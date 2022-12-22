Что волнует душу казаха во второй декаде декабря

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Говорят ветераны студёного Декабря 86 года» — Давненько мы не обозревали казахскоязычные youtube-каналы. Тем более пришло время сделать это. В связи с прошедшим на прошлой неделе Днем Независимости, который, в свою очередь, вообще-то привязан к событиям декабря 1986 года, случившимся в эпоху СССР в Алма-Ате – столице тогдашнего КазССР. С тех пор, когда их вспоминают, вот уже четверть века (самим событиям 36 лет) в Казахстане пишут так, именно с заглавной буквы – Декабрь-86. Или просто Желтоксан.

Почему в этом смысле мы обращаем внимание на видео-хостинг Youtube? Потому что данный формат позволяет посмотреть как бы воочию на человека, который был там, в самой гуще волнений в городе Алма-Ате в далеком декабре 1986 года, а не просто текст его интервью и фотографию, не факт что свежую… А тут, вот он, перед нами, знаменитый и в то же время подзабытый Хасен Кожа-Ахмет, совсем поседевший, но по-прежнему темпераментно рассказывающий о событиях, делящийся своей версией случившегося, выносящий свои оценки. Заметим, тому самому событию, после которого, можно сказать, началось падение могучей державы – Союза Советских Социалистических Республик, в тот самый, в который входил и нынешний Казахстан.

Портал Ulysmedia выдало обширное видео-интервью с Хасеном Кожа-Ахметом, композитором, бывшим директором (ныне на пенсии) Музея народных инструментов, диссидента еще с советских времен, дважды отсидевшего в тюрьме за свои политические и идеологические взгляды. Одно слово – антисоветчик. Последний срок, второй по счету, он отсидел именно как участник событий в декабре 1986 г. в Алма-Ате. Уже в годы независимости он пытался стать лидером национал-демократов, обыгрывая именно свою роль как «декабриста», но вступил в тяжкий бой с поэтом М. Шахановым, а в результате их дрязг моральный авторитет казахских «революционеров» оказался сильно подорван.

Самое любопытное в интервью Хасена заключается в том, что 74-летний ветеран практически полностью разбивает сложившуюся концепцию Желтоксана-86. Сегодня принято считать, что в итоге известного решения ЦК Компартии СССР убрать Д.Кунаева, первого руководителя КазССР и поставить на его место человека со стороны, вызвало возмущение лиц коренной национальности в лице студенческой и рабочей молодежи. Безусловно, такие настроения были, но как теперь с высоты прожитых лет рассуждает сам участник тех событий Хасен Кожа-Ахмет ну невозможно без какой-либо организации вывести на такой многочисленный митинг многие сотни людей, тем более в те времена. В известной степени старейший диссидент уверен в том, что эти события были инспирированы во многом – внимание! – Нурсултаном Назарбаевым в сговоре с Москвой!

Получается, был план через такой выверт окончательно «приземлить» прежнего первого руководителя, а на его место поставить человека со стороны, а уж потом спокойно поставить того, кто был в этом сговоре – т.е. самого Н.Назарбаева. Более того, сделать небольшой спектакль с беспорядками. Как вспоминает Х.Кожа-Ахмет, ничего вроде не предвещало каких-то массовых сборов и пр., как вдруг на площади появилось сразу 200 человек из Жургеневки (театральный институт). Были и другие признаки некоего плана. Но те, кто затеял такую опасную игру, сами потеряли управление. Они не ожидали что имеющееся подспудное недовольство властями, явно приниженным состоянием казахского языка и растущей массы казахов в городах и т.п. вещей – внесло свои реальные корректировки в коварные планы Москвы и Назарбаева относительно передела власти в Казахстане. Все это и вылилось в масштабные волнения, что пришлось стягивать воинские подразделения из других республик Союза, главным образом внутренние войска (войска МВД). Видео-интервью так и озаглавлено: «Желтоқсан көтерілісін Горбачев пен Назарбаевтың өздері ұйымдастырған» – «Декабрьское восстание по сути сотворили Горбачев и Назарбаев».

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Другой герой Желтоксана, чье мнение мы так же рассмотрим, по имени Құрманғазы Рахметов, является председателем фонда «Нағыз Желтоқсан», что в переводе на русский язык значит: «Настоящий Желтоксан». Тут как бы само название подразумевает, что среди всех кто был «желтоксановцем» (участником Декабря-86 – Прим.) – эта общественная организация объединяет самых настоящих желтоксановцев. Такой подход к названию невольно напомнило перипетии партии «Ак Жол», которая когда-то распалась собственно на старый «Ак Жол» (ныне заседает в парламенте) и так называемы «Нагыз Ак Жол», т.е. «Настоящий Ак Жол».

Можно сразу догадаться, что Құрманғазы Рахметов поддерживает и расцвечивает принятую сегодня концепцию. Желтоксан – это мощная народная стихия и та молодежь которая стала сердцевиной тех событий– это несомненные герои, постоявшие за честь нации. Но, как утверждает в своем интервью youtube-каналу ХАЛЫҚ ҮНІ (Глас народа) желтоксановец Құрманғазы Рахметов – правда и подробности о Декабре-86 известны только на 5%. Остальное все находится под каким-то спудом, за что он пеняет власти, как бы намекает, что так было всегда. Например, в годы своего школярства, юности он не знал ничего о репрессиях прошлого. Когда он однажды спросил у любимой учительницы казахской литературы, почему у ряда казахских писателей жизнь обрывается в тридцатых годах, то она ему не смогла ничего ответить и сказала ему, что он узнает об этом позже…

Вот отсюда он начинает проводить следующие параллели. Не разобрались толком с репрессиями прошлого, ничего не сказано твердо и четко по Желтоксану, и продолжается такое же замалчивание вокруг Жанаозена 2011 года и Кантара (Января) уходящего 2022 года… Таким образом, пока всю правду, все документы по Желтоксану, включая неоконченные дела по реабилитации участников событий происшедших 36 лет тому назад, не станут известны, не будет вынесена объективная и конечная оценка политического свойства тем событиям, «жанаозени» и «кантары» могут повторяться…

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CARAVAN. KZ — «Три причины, почему Россия не нападет на Казахстан» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Агыбая Акбарулы.

По его мнению, у России существует сразу несколько веских причин не вступать в открытый конфликт с Казахстаном. Во-первых, если Россия развяжет наступательную войну, то столкнется с ожесточенным сопротивлением казахского народа. Во-вторых, Китай заинтересован в немедленном прекращении такой войны, поскольку КНР необходимо, чтобы Казахстан оставался независимым государством.

И в третьих, на стороне Казахстана, по словам автора, будут все тюркоязычные страны.

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На портале Аbai.kz была опубликована статья Есбола Усенулы о политических правах кандасов. По словам автора, казахский народ, который разбросало по миру, 30 лет назад смог собраться на родной земле, где и прошел первый в мире казахский Курултай.

Впоследствии Всемирная ассоциация казахов стала общественной организацией республиканского уровня. В результате на родную землю вернулись около миллиона кандасов. Но при этом ассоциация за 30 лет не смогла приобрести никакого политического веса и осталась лишь на уровне культурного объединения.

Есбол Есенулы считает, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить ассоциацию с Ассамблеей народов Казахстана. У данной организации есть соответствующие квоты, представители в парламенте: Сенате и Мажилисе. Активные, непредубежденные граждане, прибывшие из Китая, по сей день остаются не у дел, ограничиваясь лишь предоставлением правительству рекомендаций по вопросам миграции.

«В общем, пора решить вопрос миграции и вопрос кандасов на политическом уровне. Мы считаем, что на предстоящих парламентских выборах нашим братьям должна быть предоставлена возможность занять места тех, кто изменил свое имя на «Халык», а на деле остались коммунистической партией. Тогда мы бы убедились в обновлении политического имиджа Казахстана», ― подытожил автор.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Алмасбека Садырбая, работающего и ведущего видеоблог в Южной Корее.

«Вы удивляетесь, просматривая мои видео, где наши братья крутят колеса в чудо-загонах Кореи. Возможно, вы задумываетесь о том, какой человек мог придумать такие вещи. Открою вам секрет, многие чудесные вещи в Корее делается руками наших казахов, то есть вся их деятельность по плечу и казахам», ― сетует автор.

По его мнению, в Казахстане долгое время навязывался стереотип о том, что «казахи ленивые и ни на что не способные». Он отметил, что мы должны опровергнуть этот стереотип и показать себя.

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365info . — «Спикер сената не готов назвать, кого он хочет видеть в правительстве» — Председатель сената Маулен АШИМБАЕВ высказал свое мнение относительно заявления главы государства, что в следующем году произойдет масштабная кадровая перестановка, передает Almaty-akshamy.kz.

Отметим, 12 декабря президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2023 году в центре и на местах будут произведены масштабные кадровые перестановки.

В связи с этим Маулен Ашимбаев напомнил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачи по социальным, инфраструктурным вопросам, экономическому росту, поддержке предпринимательства и другим направлениям.

В этом контексте правительству следует уделить внимание выполнению всех поставленных задач, дальнейшему осуществлению политических, экономических и социальных реформ в стране, а также реализации предвыборной программы президента.

«Поэтому мне было бы неуместно судить о том, кто подходит для этой должности или кто может выполнять эту работу. Оценка и принятие решений входит в компетенцию главы государства. Думаю, президент оценит тех, кто может выполнять свою работу на должном уровне, и примет соответствующее решение», — сказал Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после общего заседания сената.

Он также сообщил, что выборы в мажилис запланированы на первую половину 2023 года. Согласно действующему законодательству, после этих выборов правительство уйдет в отставку, будет сформирован новый кабинет министров.

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«Шесть Государств и одна Независимость: самые популярные имена в 2021 году» — Aikyn.kz выяснил, какие имена чаще всего выбирали для своих детей казахстанцы.

Среди мужских имен в году лидируют Алихан, Айсултан и Нурислам. Причем, по данным Национального бюро по статистике, именно эти имена пользуются повышенной популярностью с 2016 года.

В 2021 в Казахстане родились 4 465 Алиханов, 3 230 Айсултанов и 3 209 Нурисламов. Однако весной, в апреле и мае, самым популярным именем для новорожденных мальчиков было Рамазан.

Скорее всего, этот факт напрямую связан со священным для мусульман месяцем Рамадан, который проходил с 13 апреля по 12 мая. В этот период в честь священного месяца назвали около двух тысяч мальчиков.

Для девочек самым популярным в 2021 стало имя Медина (6 026). Далее идут Айлин (5 415) и Асылым (5 007). В ТОП-5 также имена Аиша и Раяна. Причем Раяна особенно было распространено в марте, апреле и мае.

Все пять имен находятся на вершине топа последние несколько лет. Что интересно — в начале 2018 года имя Медина едва попадало в ТОП-10, но к середине 2022 года вошло в ТОП-3 и оказалось на вершине. Причиной его популярности может быть песня «Медина» казахстанского рэпера Джа Халиба, которая вышла именно в апреле 2018 года.

В стране живут 35 человек с именами Казахстан, Қазақстан и Казакстан, шесть человек носят имя Егемен, одного человека зовут Тәуелсіздік (Независимость).

Назира ДАРИМБЕТ – «А где же «Новый Казахстан»? — казахстанцы возмутились кадровыми перестановками» — Известный журналист, блогер Дина Елгезек выставила фото акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова на своей странице в Facebook и подписала: «Новый Казахстан! Вот они «новые» лица «Нового Казахстана»!».

Многие пользователи социальных сетей поддержали автора поста.

Стоит отметить, что массу негативных комментариев пользователи социальных сетей написали также под постами о назначениях экс-акима Астаны Алтая Кульгинова вице-премьером и переназначений Мурата Айтенова акимом Шымкента.

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В социальных сетях появилось видео, на котором учительница одной из алматинских школ проводит религиозный урок, пишет Stan.kz.

На видео учительница спрашивает детей: «Ты мусульманин? Кто твой пророк?», после дети поют песню на арабском. Видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях, многие блогеры и комментаторы возмутились действиями учительницы.

Представители управления образования города Алматы подтвердили, что видео снято в одной из городских школ.

«Казахстан — светское государство. Преподаватели обязаны проводить уроки лишь в соответствии стандартам образования и утвержденным программам. Остальные мероприятия запрещены. К администрации школы и учителю будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении управления.

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Портал Massaget.kz рассказывает о казахстанских чиновниках, которые афишируют членов своей семьи, и публикует их фотографии.

Среди них аким Алматы Ерболат Досаев, который приходит всегда на выборы с супругой, у них трое детей. Министр просвещения Асхат Аймагамбетов выставляет фото с сыном на рыбалке. А также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, публикующий фото с малолетним сыном и отцом в соцсетях.

Также акимы Абайской области Нурлан Уранхаев и глава многострадального Экибастуза Аян Бейсекин. К слову, жена Бейсекина — Назым Нуртазина — экс-солистка группы «Дауыс International». У пары двое дочерей. Любит размещать в социальных сетях фотографии с семьей и Жаксылык Омар — аким города Усть-Каменогорска. Помнится, эта его «любовь» вызвала даже скандал, когда в соцсетях появилась фотография акима на тое во время карантина.

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