвижимости остаются теснота и трудности с покупкой более просторной квартиры из-за высоких ипотечных ставок. А снижение покупательной способности и нестабильность в экономике приводят к тому, что все меньше казахстанцев могут позволить себе покупку квартиры, рассчитывая исключительно на собственные силы. Потому-то в мировой статистике по обеспеченности жильем Казахстан стоит на одной позиции с развивающимися странами.

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