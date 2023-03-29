Война Миров. Ядерная ошибка Путина

Кремль сделал шаг, который принес ему в основном минусы

Размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси ничего не меняет в военном плане. Потому что полет ракеты до цели на 20 секунд меньше – это ни о чем. А вот политические последствия такого шага просто колоссальные, и почти все они на текущем этапе играют Москве в минус. В общем, западные провокации в отношении Кремля стали достигать своей цели: политическое руководство Российской Федерации делает ошибки по-крупному.

Наблюдатели за ситуацией в ТЯО на белорусской территории видят асимметричный ответ западным поставкам боеприпасов с обедненным ураном для ВСУ. Но чтобы такие вещи имели смысл, должна быть вероятность практического применения атомных зарядов. А в этом плане еще в ноябре прошлого года Уильям Бернс (директор ЦРУ) в Турции сказал Сергею Нарышкину (директор СВР), что если Россия применит по Украине тактическое ядерное оружие, то в течение двух-трех суток получит ответный удар с территории Незалежной по своей земле.

Судя по комментариям из США, в американских планах ничего не поменялось. То есть бить будут по российской территории, а не по белорусской.

Атомные вещи не происходят сиюминутно. Ясное дело, что решения по ядерному оружию в Беларуси были приняты давно. Но что заставило выступать с политическим анонсом именно теперь? Если это ответ на ордер для ареста Владимира Путина от Международного уголовного суда в Гааге, то тоже глупо. Получается, что хозяин Кремля подставился в качестве злобного авантюриста, который где надо и не надо размахивает ядерной дубиной. Есть просто гигантский набор инструментов, с помощью которых на действия МУС можно ответить адекватно.

Вместо того, чтобы «качать» тему снарядов с обедненным ураном, за которую российская пропаганда взялась довольно качественно, врагам был предоставлен аргумент для моральных и юридических оправданий своих действий.

Судя по реакции китайских властей, с Си Цзиньпином в ходе его визита в Москву данный шаг согласован не был. Более того, он противоречит совместной российско-китайской декларации, согласно которой каждая страна должна держать свои ядерные заряды внутри контура собственных границ. Формально Россия и Беларусь входят в Союзное государство, но все-таки это спорное обоснование по размещению ТЯО. В общем, Пекин высказал обеспокоенность складывающейся ситуацией.

Заявление о том, что российская сторона еще только собирается сделать к 1 июля, сильно дисгармонирует с ситуацией на фронте. Российская армия так и не начала воевать с использованием своего потенциала конвенциональных вооружений. То есть воздушного наступления не производится, полноценных ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре нет, тот же Кременчугский НПЗ как поставлял солярку для ВСУ, так и продолжает это делать.

Вялые боевые действия отвечают византийской модели ведения войны, о которой мы уже писали. Но размещение тактического ядерного оружия в Беларуси в «византийский вариант» совершенно не укладывается и явно ему противоречит, поскольку лежит в плоскости эскалации конфликта. Таким образом снова получается худший вариант «многовекторности», когда один вектор (направление движения) противоречит другому и ставит политическую линию на разрыв. Никакой «хитрый план» в такой парадигме невозможен.

НАТО поддерживает Украину не только поставками систем вооружений и боеприпасов, которые стреляют все дальше, а их самих становится все больше, но и наращивает вооруженное присутствие вдоль российских границ. Все это требует ответного развертывания воинских контингентов с соответствующим военно-техническим обеспечением, что приводит к растягиванию ресурсов.

История с ТЯО в Беларуси невольно заставляет пересмотреть привычные взгляды на Россию и ее вооруженные силы. А что, если воздушное наступление не проводится из-за отсутствия у российской армии возможности подавить украинскую систему ПВО? Правда, с этим не монтируются последние атаки «Кинжалами», против которых украинские ЗРК и бункеры оказались бессильны.

Но в чем точно можно быть уверенным, так это в отсутствии у Кремля выверенной стратегии, из-за чего и происходят всевозможные шараханья. Сначала армии не разрешают воевать в полную силу, чтобы снизить вероятность прямого военного столкновения с НАТО, а потом заявляют о размещении ТЯО в Беларуси, что повышает риск такого столкновения гораздо больше, чем работа полными пакетами «Солнцепеков».

Угроза ядерной войны тоже объективно возрастает. Вот уже и Польша просит Вашингтон рассмотреть варианты совместного использования атомных боеприпасов. Специалисты в области военной психологии указывают, что даже просто увеличение количества разговоров о вероятности ядерной войны повышает эту самую вероятность. А тут анонсы шагов по явной эскалации возможности такого сценария развития событий.

Если в российском военно-политическом руководстве отказались от «византийщины» в пользу усиления боевых действий, то где вторая волна мобилизации? По идее, ее нужно было проводить еще пару месяцев назад. Сейчас страна опять в ожидании чего-нибудь а-ля Изюм, чтобы со крипом запустить вторую волну. Кстати, два прошедших бездарно месяца уже сильно девальвировали ее ценность и каждый следующий упущенный день работает в этом же направлении.

Возможно, психологическую роль в «ядерной» реакции Кремля все-таки сыграл ордер от МУС. До этого момента президент Путин постоянно поучал различных русскоязычных олигархов в том, что дело нужно иметь со своей страной и властью, а не тырить «нажитое непосильным трудом» в пасти Запада. Потом он с олимпийским спокойствием наблюдал как эффективные крысы бегут с корабля и никак этому не противодействовал. А тут вдруг получилось, что главу государства упаковали в один пакет с его же вороватыми компрадорами. Здесь еще нужно учитывать специфику картины мира и интересов российских олигархов: для них поведение Запада куда важнее, чем для рядового обывателя РФ.

И все-таки странно, что Владимир Путин, который больше года выдерживал избранную политическую линию, да еще получивший весомую поддержку от китайского лидера в ходе недавнего государственного визита, вдруг сделал одновременно резкий и неправильный шаг. Здесь либо враги нащупали его слабое место, либо отказали всевозможные аналитические и экспертные службы. Видимо, там не смогли предложить грамотного ответа ни за «Северные потоки», ни за Гаагу, ни за снаряды с обедненным ураном. В любом случае это плохой знак.

Вербальный внешнеполитический просчет вещь болезненная, но не смертельная. По идее его нужно компенсировать успехами на поле боя, чтобы сместить фокус внимания. Но для этого необходимо производить обширный комплекс мероприятий. Штурмовая пехота образца 1918 года, придуманная в кайзеровской Германии и модернизированная ЧВК «Вагнер» да танки Т-62, которые используют в качестве САУ, потому что в 115-мм снарядах для этих старых советских машин дефицита нет – это не те средства, которыми можно добиться качественного перелома ситуации.

В тылу тоже никакой мобилизации экономики, ресурсов и сознания – все та же «многовекторность», где одни действия фундаментально противоречат другим и их в принципе невозможно согласовать и гармонизировать.

Если с ТЯО повторяется история как с «Минскими соглашениями» и западная сторона опять «развела» Кремль как людей категорически непрофессиональных, то это не может не вызывать озабоченности у думающей публики. Такие кадры порешат все.

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