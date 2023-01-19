«Надо отдать должное Нурсултану Назарбаеву – он сумел создать систему, которая безотказно работает и без него». «Чего мы ждём и что получим от предстоящей избирательной кампании?». «Диалог между Акордой и Кремлем: как он может измениться в 2023 году»

Сетевой Казахстан 19 января 2023г.

QMONITOR . KZ . «Гонка с препятствиями. Чего мы ждём и что получим от предстоящей избирательной кампании?» — По идее, после объявленных реформ, которые направлены на либерализацию политической системы Казахстана, предстоящие парламентские выборы должны пройти совершенно иначе, чем прежде, и с активным участием новых игроков. Но готова ли страна к столь резким переменам? И что мы получим на выходе? Порассуждать об этом мы попросили политолога, координатора проектов Общественного фонда «Стратегия» Расула КОСПАНОВА.

CARAVAN . KZ . «Диалог между Акордой и Кремлем: как он может измениться в 2023 году» — Как складывался диалог между Астаной и Москвой в ушедшем 2022 году, как на официальном уровне, так и в контексте информационной повестки в СМИ? И как может измениться тональность разговора между Акордой и Кремлем в этом, 2023 году? Медиапортал приводит мнение отечественных экспертов об этом.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «С елбасы — по закону» — В стране тихо и незаметно прошли выборы сената — замечательного органа, который избирает не народ (пусть даже по заранее составленным и одобренным наверху партспискам), а выборщики из столь же замечательных маслихатов, которыми (опять же, формально) рулит сенат. Вот почему выборы верхней палаты парламента, в отличие от нижней, всегда проходят замечательно тихо и мирно — практически незаметно для широкой публики. Впрочем, сенатские выборы, состоявшиеся в минувшую субботу, запомнятся уже тем, что в верхнюю палату впервые не попали те, кто традиционно составлял ее костяк, — «деловые люди», стремящиеся обезопасить депутатской неприкосновенностью все, что нажито непосильным трудом, а также сбитые летчики элитной чиновничьей эскадрильи, вожделеющие сенатского мандата по той же причине. Но уже ясно: среди новых сенаторов практически не останется ни тех, ни других. Не будет среди «верхнескамеечников» и пожизненного сенатора Назарбаева, лишившегося этой почетной должности вместе с конституционным законом о себе, своих чадах и домочадцах, став не Первым, а просто экс-президентом.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Одномандатные округа и их влияние на явку избирателей» — В послании к народу Казахстана 1 сентября 2022 года президент К. Токаев предложил провести выборы в Мажилис Парламента и маслихаты в первой половине 2023 года. Местные эксперты, опираясь на сложившиеся электоральные практики, предрекают, что в самые ближайшие дни будут объявлены досрочные выборы в нижнюю палату Парламента, т.е., ориентировочно они состоятся в марте, а еще точнее – во второй половине марта т.г. Но в каком бы из месяцев первой половины 2023 года выборы ни состоялись, важнейшим вопросом является вопрос явки избирателей.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Назарбаев построил в Казахстане диктатуру прокладок» — Надо отдать должное Нурсултану Назарбаеву – он сумел создать систему, которая безотказно работает и без него. Мы привыкли реагировать на фамилии людей из его близкого окружения. Действительно, Алия НАЗАРБАЕВА, Кайрат САТЫБАЛДЫ, Болат НАЗАРБАЕВ и еще куча родственников первого президента, не скрываясь, паразитировали на бюджетных потоках. Под них принимались законы, постановления правительства, чтобы они могли, не таясь, взимать плату за утильсбор, брать проценты с каждого платежа на железной дороге, в коммунальной сфере, обналичивать таможенные сборы и так далее. Это были огромные деньги. Они пробрались в самые вены и артерии экономики, и в цене каждого килограмма еды, каждого литра бензина, каждой услуги была доля назарбаевского окружения. Но вот их вроде как отовсюду убрали. А цены-то не упали!

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Капитулировавшее Минэнерго» — Правительство готовится утвердить почти выхолощенную концепцию развития электроэнергетики. “Зеленое” и олигархическое лобби пока одерживают верх, но это не финал… Сгоряча согласие Министерства энергетики на такой выхолощенный проект можно было бы назвать капитуляцией. Однако сквозь жесточайшее олигархическое сопротивление без потерь не прорвешься, и борьба продолжается!

«Не остаться на мели» — Чем грозит казахстанскому судоходству дальнейшее снижение уровня Каспийского моря. Уже сегодня сухогрузам и танкерам приходится загружать меньше грузов. Если уровень Каспийского моря еще будет падать, то это скажется на экономике отгрузки сухих грузов и контейнеров. В связи со сложившейся ситуацией портам в Мангистау необходимо провести дноуглубительные работы. Но для этого потребуется еще несколько лет с учетом разработки документации и прочих процедур. А переориентация грузопотоков может произойти гораздо раньше.

EXCLUSIVE . KZ . «Шокирующая циничность некоторых банков: вознаградить себя за неэффективность» — Даже Агентство финнадзора впечатлил тот факт, что некоторые банки выплатили дивиденды своим акционерам из тех денег, которые государство, а точнее мы с вами, дали «на оздоровление». И даже выпустило постановление о запрете на эту операцию, но почему-то очень половинчатое. Пикантность ситуации в том, что эти средства отражены в отчетности этих банков как прибыль. То есть, вместо того, чтобы вернуть деньги государству, их акционеры получили из них дивиденды.

KURSIV . KZ . «Казахстан и Франция договорились о совместной ловле преступников, но экстрадировать Аблязова на родину это пока не поможет» — Казахстан и Франция будут помогать друг другу в поимке преступников. Соответствующий законопроект на пленарном заседании мажилиса приняли депутаты. Как рассказал заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев, помочь в поимке беглого олигарха Мухтара Аблязова данный документ не поможет.

FORBES . KZ . «Как казашка стала креативным стратегом Канье Уэста» — Айша ШАЯХМЕТОВА – продюсер, креатор, сотрудничавшая с брендами Nike, Adidas, Soho House, Opening Ceremony, а также звездами спорта и шоу-бизнеса, среди которых Серена Уильямс, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Крис Браун, Big Sean, Pusha T и многие другие. С момента переезда в США в 2008 году в жизни Айши было много громких проектов, и если прежде их с супругом Маратом Шаяхметовым креативное агентство The Neue School обслуживало разных клиентов, то сегодня внимание Айши сфокусировано на одном. Речь о миллиардере, рэп-музыканте и дизайнере Канье Уэсте, с которым она работает последние два года.

LITER . KZ . «Жизнь с протянутой рукой: почему государству не выгодно бороться с попрошайками» — Просить милостыню для одних – крайняя мера выживания, для других – повседневная работа. К слову, в прошлом году стало известно, что черта бедности Казахстана одна из низких в мире и находится на уровне Нигерии, Анголы, Венесуэлы и Габона. Но всегда ли нужда заставляет выходить людей на улицы в метель, гололед и холод? Почему в такую работу вовлекаются несовершеннолетние дети? Правильно ли давать подаяние уличным просителям?

AZATTYQ . ORG . «Для уборки — вода из ручья, для питья — из магазина. Как живут на окраине Алматы без водопровода и канализации» — Жители около тысячи домов в Алматы больше десяти лет живут без центрального водоснабжения и канализации. Люди вынуждены покупать питьевую воду, а для того, чтобы помыться, им приходится черпать воду из ближайшего ручья. Кроме того, периодически возникают проблемы и с отоплением: некоторые дома остались без тепла в самый пик морозов.

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