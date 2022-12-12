Цены на продовольственные товары взлетели на 2% за месяц и на 24% за год

Какие продукты питания подорожали заметнее всего?

По итогам ноября текущего года продовольственные товары подорожали на 1,8% за месяц и на 24,1% за год.

В месячной динамике наибольший месячный рост цен на продовольственные товары был отмечен в Улытауской области: на 2,4%. В тройке антилидеров также оказались столица и Жамбылская область: плюс 2,2% в каждом из регионов.

В годовой динамике наибольшее удорожание в секторе зафиксировали в Мангистауской области: сразу на 31,4%. На второй и третьей строчках оказались Актюбинская область и Шымкент: плюс 25,8% за год в каждом из регионов. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области: «всего» на 22,6%.

Фрукты и овощи подорожали на 17,4% за год. В том числе стоимость свежих фруктов выросла на 18,9% за год, овощей — на 11%.

Среди фруктов бананы подорожали сразу на 45,8%, до 867 тг за кг, апельсины — на 26,2%, до 959 тг за кг, яблоки — на 11,3%, до 528 тг за кг, лимоны — на 8,6%, до 1,2 тыс. тг за кг, курага — на 65,4%, до 3,8 тыс. тг за кг.

Среди овощей огурцы выросли в цене сразу на 30,8% за год, до 691 тг за кг, репчатый лук — на 26,5%, до 116 тг, помидоры — на 14,4%, до 678 тг за кг, картофель — на 9,9%, до 155 тг. Подешевели белокочанная капуста (на 16,5%), морковь (на 4,6%) и свёкла (на 1,3%).

Цены на молочные продукты по итогам ноября выросли на 30% за год. В том числе питьевое молоко подорожало на 30,3%, консервированное молоко — на 42,2%, кисломолочные продукты — на 31,4%.

Пастеризованное молоко 2,5% жирности продавали в розницу в среднем по 331 тг за литр, 3,2%–4% жирности — по 417 тг за литр, сметану — по 1,7 тыс. тг за кг, кефир — по 365 тг за литр, творог — по 1,9 тыс. тг за кг, твёрдый сыр — по 4,4 тыс. тг за кг.

Мясо, включая мясопродукты, подорожало на 16,1% за год. Говядина с костями в розничных точках продаж стоила в среднем 2,4 тыс. тг за кг, баранина — 2,7 тыс. тг за кг, свинина — 2,1 тыс. тг за кг, конина — 3 тыс. тг за кг. Куры обходились в 1,4 тыс. тг за кг, куриные окорочка — в 1,2 тыс. тг, варёная колбаса — в 2,6 тыс. тг, полукопчёная колбаса — в 3,1 тыс. тг.

Десяток яиц первой категории стоил в среднем 468 тг — на заметные 20% больше, чем годом ранее.

Хлеб подорожал на 19,3% за год, крупы — на 36,8%, макаронные изделия — на 42,2%, мука — на 43,7%.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта продавали по 349 тг за кг, из муки первого сорта — по 197 тг за кг, ржано-пшеничный — по 421 тг за кг. Пшеничная мука высшего сорта стоила 373 тг за кг, первого сорта — 243 тг, рожки — 552 тг, вермишель — 561 тг, лапша — 1,1 тыс. тг за кг.

Среди круп перловая крупа подорожала на 44,5%, до 368 тг за кг, гречневая — на 38,2%, до 718 тг за кг, овсяная — на 37,5%, до 606 тг, манная — на 37,1%, до 450 тг, рис — на 33,5%, до 489 тг, пшено — на 25,2%, до 470 тг за кг.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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