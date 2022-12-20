«Новый Казахстан» со старыми лицами, или Как под видом выборности переназначили акимов». «Старый новый институт репутации». «Игры с правом говорят о болезни государства». «Рынок труда в Казахстане: каким он был в 2022-м и что его ждёт в 2023-м?»

Сетевой Казахстан 20 декабря 2022г.

AZATTYQ . ORG . ««Новый Казахстан» со старыми лицами, или Как под видом выборности переназначили акимов» — Большая часть руководителей областей и трех крупнейших городов Казахстана сохранила посты вслед за досрочными президентскими выборами, которые преподносились Акордой как важнейший этап политической перезагрузки и обновления. Механизм назначения акимов — через процедуру, названную властями «косвенными выборами», — в Астане считают шагом к децентрализации управления. Критики же относят его к очередному косметическому изменению.

NOVGAZ . COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Глупость или измена?» — Социология, как отрасль знаний о состоянии общества в Казахстане жестко контролируется. Можно сказать, де-факто она запрещена. Это обстоятельство, кстати, прямо касается обвинений в адрес «диванных экспертов», лишенных возможности опираться в своих рассуждениях и выводах на достоверные данные. Результаты социологических исследований общественного мнения не публикуются, а потому, судить о настроениях граждан мы можем только эмпирически, по флеймам и хайпам в социальных сетях. Из них складывается впечатление, что напряжение растет, особенно в межнациональных отношениях.

VLAST . KZ . «Старый новый институт репутации» — В последние месяцы произошло несколько скандальных историй, которые вызвали гнев у доброй половины Казнета. Люди резко реагировали на высказывания публичных фигур о казахском языке, казахском народе и женщинах, а власти в свою очередь заводили дела о разжигании розни и хулиганстве. И теперь, кажется, что любое неоднозначное слово, высказанное публичными людьми, будет становиться объектом внимательного рассмотрения и будет вызывать осуждение со стороны активной части общества и привлечение к ответственности со стороны государства. Чтобы попытаться разобраться в причинах такой тенденции, понять, это просто совпадение или признаки появления так называемого института репутации в Казахстане, Власть поговорила с казахстанскими социологами и антропологами.

EXCLUSIVE . KZ . «Игры с правом говорят о болезни государства» — Ученые-юристы подсчитали: в течение последних 5 лет жилищное законодательство Казахстана подвергалось изменениям примерно 800 (!) раз. Не лучше обстоят у нас дела и в других правовых отраслях, не говоря уже о Конституции, которая по иерархии актов стоит выше «простого» законодательства. Нестабильность законодательства является серьезным сдерживающим фактором для развития экономики любой страны, ослабляя или препятствуя активности внутренних и внешних инвесторов.

QMONITOR . KZ . «Кунаев: первая отставка. Почему 60 лет назад Хрущёв сменил руководителя Казахстана?» — В декабре 1962-го Динмухамеду КУНАЕВУ пришлось оставить пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, то есть главы республики. В канун 60-летия этого события мы решили вспомнить о том, что ему предшествовало, дабы понять, какие мотивы при принятии данного кадрового решения двигали Никитой Хрущёвым, который на тот момент руководил и КПСС, и советским правительством, прибрав к своим рукам всю полноту власти в огромной стране под названием СССР.

«Рынок труда в Казахстане: каким он был в 2022-м и что его ждёт в 2023-м?» — После испытания пандемией коронавируса отечественный рынок труда ждёт ещё один серьёзный экзамен в виде мировой экономической рецессии, которую аналитики прогнозируют на фоне острых геополитических противоречий уже в 2023 году. Впрочем, некоторые негативные тенденции и продолжение структурной трансформации в сфере занятости видны уже сейчас. О них, а также о вероятных сценариях на ближайшие месяцы мы беседуем с генеральным директором платформы для работы бизнеса и фрилансеров в Казахстане Quick Work Ариной ПИРОГОВОЙ.

TIME . KZ . «Все ходы расписаны» — Парламентарии будут работать по новому регламенту. Необходимость внесения изменений в регламент парламента разъяснил председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман КОЖАХМЕТОВ. Он подчеркнул, что предлагаемые новеллы определяют порядок реализации положений проведенной конституционной реформы.

«Продавцы должности» — У желающих стать акимом Актобе мошенники выуживали крупные суммы денег. Вот уже три недели город пребывает без градоначальника. Попрощавшись с народом еще 27 ноября, бывший аким Асхат ШАХАРОВ освободил кресло. С тех пор на эту должность никак не могут найти достойного претендента.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Электроэнергетика Казахстана: полувековые угольные ТЭЦ и химера «зеленых» ВИЭ» — Казахстанские власти близки к решению вопроса о дислокации первой атомной электростанции, после чего будет определяться вендор – консорциум, который займется реализацией проекта строительства АЭС, сообщил в середине октября председатель правления «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев. В обществе, между тем, существуют противоположные мнения о строительстве АЭС – от полного неприятия идеи появления генерирующих мощностей такого типа в стране до заявлений о необходимости об одновременном появлении как минимум двух АЭС в разных регионах, и, похоже, вторая точка зрения постепенно берет верх: мы попытались разобраться, почему.

CARAVAN . KZ . «Просроченные консервы, мясные обрезки и куриные лапы — что покупают обедневшие алматинцы на «оптовке»» — В будний день на алматинской «оптовке» не так оживленно, как в выходные. Однако за отдельными товарами даже очереди: контейнеры, в которых продают более дешевые продукты, хорошо знают пенсионеры, безработные, студенты, малоимущие. И все, кто вынужден считать каждую копейку. Как убедилась корреспондент, покупатели хватают самое необходимое в ожидании очередного роста цен — «потому что на носу праздники».

FORBES . KZ . «В Казахстане под снег ушло 100 тыс. тонн яблок» — Нынешний сезон для садоводов Казахстана выдался удачным в смысле урожая. Однако у этой медали оказалась оборотная сторона: из-за проблем со сбытом огромную часть урожая фермерам пришлось бросить прямо на ветвях фруктовых деревьев. Об этом порталу ElDala.kz рассказал руководитель консорциума «Сады Казахстана» Нурлан КУРАЛОВ, учредитель агропромышленной корпорации «Амангельды», которая выращивает фрукты на 500 га в Туркестанской области.

KURSIV MEDIA . «Михаил Козачков впервые обратился к казахстанцам, жене и детям после задержания» — Его письмо опубликовано на странице в Facebook журналиста Вадима Борейко. Как отмечает сам Борейко, письмо было написано одним из адвокатов под диктовку Козачкова. «Всем привет, это Козачков! Я немного расстроен, потому что вчера пропустил финал Чемпионата мира. Дело в том, что вчера днем меня задержали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Сейчас уже больше суток мне не могут предъявить официальное подозрение. Я из-за этого даже показания дать не могу, весь день сидим с адвокатами, ждем соответствующее постановление. Однако из сообщения АФМ я понял, что меня обвиняют в рейдерстве и участии в организованной группировке, а еще в сборе и распространении госсекретов», — говорит журналист.

TENGRINEWS . KZ . ««Благодаря уборкам купила квартиру». Сколько зарабатывают клинеры в Астане и Алматы» — 67 924 тенге — средняя заработная плата уборщицы в Казахстане, по данным Kz.trud.com. Если верить сайту HeadHunter, то клинерам предлагают в месяц от 80 до 190 тысяч тенге, в зависимости от графика и загруженности. Чаще эту работу выбирают вынуждено или как временную. Но есть и те, для кого профессия «клинер» — осознанный выбор и хороший заработок. Корреспондент побеседовала с клинерами из Астаны и Алматы, которые работают сами на себя, и узнала, почему они выбрали именно эту профессию.

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