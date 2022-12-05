«Стоит ли властям Казахстана реагировать на каждый чих из России?»

Сетевые СМИ о выпадах отдельных российских политиков, экспертов, журналистов в адрес Казахстана

«Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе» — Телеведущий Владимир Соловьев ответил на критику МИД Казахстана о высказывании эксперта Дмитрия Дробницкого в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1«.

Ранее один из гостей программы, политолог Дмитрий Дробницкий, предложил собеседникам «обратить внимание, что следующая проблема — это Казахстан «, потому что там, по его мнению, «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине. Он отметил, что «русских там много». Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко сказал, что такие заявления заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ. Неловкие высказывания российских политологов в отношении Казахстана не отражают официальную точку Кремля и не должны бросать тень на отношения двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне не нравится излишняя эмоциональность. На моей передаче Дмитрий Дробницкий высказал свое предположение в отношении того, что там в Казахстане. У нас же свобода слова. Человек сказал, это не государственный служащий, у Дмитрия свое видение, нравится-не нравится«, — сказал Соловьев в эфире «Соловьев Live».

Он отметил, что после этого фактически началась травля Дробницкого с угрозами убийства, а «так же тоже нельзя».

«На государственном уровне все официальные лица у нас всегда более чем уважительно говорят о Казахстане… Мы помним, что руководитель Казахстана в непростое время приехал и участвовал в питерском форуме, и отношения между нашими руководителями очень уважительные, очень доверительные, поэтому, мне кажется, что нужно всем чуть-чуть успокоиться, тем более, что время тяжелое«, — заключил Соловьев.

«Обижаем тех, кто хорошо к нам относится: российский журналист о выпадах в адрес Казахстана» — Известный российский журналист Отар Кушанашвили подверг жесткой критике политолога Дмитрия Дробницкого, назвавшего Казахстан «следующей проблемой» России, передает Caravan.kz.

«В программе Владимира Соловьева – в эпоху, когда каждое слово – это спичка, поднесенная к пороховой бочке, – появляется человек и в адрес страны, где более 80 % избирателей проголосовали за нынешнего президента, в адрес Казахстана произносит следующее:

«Слушайте, давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема – это Казахстан. Там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы, что сейчас на Украине…».

Вот когда вы произносите такое про Казахстан, где огромное количество поклонников моей программы, что свидетельствует о личностной зрелости каждого из них; про Казахстан, где жил один из самых светлых по-настоящему людей – не таких, как мы, лицемеров, – Батырхан Шукенов; когда вы говорите такие слова, что следующая проблема для нас будет называться Казахстаном, – надо же бояться не реакции Токаева, а того, что мы обижаем тех, кто еще по-прежнему, уже тлея на глазах, по-хорошему к нам относится. Вы д…б (обсценная лексика – Прим. Ред.). Я просто не знаю фамилии человека, но вы ведь редкостная мразь.

Вот с таких слов все и начинается. Так и начиналось в 2008 году, так начиналось и в 2014-м (конфликты России с Грузией и Украиной, соответственно – Прим. Ред.). Бикфордов шнур горел, горел, горел, поднесли и все… И теперь мы гордимся. Одни гордятся тем, что уклонились от мобилизации, другие – что у нас настолько замечательный лидер», — сказал Кушанашвили.

Ранее Отар Кушанашвили также подвергал критике своего коллегу Тиграна Кеосаяна за скандальное высказывание в адрес нашей страны.

Бахыт ЖАНАБЕРГЕН – «Стоит ли властям Казахстана реагировать на каждый чих из России?» — То и дело наша общественность возбуждается на выпады отдельных российских политиков, экспертов, журналистов в адрес Казахстана. Сама по себе возмущённая реакция оправданна, но вот звучащие при этом требования к представителям государственной власти РК, чтобы те выразили протест на официальном уровне, трудно назвать адекватными. Хотя бы потому, что если правительство, парламент, Министерство иностранных дел и другие госструктуры станут реагировать на каждый чих, раздающийся как с севера, так и из других частей света, то тем самым они лишь придадут больший вес и значимость этим чихающим и их высказываниям.

На минувшей неделе много шуму у нас наделала реплика некоего Дмитрия Дробницкого, то ли политолога, то ли писателя и блогера, принявшего участие в одиозной программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на самом оголтелом пропагандистском в РФ телеканале «Россия». Он произнёс что-то про Казахстан, который, по его словам, может стать «следующей проблемой» (надо полагать, для Российской Федерации) и на который нужно обратить внимание, поскольку, мол, «там тоже могут начаться нацистские процессы». После чего добавил: «И русских там много, и территория там – извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там».

Во-первых, не совсем понятно, что конкретно имел в виду Дробницкий. То ли это был его прогноз, то ли угроза. Во-вторых, он не настолько значимая фигура даже в политологическом сообществе России (и тем более вряд ли имеет хоть какой-то вес в плане влияния на принятие политических решений), чтобы обращать слишком уж пристальное внимание на его высказывания. Таких там, образно говоря, вагон и маленькая тележка. В-третьих, в Казахстане тоже хватает своих доморощенных «спикеров», которые позволяют себе откровенно грубые публичные выпады в отношении России и весьма активно занимались этим ещё задолго до 24 февраля. Они есть и среди мнящих себя «экспертами», и среди тех, кто вынашивает амбициозные политические планы – создать партии, пройти в парламент.

Причём именно такого рода деятели особенно сильно возбудились на слова Дробницкого. То есть, они считают себя имеющими полное право обвинять соседнее государство (а нередко и его народ) во всех смертных грехах, но отказывают своим тамошним «коллегам»-оппонентам в праве критически высказываться о Казахстане? Такая позиция сильно отдаёт тем, что называют двойными стандартами.

При этом трудно припомнить хоть один случай, чтобы официальные (именно официальные) лица РФ как-то отреагировали на вроде бы неприемлемые для них, но частные высказывания наших политологов или «внесистемных» политиков. Так с какой стати госорганы Казахстана должны опускаться до того, чтобы обращать внимание на столь же частные мнения россиян, пусть даже прозвучавшие в СМИ? На каждый роток не накинешь платок.

Аналогичную мысль озвучил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Эти политологи никоим образом не отражают официальную линию правительства, не отражают официальную линию Кремля… В России политологов, допускающих «крайне неловкие» высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем политологов в Казахстане, весьма критически относящихся к России».

Но если абстрагироваться от того, что процитированную выше фразу произнёс один из самых нерукопожатных представителей журналистского сообщества (примерно так оценивает его, например, Владимир Познер) с очень односторонне-циничным пониманием принципа свободы слова, то в целом она справедлива. Приглашённый на передачу политик, эксперт, журналист вправе высказать любое мнение, даже если оно кому-то сильно не понравится. И поднимать вокруг его слов вселенский вой вряд ли имеет смысл.

Это вовсе не означает, что нам в Казахстане не надо никак реагировать на то, что звучит в наш адрес из-за северных границ. Реагировать, наверное, следует, но соразмерно, учитывая, кто сделал то или иное заявление, его общественный статус и вес. И в зависимости от этого принимать решение, кто должен дать «ответку». Тем более что соответствующая международная практика уже выработана, есть опыт стран, которые принято называть цивилизованными, демократическими, со сложившейся политической культурой.

Допустим, если претензии к Казахстану высказаны на официальном уровне, то и реакция должна быть со стороны госорганов. Например, около двух месяцев назад «говорящая голова» МИД РФ Мария Захарова в неподобающем тоне чуть ли не потребовала от внешнеполитического ведомства РК скорейшей высылки украинского посла. Дипломат действительно позволил себе неприемлемые высказывания в отношении России и русских, но принимать решение относительно того, высылать его или нет, – это суверенная прерогатива нашего МИД. Который справедливо возмутился вмешательством извне в свои дела и вызвал к себе российского посла для дачи объяснений. А если какой-то резкий или тем более оскорбительный выпад в отношении Казахстана допустит депутат Совета федерации или Госдумы РФ, то реагировать должны наши сенаторы или мажилисмены.

Что же касается высказываний российских «экспертов» вроде того же Дробницкого, то слишком много им будет чести, если на их слова станут «возбуждаться» представители казахстанской власти. Аналогично и с телевизионными передачами, публикациями в Интернет-изданиях.

Кстати, заодно следовало бы как-то донести до этих самых акторов мысль, что они, по сути, работают против интересов России. Ведь чем больше будет с их стороны нападок на Казахстан, тем в большей степени общественные настроения в нашей стране станут дрейфовать в сторону антироссийских, и властям РК придётся с этим считаться. А много ли у РФ сегодня союзников?

«Ашимбаев: «Ориентация на союз с Россией Казахстану нужна больше, чем любой другой вектор»» — #Россия стала первой страной, куда президент Казахстана Касым-Жомарт #Токаев совершил официальный визит – буквально сразу же после инаугурации. #Казахстан в очередной раз продемонстрировал, насколько важны для него союзнические и партнерские отношения с северным соседом, что бы ни говорили страны антироссийского блока. О том, изменится ли внешняя политика Казахстана с вновь избранным главой государства, Ia-centr.ru рассказал казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ.

— С февраля 2022 года Казахстан маневрировал и старался усилить многовекторность, чтобы не попасть под санкции Запада и при этом сохранить дружеские отношения в Востоком.

С учетом активных попыток нагнетания общественного мнения против России, в контексте военного конфликта на Украине – понятно, что Казахстан занимал очень осторожную позицию. Участвуя практически во всех саммитах и манёврах, он продолжал экономическое сотрудничество. Теперь же, когда ситуация становится более очевидной, визит в Москву прошел на очень высоком уровне.

Президент Казахстана четко продемонстрировал стратегический приоритет союза с Россией. Разумеется, это не исключает активной работы с Западом, Турцией и Китаем. Наши прежние партнерские отношения остаются. Но на первом месте в нашей повестке дня стоит Россия.

Если ориентироваться на мнение социальных сетей, складывается впечатление, что большинство казахстанцев настроены антироссийски. Но это далеко не так. Мнение из соцсетей – зачастую маргинальное и скандальное. Понятно, что для них, чем скандальнее, тем больше бросается в глаза.

Реальные же замеры общественного мнения показывают, что большинство казахстанцев – независимо от национальности – придерживаются курса на союз с Российской Федерацией.

Это довольно логично. Огромный объем знаний, в том числе и западных, приходит к нам и через русский язык, через Россию. Этот факт нельзя оспаривать. Да, у нас вырос уровень знания английского, французского, китайского языков. Но основной поток информации и знаний приходит к нам именно через русский. Приходил, приходит и будет приходить.

При этом необходимо понимать, что основным носителем знаний является сама Россия. Заметьте: даже многие наши либералы и националисты, выступающие против интеграции с северным соседом, во многом черпают свой контент из русского языка и России. Поэтому ориентация на стратегический союз с Россией Казахстану нужна больше, чем любой другой вектор внешней политики.

В будущем давление на Акорду будет возрастать, но добиться смены власти будет довольно сложно. Главными бенефициарами январских событий, по моему убеждению, были «зарубежные партнеры». Они смогли организовать беспорядки с опорой на структуру КНБ, который прежде активно сотрудничал с оргпреступностью и радикальными ячейками. Сейчас риск повторения такого сценария минимален, описанных рисков особо нет.

К тому же Токаев – опытный дипломат. У нас усилилось взаимодействие с Россией, Евросоюзом, США, Китаем, Турцией, Ираном, плюс проводится большая работа в Центральной Азии. Казахстан хорошо подстраховался на случай, если кто-то из больших игроков начнет играть против нас.

После переговоров с Владимиром Путиным Токаев полетел в Париж. То есть Акорда в этом плане подстраховалась со всех сторон.

Запад упорно пытается создать у нас некий идеологический плацдарм. Это хорошо видно по количеству получателей многочисленных грантов на поддержку демократии. Но все эти попытки не слишком эффективны. Я бы не стал говорить, что здесь есть серьезный плацдарм для внешнего воздействия. С другой стороны, давление спадать не будет.

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