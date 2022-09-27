«Бизнесмены превратились в философов в поисках утраченного времени». «Бедность и безработица — дамоклов меч, нависший над Казахстаном». «Стоит ли требовать от артистов политических заявлений?». «Цены на продовольствие поднимают искусственно»

Сетевой Казахстан 27 сентября 2022г.

EXCLUSIVE . KZ . «Бизнесмены превратились в философов в поисках утраченного времени» — Прошедший Kazakhstan Growth Forum 2022 показал, что, несмотря на кажущуюся оттепель, бизнес стал очень осторожен в своих оценках ситуации. По остроумной ремарке одного из участников, «с Жана Казахстаном лучше не ссориться. Неизвестно что и откуда прилетит».

IA — CENTR . RU . «Турецкий дискурс для Центральной Азии: пределы возможностей и перспективы роста» — Центр евразийских исследований #СПбГУ, Центр евроазиатских исследований ИМИ #МГИМО и Информационно-аналитический центр #МГУ провели очередной ситуационный анализ на тему«Турецкий фактор для Центральной Азии: оценка, перспективы и пределы роста влияния #Турции в регионе».

TURANPRESS . KZ . «Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу?» — Что дало республике членство во Всемирной торговой организации и насколько привлекательны дальнейшие перспективы? Произошедшие в нынешнем году изменения геополитических реалий, не могли не сказаться на состоянии внешней торговли. Западные санкции, наложенные на ряд государств, их ответные меры, резкие колебания курсов валют, негативно сказываются на отлаженные годами торговые связи. Что, в свою очередь, создает определенные угрозы национальным экономикам (Казахстан здесь, безусловно, не исключение) и предполагает более активную диверсификацию экспортно-импортных поставок.

VLAST . KZ . «Глава инициативной группы партии Yntymaq Мейрам Кажыкен готов участвовать в президентских выборах» — Директор института исследований современного общества и глава инициативной группы партии Yntymaq Мейрам КАЖЫКЕН заявил о готовности участвовать во внеочередных президентских выборах. На данный момент он ожидает выдвижения от одной из республиканских общественных объединений. «Есть информация, что вопрос моего выдвижения рассматривается. Мы не можем туда вмешиваться, потому что это дело самого объединения. Решат выдвинуть – значит будем участвовать. Не выдвинут – ничего, никаких обид», — говорит он.

QMONITOR . KZ . ««Культура отмены». Стоит ли требовать от артистов политических заявлений?» — C февраля, когда Россия начала так называемую специальную военную операцию на территории Украины, в соцсетях стали бурно обсуждать – и осуждать – организуемые в нашей стране различные концерты и постановки с участием российских или работающих преимущественно в РФ казахстанских артистов. Обычно им вменяли и продолжают вменять в вину либо отсутствие чёткой позиции относительно вооружённого конфликта, либо высказывания, не устраивающие ту часть нашего общества, которая считает себя вправе диктовать другим собственное видение происходящего.

«Советские оралманы: как СССР возвращал казахов из Китая» — За все годы независимости в Казахстан из Китая переселились порядка 150 тысяч человек. Но ещё больше людей прибыло из Поднебесной на территорию нашей республики менее чем за десять лет (с 1954-го по 1963-й) в советское время. На тот период пришлись две волны массовой репатриации, совершенно разные по своему характеру, причём вторая из них случилась ровно 60 лет назад. Те события не получили широкой огласки в СССР, да и сейчас о них вспоминают довольно редко. Но есть работы профессиональных историков, которые дают представление о том, почему и как это происходило.

FORBES . KZ . «Бедность и безработица — дамоклов меч, нависший над Казахстаном» — В последнее десятилетие в Казахстане происходит неуклонное снижение среднего уровня жизни. С одной стороны, стоимость жизни резко выросла и продолжает расти. С другой стороны, уровень доходов большинства населения по большому счёту остался на прежнем уровне. В результате по уровню благосостояния граждан Казахстан опускается всё ниже и ниже, прочно обосновавшись в числе бедных стран. Когда семья вынуждена тратить более половины своих доходов только на питание, это означает хроническую нехватку средств на всё остальное.

365 INFO . KZ . «Цены на продовольствие поднимают искусственно» — Продуктами спекулируют, а министерства и акиматы ничего не делают или не хотят делать. Цены серьезно подскочили даже на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), причем в этом случае – незаконно, утверждает сенатор Андрей ЛУКИН. Во всех регионах этими товарами нередко спекулируют, предварительно устроив искусственный дефицит. Кроме того, на крупных оптовых рынках регулярно завышают арендную плату, заставляют арендаторов закупаться у аффилированных с рыночной администрацией лиц (естественно, по завышенной цене) и так далее. Естественно, это сказывается на росте цен.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Как посадить мажора на девять лет за ДТП с двумя погибшими» — В понедельник, 26 сентября, апелляционная инстанция оставила в силе приговор Даниилу БОРОВИКОВУ, обвиненному в гибели двух человек в дорожно-транспортном происшествии. Вполне себе обычная новость. Но за ней стоит страшная история про титанические усилия, которые надо приложить, чтобы справедливость восторжествовала… Пусть хоть в Темиртау люди знают, что можно и нужно добиваться справедливости, даже если против вас местный олигарх, имеющий миллиарды и нужные связи. Понятно, что чаще всего виновные в гибели людей во время ДТП мажоры очень скоро оказываются на свободе и снова колесят по дорогам без малейших угрызений совести.

TIME . KZ . «Против всех в поле не воин» — В Центризбиркоме изменили правила игры. Все для того, чтобы у кандидатов на первый пост страны было больше времени уделить собственной предвыборной кампании. Центральная избирательная комиссия сократила срок выдачи подписных листов кандидатам в президенты Казахстана более чем вдвое — с 5 до 2 дней — после проверки претендента на соответствие требованиям. Кроме того, также сокращено время проверки достоверности подписей в поддержку кандидатов — с 10 до 5 календарных дней.

«Трудный период» — Внезапное паломничество россиян в Казахстан пока не угрожает внутреннему рынку труда. В стране сейчас официально трудоустроен 25 301 гражданин РФ. Но если приток рабочей силы из соседней страны начнет нести угрозу национальной безопасности, правительство примет ограничительные меры. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения Тамара ДУЙСЕНОВА в понедельник на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

CARAVAN . KZ . «На чем смогут зарабатывать казахстанцы через пять-шесть лет» — По данным бюро национальной статистики, в 2021 году общая площадь орехоплодных насаждений по Казахстану составила 896,4 гектара (Туркестанская область – 584,4 га, Алматинская область – 278,5 га, Шымкент – 21,8 га, Алматы- 9,3 га, Жамбылская область – 2,4 га). Еще четыре года назад в интервью нашему изданию профессор Абай САГИТОВ говорил о том, что предгорья Алматы нужно засадить ореховыми деревьями: в условиях, когда не будет хватать мяса, на столах будет орех, чистый белок.

KURSIV MEDIA . «Промышленный реактор БН-350 в Актау находится на этапе вывода из эксплуатации» — Расположенный в Актау БН-350 – первый в мире промышленный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем – находится на этапе вывода из эксплуатации. Что для этого делается и уже сделано. Он был многоцелевым: производил электроэнергию, вырабатывал пар, опреснял морскую воду.

AZATTYQ . ORG . ««Суд учел чистосердечное раскаяние». Оглашен приговор по делу Сатыбалды» — В Астане огласили приговор по делу против Кайрата САТЫБАЛДЫ, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он и еще четыре человека признаны виновными по обвинению в хищениях и причинении имущественного вреда двум компаниям. Суд назначил Сатыбалды шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, представлением президенту о лишении его госнаград и звания генерал-майора КНБ, а также запретом занимать посты на госслужбе в течение 10 лет.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.