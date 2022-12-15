Центральная Азия в новых геополитических координатах

«Раньше на регион влияли мировые тренды. Сейчас основное – это особенность местных игроков. Что это за особенность? Они могут сорвать любую повестку дня, в которую их пытаются вписать. С другой стороны сделать что-либо самостоятельно собственными силами невозможно. Много противоречий и мало ресурсов», – отметил Иван Сафаранчук, политолог. Прозвучало это в ходе научно-практической конференции «Центральная Азия в условиях глобальной трансформации мировой системы международных отношений», которая проводилась на площадке факультета международных отношений СПбГУ.

Вообще-то формула «другим не дадимся, сами не можем» для центральноазиатских элит не является самоцелью. Они решают проблему как нащупать геополитический нейтралитет и не потерять международное внимание. Международное внимание часто лежит в основе экономического благополучия. Однако данная модель сейчас разрушена, поскольку геополитическое внимание теперь нагружено условиями.

В итоге получается так, что ломать кого-либо в регионе Центральной Азии через колено у внешних игроков нет ресурсов и желания. «У стран региона нет возможности полностью проиграть, но и выиграть практически невозможно. Внутренних ресурсов для развития нет», – считает Иван Сафаранчук.

В лавирование местных игроков внешние акторы вкладываться будут, но не сильно. Политолог объясняет это тем, что «в Центральной Азии ни у кого нет возможности получить стратегический результат – ни у местных игроков, ни у внешних».

«Все больше будет зависеть от того, что происходит внутри этих стран, – указал г-н Сафаранчук. – Процессы традиционализации и архаизации обществ, падение образования, качества трудовых ресурсов. Краешек того, что это из себя представляет, мы увидели в январе».

Происходящие в регионе процессы Иван Сафаранчук описывает как среду восточного базара, где можно что-то покупать, менять, торговаться, но сделать что-нибудь производственное невозможно.

«Без стратегии присоединения у региона есть только дорога в прошлое. А прошлое у всех было разное. С внешними игроками есть шанс на модернизацию, без них гарантирована демодернизация», – особо выделил политолог.

«Система может потерять управляемость», – еще один его тезис. Один из факторов, подпитывающий нестабильность в государствах региона – это оставшийся от СССР запрос на справедливость в нерелигиозном понимании. Из-за этого трудно управлять обществом. «Такого нет в Индии или Пакистане», – отметил г-н Сафаранчук. Это для местных правительств большой вызов.

«В правительстве главный интерес – найти ренту, с помощью которой можно наполнять бюджет. Нефть, газ, золото – это долгосрочная рента. А настоящее развитие предполагает не ренту, а встраивание в цепочки получения добавленной стоимости», – осветил эксперт и такой ракурс.

Когда завязалась дискуссия о государствах региона (чего в них больше – общего или отличного), политолог Бахтиер Эргашев заметил, что на планете трудно найти страны, которые отличаются друг от друга так сильно, как Туркменистан и Киргизия. При этом он подчеркнул: «Запрос на то, чтобы никому не подчиниться, в Центральной Азии огромный».

Востоковед Катрин Пужоль период, который наступил в Центральной Азии после пандемии коронавируса, сравнивает по степени происходящих трансформаций с развалом СССР в 90-ые годы. «В Казахстане вместо синофобии появился интерес к Китаю», – это один из штрихов нового времени.

«Китай и Турция – новые перспективные игроки в регионе, – подчеркнула г-жа Пужоль. – США прежний игрок, но отношение к нему подозрительное у всех государств Центральной Азии. Про Евросоюз думают, как с ним можно нормально торговать. Граница Китая до арабских завоеваний была до Самарканда. Больше 60% долгов Таджикистана – Китаю».

«После 10-11 ноября 2022 года – первый саммит Организации тюркских государств – система безопасности в Центральной Азии претерпела серьезную трансформацию, – акцентировал Бахтиер Эргашев. – Здесь нет России и Китая, зато есть Турция – член НАТО и Венгрия в качестве наблюдателя».

Высказываются опасения, что ОТГ как организация, созданная для продвижения идей пантюркизма, будет вытеснять Россию из Центральной Азии. В качестве «бонуса» – противостояние Китаю. Позиция Турции по «уйгурскому вопросу» известна. «Для Узбекистана не является приоритетом трансформация ОТГ во что-то более идеологическое. Ташкент предлагает сосредоточиться на экономике», – отметил г-н Эргашев.

«Узбекистан согласно его конституции не будет входить ни в один военно-политический блок. Если Туркмения станет полноправным членом ОТГ, то она будет поддерживать линию Ташкента», – указал Бахтиер Эргашев. В любом случае военное сотрудничество стран ЦА с Турцией расширяется. «У Узбекистана на многие вопросы нет ответов. Вопросов больше», – резюмировал эксперт.

«Нейтралитет как неозвучивание проблем и ускользание от проблем», – так видит линию поведения государств региона политолог Рустам Бурнашев. На ситуацию влияет то, что в Центральной Азии «фактически отсутствует механизм понимания национальных интересов, очень часто национальный интерес подменяется понятием групповой интерес».

Г-н Бурнашев согласился с другими выступающими в том, что «очень большая дистанция между правительством и населением», а также «мы находимся в условиях стратегической неопределенности».

Политолог Равшан Назаров в своем выступлении сфокусировался на факторе воды в Центральной Азии, которая является одним из ключевых аспектов безопасности. Тот же вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном в своей основе имеет земельно-водную проблему.

Не стоит забывать, что с юга ЦА подпирается Афганистаном. «Афганистан сейчас – это товар, выложенный на базаре», – произвел сравнение востоковед Александр Князев. В афганском вопросе главная интрига сейчас в том, кто станет первым «покупателем» для Кабула. Если это будет конструктивный игрок, заинтересованный в реализации экономического потенциала Афганистана, то мы увидим один тренд, а если опередит деструктивный интересант, то процессы пойдут в другом русле.

«Сейчас для России очень важное значение получает выстраивание отношений по меридиану Север – Юг», – подчеркнула международник Ирина Новикова. А тем временем «в программах российских вузов центральноазиатская компонента отодвинута на периферию, сами программы европоцентричные».

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