«Внеочередные выборы после очередной переделки Конституции. Экскурс в историю». «Токаев, сдвинув выборы на два года вперед, срывает планы по возможной консолидации опальных элит». «Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах?»

День за днем 198 0
Сетевой Казахстан 22 сентября 2022г.

KAZPRAVDA.KZ. «Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана» — В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы. Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

Данияр АШИМБАЕВNOMAD.SU. Данияр АШИМБАЕВ – «О предстоящих выборах» — Токаев, сдвинув выборы на два года вперед, срывает планы по возможной консолидации опальных элит, фрондирующей общественности и внешних игроков, которые неспешно могли бы выступить против него. По сути, президент выступает в двух ипостасях — власти и одновременно альтернативы. Сделав новый срок последним, Касым-Жомарт Токаев снимает вопрос о личных амбициях на пожизненное правление и получает возможность заняться намеченными преобразованиями страны и общества, которые отчаянно нуждаются в серьезной модернизации.

AZATTYQ.ORG. «Внеочередные выборы после очередной переделки Конституции. Экскурс в историю» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ назначил на 20 ноября досрочные выборы главы государства через несколько дней после подписания поправок к Основному закону. Азаттык собрал информацию о предыдущих президентских выборах, посмотрел, как перед ними переписывали Конституцию и почему так получилось, что претендовать на высший государственный пост может узкий круг людей.

««На районе несколько точек, и проблем взять нет». Почему распространена аптечная наркомания» — Общественники Уральска бьют тревогу: медицинские препараты, вызывающие наркотическую зависимость, можно купить без труда. Точек по незаконной продаже «Трамадола», «Тропикамида», которые по закону должны отпускаться в аптеках только по рецепту врача, в городе множество. Наркологи и активисты считают, что виной тому — несовершенство закона и безнаказанность наркоторговцев.

QMONITOR.KZ. «Иллюзия интриги: пустят ли в казахстанский парламент «свежую кровь»?» — Касым-Жомарт Токаев предложил провести выборы в мажилис и в маслихаты в первой половине 2023-го. А это значит, что у инициативных групп, желающих создать новые партии, на это есть около полугода. Но мало пройти процедуру регистрации, нужно еще успеть нарастить политические мускулы и завоевать симпатии электората, а также решить финансовые и организационные вопросы, коих у новичков сейчас будет хоть отбавляй. Какова же вероятность того, что в нынешних реалиях кому-то это вообще удастся?

Гульмира ИЛЕУОВАIACENTR.RU. «Трайбализм в Казахстане – источник власти на местах?» — Как локальные элиты влияют на экономику и административные решения в казахстанских регионах? И как их неформальная власть соотносится с полномочиями акимов? О родоплеменных традициях и их влиянии на региональное управление в #Казахстан’е рассказала Ia-centr.ru Президент фонда «Центр социaльных и политических исследовaний “Стрaтегия”», кандидат социологических наук Гульмира ИЛЕУОВА.

NOVGAZ.COM. «Кто нажился на спасении банков?» — На этой неделе Общественный Фонд Elge Qaitaru выступил с новым обращением к Президенту Казахстана и уполномоченным органам по поводу возврата АО «Народный Банк Казахстан» в собственность Республики Казахстан. Ближайшие родственники Нурсултана Назарбаева — Динара и Тимур Кулибаевы в конце 2001 года купили у государства 33.3% акций этого банка за 41 миллион долларов США. А через пять лет, в 2006 году они продали 20.21% этих же акций за 748 миллионов долларов США.

К нам приехал ревизор… К нам приехал ревизор…
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CARAVAN.KZ. «Депутаты призывают проверить убыточные национальные компании» — Депутаты утверждают, что необходим аудит экономических результатов деятельности и обоснованности выплат топ-менеджерам госхолдингов и нацкомпаний. Особенно тех, чья деятельность убыточна. С подобной инициативой обратился на имя премьер-министра с запросом депутат партии«Ак жол» Максат Раманкулов.

TIME.KZ. «Лазейка для автомафии» — Россиянин Кирилл АНТРОПОВ, чья машина была угнана и обнаружена в Казахстане, уверен: в обеих странах кто-то сильно не хочет прикрыть лазейку для беспрепятственной переброски криминальных авто через границу.

«Огласите весь список…» — Каждый год в это время — с 15 сентября по 15 ноября -в нашей стране проходит кампания по свободному прикреплению к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (ПМСП). Можно стать пациентом государственной клиники или частной, но только если она работает с фондом медстрахования.

Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних Внутренние проблемы бизнеса не легче внешних
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«Канал больших перемен» — Большой Алматинский канал считают крупнейшим инфраструктурным объектом области и основой её продовольственного пояса. Именно здесь сосредоточены сотни фермерских хозяйств. Наши корреспонденты узнали, как прошёл поливной период и каким будет урожай в этом году.

TURANPRESS.KZ. «Нет спасения от ценового безумия?» — Ценники на продукты меняются едва ли не каждый день, а меры правительства по стабилизации не дают результатов. По данным Бюро национальной статистики, к середине сентября стоимость социально-значимых продовольственных товаров (СЗПТ) выросла почти на 20% в годовом выражении. Но казахстанцы могут с уверенность сказать – многие продукты подорожали в два-три раза.

MKKZ.KZ. «Казахстанцам не хватает квадратных метров и денег» — Главными проблемами для казахстанцев в сфере недвижимости остаются теснота и трудности с покупкой более просторной квартиры из-за высоких ипотечных ставок. А снижение покупательной способности и нестабильность в экономике приводят к тому, что все меньше казахстанцев могут позволить себе покупку квартиры, рассчитывая исключительно на собственные силы. Потому-то в мировой статистике по обеспеченности жильем Казахстан стоит на одной позиции с развивающимися странами.

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