Министры информации Казахстана: кто в кресле не на своем месте?

Недавние кадровые перестановки в идеологической сфере вытолкнули в кресло министра информации и общественного развития бывшего руководителя «Казахстанской правды» и «Егемен Казахстан» ученого-тюрколога Дархана Кыдырали. В связи с этим мы решили вспомнить его предшественников в разные периоды нашей богатой 30-летней истории Независимости.

Развитие сферы средств массовой информации всегда шло волнообразно — периоды какого-то прорыва в сторону плюрализма и свободы слова сменялись застоем и закручиванием гаек. Все эти метания были связаны с реакцией на текущие политические события и задачами, которые ставило руководство страны перед теми госорганами, кто курировал СМИ. Министерства носили разные названия и соответственно задачам подбирались руководящие кадры в информационную сферу. Вот эти кадры мы и попробуем оценить с прикидкой на те политические обстоятельства, при которых они очутились во главе курирующего СМИ органа.

Как все начиналось

Бесспорным лидером этого исторического рейтинга является ныне покойный Алтынбек Сарсенбаев — его одинаково превозносят и либералы, и деятели националистического сектора. «Демократический выбор Казахстана», партия «Ак жол» первого созыва — считается, что это его проекты, нацеленные сначала на выдавливание Рахата Алиева из внутренней политики Казахстана, а затем на создание раскола в ядре ДВК.

И если вторая задача была выполнена в короткий срок, когда из оставшихся пяти учредителей ДВК трое (Булат Абилов, Ораз Жандосов и Алихан Байменов) создали свою собственную партию, то вот с влиянием Алиева Алтынбеку пришлось бороться подольше. В итоге он был зверски убит вместе с шофером и помощником в феврале 2006 года, а летом того же года партия «Асар» Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева была поглощена «Отаном» (ближе к концу того года взявшим приставку «Нур»). Но до своей смерти Алтынбек Сарсенбаев успел выступить в суде по делу о приватизации «Хабара». А вот об этом он знал не понаслышке.

С января 1993 года по май 2001-го Алтынбек возглавлял госорганы, так или иначе курировавшие информационный рынок независимого Казахстана. Бурно зарождающийся и максимально дикий. Именно в эти восемь лет появились так называемые столпы этого рынка — от «Каравана» и КТК до «Хабара» и газеты «Время».

С 1993-го по 1995 год Сарсенбаев был вторым министром печати и массовой информации, сместив на этой должности заслуженного журналиста страны Куаныша Султанова, ушедшего чуть позже на дипломатическую линию. Затем к функциям Минпечати добавилась необходимость заниматься общественным согласием в стране – проще говоря, купировать сепаратистские настроения по периметру казахстанских границ — так в 1997 году появилось министерство информации и общественного согласия во главе с Алтынбеком Сарсенбаевым.

В 1999 году к МИОС приклеили еще и культуру — получилось министерство культуры, информации и общественного согласия. В 2001 году этого монстра возглавил Мухтар Кул-Мухаммед. И при нем, учитывая текущий политический кризис, связанный с появлением ДВК и демаршем части правительства, гайки независимым СМИ начали закручивать.

Закрытый диалог

Определенный всплеск произошел после чехарды с функциями министерства, у которого сначала исчезло общественное согласие из названия, а потом добавился спорт. Культурно-спортивно-информационным Франкенштейном поставили рулить Ермухамета Ертысбаева. Ничем хорошим, кроме череды скандалов, эта затея не кончилась, однако министр и одновременно президентский соловей, а также друг либеральных журналистов вроде Сергея Дуванова и Гульжан Ергалиевой вожжи ослабил. У одного только Мухтара Аблязова, на тот момент скрыто оппонирующего Нурсултану Назарбаеву, появились две газеты и интернет-канал. После Жанаозена-2011 все это информационное добро было максимально разгромлено.

После серии безликих и незапоминающихся персон на посту перманентно трансформирующегося министерства, в заголовке которого есть слово «информация» (кто-нибудь помнит, что когда-то оно называлось министерством связи и информации, которое возглавлял Аскар Жумагалиев, автор провала цифровизации?), в 2016 году появилось министерство информации и коммуникаций, которое возглавил Даурен «Открытый диалог» Абаев.

2016-й — год земельных митингов, когда многие регионы страны, в том числе и Алматы, буквально стояли на ушах. В информационной сфере официальные СМИ откровенно проигрывали блогерам и фейкам, ими распространяемым. Исправлять этот бардак и бросили Даурена Абаева, в прошлом кавээнщика, благодаря чему у него оказался хорошо подвешен язык. При этом, по сути, никаких изменений в плане большей свободы слова, на информационном рынке не произошло. И в феврале 2019 года Нурсултан Назарбаев МИК упразднил. Информационный сектор был переброшен в министерство общественного развития. Получившееся в итоге МИОР возглавил все тот же Даурен Абаев, однако его через год заменили на Аиду Балаеву. Как говорится, «Открытый диалог» не зашел.

Пожалуй, главная претензия, которую предъявляло Абаеву и его ближайшим предшественникам журналистское сообщество – закрытость министерства. Бывалые журналисты помнят нулевые как тотально выжженное информационное поле, когда свободу слова душили, топтали и загоняли в стойло. Понятное дело, что за всем этим стоял главный идеолог с 2011 по 2017 год Баглан Майлыбаев, который превратил идеологическое поле в вытоптанную поляну. Елбасы тогда пели осанны, пресс-клубы вытеснили Служба центральных коммуникаций и ее региональные подразделения, весь негатив, который ему мог поступить, блокировался, в том числе, выходивший в СМИ. И тогда Майлыбаев решил попросту зачистить информационное поле от любой критики. Редакции засуживались пачками, многие журналисты (например, Гульжан Ергалиева) вообще ушли из профессии.

К 2017 году, когда главный идеолог страны попал на скамью подсудимых, в стране практически не было ни одного по-настоящему оппозиционного издания, более или менее независимые попросту молчали. Журналистам вырвали языки и выломали руки. Удивительно, но после ухода Майлыбаева потепления так и не произошло. Даурен Абаев предпочел сохранить удобный ему статус-кво, выступая в максимально комфортных для себя условиях в передаче «Открытый диалог».

Кто лучше — чиновник или журналист?

Назначение Аиды Балаевой журналистское сообщество поначалу приняло в штыки. В первую очередь, коллеги возмущались тем, что министром вновь назначили чиновника, а не журналиста. Однако, при Балаевой Министерство информации и общественного развития реализовало несколько действительно полезных инициатив, но самое главное, наступило «ослабление гаек» и субъекты независимой прессы за долгое время вздохнули свободно.

Не будем забывать, что информация – лишь одно, пусть и ключевое, направление работы Министерства, другие – гражданское общество, религию и межэтнику, дела семьи и молодежную политику – Аида Балаева, долгое время работавшая в социальном блоке в акимском корпусе, знала досконально. Но и в журналистской среде у нее получилось неплохо.

Балаева на момент назначения министром также получила колоссальный опыт полевой работы в качестве помощника президента Республики Казахстан — заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан. В этой должности она объехала все регионы, где встречалась с обычными гражданами, обращавшимися к ней со своими наболевшими проблемами. Так что она в новой должности главы МИОР темпы выездов в регионы и встреч не снизила, просто теперь аудиторией стали журналисты, общественники, религиозные деятели.

В заслугу ей можно поставить то, что при ней была оказана помощь СМИ, многие из которых стояли на грани закрытия из-за пандемии. Их освободили от налогов и в основном все смогли выйти из кризиса. Было также налажено сотрудничество с Facebook, открылись курсы по специализированной журналистике, Балаева регулярно встречалась с журналистским сообществом, открыто полемизировала и отвечала на вопросы в соцсетях, на брифингах в СЦК и просто общаясь с прессой.

Но самое главное, на страницы СМИ вернулись острые материалы, резонансные публикации. Попытки чиновников «по беспределу» надавить на журналистов решительно пресекались.

При этом и самим СМИ не давали уйти в разнузданный загул. Так, телеканал «ОҢ ТВ» получил мягкое предупреждение после того, как на его контент возбудился в соцсетях известный деятель Арман Шураев. Оказывается, этот телеканал начал ретрансляцию российского телеканала «Звезда» с переводом на казахский язык. Учитывая, что «Звезда» — откровенно пропагандистское гнездо, Аида Балаева в Facebook порекомендовала «руководству всех телеканалов Казахстана, в том числе телеканала «ОҢ ТВ», не допускать выдачу в эфир телепрограмм с подобным содержанием в целях исключения неправильного толкования позиций Республики Казахстан по международным вопросам». Как видится из дня сегодняшнего, предупреждение двухгодичной давности оказалось весьма прозорливым.

Министерство стало явно более открытым еще и потому, что Балаева весьма активна в социальных сетях и, как рассказывают коллеги, всегда отвечает на вопросы, которые ей задают в личке. Словом, Министерство хоть как-то начало оправдывать свое существование. Однако, затем грянули январские события, после которых Аида Балаева ушла замруком Администрации президента по идеологии, а в кресло министра наконец-то сел, по многочисленным просьбам, профессиональный журналист – наш коллега Аскар Умаров.

Свой среди чужих

Собственно, общественная деятельность Умарова, преимущественно протурецкой направленности, вкупе с рядом его неосторожных высказываний в Facebook более десяти лет назад позволили российским СМИ поднять скандал после его назначения министром. В итоге вместо обещанных широких обсуждений с журналистами готовящихся поправок в закон о СМИ, которые, как ожидается, примут в 2023 году, министерство информации как будто отгородилось от представителей СМИ и НПО. И занялось реагированием на какие-то незначительные бурления пользователей соцсетей, отвлекаясь от собственно магистральной работы — сделать-то предстоит немало.

СМИ, особенно бумажным, нужна реальная поддержка — недавно закрылось бумажная газета «Караван», на очереди «Новое поколение», то есть, масса специалистов оказывается на улице. Для создания информационных отрядов в текущей политической борьбе против стабильности и конституционного строя как раз это и нужно — голодные безработные журналисты и технический персонал.

Надлежит возрождать сети газетных киосков, бездарно уничтоженные в крупных городах Казахстана предыдущим режимом. Бумажные СМИ практически лишились доступа к своему потребителю, их возможно получить теперь почти всегда только через подписку, а это та еще миссия для вечно загруженных казахстанцев.

Нужно определиться с границами разрешенных к рекламе продуктов — речь идет о слабоалкогольных напитках. Это гигантская ниша, но она закрыта нашим СМИ.

Взамен мы периодически слышали от Умарова что-то о новом Кодексе профессиональной этики журналистов, понимая, что кто-то пытается инициировать очередное закручивание гаек. Ну, и видели отсутствие инициативы в работе МИОР — только реагирование на внешние раздражители.

Очевидно, что Умаров находился явно не в своей тарелке и не на своем месте, поэтому его увольнение было вполне прогнозируемым. Впрочем, как мы и говорили выше, это уже привычно — после всплесков в развитии информационного рынка Казахстана приходят люди, которые делают все для стагнации и застоя. И это не всегда их вина – от сделанных им предложений обычно не отказываются…

Посмотрим, что будет при Дархане Кыдырали. Министерство – это все-таки не фунт изюма, и уж тем более – не «Егемен Казахстан».

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